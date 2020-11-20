https://ria.ru/20201120/orekh-1585577147.html

Источник микроэлемента долголетия: чем полезен бразильский орех

Источник микроэлемента долголетия: чем полезен бразильский орех

Бразильский орех — это экзотический плод с уникальным витаминно-минеральным составом. О его целебных свойствах и для кого он вреден – в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:46

2020-11-20T17:46

2020-11-20T17:55

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бразильский орех — это экзотический плод с уникальным витаминно-минеральным составом. О его целебных свойствах и для кого он вреден – в материале РИА Новости.Родина и история бразильского орехаВлажные тропические леса Амазонии считаются родиной бразильского ореха. Он растет на дереве под названием бертолетия на территории Бразилии, Гвианы, Венесуэлы, Боливии и Перу.Плоды растения очень похожи на кокосы, однако вместо белой мякоти внутри находятся длинные продолговатые зерна в плотной кожуре, которые мы и называем бразильскими орехами. Их также именуют американскими или южноамериканскими.Европейцы впервые познакомились с зернами бертолетии в Бразилии в ХVI веке. С 1633 года орехи начали экспортировать в Старый Свет.Чем полезен бразильский орехВ состав продукта входят очень важные и даже редкие компоненты. Среди них белки, жиры, клетчатка, магний, цинк, медь, фосфор, аргинин, витамин В1. Вместе они обеспечивают антиоксидантную защиту, укрепляют иммунитет, служат для профилактики респираторных заболеваний, улучшают состояние костной ткани, обмен веществ и пищеварение, а также благотворно влияет на кожу.Бразильский орех является рекордсменом по содержанию селена, который называют микроэлементом долголетия. Он необходим для гормонального баланса.Продукт является источником жирных кислот Омега 6 и 3. В сочетании с селеном и магнием они идеально подходят для людей, ведущих активный образ жизни: ускоряют метаболизм, повышают выносливость и восприимчивость к нагрузкам, способствует восстановлению после них, а также быстрее выводят токсины из организма. Клетчатка, входящая в состав орехов, благоприятно влияет на процесс похудения.КБЖУ бразильского ореха на 100 грамм:Когда он опасенНесмотря на всю пользу бразильского ореха, он может нанести и вред организму человека.Неумеренное употребление орехов может сказаться на работе почек, так как в ядрах содержится большое количество белка.Также важно следить за тем, чтобы в организм не попадала кожура плода. Она содержит токсичное вещество афлатоксин, которое может пагубно сказаться на состоянии печени.Как применяют в медицинеПоддержание половой функции – это главная польза бразильского ореха для мужчин. Большое количество селена в составе продукта пополняет запас микроэлемента в печени, почках, селезенке, яичках и семенных канатиках, чем повышает качество сексуальной жизни и дает возможность воспроизводить здоровое потомство.Кроме того, селен участвует в выработке тестостерона, помогая поддерживать половые органы в здоровом состоянии, и обеспечивает полноценный сперматогенез. Потому орех из Бразилии рекомендуется употреблять мужчинам, страдающим бесплодием, нарушением потенции, а также имеющим низкое качество спермы.Селен в составе продукта помогает сохранить и детородную функцию женщины. Микроэлемент важен для правильного созревания яйцеклеток, а также способствует продлению репродуктивного возраста. В разумных количествах орехи полезны беременным. Они помогают предотвратить клеточные мутации, а также снабжают организм женщины необходимыми веществами для полноценного развития плода. Однако перед приемом стоит все же проконсультироваться с врачом.Также орехи насыщены цинком, который помогает при лечении кожных высыпаний. А тиамин (он же витамин В1) необходим для сохранения молодости и качества волос и ногтей.В косметологии широко используют масло бразильского ореха. Оно является отличным увлажняющим компонентом в составе масок и кремов.Применение в кулинарииОрехи используют в приготовлении выпечки, десертов, пудингов, шоколада и мороженого, а также салатов, супов и горячих блюд. Также из ядер выжимают масло и используют при создании соусов и заправок.Суп из бразильских ореховИнгредиенты:Приготовление:Бразильские орехи обжарить в духовке при 200 градусах в течение 10 минут, затем дать им остыть, снять кожицу и измельчить ядра в блендере или кухонном комбайне.Бульон налить в кастрюлю, поставить на огонь, подогреть и вылить немного к орехам и перемешать до консистенции пасты.В кастрюлю с толстым дном насыпать муку, добавить сливочное масло и отправить на огонь. Обжарить массу до легкого золотистого оттенка, а затем влить понемногу бульон и перемешать, чтобы разбить комочки. После добавить туда ореховую массу, залить сливки, всыпать молотый мускатный орех, перец и соль.Варить суп на слабом огне до загустения примерно 20 минут. Затем разложить по порционным тарелкам и по желанию украсить зеленью.Салат с клубникой, авокадо и бразильским орехомИнгредиенты:Приготовление:Смешать мед, сок лимона, сахар и оливковое масло и поставить в холодильнике для охлаждения. Салатными листьями выстелить дно салатника. Авокадо нарезать небольшими кубиками, клубнику – чуть крупнее.Ядра обжаренных орехов сначала мелко нарезать, а потом истолочь в ступке.Выложить на листья салата слой авокадо, затем - клубники, а после посыпать все ореховой крошкой и залить остывшей заправкой.Как выбрать и хранитьПриобрести ядра можно в скорлупе или в очищенном виде. Предпочтение лучше отдать второму варианту, так как из-за долгого хранения орехов в скорлупе вырабатываются токсичные вещества, которые портят вкус и оказывают негативное воздействие на кишечник.Качественные орехи должны приятно пахнуть, не иметь прогорклого оттенка в аромате и разламываться со звонким хрустом. На вкус они должны напоминать кедровые орехи.Хранить продукт лучше всего в холодильнике, предварительно завернув в плотный непрозрачный пакет. Так он может пролежать в целости и сохранности до трех месяцев.Как правильно употреблятьЕсть плоды бразильского растения можно в сыром или жареном виде. Однако стоит помнить, что ядра очень калорийны, потому в день рекомендуется есть не более 2-3 штук.

https://ria.ru/20201113/makadamiya-1584542862.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/orekh-1583957381.html

https://ria.ru/20201106/nastroenie-1583443784.html

https://ria.ru/20201110/spermatozoidy-1583892891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), орехи, боливия, перу, бразилия, продукты