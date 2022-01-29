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Витамины для детей: с какого возраста и какие можно давать
Витамины для детей: лучшие комплексы для любого возраста
Витамины для детей: с какого возраста и какие можно давать
Витамины для детей необходимо подбирать с учётом множества факторов: возраста, уровня умственной и физической нагрузки и т.д. Универсальных комплексов, которые... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T13:00
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общество
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дети
здоровье - общество
витамины
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Витамины для детей необходимо подбирать с учётом множества факторов: возраста, уровня умственной и физической нагрузки и т.д. Универсальных комплексов, которые подошли бы всем, не существует. О лучших витаминах для детей в возрасте 3, 5, 7 и 10 лет, а также инструкция, какие и как принимать – в материале РИА Новости.Витамины для детейВитамины очень важны для правильного функционирования организма. Они играют большую роль в обмене веществ и участвуют в работе всех систем: эндокринной, нервной и т.д. В первую очередь витамины необходимы для детей, так как их организм быстро растет и развивается.Большинство витаминов либо не вырабатываются в организме вообще, например Е и C, либо в недостаточном количестве. Для восполнения дефицита, как правило, хватает здорового, хорошего и разнообразного питания. Но даже взрослым зачастую сложно организовать себе необходимый рацион, а детям, у которых может быть нарушение аппетита или они просто отказываются есть полезные продукты, это вдвойне сложнее. Для восполнения недостающих элементов в организме назначают витамины в виде сиропа, жевательных или обычных таблеток.С какого возраста можно приниматьМалышам можно давать витамины с самого рождения, особенно это касается витамина D. Остальные рекомендации будут зависеть от состояния ребенка, сопутствующих заболеваний (если такие есть) и потребностей маленького организма.Как выбрать витаминыВитамины для полноценного развития могут различаться в зависимости от возраста, и назначает их только врач после проведения обследований и анализов.Для малышей младше годаКак правило, новорожденные нуждаются только в витамине D. Подробнее об этом рассказала РИА Новости Элина Шарифуллина, главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament:“После рождения малыш получает все необходимое с грудным молоком. А если ребенок употребляет с рождения молочные смеси – обязательно нужно изучить вместе с педиатром их состав. Все смеси обогащены витамином D (а это значит, что дополнительно его давать не нужно), витамином В12, йодом, железом и пробиотиками. Первый прикорм – сок и фруктовое пюре – также источники витаминов, особенно если их готовить дома самостоятельно”.По словам эксперта, на прогулке с новорожденным нужно, чтобы его лицо было открыто и на него попадали рассеянные лучи солнца. За 15 минут пребывания на такой прогулке ребенок получает дневной запас витамина D. Если малыш родился осенью или зимой и находится на грудном вскармливании, то с третьей недели жизни ему дают по одной капле витамина D (500 МЕ) для профилактики рахита в течение всего периода с октября до мая. Летом можно сделать перерыв в приеме витамина D при условии пребывания малыша на море или в сельской местности. Если он живет в городе, то можно профилактическую каплю витамина в день давать круглый год.Для детей 1-3 летЭто период активного роста, поэтому детский организм может нуждаться в разнообразных витаминах: А, В, С, D, Е. Многие производители витаминов для детей такого возраста разрабатывают мультивитаминные комплексы, где количество каждого элемента в составе не приведет к переизбытку. Большинство из них выпускаются в жидком виде или в форме саше и при этом не имеют яркого запаха и вкуса.Для детей старше 3 летЭто период обучения, физической активности и бесконечных "почему?", поэтому важно, чтобы ребенок получал не только витамины (А, В, С, D, Е, К), но и другие микроэлементы, в частности железо, медь, магний, йод и цинк. Можно обратить внимание на витаминно-минеральные комплексы в виде жевательных таблеток. Необходимость восполнения определенного элемента устанавливается врачом на основании изучения состояния детского организма.Для младших школьниковСильные эмоциональные и интеллектуальные нагрузки сказываются на детях. Для того чтобы им было легче с ними справляться, можно подобрать витаминно-минеральные комплексы. Ежедневно младшим школьникам необходимо получать витамины А, С, D и все витамины группы В. Активные дети также нуждаются в минералах, таких как кальций и железо.