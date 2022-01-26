https://ria.ru/20220126/retinol-1769662443.html

Витамин А: как понять, что его не хватает, за счет чего восполнить

Витамин А: в каких продуктах содержится, норма и дефицит в организме

Витамин А: как понять, что его не хватает, за счет чего восполнить

Витамин А - это обобщенное название группы биологических веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма человека. Сколько ретинола содержится... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:12

2022-01-26T18:12

2022-01-26T18:12

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Витамин А - это обобщенное название группы биологических веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма человека. Сколько ретинола содержится в продуктах животного происхождения, какая оптимальная суточная норма витамина А, насколько эффективно его применение с другими витаминами, можно ли комбинировать витамин А с железом, - в материале РИА Новости.Витамин АВитамин А считается одним из самых полезных жирорастворимых витаминов. Он представляет собой набор различных соединений, которые выполняют ряд важных функций для организма.Одна группа соединений состоит из ретиноидов (ретинол, ретиналь, ретиноевая кислота), другая называется каротиноиды (бета-каротин), которые способны в организме трансформироваться в ретинол.История открытияИстория открытия витамина А началась в 1909 году, когда немецкий ученый Штепп стал проводить эксперименты над мышами. Пока животных кормили хлебом, замешанным на молоке, они нормально росли и развивались. Как только в рацион вводили корм после обработки спиртом и эфиром, они прекращали расти и со временем гибли. Такая реакция грызунов позволила сделать научное открытие: после обработки хлеба органическими веществами в продукте не осталось необходимых для жизни липоидов (жироподобных веществ). Оказалось, что липоиды легко растворяются в спирте и эфире.В 1913 году две группы ученых пришли к выводу, что млекопитающие не могут развиваться без этих жироподобных составлящих. Спустя год, изучив химическое строение масла, исследователи нашли элемент, который потом был назван "фактором роста" или "жирорастворимым фактором А".Позже ученые сделали другое важное открытие: вещество, которое входит в состав моркови, хурмы, тыквы и других желтых и оранжевых плодов, способствует росту млекопитающих и возобновляет процесс их развития. В моркови этот пигмент впервые выделили в 1831 г. и назвали каротином, в честь самого овоща, который на латыни звучит как "даукус карота".В организме человека каротин превращается в витамин А, поэтому его часто называют провитамином A. Позднее ученые начали детально изучать формулу вещества. Их интересовал его состав, продукты, в которых оно содержится и полезные свойства.В 1916 году "фактор роста" был переименован в витамин А. Этот важнейший элемент первым среди витаминов получил официальное название, поэтому он именуется первой буквой латинского алфавита.Значение для здоровьяМногофункциональность и полезные свойства витамина А сделали его одним из самых известных и наиболее востребованных витаминов. Он регулирует важные процессы в организме, выполняя следующие функции:Кроме того, исследования показали, что у людей, в чей рацион входят природные источники витамина А, ниже риск появления онкологических заболеваний.Витамин А играет выполняет важную функцию в нормализации работы мужской и женской репродуктивной систем. Он повышает скорость выработки половых гормонов, а также вместе с другими витаминами обеспечивает здоровое протекание беременности.Как лучше приниматьПомимо природных источников витамина А обеспечить организм ретинолом можно с помощью медпрепаратов. Но нужно учитывать, что употребление комплекса витаминов, химические свойства которых схожи с природными аналогами, не исключает необходимости следить за рационом питания. Для полноценной работы организм должен получать основную долю витаминов и микроэлементов из натуральных источников.Суточная нормаСуточная норма потребления витамина А варьируется в зависимости от возраста и пола. Также потребность в нем зависит от климатического пояса и условий работы.Людям, которые регулярно проводят несколько часов за компьютером, врачи могут прописать увеличенную дозу витамина А. Это касается и тех, кто работает в темных помещениях или активно выполняет умственную работу.Для восполнения дефицита рекомендуемая суточная норма витамина А составляет 5000 МЕ. Такая норма актуальна для всех, включая детей и пожилых людей.УсвоениеИз растительных источников усваивается примерно треть витамина А. Чтобы улучшить этот процесс, рекомендуется потреблять растительную пищу и жирные продукты одновременно. Например, можно добавить в морковный сок немного оливкового масла.Форма витамина А в животных источниках позволяет ему усваиваться почти полностью.