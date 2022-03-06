https://ria.ru/20220306/vitaminy-1776944909.html

Красные, желтые или зеленые: какие яблоки полезнее

Витамины в яблоке: какие содержатся в составе, сколько белков жиров и углеводов

Красные, желтые или зеленые: какие яблоки полезнее

Яблоко – это ценный для организма фрукт, который содержит множество витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет и активизирующих защитные силы организма. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T17:41

2022-03-06T17:41

2022-03-06T17:41

общество

витамины

яблоки

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Яблоко – это ценный для организма фрукт, который содержит множество витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет и активизирующих защитные силы организма.В каком виде лучше всего употреблять яблоки, сколько белков, жиров и углеводов содержится в яблочном соке, как правильно хранить фрукты и на что стоит обратить внимание при покупке - в материале РИА Новости.ЯблокиЯблоки – это не только вкусные, но и очень полезные фрукты, которые популярны во всем мире. Помимо витаминов, яблоки содержат клетчатку, которая способствует улучшению пищеварения и очищению кишечника от шлаков. Употребление яблок способствует улучшению не только физического, но и эмоционального состояния, они даже помогают бороться с депрессией.Какие витамины и минералы содержатПри употреблении яблок в организм человека поступают следующие полезные вещества:"Благодаря уникальному составу яблоки отлично дополняют рацион человека и помогают пополнить дневной запас витаминов, что способствует поддержанию нужного баланса полезных веществ в организме", - поясняет Николай Дубинин, санитарный врач.Полезные свойства для организмаНиколай Дубинин рассказал о влиянии яблок на организм:Наиболее полезны кисловатые яблоки, которые собирают осенью. Их лучше всего употреблять в свежем виде."Яблоки содержат клетчатку, которая влияет на пищеварение и позволяет поддерживать уровень холестерина в рамках нормы. Употреблять яблоки рекомендуется тем, кого беспокоят запоры, диарея, симптом раздраженного кишечника, метеоризм и боли в области живота. Фитонутриенты в составе яблок позволяют предотвратить злокачественные перерождения клеток.В кожуре концентрируются флавоноиды (вещества-антиоксиданты, витамин Р, оказывают противовирусное и противовоспалительное действие на организм) и антоцианы (в красных яблоках) - природные красители, оказывают противоотечный и бактерицидный эффект", - комментирует Ксения Черная - нутрициолог, натуропат, сооснователь онлайн-школы PRO-Здоровье.В каком виде лучше есть яблокиОбработка яблок и способ приготовления влияют на наличие полезных веществ в этом фрукте. Большинство содержащихся в яблоках антиоксидантов лучше всего сохраняются в плоде в сыром виде. Высокая температура негативным образом сказывается на свойствах фрукта.Также эксперты рекомендуют не покупать яблоки в упаковках. Выбирая между яблочными соками, предпочтение лучше всего отдать натуральному. Такой продукт содержит натуральные ферменты и витамины, которые обычно уничтожаются в процессе производства покупного сока. Но не стоит употреблять яблочный сок в больших количествах, так как в нем содержится много сахара.Как сохранить питательные веществаЧем длительнее срок хранения яблока, тем в нем меньше питательных веществ. Особенно сильно снижается количество витамина С. Он разрушается при измельчении, термической обработке и продолжительном хранении плода.Летние сорта яблок могут пролежать около трех-четырех недель, осенние и зимние сорта – от семи месяцев до года.Чтобы яблоки летних сортов сохранились подольше, необходима температура не ниже 0°C, зимние сорта плода способны выдержать температуру до -3°C. При этом при +5°C они начинают портиться.Что можно приготовитьСамый полезный способ употребления яблок по мнению диетологов – есть их с кожурой в сыром виде. Но если такой вариант надоел, есть достаточно много интересных рецептов и блюд с яблоками в составе. Например:Полезен ли яблочный сокСвежевыжатый напиток обладает такой же питательной ценностью, как и сам плод. Яблочный сок способствует омоложению организма, а также снижает риски инфарктов и инсультов благодаря укреплению стенок сосудов. Кроме того, продукт рекомендуется употреблять людям, страдающим от запоров. Яблочный сок налаживает работу кишечника и нормализует процессы пищеварения. Сок из мякоти помогает организму устранить воспалительные процессы и стабилизирует функции нервной системы (оказывает успокоительное действие).Помимо этого, яблочный сок способствует выработке в мозге нейромедиатора ацетилхолина. Это вещество улучшает память при болезни Альцгеймера.В состав сока из яблок входит сахароза, которая расщепляется на глюкозу и фруктозу. Поэтому такой напиток способен оказать положительное влияние на энергетический обмен, а также ускоряет метаболизм клеток. Яблочный сок содержит 10,1 - 12 г углеводов, примерно 0,5 г белков и 0,1 г жиров.Правила употребления яблокПри повышенной кислотности желудка не рекомендуется часто употреблять яблоки. Также нельзя часто есть яблоки при гастрите и язвенной болезни желудка.Также не стоит часто употреблять яблоки вместе с косточками, так как в них находятся ядовитые вещества. Попадание большого количества таких семечек в организм (если съесть около 2 кг яблок) может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к интоксикации.