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Семена чиа: продукт с уникальным составом
Семена чиа: продукт с уникальным составом
Семена чиа – это один из популярных суперфудов из Латинской Америки, который сохранился до наших времен. О пользе и вреде продукта рассказывает РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:15
2020-11-06T18:15
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здоровье - общество
продукты
общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Семена чиа – это один из популярных суперфудов из Латинской Америки, который сохранился до наших времен. О пользе и вреде продукта рассказывает РИА Новости.Родина семян чиаЛатинскую Америку принято считать родиной семян чиа. Проживающие на ее землях народы майя, инков и ацтеков применяли зерна как основной продукт питания. С древнего языка майя "чиа" переводится как "сила". Мужчины племени брали семена с собой на битвы для восстановления сил, женщины создавали из растения косметические средства.Также зерна использовать как деньги. На них покупали различные товары, платили ими налоги и дань, а также дарили молодоженам на свадьбу.Сегодня суперфуд - продукт, обладающий необыкновенно сильными полезными свойствами - культивируют в Мексике, Австралии, Гватемале, Эквадоре и Боливии. Вырастает он до 1 метра в высоту и формирует красивый миниатюрный цветок, который оставляет после себя маленькие овальные мелкие семена. Они бывают черными, белыми и сероватыми. Имеют нейтральный вкус.Чем полезны семена чиаСодержащиеся в растении антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют процесс старения и провоцируют возникновение различных болезней.Кроме того, в семенах много клетчатки. Также имеются жирные кислоты Омега-3, которые помогают выводить токсины из организма человека.КБЖУ на 100 грамм семян чиа:Когда они опасныПродукт не вызовет никаких негативных ответов от организма при разумном употреблении. Однако, семена чиа могут нанести вред тем, у кого ранее была аллергия, особенно на орехи и другие семена.Как чиа применяют в медицинеЗерна растения помогает контролировать уровень глюкозы в организме, потому помогают тем, кто страдает от сахарного диабета. Также семена налаживают работу ЖКТ за счет высокого содержания клетчатки. Из-за высокой концентрации калия зерна полезны для людей с непереносимостью лактозы и вегетарианцев, а из-за большого количества железа - для людей с анемией.Применение семян в кулинарииЗерна растения практически не имеют вкуса, поэтому их можно добавлять почти во все блюда Их активно используют в приготовлении каш, салатов, выпечки, пудингов, овощных рагу, а также в качестве панировки для рыбных и мясных котлет. Рецептов с семенами чиа в Сети великое множество.Смузи с семенами чиаИнгредиенты:Приготовление:Бананы порезать кольцами и убрать в морозилку на 15 минут. Чиа залить 100 мл кокосового молока и оставить на 15 минут набухать. После в чашу блендера кладем чернику, бананы и размоченные чиа. Заливаем оставшееся молоко и взбиваем блендером до однородной массы. Украшаем по вкусу.Омлет с семенами чиаИнгредиенты:Приготовление:Яичные белки отделить от желтков и взбить их до однородной смеси. Добавить к ней чиа, семена льна и геркулес и все хорошо перемешать. Сковороду смазать оливковым маслом, разогреть и вылить в нее приготовленную смесь. Готовый омлет употреблять горячим.Салат с семенами чиаИнгредиенты: Приготовление:Огурцы и помидоры нарезать небольшими кусочками. Измельчить репчатый лук. Смешать овощи, добавить чиа и полить оливковым маслом с соком лимона. Затем все перемешать, и можно подавать на стол.Как выбрать и хранить продуктКачественные, пригодные для употребления семена чиа, не должны обладать ярко выраженным запахом. В некоторых случаях они могут источать приятный аромат пшеницы. По форме хорошие зерна – округлые, небольшие.Купить продукт можно в специальных магазинах здорового питания, в интернет-магазинах. Судя по отзывам в Сети, лучше не приобретать семена чиа у продавцов "с рук". В случае такой покупки обязательно требуйте сертификат качества. Хранить зерна нужно в темном месте, куда не проникают прямые солнечные лучи. Емкость с семенами лучше закрыть крышкой, чтобы уберечь от влаги.Как правильно употреблять продуктДля лучшего усвоения в организме семена чиа перемалывают (можно слегка, главное — нарушить твердую оболочку), замачивают в воде и оставляют на 15-20 минут. В жидкости они разбухают и превращаются в желеобразную массу. Ее можно добавлять в йогурт, каши, смузи, кефир, молоко.Оптимальное соотношение семян к жидкости – 1:4. По вкусу можно изменить пропорции.Рекомендуется ежедневно съедать 15 грамм семян чиа. Это одна столовая ложка.
https://rsport.ria.ru/20200807/1575491065.html
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здоровый образ жизни (зож), здоровье - общество, продукты, общество

Семена чиа: продукт с уникальным составом

18:15 06.11.2020
 
© Depositphotos / egalСемена чиа
Семена чиа - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Depositphotos / egal
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Семена чиа – это один из популярных суперфудов из Латинской Америки, который сохранился до наших времен. О пользе и вреде продукта рассказывает РИА Новости.

