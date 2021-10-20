Для красоты кожи и волос: лучшие рецепты блюд из консервированного тунца

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Классический рецепт салата с тунцом
Консервированный тунец — продукт, сохраняющий в себе ценные свойства рыбы, с которым можно приготовить множество блюд. О том, какой вариант выбрать — в... РИА Новости, 20.10.2021
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Салат
Американская
Консервированный тунец, 350 г
Морковь, 1 шт.
Ветка зеленого лука, 2 шт.
Стебли сельдерея, 2 шт.
Горчица, 5 г
Майонез, 3 ст. л.
Лимон, 1 шт.
Яблоко, 1 шт.
Соль
Перец черный молотый
Подготовить необходимые ингредиенты — вымыть морковь, яблоко и зелень.
Шаг 1
Мелко нарезать сельдерей и лук.
Шаг 2
Яблоко порезать мелкими кубиками.
Шаг 3
Натереть очищенную морковь на терке.
Шаг 4
Смешать ингредиенты в миске и добавить к ним размятый вилкой тунец без сока/масла.
Шаг 5
Сбрызнуть смесь лимоном, затем поперчить и посолить по вкусу.
Шаг 6
Добавить майонез и горчицу.
Шаг 7
Перемешать и оставить в холодильнике на 30 минут.
Шаг 8
Салат с тунцом можно подавать к столу.
Шаг 9
продукты, кулинария, еда, россия, рецепты, простые рецепты
Рецепт брускетты с тунцом
Консервированный тунец — продукт, сохраняющий в себе ценные свойства рыбы, с которым можно приготовить множество блюд. О том, какой вариант выбрать — в... РИА Новости, 20.10.2021
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Закуска
Итальянская
Консервированный тунец
Ломтики батона (французский, чиабатта)
Яйцо куриное
Сметана
Паста тахини
Зубчик чеснока
Огурец
Ветка укропа
Лимонный сок
Поджарить ломтики батона на сухой сковороде до румяной корочки.
Шаг 1
Натереть хлеб чесноком.
Шаг 2
В отдельной емкости смешать вареные яйца, натертые на терке, сметану, тахини и лимонный сок.
Шаг 3
Выложить смесь на ломтики батона.
Шаг 4
Сверху выложить размятый вилкой тунец без жидкости.
Шаг 5
Нарезать огурец тонкими ломтиками и украсить брускетты.
Шаг 6
Завершить блюдо укропом и подать к столу.
Шаг 7
продукты, кулинария, еда, россия, рецепты, простые рецепты
Рецепт питы с тунцом
Консервированный тунец — продукт, сохраняющий в себе ценные свойства рыбы, с которым можно приготовить множество блюд. О том, какой вариант выбрать — в... РИА Новости, 20.10.2021
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5
5
PT20M
Закуска
Восточная
219
Консервированный тунец, 250 г
Лепешка пита, 4 шт.
Помидоры черри
Сметана
Листья салата, 4 г
Зеленый лук
Соус песто
Соус чили
Подготовить все ингредиенты для начинки.
Шаг 1
Размять вилкой тунец без сока и переложить в емкость для смешивания.
Шаг 2
Добавить к рыбе помидоры, зеленый лук, сметану и соусы по вкусу. Перемешать.
Шаг 3
Разрезать середину в лепешках и положить листья салата.
Шаг 4
Выложить начинку.
Шаг 5
Пита с тунцом готова к употреблению.
Шаг 6
продукты, кулинария, еда, россия, рецепты, простые рецепты
Бутерброды
Бутерброды с тунцом — это русский вариант брускетт. Хлеб в этом случае тоже обжаривается, но меняются начинка и способ подачи.
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Закуска
Русская
Консервированный тунец, 250 г
Ломтики белого хлеба, 8 шт.
Крем-сыр, 100 г
Вареное яйцо, 2 шт.
Пучок зеленого лука
Чеснок
Соль
Черный перец
Оливки
1. Обжарить хлеб до румяной корочки и смазать чесноком.
Шаг 1
2. Мелко нарезать лук.
Шаг 2
3. Натереть вареное яйцо.
Шаг 3
4. Размять вилкой тунец без сока и смешать с луком и яйцом.
Шаг 4
5. В смесь добавить крем-сыр.
Шаг 5
6. Посолить, поперчить по вкусу и тщательно перемешать до однородности.
Шаг 6
7. Намазать смесь на хлеб и украсить оливками по вкусу.
Шаг 7
продукты, кулинария, еда, россия, рецепты, простые рецепты
Рецепт сырного рулета с тунцом
Консервированный тунец — продукт, сохраняющий в себе ценные свойства рыбы, с которым можно приготовить множество блюд. О том, какой вариант выбрать — в... РИА Новости, 20.10.2021
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5
5
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Закуска
Русская
Консервированный тунец, 200 г
Твердый сыр, 250 г
Маринованные огурцы небольшого размера, 3 шт.
Вареное яйцо, 2 шт.
1. Подготовить противень — застелить пергаментом.
Шаг 1
2. Натереть сыр на крупной терке и высыпать в форму
Шаг 2
3. Поставить запекать в разогретую духовку до 200 градусов на 5 минут
Шаг 3
4. Тем временем натереть яйца, нарезать огурцы и размять вилкой тунец без сока.
Шаг 4
5. Достать сыр из духовки и разложить на него начинку.
Шаг 5
6. Не дожидаясь полного остывания сыра, скрутить рулет.
Шаг 6
7. Нарезать на порционные кусочки для подачи на стол.
Шаг 7
продукты, кулинария, еда, россия, рецепты, простые рецепты
13:38 20.10.2021 (обновлено: 17:36 20.10.2021)
 

