Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/protsenko-1737340157.html
Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации - РИА Новости, 17.06.2021
Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире в Instagram назвал спекуляциями слухи о негативном влиянии вакцины от коронавируса на... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T07:50
2021-06-17T13:27
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коммунарка (москва)
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259275_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_16b3a1c6f8c304c7ff78f78ccc5a8ec6.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире в Instagram назвал спекуляциями слухи о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему.Медик пояснил, что препараты от коронавируса разработаны на основе технологий, которые уже применялись раньше."Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия &lt;…&gt; Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить, хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт", — пояснил врач.Ранее Роспотребнадзор напомнил гражданам, что российские вакцины против коронавируса не влияют на способность иметь детей. Подчеркивается, что препараты прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство. Доказательства, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на репродуктивную систему, отсутствуют.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736906671.html
россия
коммунарка (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259275_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_c76541dce2da245cbcdb1c55ecf14512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), здоровье, общество
Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:50 17.06.2021 (обновлено: 13:27 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк

Проценко назвал спекуляциями слухи о бесплодии после вакцинации от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире в Instagram назвал спекуляциями слухи о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему.

"Абсолютно не понимаю, с чего взят этот вброс", — заметил Проценко.

Медик пояснил, что препараты от коронавируса разработаны на основе технологий, которые уже применялись раньше.
"Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия <…> Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить, хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт", — пояснил врач.
Ранее Роспотребнадзор напомнил гражданам, что российские вакцины против коронавируса не влияют на способность иметь детей. Подчеркивается, что препараты прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство. Доказательства, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на репродуктивную систему, отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
3D-модель коронавируса
14 июня, 01:29Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре заявили об изменении симптомов COVID-19 из-за мутаций
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Денис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоммунарка (Москва)ЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
Лента новостейМолния