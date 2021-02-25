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Специалист рассказала, какие фрукты и ягоды следует покупать в магазинах

Специалист рассказала, какие фрукты и ягоды следует покупать в магазинах

В России еще не начался сезон созревания фруктов и ягод, поэтому в марте внимание стоит обратить на тропические фрукты: манго, ананасы, виноград, цитрусовые,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:34

2021-02-25T10:34

2021-02-25T10:34

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России еще не начался сезон созревания фруктов и ягод, поэтому в марте внимание стоит обратить на тропические фрукты: манго, ананасы, виноград, цитрусовые, личи, папайю, кокосы, киви, а также в магазинах можно покупать свежие ягоды - малину, клубнику, голубику, рассказала РИА Новости специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Елена Павлова.Как отметила специалист, при выборе манго главное обратить внимание на его спелость: при нажатии мякоть должна продавливаться. Если этого не происходит, фрукт еще не дозрел."После приема употребления манго в течение двух часов не рекомендуется пить молоко и алкоголь, так как эти продукты не совместимы", - предупредила специалист.В целом при покупке тропических фруктов Павлова советует обращать внимание на отсутствие повреждений на фруктах. В марте часто в магазинах активно продается сладкий виноград без косточек из ЮАР и Чили. По ее словам, качество винограда можно проверить, встряхнув ветвь перед покупкой - ягоды не должны осыпаться.При покупке ягод нужно обратить внимание на цвет: он должен быть свойственным ягоде. Например, у малины – ярко-розовая окраска, у голубики – фиолетовая.Арбузы и дыни специалист тоже рекомендует дождаться отечественные."Арбузы и дыни сейчас только импортные, их можно купить практически в любом сетевом магазине, однако они уступают по сладости нашим, сезонным, поэтому если вы хотите насладиться самыми сочными и сладкими арбузами и дынями, то повремените с покупкой до августа", - посоветовала специалист.

https://ria.ru/20210220/myasnikov-1598312566.html

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россия, здоровье - общество, москва, общество