Для подростковПодростковый период сопровождается масштабными изменениями не только в образе жизни ребенка, но и в его организме."У подростков и старших школьников возникает повышенная потребность в витаминах в период активного роста и формирования – ребенок взрослеет, интенсивно трудится в школе – повышается нагрузка и на глаза, и на нервную систему, и на скелет. Витаминный бустер необходим при интенсивных занятиях спортом, в экстремальных условиях (поход, ЕГЭ, олимпиада), при инфекционных заболеваниях, даже банальном ОРВИ, при применении химиотерапевтических средств (например, антибактериальных препаратов), в период реабилитации после травм и тд. Преобладание в пище углеводов повышает потребность в витамине В1, а увеличение содержания в рационе белков растительного происхождения – в витамине РР. Однако главное – не навредить растущему организму. Рекомендуется сделать анализы крови и посоветоваться со специалистом – какие витамины и минералы нужно принимать для восполнения дефицита. Особенно опасно повальное увлечение витамином D", – объяснила Элина Шарифуллина.ВидыВитамины для детей делятся на две основные группы: однокомпонентные (в составе только один определенный витамин) и мультивитамины (комплекс различных витаминов, сочетающихся друг с другом).Витамин DВитамины группы D играют большую роль в усвоении кальция в кишечнике, а также в поддержании уровня фосфора в крови. Именно эти два элемента обеспечивают здоровье костей. D3 (один из основных представителей витаминов группы D) может как поступать в организм с пищей, так и синтезироваться в нем при воздействии ультрафиолета. Именно поэтому дефицит витамина D чаще всего наблюдается у людей северных регионов, где мало солнца.В аптеках представлен D3 в различных формах: сироп, жевательные и обычные таблетки, капсулы. Несмотря на то, что D3 активно рекламируется и доступен каждому, важно не забывать, что опасен как его дефицит, так и переизбыток. Поэтому перед применением обязательна консультация врача.Витамин СУчаствует во многих процессах в организме, но главный из них – синтез коллагена, который является основой хрящей, сухожилий, связок и кожи. Особенностью витамина С является то, что он, в отличие от D3, не синтезируется в организме человека, поэтому его необходимо восполнять с пищей или с помощью добавок. Это могут быть растворы для приема внутрь, жевательные таблетки и драже.Витамин EВыступает в качестве защитника клеток от воздействия свободных радикалов, которые сильно их повреждают, а также от преждевременного старения. Способствует снижению вероятности развития артритов, опухолей, заболеваний сосудов и т.д. Он так же как и витамин С не вырабатывается в организме, а поступает извне – с пищей и добавками.МультивитаминыДля общего поддержания организма, как правило, назначают мультивитамины. Это комплексы с разнообразным составом, каждый элемент в котором сочетается с остальными. Мультивитамины могут быть общеукрепляющими или решающими определенную задачу: поддержание иммунитета в период высокой мозговой активности и т.д. Удобство приема таких комплексов в том, что все они сбалансированы по содержанию каждого вещества в соответствии с определенным возрастом. Это помогает избежать переизбытка того или иного витамина, но все равно, независимо от того, какие витамины были выбраны, перед покупкой важно проконсультироваться с врачом.Поднятие иммунитетаВ аптеках нередко можно найти детские витаминные комплексы с приставкой "иммуно", но стоит сразу отметить, что поднять иммунитет только витаминами не получится. Тем не менее с помощью таких комплексов можно хорошо укрепить его и дать дополнительную поддержку организму в период простудных заболеваний. В них, как правило, содержится повышенное количество витаминов группы А, В и С, а также дополнительные микроэлементы.Витамины для подростков с активным образом жизниЕсли ребенок профессионально занимается спортом, его организм нуждается в витаминах, которые будут поддерживать углеводный и липидный обмен. В частности, необходимо обратить внимание на витаминные комплексы, в составе которых кальций, железо, селен, сбалансированное содержание основных витаминов: А, В, С, D, Е.Специализированные комплексы для спортсменов самостоятельно принимать не стоит, особенно до 18 лет. В них все элементы представлены в увеличенном объеме.
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общество, подростки, дети, здоровье - общество, витамины, россия
13:00 29.01.2022
 

