https://ria.ru/20210827/fertilnost-1747596345.html

Фертильность у женщин: как рассчитать лучший день для зачатия ребенка

Фертильность у женщин: что это означает и от чего зависит, как повысить

Фертильность у женщин: как рассчитать лучший день для зачатия ребенка

Женская фертильность — это способность к вынашиванию и рождению ребенка. О том, что это значит простыми словами, как рассчитать окно фертильности и день... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T20:34

2021-08-27T20:34

2021-08-27T20:34

общество

дети

женщины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747553235_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_be925059434856f1373ff177ddca0a3d.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Женская фертильность — это способность к вынашиванию и рождению ребенка. О том, что это значит простыми словами, как рассчитать окно фертильности и день овуляции — в материале РИА Новости.Что такое фертильностьФертильность является показателем здоровья всей репродуктивной системы женщины.Способность к репродукции женщины тесно связана с овуляцией, когда во время каждого менструального цикла созревшая яйцеклетка выходит из яичника. Если этого не происходит, то нельзя забеременеть, потому что на этот процесс влияет именно наличие созревшей яйцеклетки. Во время овуляции способность к зачатию достигает максимума, яйцеклетка после оплодотворения сперматозоидом постепенно попадает в матку, где происходит прикрепление к ее стенкам для дальнейшего роста и развития плода.От чего зависит женская фертильностьЖенская фертильность зависит не только от физиологии, но и множества других факторов. Прежде всего, должна быть регулярная менструация, а также овуляции — они показывают, что в матке и яичниках происходят циклические изменения, созревание и выход яйцеклетки. На фертильность влияет и состояние репродуктивной системы. Фаллопиевы трубы, в которых яйцеклетка встречается со сперматозоидом, должны иметь нормальную проходимость, а эндометрий (внутренняя слизистая оболочка матки) — достаточную толщину. В норме в первые два дня после окончания менструации она должна быть не более 3 мм, а в периовуляторные дни — не менее 10 мм. При наличии тонкого эндометрия снижается вероятность наступления беременности. Кроме этого, чтобы выносить ребенка, матка и шейка матки должны быть в здоровом состоянии. Немаловажную роль играет и гормональный фон, потому что различные гормоны влияют на процессы в репродуктивной системе.Как отметила Вероника Берсенева, снизить женскую фертильность могут:Что чем моложе женщина, тем больше у нее шансов забеременеть, потому что со временем проблемы могут возникнуть у тех, кто имеет хронические заболевания — сахарный диабет, нарушения функций щитовидной железы, патологии внутренних органов и т.д. Другие факторы, от которых зависит фертильность женщины: неблагополучная экология в регионе проживания, ранняя менопауза. Негативно на возможность зачатия может влиять неправильное питание, ведущее к недостатку самых необходимых витаминов и микроэлементов. Особенно важно, чтобы с пищей женщина получала достаточное количество жиров.По словам диетолога Светланы Фус, жиры участвуют в выработке гормонов, в том числе половых — эстрогенов и тестостерона, поэтому отсутствие жиров в рационе может привести к бесплодию. "Есть десятки случаев, когда женщины не могли забеременеть из-за того, что исключали жиры. Ведь без нормального количества гормонов детородная функция невозможна", — сказала эксперт, добавив, что проблема исключения жиров касается и мужчин.Сейчас на фоне масштабной вакцинации от коронавируса появились слухи о том, что основные препараты против инфекции ведут к бесплодию. Это опровергают специалисты. Так, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал это спекуляциями:"Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия <…> Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить, хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт", — пояснил врач.Границы репродуктивного возрастаВ соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения, репродуктивный возраст женщины длится от 15 до 49 лет.По словам Вероники Берсеневой, границы репродуктивного возраста выглядят так:Врач-гинеколог Юлиана Абаева отмечает, что наиболее подходящий интервал между родами — два года. Роды после 40 лет несут существенные риски для здоровья матери и плода.Как определить уровень фертильности у женщинУровень фертильности можно определить при помощи УЗИ, а также анализа крови на гормоны.ПризнакиО высоком уровне фертильности говорит то, что женщина способна забеременеть и рожать несколько раз подряд с небольшим интервалом. Если зачатие происходит без медицинского вмешательства, а вынашивание обходится без проблем, то это свидетельствует о среднем уровне фертильности. Когда женщина может зачать ребенка, но не вынашивает его, сталкивается с выкидышем, значит, этот уровень низкий.