Для того чтобы плод не вредил организму, а наоборот, приносил пользу, необходимо обратить внимание на рекомендации врачей:Не стоит употреблять испорченное яблоко, так как оно не принесет никакой пользы организму, а наоборот вызовет расстройство пищеварительной системы. В процессе гниения в яблоке развивается ядовитое вещество – митоксин. Он может вызвать образование злокачественных клеток в организме.Не стоит часто употреблять в пищу яблоки людям с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, необходимо уменьшить количество фруктов в рационе ребенка до года.После сытного обеда или ужина не стоит сразу употреблять яблоки. Необходимо подождать около двух часов, и только после этого съесть плод. Такой подход улучшит процесс усвоения фрукта. Для тех, кто хочется сбросить вес, рекомендуется употреблять яблоки за полчаса до завтрака или обеда.В разгрузочный день необходимо съедать около килограмма яблок. Такая диета поможет не только сбросить лишние килограммы, но и улучшить здоровье.Иногда вместо свежих яблок в пищу употребляют запеченные. Несмотря на то, что в таком виде они теряют свои некоторые полезные свойства, такой запеченный фрукт считается диетическим и полезным для ослабленного организма. Специалисты рекомендуют употреблять их людям, перенесшим операции, а также при простудных заболеваниях и гриппе. Кроме того, запеченные яблоки полезны при патологиях желудка и кишечника.Цельные яблоки, запеченные в духовке, помогают избавиться от кашля, а также оказывают противовоспалительное действие и ускоряют процесс выздоровления человека при затянувшейся болезни.Кроме того, полезными свойствами обладают сушеные яблоки. Основная польза таких сухофруктов – улучшение процессов пищеварительной системы. Помимо этого, сушеные яблоки являются источником энергии. В холодное время года, когда организм человек испытывает дефицит витаминов, эксперты рекомендуют пить отвары из сухофруктов. Также сушеные плоды советуют употреблять беременным, пожилым людям и детям со слабой иммунной системой.Противопоказания"Хорошие спелые яблоки, как правило, не вызывают проблем. Но в некоторых случаях нужно соблюдать осторожность. Большое содержание клетчатки может способствовать обострению колитов и гастритов, а обилие кислот - воспалению желчного пузыря. Это особенно опасно, если вы увлекаетесь монодиетами.Слишком кислые яблоки могут испортить, истончить зубную эмаль. Чтобы этого не случилось, нужно каждый раз после употребления этих фруктов чистить зубы или хотя бы полоскать рот", - поясняет Николай Дубинин.Чрезмерно сладкие сорта красных, а также и желтых яблок противопоказаны диабетикам. Они имеют слишком высокий гликемический индекс. При сахарном диабете можно с осторожностью употреблять только кислые зеленые сорта в небольшом количестве.Как выбрать хорошие яблокиБольшинство людей выбирают яблоки по цвету кожуры и сорту. От этих критериев зависит содержание в плодах питательных веществ и витаминов.Какой сорт лучше и полезнееВ желтых яблоках содержится много железа, пектина и клетчатки. Они способствуют улучшению зрения, пищеварительной системы, а также восстанавливают работу иммунной системы.Зеленые богаты аскорбиновой кислотой. Они помогают повысить иммунитет и укрепить организм человека. Такие яблоки также содержат много железа и не вызывают аллергию у взрослых и детей.Красные яблоки считаются самым сладким видом. В них высокое содержание фруктозы, что является источником энергии для людей. Наиболее полезны красные плоды будут для пожилых людей, детей и спортсменов.Также польза фруктов и овощей напрямую связана с тем, в каких условиях их выращивали. Дикие яблоки обладают противовоспалительными свойствами."Однако в идеале максимально полезными фруктами считаются те, у которых соотношение фруктозы и глюкозы на одном уровне. В яблоке уровень фруктозы превышает количество глюкозы. В связи с этим фруктоза плохо усваивается организмом. В садовых яблоках, конечно, этот разрыв может быть меньше. Но не в сезон, зимой, в магазинах импортные фрукты, которые обрабатывают химическими веществами. Поэтому употреблением свежих покупных яблок я рекомендую не злоупотреблять", - добавляет Ксения Черная.Как правильно хранить яблокиВо время хранения яблоки выделяют этилен, который способствует быстрому созреванию, а также быстрой порче плодов, хранящихся среди рядов овощей и фруктов. Поэтому рекомендуется хранить яблоки отдельно от других продуктов.Чтобы яблоки не портились при продолжительной транспортировке и хранении, они покрываются воском и обрабатываются специальными средствами, которые предотвращают процесс гниения. Именно поэтому перед употреблением яблок необходимо тщательно промыть их под горячей водой."Чтобы выбрать яблоки для длительного хранения, нужно обратить внимание на твердые фрукты с подходящими вкусовыми качествами, плотной кожурой и без повреждений.Оптимальной температурой хранения считается 0⁰С, лучше всего в затененном месте. Не забывайте о том, что придавленные, битые яблоки даже с неповрежденной кожурой могут способствовать ускорению порчи из-за выделяемых веществ", - добавляет Николай Дубинин.

https://rsport.ria.ru/20220201/yabloki-1770394235.html

https://ria.ru/20220128/detoks-1770071954.html

https://ria.ru/20220126/probiotiki-1769604408.html

https://ria.ru/20220101/pitanie-1766350265.html

https://ria.ru/20200818/1575917161.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, витамины, яблоки