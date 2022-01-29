https://ria.ru/20220129/vitaminy-1770117933.html

Витамины для детей: с какого возраста и какие можно давать

Витамины для детей: лучшие комплексы для любого возраста

Витамины для детей: с какого возраста и какие можно давать

Витамины для детей необходимо подбирать с учётом множества факторов: возраста, уровня умственной и физической нагрузки и т.д. Универсальных комплексов, которые... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T13:00

2022-01-29T13:00

2022-01-29T13:00

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россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Витамины для детей необходимо подбирать с учётом множества факторов: возраста, уровня умственной и физической нагрузки и т.д. Универсальных комплексов, которые подошли бы всем, не существует. О лучших витаминах для детей в возрасте 3, 5, 7 и 10 лет, а также инструкция, какие и как принимать – в материале РИА Новости.Витамины для детейВитамины очень важны для правильного функционирования организма. Они играют большую роль в обмене веществ и участвуют в работе всех систем: эндокринной, нервной и т.д. В первую очередь витамины необходимы для детей, так как их организм быстро растет и развивается.Большинство витаминов либо не вырабатываются в организме вообще, например Е и C, либо в недостаточном количестве. Для восполнения дефицита, как правило, хватает здорового, хорошего и разнообразного питания. Но даже взрослым зачастую сложно организовать себе необходимый рацион, а детям, у которых может быть нарушение аппетита или они просто отказываются есть полезные продукты, это вдвойне сложнее. Для восполнения недостающих элементов в организме назначают витамины в виде сиропа, жевательных или обычных таблеток.С какого возраста можно приниматьМалышам можно давать витамины с самого рождения, особенно это касается витамина D. Остальные рекомендации будут зависеть от состояния ребенка, сопутствующих заболеваний (если такие есть) и потребностей маленького организма.Как выбрать витаминыВитамины для полноценного развития могут различаться в зависимости от возраста, и назначает их только врач после проведения обследований и анализов.Для малышей младше годаКак правило, новорожденные нуждаются только в витамине D. Подробнее об этом рассказала РИА Новости Элина Шарифуллина, главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament:“После рождения малыш получает все необходимое с грудным молоком. А если ребенок употребляет с рождения молочные смеси – обязательно нужно изучить вместе с педиатром их состав. Все смеси обогащены витамином D (а это значит, что дополнительно его давать не нужно), витамином В12, йодом, железом и пробиотиками. Первый прикорм – сок и фруктовое пюре – также источники витаминов, особенно если их готовить дома самостоятельно”.По словам эксперта, на прогулке с новорожденным нужно, чтобы его лицо было открыто и на него попадали рассеянные лучи солнца. За 15 минут пребывания на такой прогулке ребенок получает дневной запас витамина D. Если малыш родился осенью или зимой и находится на грудном вскармливании, то с третьей недели жизни ему дают по одной капле витамина D (500 МЕ) для профилактики рахита в течение всего периода с октября до мая. Летом можно сделать перерыв в приеме витамина D при условии пребывания малыша на море или в сельской местности. Если он живет в городе, то можно профилактическую каплю витамина в день давать круглый год.Для детей 1-3 летЭто период активного роста, поэтому детский организм может нуждаться в разнообразных витаминах: А, В, С, D, Е. Многие производители витаминов для детей такого возраста разрабатывают мультивитаминные комплексы, где количество каждого элемента в составе не приведет к переизбытку. Большинство из них выпускаются в жидком виде или в форме саше и при этом не имеют яркого запаха и вкуса.Для детей старше 3 летЭто период обучения, физической активности и бесконечных "почему?", поэтому важно, чтобы ребенок получал не только витамины (А, В, С, D, Е, К), но и другие микроэлементы, в частности железо, медь, магний, йод и цинк. Можно обратить внимание на витаминно-минеральные комплексы в виде жевательных таблеток. Необходимость восполнения определенного элемента устанавливается врачом на основании изучения состояния детского организма.Для младших школьниковСильные эмоциональные и интеллектуальные нагрузки сказываются на детях. Для того чтобы им было легче с ними справляться, можно подобрать витаминно-минеральные комплексы. Ежедневно младшим школьникам необходимо получать витамины А, С, D и все витамины группы В. Активные дети также нуждаются в минералах, таких как кальций и железо.