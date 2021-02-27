https://ria.ru/20210227/frukty-1599181142.html

Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты

Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты

Фрукты при определенных условиях могут навредить организму. В каких случаях это происходит, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T04:10

2021-02-27T04:10

2021-02-27T04:10

клиника "риммарита"

россия

римма мойсенко

здоровье

еда

питание

общество

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Фрукты при определенных условиях могут навредить организму. В каких случаях это происходит, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники эстетической медицины "Риммарита", кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.Прежде всего, опасность представляет фруктоза, входящая в состав сладких плодов. Это моносахарид, чрезмерное потребление которого ведет к повышению уровня холестерина в крови, образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ. Одним из тяжелых последствий злоупотребления сладкими фруктами может стать сахарный диабет, предупредила врач.По словам врача, отдавать предпочтение нужно жестким фруктам, содержащим мало сока.Употребление непривычных для организма экзотических фруктов, даже жестких, может привести к аллергическим реакциям, продолжила Мойсенко. В этом смысле, по ее словам, "на последнее место" среди всех плодов, которые можно себе позволить, следует поставить киви, ананасы, бананы и манго.Диетолог не рекомендует также увлекаться фруктами, способными вызывать усиленное брожение в организме, например, цитрусовыми. Этим же свойством, по ее словам, обладают многие ягоды: виноград, черная смородина и, в особенности, крыжовник.Людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, от фруктов и ягод лучше вообще отказаться, считает Мойсенко. Они могут съедать в неделю не более двух яблок и одной жесткой груши, полагает она. Вместо черной смородины им лучше выбирать красную, советует врач. Небольшое количество фиников, по ее мнению, тоже не должно навредить.Почти единственным исключением из этих правил Мойсенко считает лимон.Лимон может способствовать повышению уровня кислотности в желудке и с опасением к этому фрукту должны относиться только те люди, у кого кислотность и так повышена, добавила она.

https://ria.ru/20210215/banay-1597601408.html

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клиника "риммарита", россия, римма мойсенко, здоровье, еда, питание, общество