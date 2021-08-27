Фертильность у женщин: как рассчитать лучший день для зачатия ребенка
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Женская фертильность — это способность к вынашиванию и рождению ребенка. О том, что это значит простыми словами, как рассчитать окно фертильности и день овуляции — в материале РИА Новости.
Что такое фертильность
Фертильность является показателем здоровья всей репродуктивной системы женщины.
"Женская фертильность — это способность зачать, выносить и родить ребенка, она зависит именно от этих трех факторов, — рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог клиники "МедикСити" Вероника Берсенева. — Она бывает высокой, нормальной и низкой. Если отсутствует любой из трех факторов, то считается, что женщина обладает низкой фертильностью. Нормальной фертильность будет считаться при наличии трех факторов. Высокой — когда женщина может зачать, выносить и родить ребенка без осложнений несколько раз подряд".
Способность к репродукции женщины тесно связана с овуляцией, когда во время каждого менструального цикла созревшая яйцеклетка выходит из яичника. Если этого не происходит, то нельзя забеременеть, потому что на этот процесс влияет именно наличие созревшей яйцеклетки. Во время овуляции способность к зачатию достигает максимума, яйцеклетка после оплодотворения сперматозоидом постепенно попадает в матку, где происходит прикрепление к ее стенкам для дальнейшего роста и развития плода.
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От чего зависит женская фертильность
Женская фертильность зависит не только от физиологии, но и множества других факторов. Прежде всего, должна быть регулярная менструация, а также овуляции — они показывают, что в матке и яичниках происходят циклические изменения, созревание и выход яйцеклетки. На фертильность влияет и состояние репродуктивной системы. Фаллопиевы трубы, в которых яйцеклетка встречается со сперматозоидом, должны иметь нормальную проходимость, а эндометрий (внутренняя слизистая оболочка матки) — достаточную толщину. В норме в первые два дня после окончания менструации она должна быть не более 3 мм, а в периовуляторные дни — не менее 10 мм. При наличии тонкого эндометрия снижается вероятность наступления беременности. Кроме этого, чтобы выносить ребенка, матка и шейка матки должны быть в здоровом состоянии. Немаловажную роль играет и гормональный фон, потому что различные гормоны влияют на процессы в репродуктивной системе.
Как отметила Вероника Берсенева, снизить женскую фертильность могут:
- —последствия хирургических операций на яичниках;
- —воспалительные процессы в малом тазу;
- —предрасположенность к раннему истощению яичников;
- —хронические заболевания и применение некоторых препаратов длительное время;
- —ожирение, малоподвижный образ жизни, стресс;
- —вредные привычки (например, алкоголь, курение, употребление наркотиков).
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Что чем моложе женщина, тем больше у нее шансов забеременеть, потому что со временем проблемы могут возникнуть у тех, кто имеет хронические заболевания — сахарный диабет, нарушения функций щитовидной железы, патологии внутренних органов и т.д. Другие факторы, от которых зависит фертильность женщины: неблагополучная экология в регионе проживания, ранняя менопауза. Негативно на возможность зачатия может влиять неправильное питание, ведущее к недостатку самых необходимых витаминов и микроэлементов. Особенно важно, чтобы с пищей женщина получала достаточное количество жиров.
По словам диетолога Светланы Фус, жиры участвуют в выработке гормонов, в том числе половых — эстрогенов и тестостерона, поэтому отсутствие жиров в рационе может привести к бесплодию. "Есть десятки случаев, когда женщины не могли забеременеть из-за того, что исключали жиры. Ведь без нормального количества гормонов детородная функция невозможна", — сказала эксперт, добавив, что проблема исключения жиров касается и мужчин.
Сейчас на фоне масштабной вакцинации от коронавируса появились слухи о том, что основные препараты против инфекции ведут к бесплодию. Это опровергают специалисты. Так, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал это спекуляциями:
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"Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия <…> Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить, хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт", — пояснил врач.
Границы репродуктивного возраста
В соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения, репродуктивный возраст женщины длится от 15 до 49 лет.
По словам Вероники Берсеневой, границы репродуктивного возраста выглядят так:
- —ранний период (от менархе (первой менструации) до 20 лет);
- —средний период (от 20 до 40 лет) — это самый оптимальный возраст для вынашивания и рождения детей. После 35 лет фертильность начинает естественным образом снижаться;
- —поздний (40 — 49 лет), когда шансы на беременность уменьшаются;
- —от 46 до 60 лет. Наступает период климакса, угасания репродуктивной функции. У женщин наблюдается сниженный гормональный фон, нерегулярный менструальный цикл. Естественная беременность практически невозможна, поэтому пациенткам для вынашивания назначают курс гормональных препаратов.
Врач-гинеколог Юлиана Абаева отмечает, что наиболее подходящий интервал между родами — два года. Роды после 40 лет несут существенные риски для здоровья матери и плода.
Как определить уровень фертильности у женщин
Уровень фертильности можно определить при помощи УЗИ, а также анализа крови на гормоны.
Признаки
О высоком уровне фертильности говорит то, что женщина способна забеременеть и рожать несколько раз подряд с небольшим интервалом. Если зачатие происходит без медицинского вмешательства, а вынашивание обходится без проблем, то это свидетельствует о среднем уровне фертильности. Когда женщина может зачать ребенка, но не вынашивает его, сталкивается с выкидышем, значит, этот уровень низкий.
"Одним из значимых показателей уровня фертильности является овариальный резерв (ОВ), — пояснила акушер-гинеколог. — Под ОВ понимают количество яйцеклеток, которые могут участвовать в процессе оплодотворения. В течение жизни количество яйцеклеток естественным образом сокращается. У новорожденных оно составляет около 1,5 миллиона фолликулов, к первой овуляции их остается около 300 тысяч, а к 35 годам — только 25 тысяч. Определить количество фолликулов, способных созреть в яичниках, можно при помощи УЗИ. Также достаточно точным показателем уровня репродуктивной функции является обследование на гормоны".
