https://ria.ru/20201110/zdorove-1583991325.html

Эликсир молодости: что нужно знать о свойствах рыбьего жира

Эликсир молодости: что нужно знать о свойствах рыбьего жира

2020-11-10T18:56

2020-11-10T18:56

2020-11-10T18:56

витамины

здоровье

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Рыбий жир — животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы. Как употреблять для пользы здоровью и без вреда организму — в материале РИА.История создания рыбьего жираНорвежский аптекарь Петер Меллер более 150 лет назад увидел связь между здоровьем жителей прибрежных регионов и большим количеством рыбы в их рационе. Он стал первым, кто начал производить рыбий жир в медицинских целях и использовать его как лекарство. Ранее вещество использовали только для выделки кожи. В итоге продукт, получаемый из печени трески, стал привычной добавкой к пище. Очень популярен был рыбий жир в СССР. Его в обязательном порядке давали всем воспитанникам детских садов вплоть до 1970 года. Кроме того, врачи прописывали вещество практически всем несовершеннолетним - "для профилактики".Фармакологическое действиеДействие продукта на организм определяется свойствами ненасыщенных жирных кислот и витаминов А и D, которые входят в его состав. Рыбий жир снижает концентрацию холестерина, участвует в обменных процессах в слизистых оболочках и коже, в формировании зрительных пигментов, необходимых для нормального сумеречного и цветового зрения, регулирует обмен кальция и фосфатов, укрепляет кости.Как выбрать и хранить рыбий жирПродукт выпускается в двух формах: в жидком виде и в желатиновых капсулах. Последние наиболее удобны для применения, так как не имеют специфического запаха рыбьего жира. - Витамины D, А, а также Омега-3 - главное в рыбьем жире. Качественный продукт должен содержать не менее 60-70% Омега-3. Однако при выборе необходимо понимать, зачем вам нужно это вещество. Перед покупкой важно проконсультироваться с врачом, сдать анализы, - - рассказала РИА Новости диетолог-нутрициолог Ольга Котова.Кроме того, стоит учитывать, что рыбий жир - это вещество с Омега-3 животного происхождения. Для вегетарианцев лучше подойдет продукт, который включает Омега-3 из растительных источников. Например, из льняного масла.Перед покупкой продукта не забудьте проверить его срок годности. После вскрытия необходимо хранить вещество в темном и прохладном месте.От формы купленного рыбьего жира зависит, как его нужно принимать. Суточная доза продукта должна рассчитываться исходя из особенностей его состава и состояния вашего организма, подчеркивает эксперт.Польза рыбьего жира- Это вещество полезно для работы мозга, стабилизации нервной системы, укрепления иммунитета, синтеза гормонов. Кроме того, его называют эликсиром молодости и долголетия, - отметила Ольга Котова.Продукт включает в себя незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые организм не может синтезировать самостоятельно. Помимо этого в составе имеются жирорастворимые витамины А и D и микроэлементы - магний, йод, кальций, фосфор.Входящий в состав рыбьего жира Омега-3 ускоряет метаболизм и помогает наращивать мышечную массу при истощении и сжигать лишние калории, если они есть.Витамины А и D помогают организму расти, регенерировать кожные покровы, волосы, ногти. Также они важны для восстановления ослабленного болезнями организма, пожилых людей и детей, для профилактики авитаминозов.Вред рыбьего жираНесмотря на множество плюсов, рыбий жир может нанести и вред. - Вещество в большом количестве разжижает кровь, может повыситься риск кровотечений. При пониженной свертываемости крови и приеме антикоагулянтов рыбий жир противопоказан. С осторожностью стоит употреблять при холецистите, панкреатите, гепатите. Во время беременности и лактации важно проконсультироваться с врачом по поводу того, как и стоит ли вообще принимать рыбий жир. При неправильном употреблении возможна отрыжка, тошнота, диарея, - подчеркнула Ольга Котова.Рыбий жир в медицинеВещество могут назначить при высоком холестерине, давлении, риске тромбообразования, заболеваниях дыхательных путей. Он также показан при соблюдении какой-либо диеты, исключающей употребление рыбы. - Омега-3, витамин D, входящие в состав рыбьего жира, имеют противовоспалительные и иммуностимулирующие свойства. Также Омега-3 оказывает влияние на работу гормонов, потому продукт назначают даже при депрессиях – для снижения агрессивности, подавления выделения гормона стресса – кортизола, - заявила специалист.Рыбий жир в кулинарииИз-за специфического запаха и вкуса в кулинарии рыбий жир не используют. Однако у северных народов существуют национальные блюда с этим продуктом. Традиция вываривать рыбий жир и употреблять его в пищу до сих пор есть у эвенов, якутов, эскимосов и других.Ханты, проживающие на севере Западной Сибири, готовят из продукта палмпирек. Это жареные пирожки из кислого теста. Начинкой служит смесь черемуховой муки и рыбьего жира.А вот коренные жители Аляски делают из снега, рыбьего жира, меда и сырых ягод своеобразное мороженое. Они сбивают ингредиенты в берестяных туесах, и полученную массу употребляют в пищу.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/vitamin-1579951490.html

https://ria.ru/20201027/vitamin-1581694719.html

https://ria.ru/20190124/1549815422.html

https://ria.ru/20191106/1560639641.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витамины, здоровье