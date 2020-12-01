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Индейский орех для здоровья нервов и сосудов: полезные свойства пекана
Индейский орех для здоровья нервов и сосудов: полезные свойства пекана
Пекан — это экзотический орех, набирающий популярность в России. О его полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:51
2020-12-01T14:51
здоровый образ жизни (зож)
орехи
сша
техас
продукты
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пекан — это экзотический орех, набирающий популярность в России. О его полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА Новости.Родина и история пеканаЭти орехи растут на дереве, которое еще называют кария иллинойсская. Оно родом из юго-восточной части США, где в жарком и влажном климате способно плодоносить до 300 лет.Индейцы перетирали пекан-орех в кашицу и делали из него напиток. Его давали младенцам, когда не хватало молока у матери, а старикам и раненым воинам — для поддержания сил. Сейчас дерево пекан считается одним из символов штата Техас. В России орех появился только в начале XX века, когда была заложена сочинская Аллея пеканов. Деревья прижились в Крыму и на Кавказе. Позже селекционеры вывели сорта, способные переносить морозы до минус 30, что позволяет выращивать пекан даже в Средней России.Этот орех похож на грецкий, который является его близким родственником, но имеет продолговатую форму и гладкую тонкую скорлупу. Перегородки, напротив, отсутствуют. Ядра напоминают на вкус грецкий орех, но более мягкие, нежные и сладкие. В последние годы россияне узнали, что такое пекан, и, несмотря на высокую стоимость (средняя цена 1 кг неочищенного ореха — около 1 тысячи рублей) продукт приобретает все больше поклонников. Чем полезен пеканПродукт содержит много полезных для организма человека органических соединений и микроэлементов: витамины B4, Е, С B3, B5, калий, фосфор, магний, кальций, марганец. В составе ореха пекан много жирных кислот Омега-3. Входящие в состав пекана олеиновая кислота, мононенасыщенные жиры и антиоксиданты служат для профилактики инфарктов и инсультов. Магний поддерживает эластичность сосудов. Марганец способствует мобилизации защитных сил организма, улучшает сопротивляемость инфекциям. Фосфор важен для здоровья костей и зубов, а также помогает очищать организм от токсинов. Витамины А и Е, а также эллаговая кислота — антиоксиданты, которые, препятствуя разрушительной деятельности свободных радикалов, тормозят процесс старения кожи. Витамин В3 защищает от образования холестериновых бляшек в сосудах. Каротин, которым богат продукт, положительно влияет на зрение. Витамины B-группы укрепляют иммунитет, помогают нервной системе справляться с нагрузками, повышают гемоглобин.БЖУ ореха пекан:Когда он опасенЧтобы у ореха пекан польза не превратилась во вред, нужно знать о противопоказаниях. При кожных заболеваниях и склонности к запорам стоит употреблять пекан с осторожностью. А при аллергии, излишнем весе, диабете — вообще отказаться от него. Противопоказаниями также являются заболевания печени.Беременным следует внимательно отнестись к включению пекана в рацион. Врачи не советуют давать этот продукт детям младше трех лет. Как применяют в медицинеХотя продукт калорийный и в нем много жиров, по заверениям специалистов, это хорошие, насыщенные жиры. Исследования показали, что орех пекан способен снижать уровень холестерина. Его даже можно употреблять при диабете в разумных количествах, так как Омега-3 тормозит развитие болезни, улучшает самочувствие, предупреждает осложнения. Продукт рекомендован при усталости, отсутствии аппетита, авитаминозе, малокровии, при частых спазмах и судорогах. Применение в кулинарииВ США это один из любимых орехов. Он является ингредиентом печенья, хлеба, пирогов, с ним делают горячие блюда и салаты. Продукт можно есть сырым и обжаренным — тепловая обработка усилит ванильные нотки во вкусе. Его можно добавлять в мясные, рыбные блюда, в кофе. Орех прекрасно сочетается с сыром, геркулесом, овощами, грибами, рисом, фруктами.Также на нем делают спиртовые настойки, которым приписывают общеукрепляющее действие.Как выбрать и хранитьОрех в неочищенном виде должен быть нежно кофейного цвета. Если он более темный, лучше воздержаться от покупки. На скорлупе не должно быть потемнений, царапин, вмятин. Очищенные орехи лучше покупать в вакуумной упаковке — на воздухе ядра быстро теряют свои полезные свойства. Если скорлупа тяжело отделяется, это недозрелый плод. Перед закладкой на хранение продукт лучше 10 суток подсушить. В скорлупе он может храниться в морозилке два года, очищенный — год. Если положить в другие отделы холодильника, срок, соответственно, год и два месяца. Как правильно употреблятьОрех очень калорийный, в 100 граммах продукта почти 700 ккал. Поэтому употреблять его нужно умеренно. Рекомендуемая доза — 30-40 грамм в день. Если съесть его больше 100 грамм за прием, это чревато проблемами с пищеварением. Переедание может даже привести к тошноте и головной боли. Пекан лучше всего употребить сразу после очистки. В очищенных орехах портится вкус, в нем появляется горчинка.
https://ria.ru/20201120/orekh-1585577147.html
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здоровый образ жизни (зож), орехи, сша, техас, продукты, общество

Индейский орех для здоровья нервов и сосудов: полезные свойства пекана

14:51 01.12.2020
 
© Depositphotos / MarcusZpicsПекан
Пекан - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Depositphotos / MarcusZpics
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пекан — это экзотический орех, набирающий популярность в России. О его полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА Новости.