Для красоты кожи и волос: лучшие рецепты блюд из консервированного тунца

© Pixabay / rickbellaТунец
Тунец - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Pixabay / rickbella
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Консервированный тунец — продукт, сохраняющий в себе ценные свойства рыбы, с которым можно приготовить множество блюд. О том, какой вариант выбрать — в собственном соку или в масле, как сделать вкусные консервы из тунца в домашних условиях, советы нутрициолога и простые пошаговые рецепты с фото — в материале РИА Новости.

Тунец

Тунец — представитель семейства скумбриевых, который полюбился многим за свой "мясной" вкус (что-то среднее между телятиной и рыбой). Многие кулинары отдают ему второе почетное место в списке морских деликатесов после креветок за счет отсутствия выраженного рыбного аромата и возможности употребления в сыром виде. Помимо прочего, в этой рыбе нет множества мелких косточек, а только крупные, что упрощает процесс приготовления и делает трапезу более комфортной.
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Консервированный тунец по своим вкусовым характеристикам не уступает свежему. Он легко поддается тепловой обработке, потому 80% из всего количества пойманной рыбы в мире приходится именно на такой вид заготовки. Так проще и безопаснее для потребителя.
Различают следующие виды тунца:
  • желтоперый — рыба с желтым оттенком чешуи, которую часто используют в приготовлении супов;
  • длинноперый, или альбакор, — самый популярный вид из-за своего насыщенного вкуса, который лучше остальных подходит для жарки и запекания;
  • атлантический — менее жирный вид рыбы по сравнению с другими, который чаще используют для консервации;
  • макрелевый — самый мелкий представитель семейства, схожий по своим вкусовым характеристикам с сайрой;
  • обыкновенный, или красный, — самый крупный представитель тунца, который подходит для всех видов приготовления;
  • голубой — немного меньше обыкновенного, но славится своим насыщенным вкусом.
© Pixabay / ReinhardThrainerЖаренный тунец
Жаренный тунец - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Pixabay / ReinhardThrainer
Жаренный тунец

Калорийность

У консервов в собственном соку калорийность — 96 ккал на 100 г. Консервированный тунец в масле в разы калорийнее — 232 ккал на 100 г.

