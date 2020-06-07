Врач назвала оптимальный возраст для родов

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Первые для женщины роды лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
"Существует репродуктивный возраст: ранний репродуктивный — до 35 лет и поздний репродуктивный — после 35 лет и до менопаузы. Оптимальным возрастом для деторождения является ранний репродуктивный возраст до 35 лет", — приводит ее слова радиостанция "Говорит Москва".
По словам Абаевой, в этом возрасте у женщин хороший овариальный запас – количество фолликул в яичниках, в которых "хранятся" яйцеклетки.
Гинеколог отметила, что наиболее подходящий интервал между родами – два года. При этом роды после 40 лет несут существенные риски для здоровья матери и плода, добавила она.