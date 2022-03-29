https://ria.ru/20220329/tsink-1780682397.html

Для здоровья и красоты: как и в какой дозировке принимать цинк

Как принимать цинк женщинам и мужчинам правильно: польза и вред для организма

Для здоровья и красоты: как и в какой дозировке принимать цинк

Как принимать цинк правильно, в чем его польза и вред, как сочетать прием витаминов с этим микроэлементом и сколько мг вещества является суточной нормой для... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:59

2022-03-29T14:59

2022-03-29T14:59

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общество

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россия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Как принимать цинк правильно, в чем его польза и вред, как сочетать прием витаминов с этим микроэлементом и сколько мг вещества является суточной нормой для организма мужчин и женщин — в материале РИА Новости.ЦинкЦинк — это самый распространенный внутриклеточный элемент у человека. Его также называют эссенциальным, т.е. жизненно необходимым, т.к. он участвует во многих биохимических процессах.Согласно данным Роспотребнадзора, в организме взрослого человека содержится 2-3 г цинка. Элемент концентрируется в большом количестве в мышцах, а также в костях, печени, поджелудочной и предстательной железе, сперме, эпидермисе и волосах.Основной способ поступления цинка в организм — употребление продуктов, в которых содержится этот микроэлемент. Однако питание современного человека не всегда является правильным, и наилучший вариант при неполноценном рационе - прием БАД или комплексных витаминов, в составе которых содержится цинк (перед применением необходима консультация врача).Значение для организмаБез цинка невозможно полноценное функционирование организма — этот микроэлемент способствует нормальной работе иммунной системы, положительно влияет на метаболизм клеток и их рост, повышает устойчивость эритроцитов (красных кровяных телец), улучшает работу мозга и принимает активное участие в заживлении ран.По его словам, цинк — основной участник углеводного обмена за счет инсулина (цинкосодержащего гормона), только c ним в дуэте работает витамин А — он необходим для формирования костей. Кроме того, микроэлемент проявляет антивирусное и антитоксическое действие, влияет на вкус и обоняние и необходим для полноценного развития плода, особенно в первые три месяца беременности.МужчиныОсновное влияние цинка на мужской организм заключается в его воздействии на половую систему. Микроэлемент участвует в формировании главного мужского гормона — тестостерона, а также:ЖенщиныТакже как и у мужчин, цинк положительно влияет на репродуктивную систему женщин, стабилизируя гормональный фон и повышая либидо (половой инстинкт). Особенно важен он в первом триместре беременности — микроэлемент отвечает за деление клеток и формирование тканей малыша в утробе.Цинк еще часто зовут "минералом красоты", так как он влияет на здоровье кожи, волоси ногтей.С какого возраста можно приниматьИсследование "Cochrane" — международной некоммерческой организации, изучающей эффективность методов лечения при помощи доказательной медицины, проведенное в 2021 году, показало, что употребление микроэлемента допустимо с рождения даже у недоношенных младенцев. При этом, чем старше ребенок, тем сильнее влияние цинка на развитие организма и течение различных заболеваний.В каких формах выпускаетсяВ аптеке можно найти цинк в разных формах, которые отличаются своей биодоступностью (усвояемостью) за счет определенного количества в составе активного вещества и дополнительных минералов. Чтобы не ошибиться и подобрать себе наиболее подходящий вариант, стоит проконсультироваться с врачом.Как лучше приниматьИз-за того, что многие продукты (например, очень соленые или сладкие) могут ухудшить усвояемость цинка и ослабить его действие, принимать микроэлемент рекомендуется за час до еды или через два часа после. При этом, его форма может быть любой — в пастилках, порошках, капсулах, обычных или шипучих таблетках.Нормы потребленияНормы потребления цинка зависят от суточной потребности человека, на которую влияет пол и возраст.Суточная потребностьДефицит цинкаДефицит любого микроэлемента в организме человека влечет за собой сбой в системе обмена веществ. Недостаток цинка запускает патологические процессы и плохо отражается на общем самочувствии.Признаки"Основная проблема заключается в том, что на ранних этапах дефицит цинка практически никак не проявляется и потому часто остается незамеченным. Выделить какие-то специфические симптомы нехватки этого микроэлемента довольно сложно, но всё же стоит обратить внимание на первые тревожные признаки. В первую очередь у человека появляется упадок сил и настроения, нарушается сон, снижается аппетит, отмечается видимое ухудшение состояния кожи, волос, ногтей, а также медленное заживление царапин и ран. Зачастую в нашем бешеном ритме жизни на такие симптомы просто не обращают внимания или списывают их на общую усталость и ослабленность организма. Но исследования сыворотки или плазмы крови могут показать неожиданный результат – дефицит цинка в организме", — прокомментировала для РИА Новости Вера Баринова, заведующая клинико-диагностической лабораторией Лаборатории НАКФФ.