Пищевая ценность

Консервированный тунец — продукт с большим количеством полезных веществ. Содержание белка в этой рыбе значительно выше, чем у других морских обитателей.
Содержание нутриентов на 100 г консервированного тунца

Белки

23 г

Магний

24 мг

Жиры

1 г

Натрий

960 мг

Вода

74 г

Сера

225 мг

Зола

2,8 г

Фосфор

228 мг

Витамин B1

0,05 мг

Хлор

1373 мг

Витамин В2

0.05 мг

Железо

1,2 мг

Витамин Е

0,2 мг

Йод

50 мкг

Калий

296 мг

Цинк

0,7 мг

Кальций

24 мг

Медь

100 мкг

История продукта

Считается, что делать консервы из тунца стали в начале ХХ века в Австралии. Это было связано с тем, что в 1903 году случилась нехватка популярных в те годы сардин и им попытались найти замену. До этого времени тунец считался сорной рыбой, т. е. мелкой рыбешкой, которая не особо интересна для производителей.
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Первые партии не вызвали восторга у потребителей. Только к концу 1950-х годов тунец стал популярен в консервированном виде и заслужил внимание публики. Это связано с тем, что начали вылавливать других, более крупных представителей семейства, имевших большую ценность из-за своего веса и вкусовых качеств.

Как приготовить в домашних условиях

Если дома оказался свежий или замороженный тунец, а в планы домочадцев не входит употребить этот продукт в ближайшее время, можно законсервировать рыбу. В таком виде тунец хранится до года, его можно поставить на стол в любой момент, когда нет времени на готовку.
© Pixabay / bildgebende_MomenteТунец
Тунец - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Pixabay / bildgebende_Momente
Тунец

Ингредиенты

Для консервации тунца в собственном соку достаточно несколько простых ингредиентов — самой рыбы, соли и приправ. Классический рецепт предполагает следующие пропорции:
  • тунец среднего размера — 1 шт.;
  • соль — 5 г;
  • смесь перцев — 5 г;
  • лавровый лист — 3-4 шт.
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Этапы приготовления

Для того чтобы законсервировать рыбу, понадобится: емкость для смешивания, рукав для запекания, кастрюля с холодной водой и банка для консервации с крышкой.
  • Подготовить ингредиенты: рыбу очистить от чешуи, нарезать кусками на свое усмотрение, убрав голову с хвостом, и хорошо промыть.
  • Обсушить части рыбы салфеткой и положить в емкость.
  • Засыпать другие ингредиенты к рыбе и тщательно перемешать.
  • Выложить продукт в рукав для запекания и туго закрепить.
  • Положить рукав в кастрюлю с холодной водой и варить после закипания 3,5-4 часа на небольшом огне. Во время варки рыба выделит много собственного сока, поэтому важно, чтобы пакет был целым.
  • После варки достать пакет и отправить рыбу с соком в банку для консервации.
  • Провести стерилизацию стеклянной емкости и плотно закрутить крышку.
Для приготовления консервированного тунца в масле в пакет для запекания можно добавить растительное или оливковое масло по вкусу.
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Хранение

Консервы из тунца домашнего приготовления можно хранить около года, магазинные — больше года (у разных производителей сроки отличаются). Продукт лучше положить в шкаф, где нет прямых солнечных лучей и влаги, или в прохладный подвал.
Открытые консервы с тунцом можно хранить до 24 часов. Неважно, в каком виде рыба — в собственном соку или масле. Она одинаково подвержена окислению. Продукт необходимо переложить в герметичную емкость (контейнер, стеклянную банку). Консервы должны храниться в холодильнике. Если это невозможно, то максимальный срок жизни продукта — 3-4 часа.
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Выбор готовых консервов

Несмотря на то что консервы из тунца на полках магазинов считаются безопасными и проверенными, стоит внимательно изучать состав и срок годности продукта.

Как утверждает Ирина Кононенко, нутрициолог-диетолог и эксперт Академии врачей UniProf, "среди консервов нужно выбирать те, в которых не менее 50% рыбы. Выбирайте тунец в собственном соку, желательно в стекле, не рубленый или измельченный, а резанный кусками”.

Каждый производитель может добавлять в продукт разное количество соли. Если человек — поклонник ЗОЖ или просто старается употреблять меньше этой специи, то ему следует более тщательно изучить раздел "Состав" на банке.

Польза и вред

© Pixabay / camumТунец
Тунец - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Pixabay / camum
Тунец
К достоинствам консервированного тунца относят:
  • Такая рыба, в отличие от мяса, усваивается на 95%. Это означает, что практически все полезные вещества поступают прямиком в организм.
  • Даже после тепловой обработки тунец сохраняет полезные свойства.
  • Тунец в собственном соку часто присутствует во многих диетах по похудению благодаря тому, что он усиливает чувство сытости.
  • Употребление тунца служит профилактикой остеопороза, глаукомы, а также положительно влияет на зрение, кожу, волосы, сердечно-сосудистую и репродуктивную системы.

