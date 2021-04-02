https://ria.ru/20210402/omega-3-1604035948.html

Омега-3 — все о пользе и вреде для организма женщин, мужчин и детей

Омега-3 — все о пользе и вреде для организма женщин, мужчин и детей

Омега-3 — незаменимые для организма человека вещества. В чем польза и вред Омега-3 для здоровья женщин и мужчин, в каких продуктах содержатся, кому нужны, а... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T20:53

2021-04-02T20:53

2021-04-02T20:53

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Омега-3 — незаменимые для организма человека вещества. В чем польза и вред Омега-3 для здоровья женщин и мужчин, в каких продуктах содержатся, кому нужны, а кому противопоказаны, а также как выбрать Омег-3 комплекс и правильно его принимать — в материале РИА Новости.Что такое Омега-3Полинасыщенные жирные кислоты Омега-3 — это собирательное название нескольких жирных кислот, которые не синтезируются в нужных количествах в организме человека, однако необходимы для правильного питания и поддержания здоровья. Они принимают активное участие в обмене веществ, являются строительным материалом клеток, служат для профилактики атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов, астмы, депрессии т.д. Наиболее важные Омега-3 жирные кислоты — альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая.В каких продуктах содержится Омега-3Главным источником Омега-3 является рыба, прежде всего, жирная и полужирная. Например, скумбрия, сардина, лосось, тунец, сельдь. Большое количество жирных кислот содержится в семенах льна, чиа и кунжуте. Также Омега-3 есть в грецких орехах, фасоли, цветной капусте, шпинате, брокколи, соевых бобах.Влияние Омега-3 на организм человекаОмега-3 жирные кислоты оказывают огромное влияние на организм человека. Они важны для полноценного кровообращения, правильной работы головного мозга, хорошего обмена веществ. Также Омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, поддерживают активность лейкоцитов, улучшают вязкость крови, повышают энергию, стимулируют иммунную систему, укрепляя защитный барьер от вирусов и бактерий, снижают концентрацию гомоцистеина — аминокислоты, которая накапливается в организме и приводит к образованию тромбов.Польза Омега-3Омега-3 жирные кислоты необходимы для поддержания красоты, молодости и здоровья человека. Они позволяют уменьшить риск болезней сердца и сосудов, улучшают кровоснабжение, повышают когнитивные функции мозга — умственную работоспособность, память, концентрацию внимания, снижают давление, полезны для профилактики сахарного диабета. Дефицит Омега-3 грозит сухостью кожи и волос, быстрой утомляемостью, ломкими ногтями, бессонницей, депрессией, проблемами с суставами. Для печениОмега-3 могут оказывать положительное влияние на печень. Дело в том, что полинасыщенные жирные кислоты помогают образованию простагландинов, которые защищают печень от воспалений. Также уменьшается риск развития фиброза и цирроза, нормализуется синтез гликогена в печени. Для волосОмега-3 жирные кислоты важны для здоровья волос, они их питают, укрепляют, а также стимулируют утолщение и рост, оздоравливают кожу головы. Кроме этого, уменьшается воспаление волосяных фолликулов, что помогает против обильного выпадения. При недостатке Омега-3 волосы выглядят тусклыми, сухими, теряют эластичность и блеск, медленно растут и сильно секутся на кончиках. Для кожиОмега-3 весьма полезны для кожи. Жирные кислоты обладают противовоспалительным действием, за счет чего борются с акне, хроническими дерматитами, ускоряют заживление ран, защищают кожу от негативного воздействия окружающей среды, замедляют процессы старения, улучшают цвет лица и делают его сияющим. Другие полезные свойства Омега-3 жирных кислот — они устраняют сухость и шелушение кожи, удерживают в ней влагу, препятствуют преждевременному появлению морщин. Для сердцаСогласно научным исследованиям, Омега-3 полинасыщенные жирные кислоты снижают риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсульта, инфаркта миокарда, тромбоза, полезны в восстановительный период после сердечного приступа. Они нормализуют артериальное давление и очищают сосуды от "плохого" холестерина, за счет чего задерживают образование холестериновых бляшек. Для суставовОмега-3 поддерживают здоровье суставов, препятствуют развитию остеопороза, жирные кислоты снимают воспаления и борются с потерей костной массы. Также они облегчают боли в суставах, помогают уменьшить симптомы ревматоидного артрита, при артрозе замедляют процесс разрушения суставного хряща. Вред Омега-3 и противопоказанияПеренасыщение организма Омега-3 небезопасно для здоровья человека. В частности, избыток может привести к расстройству кишечника и ЖКТ, тошноте, рвоте, болям в грудной клетке, воспалительным процессам, разжижению крови. Противопоказания к приему жирных кислот следующие:Польза Омега-3 для организма женщиныПолиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 улучшают мозговую деятельность и обмен веществ, облегчают симптомы предменструального синдрома, менопаузы. Другая польза для женщин заключается в стабилизации эмоционального состояния, снижении тревожности, улучшении настроения. Омега-3 положительно влияют на состояние волос и ногтей, делают кожу более чистой и уменьшают акне. При беременностиПо некоторым данным, прием Омега-3 во время беременности снижает риск преждевременных родов и рождения ребенка с низким весом. В период внутриутробного развития плода ему необходимы жирные кислоты, которые участвуют в формировании мозга, нервной системы, глазной сетчатки и некоторых других органов. Нехватка Омега-3 в худшем случае может привести к выкидышу и развитию различных патологий ребенка. Перед приемом следует проконсультироваться с врачом. После 40-50 летОмега-3 должны поступать в организм на протяжении всей