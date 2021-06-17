Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:50 17.06.2021 (обновлено: 13:27 17.06.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме
Проценко назвал спекуляциями слухи о бесплодии после вакцинации от коронавируса
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире в Instagram назвал спекуляциями слухи о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему.
"Абсолютно не понимаю, с чего взят этот вброс", — заметил Проценко.
Медик пояснил, что препараты от коронавируса разработаны на основе технологий, которые уже применялись раньше.
"Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия <…> Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить, хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт", — пояснил врач.
Ранее Роспотребнадзор напомнил гражданам, что российские вакцины против коронавируса не влияют на способность иметь детей. Подчеркивается, что препараты прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство. Доказательства, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на репродуктивную систему, отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".