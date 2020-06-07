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Врач назвала оптимальный возраст для родов
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РИА Новости

Врач назвала оптимальный возраст для родов

15:13 07.06.2020 (обновлено: 15:14 07.06.2020)
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© Depositphotos / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Первые для женщины роды лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
"Существует репродуктивный возраст: ранний репродуктивный — до 35 лет и поздний репродуктивный — после 35 лет и до менопаузы. Оптимальным возрастом для деторождения является ранний репродуктивный возраст до 35 лет", — приводит ее слова радиостанция "Говорит Москва".
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По словам Абаевой, в этом возрасте у женщин хороший овариальный запас – количество фолликул в яичниках, в которых "хранятся" яйцеклетки.
Гинеколог отметила, что наиболее подходящий интервал между родами – два года. При этом роды после 40 лет несут существенные риски для здоровья матери и плода, добавила она.
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РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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