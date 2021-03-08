https://ria.ru/20210308/frukty-1600313325.html

Врач объяснила, как правильно есть фрукты

Врач объяснила, как правильно есть фрукты

Фрукты, съеденные в неподходящее время, могут навредить организму. Когда и вместе с какими продуктами лучше всего их употреблять, объяснила в интервью радио... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T02:29

2021-03-08T02:29

2021-03-08T02:31

россия

римма мойсенко

здоровье

питание

общество

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Врач рассказала, как избежать распространенной ошибки о фруктах

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Фрукты, съеденные в неподходящее время, могут навредить организму. Когда и вместе с какими продуктами лучше всего их употреблять, объяснила в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Риммарита", терапевт, диетолог Римма Мойсенко.По ее словам, представление о безоговорочной пользе фруктов является заблуждением, точно так же, как и надежды на этот продукт людей, желающих похудеть или сохранить стройную фигуру. Заменять фруктами обычный прием пищи ни в коем случае нельзя, потому что подобные эксперименты нарушают липидный и углеводный обмен в организме, подчеркнула врач. Особенно опасно для здоровья делать это по вечерам.Допустим, человек пообедал, потом задержался на работе, проголодался, решил не дожидаться домашнего ужина и "заморил червячка" фруктами. Поступать таким образом категорически не рекомендуется, сказала Римма Мойсенко. "Заедая" голод фруктами по вечерам, можно довести организм до гормонального сбоя, ведущего к набору веса, предупредила она.Вообще, есть фрукты во второй половине дня нежелательно, считает она. Лучше включать их в свой рацион, ориентируясь на первые часы после завтрака и комбинируя с другими продуктами."Можно съесть жесткий фрукт, не более одного в день, до обеда, причем через час-полтора после завтрака. Если в качестве второго завтрака, то это может быть фрукт с какой-то еще добавкой, например, груша со свеклой или яблоко с морковью", – посоветовала Римма Мойсенко.По ее мнению, именно в сочетании с овощами фрукты превращаются в ценный и питательный продукт."В этом случае мы получаем пользу и из груши, и из морковки: и пектиновые вещества, и клетчатку в достаточном количестве, и медленное всасывание идет углеводов, которые заложены во фруктах – получаем мы тогда роскошный продукт", – объяснила диетолог.

https://ria.ru/20210228/klubnika-1599280440.html

https://ria.ru/20210227/ovoschi-1599203757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, римма мойсенко, здоровье, питание, общество