Для подростковПодростковый период сопровождается масштабными изменениями не только в образе жизни ребенка, но и в его организме."У подростков и старших школьников возникает повышенная потребность в витаминах в период активного роста и формирования – ребенок взрослеет, интенсивно трудится в школе – повышается нагрузка и на глаза, и на нервную систему, и на скелет. Витаминный бустер необходим при интенсивных занятиях спортом, в экстремальных условиях (поход, ЕГЭ, олимпиада), при инфекционных заболеваниях, даже банальном ОРВИ, при применении химиотерапевтических средств (например, антибактериальных препаратов), в период реабилитации после травм и тд. Преобладание в пище углеводов повышает потребность в витамине В1, а увеличение содержания в рационе белков растительного происхождения – в витамине РР. Однако главное – не навредить растущему организму. Рекомендуется сделать анализы крови и посоветоваться со специалистом – какие витамины и минералы нужно принимать для восполнения дефицита. Особенно опасно повальное увлечение витамином D", – объяснила Элина Шарифуллина.ВидыВитамины для детей делятся на две основные группы: однокомпонентные (в составе только один определенный витамин) и мультивитамины (комплекс различных витаминов, сочетающихся друг с другом).Витамин DВитамины группы D играют большую роль в усвоении кальция в кишечнике, а также в поддержании уровня фосфора в крови. Именно эти два элемента обеспечивают здоровье костей. D3 (один из основных представителей витаминов группы D) может как поступать в организм с пищей, так и синтезироваться в нем при воздействии ультрафиолета. Именно поэтому дефицит витамина D чаще всего наблюдается у людей северных регионов, где мало солнца.В аптеках представлен D3 в различных формах: сироп, жевательные и обычные таблетки, капсулы. Несмотря на то, что D3 активно рекламируется и доступен каждому, важно не забывать, что опасен как его дефицит, так и переизбыток. Поэтому перед применением обязательна консультация врача.Витамин СУчаствует во многих процессах в организме, но главный из них – синтез коллагена, который является основой хрящей, сухожилий, связок и кожи. Особенностью витамина С является то, что он, в отличие от D3, не синтезируется в организме человека, поэтому его необходимо восполнять с пищей или с помощью добавок. Это могут быть растворы для приема внутрь, жевательные таблетки и драже.Витамин EВыступает в качестве защитника клеток от воздействия свободных радикалов, которые сильно их повреждают, а также от преждевременного старения. Способствует снижению вероятности развития артритов, опухолей, заболеваний сосудов и т.д. Он так же как и витамин С не вырабатывается в организме, а поступает извне – с пищей и добавками.МультивитаминыДля общего поддержания организма, как правило, назначают мультивитамины. Это комплексы с разнообразным составом, каждый элемент в котором сочетается с остальными. Мультивитамины могут быть общеукрепляющими или решающими определенную задачу: поддержание иммунитета в период высокой мозговой активности и т.д. Удобство приема таких комплексов в том, что все они сбалансированы по содержанию каждого вещества в соответствии с определенным возрастом. Это помогает избежать переизбытка того или иного витамина, но все равно, независимо от того, какие витамины были выбраны, перед покупкой важно проконсультироваться с врачом.Поднятие иммунитетаВ аптеках нередко можно найти детские витаминные комплексы с приставкой "иммуно", но стоит сразу отметить, что поднять иммунитет только витаминами не получится. Тем не менее с помощью таких комплексов можно хорошо укрепить его и дать дополнительную поддержку организму в период простудных заболеваний. В них, как правило, содержится повышенное количество витаминов группы А, В и С, а также дополнительные микроэлементы.Витамины для подростков с активным образом жизниЕсли ребенок профессионально занимается спортом, его организм нуждается в витаминах, которые будут поддерживать углеводный и липидный обмен. В частности, необходимо обратить внимание на витаминные комплексы, в составе которых кальций, железо, селен, сбалансированное содержание основных витаминов: А, В, С, D, Е.Специализированные комплексы для спортсменов самостоятельно принимать не стоит, особенно до 18 лет. В них все элементы представлены в увеличенном объеме.

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общество, подростки, дети, здоровье - общество, витамины, россия