https://ria.ru/20210405/frukty-1604336766.html

Все о фруктах: польза, вред и как их правильно есть каждый день

Все о фруктах: польза, вред и как их правильно есть каждый день

Фрукты — вкусная и натуральная еда, необходимая в ежедневном меню. В чем польза и вред фруктов для здоровья, что они содержат и как влияют на организм человека, РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:22

2021-04-05T18:22

2021-04-05T18:22

здоровый образ жизни (зож)

фрукты

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Фрукты — вкусная и натуральная еда, необходимая в ежедневном меню. В чем польза и вред фруктов для здоровья, что они содержат и как влияют на организм человека, кому противопоказаны, а также как правильно есть фрукты, чтобы похудеть — в материале РИА Новости.Как фрукты влияют на человекаФрукты — это важнейший элемент правильного питания. Они богаты многими необходимыми для человека витаминами и минералами и являются одним из основных источников клетчатки, которая необходима для правильного функционирования желудочно-кишечного тракта, нормализации жирового обмена, выведения из организма "плохого" холестерина. Антиоксиданты в составе фруктов помогают клеткам избегать губительного влияния свободных радикалов, за счет чего замедляется старение. Также съедобные плоды растений укрепляют иммунитет, некоторых из них смягчают симптомы депрессии, нормализуют обменные процессы, обладают антибактериальным действием. Какие витамины содержатся во фруктахФрукты содержат различные количества витаминов и минеральных веществ. Например, цитрусовые богаты витамином С, в них также есть каротин и витамины группы В. В целом, почти все фрукты имеют в составе провитамин А, витамины С, К и Р, также они содержат фруктозу, сахарозу, клетчатку, пектины, крахмал, органические кислоты, минеральные соли. Витамина Е, который обладает антиоксидантными свойствами, много в винограде, грушах, киви, манго, персиках, хурме и гранатах. Фруктоза: польза или вредФруктоза — это один из самых распространенных моносахаридов наравне с глюкозой, которая служит источником энергии для организма. Однако в отличие от нее, фруктоза почти полностью поглощается клетками печени и превращается в свободные жирные кислоты, которые могут приводить к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В фруктах ее содержание варьируется — чем слаще плод, тем больше в нем фруктозы. "Вред фруктозы заключается в том, что она вызывает колебания глюкозы в крови, а при постоянном применении — инсулинорезистентность, так как реакция организма на инсулин притупляется и его выработка увеличивается, что является первым шагом в сторону диабета", — рассказала РИА Новости нутрициолог Галина Агеенкова. Польза фруктовФрукты богаты витаминами и минералами, которые укрепляют иммунитет, улучшают обмен веществ, а клетчатка и целлюлоза в составе важны для правильной работы кишечника. "Большинство фруктов на 80-95% состоит из воды, они низкокалорийны и в них много клетчатки, — пояснила нутрициолог. — Именно клетчатка — одно из главных достоинств фруктов: она снижает холестерин, регулирует уровень сахара в крови, а высокое содержание калия, железа, кальция, магния, витаминов в фруктах делает их незаменимой частью питания".Клетчатка также очищает кишечник от шлаков и токсинов, способствует быстрому насыщению, замедляет процесс всасывания углеводов, помогает похудению. Другие полезные свойства фруктов — антиоксиданты в их составе защищают организм от свободных радикалов, замедляя старение, а аскорбиновая кислота борется с авитаминозом, вирусами и бактериями. Для работы сердцаДля поддержания здоровья сердца наиболее полезны фрукты, богатые калием, например, бананы и хурма, которые укрепляют стенки сосудов и сердечную мышцу. Апельсины важны для профилактики атеросклероза и ишемической болезни сердца, сливы помогают при гипертонии, а входящие в их состав кумарины предупреждают возникновение тромбов. Гранат также снижает артериальное давление, а авокадо способствует правильной работе сердца и уменьшает уровень стресса, который является одним из главных факторов в развитии атеросклероза и ишемической болезни сердца. Для печениЗеленые сорта яблок очищают печень от шлаков, а калий и магний в их составе необходимы для поддержания правильной работы органа. Лаймы и лимоны обладают стимулирующим действием, авокадо содержит антиоксидант глутатион, который блокирует канцерогенные вещества и помогает регенерации печени. Кроме этого, клетчатка в фруктах ускоряет метаболизм и способствует снижению веса, что полезно для профилактики цирроза и гепатита. Для сосудовГранаты способны улучшать работу сердечно-сосудистой системы и препятствуют появлению холестериновых бляшек на стенках сосудов. Грейпфрут полезен за счет содержания вещества нарингина, который оказывает на них укрепляющее действие. Витамин С, который есть во многих плодах, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вред фруктов и противопоказанияПри чрезмерном употреблении фруктов могут появиться гипервитаминоз, аллергия, расстройство пищеварения. Цитрусовые за счет высокой концентрации кислот способны привести к обострению язвы и гастрита, разрушению зубной эмали. Противопоказанием к приему фруктов являются заболевания желудочно-кишечного тракта, индивидуальная непереносимость, сахарный диабет. Некоторые плоды нельзя употреблять одновременно с другими продуктами, например, ананасы и молоко, папайю и лимон, апельсины и морковь, потому что это может вызывать брожение и повышенную кислотность желудка. Вред фруктов также заключается в возможном увеличении массы тела из-за высокого содержания сахара в них.