https://ria.ru/20210328/zdorove-1603160826.html

Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос

Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос

Правильное питание, даже без приема аптечных витаминов и микроэлементов, позволит улучшить состояние зубов, кожи и волос. Что именно необходимо включить в свой... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T02:09

2021-03-28T02:09

2021-03-28T02:09

наталья нефедова

волосы

кожа

зубы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правильное питание, даже без приема аптечных витаминов и микроэлементов, позволит улучшить состояние зубов, кожи и волос. Что именно необходимо включить в свой рацион, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.По ее словам, незаменимые для организма кислоты омега-3 содержатся в орехах, семенах, ореховой пасте и растительном масле, однако употреблять эти продукты необходимо с учетом их повышенной калорийности.Орехи наряду с бобовыми могут в том числе служить заменой мясу, продолжила она. А вот рыбу Наталья Нефедова советует есть четыре раза в неделю. "Рыбу желательно есть четыре раза в неделю. Та же сельдь – недорогой и питательный вариант, она не обязательно должна быть соленой. Это могут быть даже консервы, хотя они менее полезны", – добавила врач-диетолог.Рыбные консервы хороши тем, что в них содержится большое количество кальция, необходимого для здоровья зубов и волос, пояснила она. Другим источником этого минерала являются молочные продукты. Причем в растительное молоко тоже добавляют кальций, а также витамины D и B12, отметила Наталья Нефедова. Витамины А и Е, полезные для кожи, содержатся в печени, овощах и фруктах желтого и красного цвета, а также в авокадо, продолжила она.В целом, врач-диетолог советует питаться разнообразно. Сбалансированный рацион будет эффективнее для здоровья и улучшения внешнего вида, чем употребление отдельных витаминов и минералов, считает она. Помимо перечисленных продуктов, на столе должны быть разные овощи и фрукты, разные крупы и хлеб, сказала Наталья Нефедова.Что касается поливитаминов и БАДов, то к ним врач рекомендует относиться очень взвешенно."БАДы контролируются меньше, чем фармакология. Очень сильно развит маркетинг, и люди их воспринимают как нечто такое, что можно съесть сколько угодно. На самом деле это не так. Надо воспринимать их так же, как лекарственные препараты. Интоксикация может быть ужасной, а последствия – очень плохими", – предупредила врач-диетолог в интервью радио Sputnik.Наталья Нефедова советует регулярно сдавать анализы и выяснять, в каких витаминах на самом деле нуждается организм, прежде чем покупать такую продукцию в аптеке.

https://ria.ru/20210328/maslo-1603159433.html

https://ria.ru/20210323/starenie-1602425687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья нефедова, волосы, кожа, зубы, здоровье - общество, общество