Что касается вреда, Ирина Кононенко утверждает: "В тунце могут быть повышены нормативы ртути: если для других видов рыбы допустимое значение составляет не более 0,5 мг/кг, то в тунце ртути может быть до одного мг/кг. Его не рекомендуют есть маленьким детям, беременным и кормящим женщинам. Да и остальным не стоит часто употреблять эту рыбу". Хотя сейчас на производствах тщательно проверяют показатель ртути и риск употребить продукт с повышенным содержанием жидкого металла минимален, стоит осторожнее относиться к этому виду рыбы.

Кроме того, консервированный тунец в масле — это не лучшее блюдо до людей с избыточным весом. Людям, склонным к аллергии на морепродукты и проблемами с почками также рекомендуется отказаться от этого продукта.

Блюда из консервированного тунца

Консервированный тунец — это ингредиент, который подходит для многих блюд, причем как праздничных, так и повседневных.

Салаты

Салат с тунцом — блюдо, которое пользуется популярностью во всем мире. Может подаваться как самостоятельно, так и дополнительно к первому или второму.
© Depositphotos / movingmomentСалат с тунцом и авокадо
Салат с тунцом и авокадо - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Depositphotos / movingmoment
Салат с тунцом и авокадо
Классический рецепт салата с тунцом
Категория
Салат
Кухня
Американская
Сложность
Средне
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
350 г
Консервированный тунец
1 шт.
Морковь
2 шт.
Ветка зеленого лука
2 шт.
Стебли сельдерея
5 г
Горчица
3 ст. л.
Майонез
1 шт.
Лимон
1 шт.
Яблоко
по вкусу
Соль
по вкусу
Перец черный молотый
Приготовление
1
Подготовить необходимые ингредиенты — вымыть морковь, яблоко и зелень.
2
Мелко нарезать сельдерей и лук.
3
Яблоко порезать мелкими кубиками.
4
Натереть очищенную морковь на терке.
5
Смешать ингредиенты в миске и добавить к ним размятый вилкой тунец без сока/масла.
6
Сбрызнуть смесь лимоном, затем поперчить и посолить по вкусу.
7
Добавить майонез и горчицу.
8
Перемешать и оставить в холодильнике на 30 минут.
9
Салат с тунцом можно подавать к столу.

Брускетта

Брускетта с тунцом — традиционная итальянская закуска, довольно простая в приготовлении. Это блюдо рекомендуется использовать в качестве "аперитива" перед основным приемом пищи, но в России подается и на завтрак.
© Depositphotos / fotekБрускетта с тунцом, сыром моцарелла и помидорами
Брускетта с тунцом, сыром моцарелла и помидорами - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Depositphotos / fotek
Брускетта с тунцом, сыром моцарелла и помидорами
Рецепт брускетты с тунцом
Категория
Закуска
Кухня
Итальянская
Сложность
Средне
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
по вкусу
Консервированный тунец
по вкусу
Ломтики батона (французский, чиабатта)
по вкусу
Яйцо куриное
по вкусу
Сметана
по вкусу
Паста тахини
по вкусу
Зубчик чеснока
по вкусу
Огурец
по вкусу
Ветка укропа
по вкусу
Лимонный сок
Приготовление
1
Поджарить ломтики батона на сухой сковороде до румяной корочки.
2
Натереть хлеб чесноком.
3
В отдельной емкости смешать вареные яйца, натертые на терке, сметану, тахини и лимонный сок.
4
Выложить смесь на ломтики батона.
5
Сверху выложить размятый вилкой тунец без жидкости.
6
Нарезать огурец тонкими ломтиками и украсить брускетты.
7
Завершить блюдо укропом и подать к столу.
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Пита