Витамины для детей: с какого возраста и какие можно давать

© Depositphotos / Dmitry KalinovskyВитамины для детей
Витамины для детей - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / Dmitry Kalinovsky
Витамины для детей
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Витамины для детей необходимо подбирать с учётом множества факторов: возраста, уровня умственной и физической нагрузки и т.д. Универсальных комплексов, которые подошли бы всем, не существует. О лучших витаминах для детей в возрасте 3, 5, 7 и 10 лет, а также инструкция, какие и как принимать – в материале РИА Новости.

Витамины для детей

Витамины очень важны для правильного функционирования организма. Они играют большую роль в обмене веществ и участвуют в работе всех систем: эндокринной, нервной и т.д. В первую очередь витамины необходимы для детей, так как их организм быстро растет и развивается.
Большинство витаминов либо не вырабатываются в организме вообще, например Е и C, либо в недостаточном количестве. Для восполнения дефицита, как правило, хватает здорового, хорошего и разнообразного питания. Но даже взрослым зачастую сложно организовать себе необходимый рацион, а детям, у которых может быть нарушение аппетита или они просто отказываются есть полезные продукты, это вдвойне сложнее. Для восполнения недостающих элементов в организме назначают витамины в виде сиропа, жевательных или обычных таблеток.
© Depositphotos / Vasyl YakobchukКапсулы с витаминами
Капсулы с витаминами - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / Vasyl Yakobchuk
Капсулы с витаминами

С какого возраста можно принимать

Малышам можно давать витамины с самого рождения, особенно это касается витамина D. Остальные рекомендации будут зависеть от состояния ребенка, сопутствующих заболеваний (если такие есть) и потребностей маленького организма.

Как выбрать витамины

Витамины для полноценного развития могут различаться в зависимости от возраста, и назначает их только врач после проведения обследований и анализов.
Цитрусовые - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября 2021, 02:15
Диетолог назвала необходимую дозу витамина C

Для малышей младше года

Как правило, новорожденные нуждаются только в витамине D. Подробнее об этом рассказала РИА Новости Элина Шарифуллина, главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament:
“После рождения малыш получает все необходимое с грудным молоком. А если ребенок употребляет с рождения молочные смеси – обязательно нужно изучить вместе с педиатром их состав. Все смеси обогащены витамином D (а это значит, что дополнительно его давать не нужно), витамином В12, йодом, железом и пробиотиками. Первый прикорм – сок и фруктовое пюре – также источники витаминов, особенно если их готовить дома самостоятельно”.
Исмаил Османов - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа 2021, 09:23
Педиатр рассказал, чем кормить ребенка, чтобы избежать гиповитаминоза
По словам эксперта, на прогулке с новорожденным нужно, чтобы его лицо было открыто и на него попадали рассеянные лучи солнца. За 15 минут пребывания на такой прогулке ребенок получает дневной запас витамина D. Если малыш родился осенью или зимой и находится на грудном вскармливании, то с третьей недели жизни ему дают по одной капле витамина D (500 МЕ) для профилактики рахита в течение всего периода с октября до мая. Летом можно сделать перерыв в приеме витамина D при условии пребывания малыша на море или в сельской местности. Если он живет в городе, то можно профилактическую каплю витамина в день давать круглый год.

Для детей 1-3 лет

Это период активного роста, поэтому детский организм может нуждаться в разнообразных витаминах: А, В, С, D, Е. Многие производители витаминов для детей такого возраста разрабатывают мультивитаминные комплексы, где количество каждого элемента в составе не приведет к переизбытку. Большинство из них выпускаются в жидком виде или в форме саше и при этом не имеют яркого запаха и вкуса.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке

Для детей старше 3 лет

Это период обучения, физической активности и бесконечных "почему?", поэтому важно, чтобы ребенок получал не только витамины (А, В, С, D, Е, К), но и другие микроэлементы, в частности железо, медь, магний, йод и цинк. Можно обратить внимание на витаминно-минеральные комплексы в виде жевательных таблеток. Необходимость восполнения определенного элемента устанавливается врачом на основании изучения состояния детского организма.