Родина семян чиа

Латинскую Америку принято считать родиной семян чиа. Проживающие на ее землях народы майя, инков и ацтеков применяли зерна как основной продукт питания. С древнего языка майя "чиа" переводится как "сила". Мужчины племени брали семена с собой на битвы для восстановления сил, женщины создавали из растения косметические средства.
Также зерна использовать как деньги. На них покупали различные товары, платили ими налоги и дань, а также дарили молодоженам на свадьбу.
Сегодня суперфуд - продукт, обладающий необыкновенно сильными полезными свойствами - культивируют в Мексике, Австралии, Гватемале, Эквадоре и Боливии. Вырастает он до 1 метра в высоту и формирует красивый миниатюрный цветок, который оставляет после себя маленькие овальные мелкие семена. Они бывают черными, белыми и сероватыми. Имеют нейтральный вкус.
© Depositphotos / Mona MakelaСемена чиа
Семена чиа - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Depositphotos / Mona Makela
Семена чиа

Чем полезны семена чиа

— Зерна растения содержат в себе множество активных компонентов, которые нужны организму человека. Из-за высокой концентрации растительных белков, жиров, витаминов А и Е семена чиа принесут пользу людям, которые не употребляют мясо. Также они входят в рацион правильного питания, назначаются тем, кто хочет сбросить лишний вес, — рассказала РИА Новости нутрициолог Анастасия Никитенкова.
Содержащиеся в растении антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют процесс старения и провоцируют возникновение различных болезней.
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Кроме того, в семенах много клетчатки. Также имеются жирные кислоты Омега-3, которые помогают выводить токсины из организма человека.
КБЖУ на 100 грамм семян чиа:
486 килокалорий;
16,54 грамма белков;
42,12 грамма углеводов;
30,74 грамма жиров.

Когда они опасны

Продукт не вызовет никаких негативных ответов от организма при разумном употреблении. Однако, семена чиа могут нанести вред тем, у кого ранее была аллергия, особенно на орехи и другие семена.
— При индивидуальной непереносимости лучше отказаться от семян чиа. Также у некоторых людей зерна могут вызвать расстройство ЖКТ. Это связано с высоким содержанием клетчатки. Осторожно нужно употреблять беременным, важно проконсультироваться с врачом. Кроме того, данные зерна имеют свойство разжижать кровь, поэтому лучше не увлекаться ими во время приема аспирина. Также стоит воздержаться от приема в пищу чиа тем, у кого низкое давление, — подчеркнула специалист.

Как чиа применяют в медицине

Зерна растения помогает контролировать уровень глюкозы в организме, потому помогают тем, кто страдает от сахарного диабета. Также семена налаживают работу ЖКТ за счет высокого содержания клетчатки.
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Из-за высокой концентрации калия зерна полезны для людей с непереносимостью лактозы и вегетарианцев, а из-за большого количества железа - для людей с анемией.
— Длительное чувство насыщения, очищение организма, повышение иммунитета, восстановление сил – все это дают семена чиа. Кроме того, они являются натуральным антибиотиком, обладают противобактериальным эффектом, помогают организму бороться с инфекционными и бактерицидными нарушениями, — отметила Анастасия Никитенкова.

Применение семян в кулинарии

Зерна растения практически не имеют вкуса, поэтому их можно добавлять почти во все блюда Их активно используют в приготовлении каш, салатов, выпечки, пудингов, овощных рагу, а также в качестве панировки для рыбных и мясных котлет. Рецептов с семенами чиа в Сети великое множество.
Смузи с семенами чиа
Ингредиенты:
2 банана;
250 мл кокосового молока;
100 г замороженной черники;
1 ст.л. семян чиа.
Приготовление:
Бананы порезать кольцами и убрать в морозилку на 15 минут. Чиа залить 100 мл кокосового молока и оставить на 15 минут набухать. После в чашу блендера кладем чернику, бананы и размоченные чиа. Заливаем оставшееся молоко и взбиваем блендером до однородной массы. Украшаем по вкусу.
Омлет с семенами чиа
Ингредиенты:
15-20 г чиа;
3-4 яичных белка;
15 г льняного семени;
40 г овсяных хлопьев;
10 г оливкового масла.
Приготовление:
Яичные белки отделить от желтков и взбить их до однородной смеси. Добавить к ней чиа, семена льна и геркулес и все хорошо перемешать. Сковороду смазать оливковым маслом, разогреть и вылить в нее приготовленную смесь. Готовый омлет употреблять горячим.
Салат с семенами чиа
Ингредиенты:
2 огурца;
2 помидора;
половинка головки репчатого лука;
2 ст. л. оливкового масла;
15-20 мл сока лимона;
2 ст. л. семян чиа.
Приготовление:
Огурцы и помидоры нарезать небольшими кусочками. Измельчить репчатый лук. Смешать овощи, добавить чиа и полить оливковым маслом с соком лимона. Затем все перемешать, и можно подавать на стол.
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Как выбрать и хранить продукт

Качественные, пригодные для употребления семена чиа, не должны обладать ярко выраженным запахом. В некоторых случаях они могут источать приятный аромат пшеницы. По форме хорошие зерна – округлые, небольшие.
Купить продукт можно в специальных магазинах здорового питания, в интернет-магазинах. Судя по отзывам в Сети, лучше не приобретать семена чиа у продавцов "с рук". В случае такой покупки обязательно требуйте сертификат качества.
Хранить зерна нужно в темном месте, куда не проникают прямые солнечные лучи. Емкость с семенами лучше закрыть крышкой, чтобы уберечь от влаги.

Как правильно употреблять продукт

Для лучшего усвоения в организме семена чиа перемалывают (можно слегка, главное — нарушить твердую оболочку), замачивают в воде и оставляют на 15-20 минут. В жидкости они разбухают и превращаются в желеобразную массу. Ее можно добавлять в йогурт, каши, смузи, кефир, молоко.
Оптимальное соотношение семян к жидкости – 1:4. По вкусу можно изменить пропорции.
Рекомендуется ежедневно съедать 15 грамм семян чиа. Это одна столовая ложка.
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