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Специалист рассказала, какие фрукты и ягоды следует покупать в магазинах
Специалист рассказала, какие фрукты и ягоды следует покупать в магазинах
В России еще не начался сезон созревания фруктов и ягод, поэтому в марте внимание стоит обратить на тропические фрукты: манго, ананасы, виноград, цитрусовые,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:34
2021-02-25T10:34
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России еще не начался сезон созревания фруктов и ягод, поэтому в марте внимание стоит обратить на тропические фрукты: манго, ананасы, виноград, цитрусовые, личи, папайю, кокосы, киви, а также в магазинах можно покупать свежие ягоды - малину, клубнику, голубику, рассказала РИА Новости специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Елена Павлова.Как отметила специалист, при выборе манго главное обратить внимание на его спелость: при нажатии мякоть должна продавливаться. Если этого не происходит, фрукт еще не дозрел."После приема употребления манго в течение двух часов не рекомендуется пить молоко и алкоголь, так как эти продукты не совместимы", - предупредила специалист.В целом при покупке тропических фруктов Павлова советует обращать внимание на отсутствие повреждений на фруктах. В марте часто в магазинах активно продается сладкий виноград без косточек из ЮАР и Чили. По ее словам, качество винограда можно проверить, встряхнув ветвь перед покупкой - ягоды не должны осыпаться.При покупке ягод нужно обратить внимание на цвет: он должен быть свойственным ягоде. Например, у малины – ярко-розовая окраска, у голубики – фиолетовая.Арбузы и дыни специалист тоже рекомендует дождаться отечественные."Арбузы и дыни сейчас только импортные, их можно купить практически в любом сетевом магазине, однако они уступают по сладости нашим, сезонным, поэтому если вы хотите насладиться самыми сочными и сладкими арбузами и дынями, то повремените с покупкой до августа", - посоветовала специалист.
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
В России
еще не начался сезон созревания фруктов и ягод, поэтому в марте внимание стоит обратить на тропические фрукты: манго, ананасы, виноград, цитрусовые, личи, папайю, кокосы, киви, а также в магазинах можно покупать свежие ягоды - малину, клубнику, голубику, рассказала РИА Новости специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Елена Павлова.
"В марте сезон созревания свежих фруктов в нашем регионе еще не наступил, поэтому пока стоит обратить внимание на тропические фрукты", - сказала Павлова.
Как отметила специалист, при выборе манго главное обратить внимание на его спелость: при нажатии мякоть должна продавливаться. Если этого не происходит, фрукт еще не дозрел.
"После приема употребления манго в течение двух часов не рекомендуется пить молоко и алкоголь, так как эти продукты не совместимы", - предупредила специалист.
В целом при покупке тропических фруктов Павлова советует обращать внимание на отсутствие повреждений на фруктах. В марте часто в магазинах активно продается сладкий виноград без косточек из ЮАР
и Чили
. По ее словам, качество винограда можно проверить, встряхнув ветвь перед покупкой - ягоды не должны осыпаться.
При покупке ягод нужно обратить внимание на цвет: он должен быть свойственным ягоде. Например, у малины – ярко-розовая окраска, у голубики – фиолетовая.
"Если вы хотите приобрести замороженные ягоды, то лучше выбирать отечественные: они и дешевле, и вкуснее", - советует Павлова.
Арбузы и дыни специалист тоже рекомендует дождаться отечественные.
"Арбузы и дыни сейчас только импортные, их можно купить практически в любом сетевом магазине, однако они уступают по сладости нашим, сезонным, поэтому если вы хотите насладиться самыми сочными и сладкими арбузами и дынями, то повремените с покупкой до августа", - посоветовала специалист.