Какие фрукты полезны для женского организмаХурма полезна для женского организма за счет антиоксидантов, которые замедляют процессы старения. Омолаживающими свойствами обладают и апельсины, которые еще помогают повысить иммунитет и придают энергию. Яблоки богаты железом, которое необходимо для профилактики анемии, из-за которой может ухудшиться не только общее самочувствие, но и внешний вид. Установлено, что помело и грейпфруты снижают болевые ощущения при ПМС, а авокадо — уровень "плохого" холестерина."Этот фрукт богат витамином Е, антиоксидантом, которого не хватает многим женщинам, а также калием и магнием, — сообщила Галина Агеенкова. — Авокадо содержит больше магния, чем многие фрукты, помимо этого он богат фолиевой кислотой. Один фрукт содержит почти 1/2 рекомендуемой дневной нормы витамина. Все это делает авокадо незаменимым фруктом для женского здоровья".Во время беременностиВо время беременности полезно есть яблоки, которые восполняют дефицит железа в организме. Благодаря клетчатке, улучшающей пищеварение, фрукты помогают избавиться от запоров, с которым сталкиваются многие женщины во время вынашивания ребенка. Авокадо необходимо включить в рацион из-за высокого содержания фолиевой кислоты. Она играет важную роль в формировании плаценты, снижает вероятность развития патологий при формировании плода. Также употребление фруктов увеличивает вес ребенка до оптимальных значений.Какие фрукты полезнее всегоПо словам нутрициолога Галины Агеенковой, наиболее полезны те фрукты, в которых мало фруктозы — яблоки, груши, сливы, киви, лимоны, грейпфруты, ананасы, авокадо.Какой фрукт самый вредныйФрукты в целом оказывают положительное влияние на организм, однако они могут содержать вредные пестициды, которые используют для защиты растений от насекомых. Попадая в организм они способны вызывать отравление, аллергию, нервные расстройства. Наибольшее количество пестицидов обнаруживается в персиках, яблоках и грушах.Как правильно есть фруктыСчитается, что после употребления мясных блюд фрукты можно есть только спустя три часа. Лучше всего включить эти продукты в утренний рацион, так как они насыщают организм необходимой энергией. А вот перед сном их есть не стоит — это грозит отечностью и появлением лишнего жира. Также ими нельзя заменять обычный прием пищи, потому что это нарушает липидный и углеводный обмен в организме.Можно ли есть фрукты каждый деньФрукты можно употреблять в пищу каждый день, но делать это лучше в первой половине дня. Также следует отдавать предпочтение наименее сладким плодам, чтобы не повышать уровень сахара в крови. Это могут быть яблоки, гранаты, киви, ананасы, авокадо, апельсины и т.д. Сколько фруктов нужно в деньСогласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в день следует съедать 400 грамм фруктов или овощей.Почему нельзя много фруктовИз-за высокого содержания природного сахара (фруктозы, сахарозы, глюкозы), чрезмерное употребление фруктов может способствовать развитию диабета и ожирения. Также переедание грозит расстройствами желудка и обострением некоторых хронических болезней — гастрита или язвы. Часто возникает вздутие живота, диарея и метеоризм, иногда могут появляться кожные высыпания. Какие фрукты можно при сахарном диабетеПри выборе фруктов людям, страдающим сахарным диабетом, следует изучать их гликемический индекс и концентрацию сахара. К разрешенным продуктам относятся плоды кислых и кисло-сладких сортов. Например:Согласно некоторым исследованиям, употребление овощей и фруктов снижает риск развития диабета второго типа. Какие фрукты можно есть на ночьФрукты не рекомендуется есть на ночь. Дело в том, что они повышают кислотность желудка, и начинается процесс брожения. Фруктоза, в свою очередь, способствует выделению инсулина из-за чего возрастает нагрузка на поджелудочную железу. Также может возникнуть бессонница, образоваться лишний жир и отечность, фрукты повышают нагрузку и на почки. Сколько фруктов можно есть в день детямДо года детям можно употреблять фрукты в виде муссов и пюре. После того как прорезались зубы, в рацион следует ввести яблоки и другие плоды, однако их количество не должно превышать 150 грамм ежедневно. Детям от 3 до 7 лет можно увеличить порции на 50 грамм, а школьникам — до 300 грамм. Фрукты при похуденииВо время диеты лучше не увлекаться слишком сладкими фруктами, так как это может привести к набору веса. Для похудения лучше всего подходят гранаты, которые ускоряют обмен веществ и усиливают процесс жиросжигания, киви, за счет низкой калорийности и стимуляции пищеварения, ананасы — они нормализуют углеводный обмен. Также для диетического питания подходят грейпфруты и бананы. Как выбирать и хранить фруктыСамые полезные фрукты — те, что выращены в естественных условиях, в то время как в тепличных плодах концентрация важных для организма веществ ниже. При покупке следует отдавать предпочтение только спелым фруктам, недозрелые могут вызывать диарею и расстройства желудка. Качественный продукт должен быть ровным, без механических повреждений, пятен, следов плесени и гнили. Лучше всего хранить фрукты в соответствующем отсеке в холодильнике.

https://ria.ru/20210308/frukty-1600313325.html

https://ria.ru/20210227/frukty-1599181142.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210227/frukty-1599102519.html

https://ria.ru/20210225/sovet-1598877047.html

https://ria.ru/20210115/immunitet-1593122709.html

https://ria.ru/20210325/pokhudenie-1602750465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), фрукты, здоровье - общество, яблоко, еда, питание