Родина и история пекана

Эти орехи растут на дереве, которое еще называют кария иллинойсская. Оно родом из юго-восточной части США, где в жарком и влажном климате способно плодоносить до 300 лет.
Индейцы перетирали пекан-орех в кашицу и делали из него напиток. Его давали младенцам, когда не хватало молока у матери, а старикам и раненым воинам — для поддержания сил. Сейчас дерево пекан считается одним из символов штата Техас.
В России орех появился только в начале XX века, когда была заложена сочинская Аллея пеканов. Деревья прижились в Крыму и на Кавказе. Позже селекционеры вывели сорта, способные переносить морозы до минус 30, что позволяет выращивать пекан даже в Средней России.
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Этот орех похож на грецкий, который является его близким родственником, но имеет продолговатую форму и гладкую тонкую скорлупу. Перегородки, напротив, отсутствуют. Ядра напоминают на вкус грецкий орех, но более мягкие, нежные и сладкие. В последние годы россияне узнали, что такое пекан, и, несмотря на высокую стоимость (средняя цена 1 кг неочищенного ореха — около 1 тысячи рублей) продукт приобретает все больше поклонников.

Чем полезен пекан

Продукт содержит много полезных для организма человека органических соединений и микроэлементов: витамины B4, Е, С B3, B5, калий, фосфор, магний, кальций, марганец. В составе ореха пекан много жирных кислот Омега-3.
Входящие в состав пекана олеиновая кислота, мононенасыщенные жиры и антиоксиданты служат для профилактики инфарктов и инсультов. Магний поддерживает эластичность сосудов. Марганец способствует мобилизации защитных сил организма, улучшает сопротивляемость инфекциям. Фосфор важен для здоровья костей и зубов, а также помогает очищать организм от токсинов. Витамины А и Е, а также эллаговая кислота — антиоксиданты, которые, препятствуя разрушительной деятельности свободных радикалов, тормозят процесс старения кожи. Витамин В3 защищает от образования холестериновых бляшек в сосудах. Каротин, которым богат продукт, положительно влияет на зрение. Витамины B-группы укрепляют иммунитет, помогают нервной системе справляться с нагрузками, повышают гемоглобин.
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БЖУ ореха пекан:
  • белки — 9 г;
  • жиры — 72 г;
  • углеводы — 14 г.

Когда он опасен

Чтобы у ореха пекан польза не превратилась во вред, нужно знать о противопоказаниях. При кожных заболеваниях и склонности к запорам стоит употреблять пекан с осторожностью. А при аллергии, излишнем весе, диабете — вообще отказаться от него. Противопоказаниями также являются заболевания печени.
Беременным следует внимательно отнестись к включению пекана в рацион. Врачи не советуют давать этот продукт детям младше трех лет.

Как применяют в медицине

Хотя продукт калорийный и в нем много жиров, по заверениям специалистов, это хорошие, насыщенные жиры. Исследования показали, что орех пекан способен снижать уровень холестерина. Его даже можно употреблять при диабете в разумных количествах, так как Омега-3 тормозит развитие болезни, улучшает самочувствие, предупреждает осложнения.
Продукт рекомендован при усталости, отсутствии аппетита, авитаминозе, малокровии, при частых спазмах и судорогах.
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Применение в кулинарии

В США это один из любимых орехов. Он является ингредиентом печенья, хлеба, пирогов, с ним делают горячие блюда и салаты.
Продукт можно есть сырым и обжаренным — тепловая обработка усилит ванильные нотки во вкусе. Его можно добавлять в мясные, рыбные блюда, в кофе. Орех прекрасно сочетается с сыром, геркулесом, овощами, грибами, рисом, фруктами.
© Фото : Pixabay / Tesa RobbinsЗавтрак
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© Фото : Pixabay / Tesa Robbins
Завтрак
Также на нем делают спиртовые настойки, которым приписывают общеукрепляющее действие.

Как выбрать и хранить

Орех в неочищенном виде должен быть нежно кофейного цвета. Если он более темный, лучше воздержаться от покупки. На скорлупе не должно быть потемнений, царапин, вмятин.
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Очищенные орехи лучше покупать в вакуумной упаковке — на воздухе ядра быстро теряют свои полезные свойства.
Если скорлупа тяжело отделяется, это недозрелый плод. Перед закладкой на хранение продукт лучше 10 суток подсушить. В скорлупе он может храниться в морозилке два года, очищенный — год. Если положить в другие отделы холодильника, срок, соответственно, год и два месяца.

Как правильно употреблять

Орех очень калорийный, в 100 граммах продукта почти 700 ккал. Поэтому употреблять его нужно умеренно. Рекомендуемая доза — 30-40 грамм в день. Если съесть его больше 100 грамм за прием, это чревато проблемами с пищеварением. Переедание может даже привести к тошноте и головной боли.
Пекан лучше всего употребить сразу после очистки. В очищенных орехах портится вкус, в нем появляется горчинка.
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