Однако, по словам эксперта, низкое содержание цинка в крови на момент забора анализов не всегда свидетельствует именно о его недостатке в организме. Временное понижение уровня микроэлемента может быть результатом стресса, чрезмерных физических нагрузок или травмы, но также сигнализировать и о более серьезных проблемах – острых воспалительных или инфекционных заболеваниях. Поэтому разобраться с истинной причиной может только лечащий врач.ПричиныК самым распространенным причинам дефицита цинка относят:К другим причинам дефицита цинка относят заболевания щитовидной железы и печени, алкоголизм, отравление тяжелыми металлами и др.ПоследствияВ случае дефицита цинка здоровье ставится под удар: снижается иммунитет, ухудшается работа мозга — концентрация внимания падает, ухудшается память,, возможна потеря веса, проблемы с овуляцией у женщин и потенцией у мужчин, задержка роста у детей и многое другое.Кроме того, недостаток микроэлемента ярко отражается на внешнем виде — волосы становятся тусклыми, ногти ломкими, на лице может появиться угревая сыпь и дерматит. При этом возможна плохая регенерация кожи — в случае ссадин или синяков заживление будет проходить дольше.Избыток цинкаПередозировка цинком происходит в том случае, если человек регулярно превышает рекомендуемую суточную норму для своего возраста. Излишнее содержание микроэлемента в организме делает его токсичным и даже опасным для здоровья. Порог токсичности — 600мг/день, не рекомендуется принимать дозы свыше 150 мг.ПризнакиКак правило, передозировка цинком встречается у людей, которые принимают вещество в качестве БАД. Симптомами избытка могут быть:ПричиныПревышение количества цинка в организме может быть связано:ПоследствияПереизбыток цинка способен вызвать обратный эффект — снизить иммунитет, спровоцировать анемию, нарушить обмен веществ и работу внутренних органов — печени, почек и поджелудочной железы.Содержание в продуктах питанияСамый простой способ обеспечить организм цинком — правильно и полноценно питаться. Для этого важно регулярно потреблять продукты животного и растительного происхождения.Продукты животного происхожденияТакая пища особенно питательна для человека благодаря белку в составе, но также она богата и цинком:Продукты растительного происхожденияПо сравнению с продуктами животного происхождения, эта категория усваивается хуже из-за фитиновой кислоты, которая в паре с цинком создает нерастворимые соли, и как итог — организм получает меньше полезного вещества. По этой причине важно тщательно следить за употреблением продуктов растительного происхождения при дефиците цинка, чтобы покрыть суточную норму.Усвоение из пищиЦинк — прихотливый микроэлемент, только 20-40% минерала усваивается из пищи. При этом, есть и другие минералы, которые способствуют и препятствуют этому процессу. Так, для лучшего всасывания цинка организму требуется витамины А и В6. А в том случае, если нужно восполнить дефицит, то не стоит совмещать цинк вместе с продуктами, насыщенными железом и кальцием."Если дефицит микроэлемента не очень значительный и составляет около 5-10% от нормы, то достаточно будет чаще употреблять продукты, содержащие цинк, в ежедневном рационе. Проще всего получить этот микроэлемент из продуктов, содержащих животный белок: рыба, морепродукты, мясо крупного рогатого скота и ягнят травяного откорма, мясо кроликов и цыплят, яйца", — рассказала эксперт Вера Баринова.Из морепродуктов самыми богатыми на микроэлемент являются устрицы. Всего 100 г продукта (60 мг цинка) покрывает суточную потребность (10-12 мг)."Среди продуктов растительного происхождения стоит включить в свой рацион семена тыквы, подсолнечника, чиа, льна, кунжут, орехи, шпинат, свежий зеленый салат, капусту, спаржу. В зерновых и бобовых также содержится большое количество цинка, но в них присутствует ещё и фитиновая кислота, которая препятствует усвоению микроэлемента. При проращивании или замачивании перед приготовлением она уйдёт из продукта", — добавила эксперт Вера Баринова.Также, по словам эксперта, рекомендуется включать в рацион молочные и кисломолочные продукты: кефир, йогурт, сыры.Сочетаемость с другими веществамиНа всасываемость цинка больше всего влияют такие вещества, как марганец, медь, железо, кальций, магний и фолиевая кислота. Если они были назначены одновременно с цинком, то, как правило, между приемами необходимо соблюдать интервал, рекомендуемый врачом.Снижать уровень цинка в организме также могут:ПрофилактикаЧтобы содержание цинка в организме всегда было в норме, стоит придерживаться нескольких правил:

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россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

витамины, общество, здоровье - общество, россия