Пита — разновидность хлеба, на вид напоминающая плоскую лепешку. Она разрезается посередине, куда позже добавляется начинка. Пита с тунцом — удобный вариант вкусного завтрака или перекуса, который особенно популярен в Греции и Израиле.
Рецепт питы с тунцом
Категория
Закуска
Кухня
Восточная
Сложность
Средне
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
250 г
Консервированный тунец
4 шт.
Лепешка пита
по вкусу
Помидоры черри
по вкусу
Сметана
4 г
Листья салата
по вкусу
Зеленый лук
по вкусу
Соус песто
по вкусу
Соус чили
Пищевая ценность порции
Калорийность
219 ккал
Приготовление
1
Подготовить все ингредиенты для начинки.
2
Размять вилкой тунец без сока и переложить в емкость для смешивания.
3
Добавить к рыбе помидоры, зеленый лук, сметану и соусы по вкусу. Перемешать.
4
Разрезать середину в лепешках и положить листья салата.
5
Выложить начинку.
6
Пита с тунцом готова к употреблению.
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Бутерброды
Бутерброды с тунцом — это русский вариант брускетт. Хлеб в этом случае тоже обжаривается, но меняются начинка и способ подачи.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
250 г
Консервированный тунец
8 шт.
Ломтики белого хлеба
100 г
Крем-сыр
2 шт.
Вареное яйцо
по вкусу
Пучок зеленого лука
по вкусу
Чеснок
по вкусу
Соль
по вкусу
Черный перец
по вкусу
Оливки
Приготовление
1
1. Обжарить хлеб до румяной корочки и смазать чесноком.
2
2. Мелко нарезать лук.
3
3. Натереть вареное яйцо.
4
4. Размять вилкой тунец без сока и смешать с луком и яйцом.
5
5. В смесь добавить крем-сыр.
6
6. Посолить, поперчить по вкусу и тщательно перемешать до однородности.
7
7. Намазать смесь на хлеб и украсить оливками по вкусу.
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Закуски

Закуски из тунца — это не только бутерброды, но и различные рулеты, тарталетки, корзинки, роллы и т. д. Чтобы удивить гостей, можно приготовить сырный рулет с тунцом и соленым огурцом.
Рецепт сырного рулета с тунцом
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
200 г
Консервированный тунец
250 г
Твердый сыр
3 шт.
Маринованные огурцы небольшого размера
2 шт.
Вареное яйцо
Приготовление
1
1. Подготовить противень — застелить пергаментом.
2
2. Натереть сыр на крупной терке и высыпать в форму
3
3. Поставить запекать в разогретую духовку до 200 градусов на 5 минут
4
4. Тем временем натереть яйца, нарезать огурцы и размять вилкой тунец без сока.
5
5. Достать сыр из духовки и разложить на него начинку.
6
6. Не дожидаясь полного остывания сыра, скрутить рулет.
7
7. Нарезать на порционные кусочки для подачи на стол.

Выпечка

© Pixabay / tee2teeКруассан с консервированным тунцом
Круассан с консервированным тунцом - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Pixabay / tee2tee
Круассан с консервированным тунцом
Тунец также подходит в качестве вкусной рыбной начинки для пирогов, пирожков и пицц. Среди самых необычных видов выпечки с этой рыбой — киш и закусочный кекс.

Супы

Суп с консервированным тунцом в собственном соку — быстрый и простой вариант для обеда. Не нужно долго варить рыбу, чтобы получить насыщенный бульон. А ингредиенты для блюда могут быть любыми, но самые необходимые — картофель, морковь, лук, рис и зелень.
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Советы кулинаров

Чтобы блюдо из консервированного тунца получилось вкусным и ароматным, кулинары рекомендуют придерживаться нескольких простых правил:
  • для приготовления необходимо выбирать только проверенные консервы, где нравится вкус и качество рыбы;
  • важно готовить только из свежих консервов (только что открытых и проверенных по сроку годности) и помнить о правилах хранения;
  • перед смешиванием с другими ингредиентами тунец лучше размять вилкой, особенно если в банке слишком большие куски;
  • лучше всего для приготовления использовать тунец в собственном соку, а не в масле. Так окончательная калорийность пищи будет ниже и само блюдо — ароматнее.
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05:23В Хабаровском крае постановили привить 80 процентов населения ряда сфера
05:14Действия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источник
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае постановили привить 80 процентов населения ряда сфераДействия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источникВ Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"