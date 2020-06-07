Врач назвала оптимальный возраст для родов

По словам Абаевой, в этом возрасте у женщин хороший овариальный запас – количество фолликул в яичниках, в которых "хранятся" яйцеклетки.

Гинеколог отметила, что наиболее подходящий интервал между родами – два года. При этом роды после 40 лет несут существенные риски для здоровья матери и плода, добавила она.