жизни, однако они особенно полезны для женщин после 40 лет. Жирные кислоты помогают сохранить молодость кожи, облегчают симптомы менопаузы, снижают уровень "плохого" холестерина, уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, оказывают положительное действие на суставы, защищают от остеопороза. Польза и вред Омега-3 для здоровья мужчинДля мужчин Омега-3 необходимы для профилактики ишемической болезни сердца, которая может появиться из-за повышенных физических, психологических нагрузок и стресса. Жирные кислоты укрепляют сосуды, повышают их эластичность, уменьшают риск развития тромбоза, улучшают состояние мочеполовой системы, фертильность и сексуальную активность, а также служат профилактикой аденомы простаты. Польза Омега-3 для детейНехватка Омега-3 в детском возрасте может грозить задержкой роста и развития, частыми простудными заболеваниями, повышенной утомляемостью, снижением когнитивных способностей. Жирные кислоты в рационе ребенка улучшат его иммунитет и повысят сопротивляемость вирусам, укрепят нервную систему и помогут легче переносить стрессы, окажут благотворное влияние на мозговую деятельность — память, концентрацию внимания. Кроме этого, Омега-3 помогают против тревожности и беспокойства, оздоравливают кожу в подростковом периоде. Омега-3-6-9 — чем отличаются и что лучшеОсновное отличие состоит в том, что человеческий организм сильнее всего нуждается именно в не синтезируемом Омега-3, в то время как Омега-6 и Омега-9 в больших количествах содержатся в пище, которая употребляется практически ежедневно. Также в отличие от жирных кислот 3 и 6, Омега-9 может синтезироваться в организме. В целом, все эти жирные кислоты оказывают положительное влияние на здоровье человека и необходимы в рационе каждого. Польза и вред Омега-3 в капсулахЕсли с пищей в организм не поступает достаточное количество Омега-3, то следует купить биодобавку, чтобы восполнить дефицит жирных кислот. Такие препараты обладают теми же полезными свойствами, что и Омега-3, которые содержатся в продуктах питания. С осторожностью их стоит принимать при обострении холецистита, панкреатита, при туберкулезе, камнях в почках и т.д. Перед приемом следует проконсультироваться с врачом. Как правильно принимать Омега-3Пищевую добавку Омега-3 следует употреблять через полчаса после еды, запивая большим количеством воды, при этом капсулы не нужно разжевывать. Длительность курса может доходить до трех месяцев, однако точный срок определяет врач. Превышать назначенную дозировку нельзя, иначе перенасыщение жирными кислотами вызовет побочные реакции. Как выбрать Омега-3 комплексВ качественном Омега-3 комплексе содержание жиров животного и растительного происхождения должно быть не менее 60%, суммарно не меньше 300 мг в одной капсуле. Качественная добавка будет очищена от лишних примесей и паразитов, это гарантируют стандарты качества и безопасности GMP и GOED. Не следует выбирать продукт, в котором есть красители и консерванты. Лучше всего покупать Омега-3, полученный из тушек морской рыбы, а не из ее печени.ВопросыНа популярные вопросы РИА Новости ответила нутрициолог, натуропрактик Анна Елькина.Кому нужно принимать омега 3?— Омега-3 защищает от депрессий, сезонных аффективных расстройств, послеродовой депрессии. При депрессии используют в лечении Омега-3 в дозе от 2 грамм в сутки. Они влияют на когнитивные способности детей и взрослых (IQ). Также уменьшается риск аллергий и сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении всей жизни. Рыбий жир, который богат Омега-3, повышает резистентность к инсулину, способствует сжиганию жира, снижает боль в суставах, останавливает сухость кожи, делает ее гладкой и бархатистой. Поэтому, если вы хотите быть в прекрасном настроении и защитить себя от старческих болезней, то Омега-3 — ваш друг.Как выявить дефицит Омега-3?— Если вы не едите жирную рыбу три раз в неделю или отказались от нее совсем, то дефицит Омега-3 жирных кислот, скорее всего, имеется. Также можно сдать анализ на Омега-3-индекс и оценить его текущий уровень в организме.Можно ли принимать Омега-3 без назначения врача?— Многие решают начать прием Омега-3 самостоятельно, однако лучше всего сначала сдать анализы на установления его уровня в организме, а потом обратиться за консультацией к специалисту. Сколько по времени можно принимать Омега-3 и как выбрать дозировку?— Так как это незаменимые жирные кислоты, они необходимы организму регулярно. Если вы решили принимать Омега-3 самостоятельно, рекомендую остановиться на дозе до 1000 мг и подключить скумбрию, сельдь, форель, лососевые три раза в неделю. Также содержат Омега-3 кислоты семена чиа, 1 чайная ложка в день — рекомендуемая дозировка.Чем опасен Омега-3?— При соблюдении дозировки Омега-3 полинасыщенные жирные кислоты совершенно безопасны. Однако, если вы имеете жалобы по здоровью, то стоит согласовать дозу и срок приема со специалистом.Можно ли поправиться от приема рыбьего жира?— При сбалансированном питании, качественном сне набрать вес от приема Омега-3 в профилактической дозе у вас не получится. Это полезные жиры для вашего здоровья, а не для лишних килограмм.Можно ли принимать витамины вместе с Омега-3?— Даже нужно! С Омега-3 рекомендую принимать жирорастворимые витамины А, D, Е, К для лучшего их усвоения. Перед приемом следует дополнительно проконсультироваться с врачом.Когда лучше принимать Омега-3: утром или вечером? — Принимать Омега-3 предпочтительно в утреннее время, ведь это жиры — источник энергии на весь день.

https://ria.ru/20210306/omega-3---1600178838.html

https://rsport.ria.ru/20210205/produkty-1596214515.html

https://ria.ru/20150813/1182720508.html

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584214806.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200318/1568794436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), здоровье - общество, питание, продукты, общество