Признаки недостаткаНедостаток витамина А может спровоцировать появление многих патологий. Без своевременного лечения болезни начинают прогрессировать.Основные признаки недостатка витамина А:Отсутствие оптимальной дозы витамина может стать причиной появления неврологических нарушений. Наиболее распространенное из них – бессонница.В сфере гинекологии недостаток витамина А проявляется в виде эрозии и мастопатии. Также от нехватки ретинола может пострадать мужская половая система: наблюдается снижение потенции и жизнеспособности сперматозоидов.У детей с дефицитом витамина А могут наблюдаться признаки замедления физического и умственного развития.Причины дефицитаОсновная причина недостатка каротиноидов в организме – несбалансированное питание: недостаточное употребление жирных и протеиновых продуктов.Вторая причина дефицита – патологии пищеварительной системы. Неправильная работа органов препятствует нормальному усвоению витамина.Также к причинам нехватки витамина А относятся: несоблюдение режима дня, регулярное стрессовое состояние, повышенные умственные нагрузки.Особенно часто гиповитаминоз встречается у жителей больших городов, которые из-за активного ритма жизни не успевают следить за своим питанием, замещая полноценные приемы пищи перекусами.Последствия передозировкиПолучить переизбыток витамина А (гипервитаминоз), употребляя лишь натуральные источники ретинола, практически невозможно.Чаще всего избыток наблюдается у людей, которые пытались компенсировать нехватку витамина с помощью аптечных аналогов. К гипервитаминозу в таком случае можно прийти очень быстро, так как ретинол из медпрепаратов усваивается намного быстрее, чем органический.Гипервитаминоз приводит к нарушению работы большинства систем в организме, становится причиной появления различных патологий. Выделяются две формы избытка витамина А – острая и хроническая. Первая проявляется после одноразового приема витамина в дозировке, сильно превышающей норму.Хронический гипервитаминоз возникает в результате регулярного употребления витамина в завышенных дозах. Такая форма избытка встречается чаще, чем острая.Опасным считается превышение допустимой нормы витамина А в период беременности. Избыток ретинола может привести к нарушениям мочеполовой системы плода, а также замедлить его рост. При планировании беременности необходимо вместе со специалистом установить суточную норму витамина.Признаки переизбыткаК основным признакам гипервитаминоза относятся:Также избыток витамина А может привести к нарушениям пищеварения, а большие суточные дозы ретинола, употребляемые в течение нескольких лет, могут стать причиной цирроза печени.В каких продуктах питания содержитсяЧаще всего витамин А содержится в продуктах в виде провитаминов – соединений, которые активизируются после попадания в организм. К провитаминам относятся каротиноиды. Они попадают в организм с растительной пищей и имеют желтый, оранжевый или красный цвет.Продукты животного происхожденияПродуктами с высоким содержанием ретинола также считаются сливки, сметана, плавленый сыр, сливочное и топленое масло.Продукты растительного происхожденияТакже большое количество витамина А содержится в сладком красном перце, батате (сладком картофеле), зеленом салате и дыне.Сочетаемость с другими веществамиВ аптеке можно найти большое количество медикаментов, включающих в себя разные комбинации полезных веществ для организма. Казалось бы, такой комплекс должен восстановить все запасы витаминов и микроэлементов в организме. Но к помощи лекарств стоит прибегать не сразу.Первым делом нужно отрегулировать рацион питания, добавив в привычное меню продукты с высоким содержанием витамина А. Лето – отличное время для насыщения им организма: именно в это время растения, содержащие бета-каротин, становятся доступными.Нередки случаи, когда даже сбалансированное питание не приносит должных результатов, а в анализах крови наблюдается пониженный уровень витамина.“Первая причина плохого усвоения ретинола - нарушение эмульгации жиров, их всасывания. Следует обратиться к врачу для обследования ЖКТ, желчеоттока, проведения УЗИ и сдачи анализов”, - поясняет Екатерина Ладикова, терапевт-диетолог.Кроме того, важно знать, как правильно комбинировать витамины, то есть в каком сочетании их пить. Витамин А лучше всего усваивается в соединении с цинком, В3, витаминами С и Е. Также можно комбинировать каротиноиды с железом. Стоит заметить, что повышение гемоглобина при приеме препаратов железа и витамина А будет на порядок выше, чем при локальной ферротерапии. Ацетилсалициловую кислоту (аспирин) и витамин К рекомендуется принимать отдельно от витамина А.

https://ria.ru/20211220/vitamin-1764621531.html

https://ria.ru/20210720/vitaminy-1741993785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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