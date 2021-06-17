https://ria.ru/20210617/protsenko-1737340157.html

Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации

Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации - РИА Новости, 17.06.2021

Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире в Instagram назвал спекуляциями слухи о негативном влиянии вакцины от коронавируса на... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T07:50

2021-06-17T07:50

2021-06-17T13:27

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире в Instagram назвал спекуляциями слухи о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему.Медик пояснил, что препараты от коронавируса разработаны на основе технологий, которые уже применялись раньше."Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия <…> Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить, хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт", — пояснил врач.Ранее Роспотребнадзор напомнил гражданам, что российские вакцины против коронавируса не влияют на способность иметь детей. Подчеркивается, что препараты прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство. Доказательства, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на репродуктивную систему, отсутствуют.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736906671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), здоровье, общество