Для диагностики уровня фертильности делают УЗИ яичников, которое проводят на пятый или шестой день менструального цикла. Процедура показывает состояние и размер яичников, а также вырабатывают ли они достаточное число фолликулов, готовых в нужное время к оплодотворению. Результаты измеряются в баллах:Анализ крови на гормоны помогает определить в женском организме концентрацию фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) и антимюллерова (АМГ) гормонов. Уровень ФСГ должен быть меньше ЛГ, при этом низкие показатели АМГ свидетельствуют о том, что в яичниках малое количество фолликулов, которые необходимы для репродукции и овуляции. Определение уровня ФСГ — один из важных тестов для выявления патологий репродуктивной системы. Такой анализ назначают, если у женщины присутствуют следующие симптомы:Кроме этого, в домашних условиях можно пройти тест на овуляцию. Они бывают разной чувствительности, поэтому лучше брать те, у которых показатель — 10 МЕ/л (международных единиц на литр). Для проведения процедуры тест нужно опустить в мочу и подождать, пока появятся две полоски, одна из которых результативная, а другая — контрольная. Анализ показывает присутствие ЛГ-гормона, после повышения которого в течение 24—48 часов происходит овуляция. Если результативная полоска ярче второй, то женщина может зачать ребенка в этот период. Когда она бледнее, значит, забеременеть в этот цикл не получится, потому что не будет овуляции.Тест на овуляцию может быть отрицательным по нескольким причинам:Следует понимать, что, если тест показал неблагоприятный результат — это не приговор. Такое исследование дает лишь предварительные прогнозы и указывает на необходимость обратиться к медицинскому специалисту, если есть надобность увеличить фертильность. По словам экспертов, в большинстве случаев лечение эффективно и помогает женщине забеременеть. Также при необходимости можно прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям.Как повысить фертильностьСпособность к деторождению можно повысить, если подойти ответственно к репродуктивному здоровью."В любом возрасте женская фертильность зависит от физического здоровья, — рассказала акушер-гинеколог Вероника Берсенева. — Повысить ее поможет правильный образ жизни, правильное питание, отказ от алкоголя и курения, профилактика ИППП, планирование семьи, профилактика абортов (применение надежных методов контрацепции до желания рождения детей), профилактика гинекологических заболеваний, нормализация менструального цикла (регулярное плановое посещение гинеколога), поддержание нормальной массы тела, уменьшение влияния стресса на организм женщины. При обнаружении проблем необходимо обратиться к врачу-гинекологу и определить уровень фертильности. Диагноз "бесплодие" ставится, когда в течение года при регулярной половой жизни без контрацепции женщине не удается забеременеть. В таком случае врач назначит обследование и лечение, которое может быть как медикаментозным, так и хирургическим".Кроме этого, в аптеках продаются специальные витамины, которые способны повышать уровень фертильности. Не следует заниматься самолечением: если женщина столкнулась с более серьезной ситуацией, то врач может назначить медикаментозную терапию. Например, стимуляторы овуляции (препараты с кломифеном) и гонадотропины.Как рассчитать фертильные дниЗабеременеть можно только в определенный период, даже если у родителей высокий уровень фертильности. Здесь следует учитывать такое понятие как "окно фертильности". С помощью его расчета можно определить наиболее благоприятный период для зачатия ребенка.Окно фертильностиОкно фертильности представляет собой период, в который у женщины есть наиболее высокий шанс забеременеть. Он длится примерно шесть дней: пять дней до начала овуляции и день ее наступления. Как правило, менструальный цикл продолжается 28 дней, а овуляция происходит примерно на середине этого срока. Тем не менее, каждый организм индивидуален, поэтому следует рассчитывать окно фертильности самостоятельно. Сделать это можно несколькими способами. Самый эффективный и простой из них — тест на овуляцию. Также можно завести дневник, в который регулярно необходимо вписывать данные о том, когда начался и закончился менструальный цикл, определять его продолжительность, а затем рассчитать середину и окно фертильности. Вести подобные записи придется около полугода, а точность значений составляет 50-60 процентов. Кроме этого, в период овуляции у женщин повышается температура, поэтому, если следить за ней, то можно понять, на какие числа приходится овуляция.

https://ria.ru/20191001/1559316239.html

https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581583613.html

https://ria.ru/20190608/1555404255.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, женщины