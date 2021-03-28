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Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
Правильное питание, даже без приема аптечных витаминов и микроэлементов, позволит улучшить состояние зубов, кожи и волос. Что именно необходимо включить в свой... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T02:09
2021-03-28T02:09
наталья нефедова
волосы
кожа
зубы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правильное питание, даже без приема аптечных витаминов и микроэлементов, позволит улучшить состояние зубов, кожи и волос. Что именно необходимо включить в свой рацион, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.По ее словам, незаменимые для организма кислоты омега-3 содержатся в орехах, семенах, ореховой пасте и растительном масле, однако употреблять эти продукты необходимо с учетом их повышенной калорийности.Орехи наряду с бобовыми могут в том числе служить заменой мясу, продолжила она. А вот рыбу Наталья Нефедова советует есть четыре раза в неделю. "Рыбу желательно есть четыре раза в неделю. Та же сельдь – недорогой и питательный вариант, она не обязательно должна быть соленой. Это могут быть даже консервы, хотя они менее полезны", – добавила врач-диетолог.Рыбные консервы хороши тем, что в них содержится большое количество кальция, необходимого для здоровья зубов и волос, пояснила она. Другим источником этого минерала являются молочные продукты. Причем в растительное молоко тоже добавляют кальций, а также витамины D и B12, отметила Наталья Нефедова. Витамины А и Е, полезные для кожи, содержатся в печени, овощах и фруктах желтого и красного цвета, а также в авокадо, продолжила она.В целом, врач-диетолог советует питаться разнообразно. Сбалансированный рацион будет эффективнее для здоровья и улучшения внешнего вида, чем употребление отдельных витаминов и минералов, считает она. Помимо перечисленных продуктов, на столе должны быть разные овощи и фрукты, разные крупы и хлеб, сказала Наталья Нефедова.Что касается поливитаминов и БАДов, то к ним врач рекомендует относиться очень взвешенно."БАДы контролируются меньше, чем фармакология. Очень сильно развит маркетинг, и люди их воспринимают как нечто такое, что можно съесть сколько угодно. На самом деле это не так. Надо воспринимать их так же, как лекарственные препараты. Интоксикация может быть ужасной, а последствия – очень плохими", – предупредила врач-диетолог в интервью радио Sputnik.Наталья Нефедова советует регулярно сдавать анализы и выяснять, в каких витаминах на самом деле нуждается организм, прежде чем покупать такую продукцию в аптеке.
https://ria.ru/20210328/maslo-1603159433.html
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наталья нефедова, волосы, кожа, зубы, здоровье - общество, общество

Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос

02:09 28.03.2021
 
© Depositphotos / Deagreez1Улыбающиеся девушки
Улыбающиеся девушки - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Depositphotos / Deagreez1
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правильное питание, даже без приема аптечных витаминов и микроэлементов, позволит улучшить состояние зубов, кожи и волос. Что именно необходимо включить в свой рацион, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.
По ее словам, незаменимые для организма кислоты омега-3 содержатся в орехах, семенах, ореховой пасте и растительном масле, однако употреблять эти продукты необходимо с учетом их повышенной калорийности.
"Орехи, семена или ореховая паста полезны для кожи, зубов и волос. Там содержатся незаменимые омега-3 кислоты. Но это очень жирные продукты, поэтому порции должны соответствовать вашему суточному калоражу. Растительные масла также полезны для волос и кожи, там тоже есть омега-3", – уточнила врач-диетолог.
Орехи наряду с бобовыми могут в том числе служить заменой мясу, продолжила она. А вот рыбу Наталья Нефедова советует есть четыре раза в неделю.
"Рыбу желательно есть четыре раза в неделю. Та же сельдь – недорогой и питательный вариант, она не обязательно должна быть соленой. Это могут быть даже консервы, хотя они менее полезны", – добавила врач-диетолог.
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Рыбные консервы хороши тем, что в них содержится большое количество кальция, необходимого для здоровья зубов и волос, пояснила она.
Другим источником этого минерала являются молочные продукты. Причем в растительное молоко тоже добавляют кальций, а также витамины D и B12, отметила Наталья Нефедова.
Витамины А и Е, полезные для кожи, содержатся в печени, овощах и фруктах желтого и красного цвета, а также в авокадо, продолжила она.
В целом, врач-диетолог советует питаться разнообразно. Сбалансированный рацион будет эффективнее для здоровья и улучшения внешнего вида, чем употребление отдельных витаминов и минералов, считает она. Помимо перечисленных продуктов, на столе должны быть разные овощи и фрукты, разные крупы и хлеб, сказала Наталья Нефедова.
Что касается поливитаминов и БАДов, то к ним врач рекомендует относиться очень взвешенно.
"БАДы контролируются меньше, чем фармакология. Очень сильно развит маркетинг, и люди их воспринимают как нечто такое, что можно съесть сколько угодно. На самом деле это не так. Надо воспринимать их так же, как лекарственные препараты. Интоксикация может быть ужасной, а последствия – очень плохими", – предупредила врач-диетолог в интервью радио Sputnik.
Наталья Нефедова советует регулярно сдавать анализы и выяснять, в каких витаминах на самом деле нуждается организм, прежде чем покупать такую продукцию в аптеке.
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Наталья НефедоваВолосыкожазубыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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