Для диагностики уровня фертильности делают УЗИ яичников, которое проводят на пятый или шестой день менструального цикла. Процедура показывает состояние и размер яичников, а также вырабатывают ли они достаточное число фолликулов, готовых в нужное время к оплодотворению. Результаты измеряются в баллах:
- —до — 2, значит, что у женщины низкий шанс забеременеть.
- —до + 2 — высокая фертильность и есть вероятность зачатия в скором времени.
Анализ крови на гормоны помогает определить в женском организме концентрацию фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) и антимюллерова (АМГ) гормонов. Уровень ФСГ должен быть меньше ЛГ, при этом низкие показатели АМГ свидетельствуют о том, что в яичниках малое количество фолликулов, которые необходимы для репродукции и овуляции. Определение уровня ФСГ — один из важных тестов для выявления патологий репродуктивной системы. Такой анализ назначают, если у женщины присутствуют следующие симптомы:
- —отсутствие овуляции;
- —невынашивание беременности;
- —бесплодие;
- —нарушения менструального цикла;
- —синдром поликистозных яичников;
- —маточные кровотечения;
- —эндометриоз;
- —снижение полового влечения;
- —хронические воспалительные процессы в половых органах;
- —гипофункция половых желез.
Кроме этого, в домашних условиях можно пройти тест на овуляцию. Они бывают разной чувствительности, поэтому лучше брать те, у которых показатель — 10 МЕ/л (международных единиц на литр). Для проведения процедуры тест нужно опустить в мочу и подождать, пока появятся две полоски, одна из которых результативная, а другая — контрольная. Анализ показывает присутствие ЛГ-гормона, после повышения которого в течение 24—48 часов происходит овуляция. Если результативная полоска ярче второй, то женщина может зачать ребенка в этот период. Когда она бледнее, значит, забеременеть в этот цикл не получится, потому что не будет овуляции.
Тест на овуляцию может быть отрицательным по нескольким причинам:
- —концентрация гормона ЛГ слишком низкая, чтобы ее обнаружить;
- —пиковый уровень ЛГ непродолжителен по времени. Возможно, женщина его пропустила. Из-за этого нужно делать тесты 2 раза в день с разницей в 10 или более часов в течение нескольких суток до предполагаемой овуляции;
- —тест был проведен неправильно или человек не следовал инструкции. Например, при использовании первой утренней мочи или она была разбавлена.
- —если у женщины длинные циклы, возможно, тест был сделан слишком рано. Следует начать проводить тесты за 17 дней до ожидаемых месячных или за 3 дня до овуляции;
- —тест проведен слишком поздно по менструальному циклу. Возможно, повышение ЛГ произошло раньше, чем предполагалось;
- —иногда овуляции не бывает из-за стресса, интенсивной физической нагрузки, внезапных изменений веса или нового климата.
Следует понимать, что, если тест показал неблагоприятный результат — это не приговор. Такое исследование дает лишь предварительные прогнозы и указывает на необходимость обратиться к медицинскому специалисту, если есть надобность увеличить фертильность. По словам экспертов, в большинстве случаев лечение эффективно и помогает женщине забеременеть. Также при необходимости можно прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям.
Как повысить фертильность
Способность к деторождению можно повысить, если подойти ответственно к репродуктивному здоровью.
"В любом возрасте женская фертильность зависит от физического здоровья, — рассказала акушер-гинеколог Вероника Берсенева. — Повысить ее поможет правильный образ жизни, правильное питание, отказ от алкоголя и курения, профилактика ИППП, планирование семьи, профилактика абортов (применение надежных методов контрацепции до желания рождения детей), профилактика гинекологических заболеваний, нормализация менструального цикла (регулярное плановое посещение гинеколога), поддержание нормальной массы тела, уменьшение влияния стресса на организм женщины. При обнаружении проблем необходимо обратиться к врачу-гинекологу и определить уровень фертильности. Диагноз "бесплодие" ставится, когда в течение года при регулярной половой жизни без контрацепции женщине не удается забеременеть. В таком случае врач назначит обследование и лечение, которое может быть как медикаментозным, так и хирургическим".
Кроме этого, в аптеках продаются специальные витамины, которые способны повышать уровень фертильности. Не следует заниматься самолечением: если женщина столкнулась с более серьезной ситуацией, то врач может назначить медикаментозную терапию. Например, стимуляторы овуляции (препараты с кломифеном) и гонадотропины.
Как рассчитать фертильные дни
Забеременеть можно только в определенный период, даже если у родителей высокий уровень фертильности. Здесь следует учитывать такое понятие как "окно фертильности". С помощью его расчета можно определить наиболее благоприятный период для зачатия ребенка.
Окно фертильности
Окно фертильности представляет собой период, в который у женщины есть наиболее высокий шанс забеременеть. Он длится примерно шесть дней: пять дней до начала овуляции и день ее наступления. Как правило, менструальный цикл продолжается 28 дней, а овуляция происходит примерно на середине этого срока. Тем не менее, каждый организм индивидуален, поэтому следует рассчитывать окно фертильности самостоятельно. Сделать это можно несколькими способами. Самый эффективный и простой из них — тест на овуляцию. Также можно завести дневник, в который регулярно необходимо вписывать данные о том, когда начался и закончился менструальный цикл, определять его продолжительность, а затем рассчитать середину и окно фертильности. Вести подобные записи придется около полугода, а точность значений составляет 50-60 процентов. Кроме этого, в период овуляции у женщин повышается температура, поэтому, если следить за ней, то можно понять, на какие числа приходится овуляция.