Для младших школьников

Сильные эмоциональные и интеллектуальные нагрузки сказываются на детях. Для того чтобы им было легче с ними справляться, можно подобрать витаминно-минеральные комплексы. Ежедневно младшим школьникам необходимо получать витамины А, С, D и все витамины группы В. Активные дети также нуждаются в минералах, таких как кальций и железо.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 18:10
Дефицит железа в организме: чем опасен и как восполнить за счет продуктов

Для подростков

Подростковый период сопровождается масштабными изменениями не только в образе жизни ребенка, но и в его организме.
"У подростков и старших школьников возникает повышенная потребность в витаминах в период активного роста и формирования – ребенок взрослеет, интенсивно трудится в школе – повышается нагрузка и на глаза, и на нервную систему, и на скелет. Витаминный бустер необходим при интенсивных занятиях спортом, в экстремальных условиях (поход, ЕГЭ, олимпиада), при инфекционных заболеваниях, даже банальном ОРВИ, при применении химиотерапевтических средств (например, антибактериальных препаратов), в период реабилитации после травм и тд. Преобладание в пище углеводов повышает потребность в витамине В1, а увеличение содержания в рационе белков растительного происхождения – в витамине РР. Однако главное – не навредить растущему организму. Рекомендуется сделать анализы крови и посоветоваться со специалистом – какие витамины и минералы нужно принимать для восполнения дефицита. Особенно опасно повальное увлечение витамином D", – объяснила Элина Шарифуллина.
Витамины - РИА Новости, 1920, 05.04.2019
5 апреля 2019, 08:00Наука
Когда витамины вредны. Ученые предупреждают, люди не верят

Виды

Витамины для детей делятся на две основные группы: однокомпонентные (в составе только один определенный витамин) и мультивитамины (комплекс различных витаминов, сочетающихся друг с другом).

Витамин D

Витамины группы D играют большую роль в усвоении кальция в кишечнике, а также в поддержании уровня фосфора в крови. Именно эти два элемента обеспечивают здоровье костей. D3 (один из основных представителей витаминов группы D) может как поступать в организм с пищей, так и синтезироваться в нем при воздействии ультрафиолета. Именно поэтому дефицит витамина D чаще всего наблюдается у людей северных регионов, где мало солнца.
В аптеках представлен D3 в различных формах: сироп, жевательные и обычные таблетки, капсулы. Несмотря на то, что D3 активно рекламируется и доступен каждому, важно не забывать, что опасен как его дефицит, так и переизбыток. Поэтому перед применением обязательна консультация врача.

Название

Вид

Возраст

Цена

Витамин D3 для детей, REALCAPS

Капсулы

С 3-х лет

~98 рублей

АкваДетрим

Капли

Для всех возрастов

~200 рублей

ВитаМишки

Жевательные пастилки

С 3-х лет

~500 рублей

NOW Витамин D3 для детей

Капли

С 3-х лет

~933 рубля

Женщина принимает витамины - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля 2021, 11:40
Витамин Д: как правильно принимать для профилактики болезней

Витамин С

Участвует во многих процессах в организме, но главный из них – синтез коллагена, который является основой хрящей, сухожилий, связок и кожи. Особенностью витамина С является то, что он, в отличие от D3, не синтезируется в организме человека, поэтому его необходимо восполнять с пищей или с помощью добавок. Это могут быть растворы для приема внутрь, жевательные таблетки и драже.

Название

Вид

Возраст

Цена

Аскорбинка, 25 мг

Таблетки для рассасывания

С 3-х лет

~30 рублей

Аскорбиновая кислота, Фармстандарт

Драже

С 3-х лет

~60 рублей

Бэби формула Витамин C, Эвалар

Жевательные пастилки

С 3-х лет

~300 рублей

ChildLife для детей

Сироп

С 6 месяцев

~760 рублей

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7 апреля 2021, 17:01
Мощный антиоксидант и иммуномодулятор: полезные свойства витамина С

Витамин E

Выступает в качестве защитника клеток от воздействия свободных радикалов, которые сильно их повреждают, а также от преждевременного старения. Способствует снижению вероятности развития артритов, опухолей, заболеваний сосудов и т.д. Он так же как и витамин С не вырабатывается в организме, а поступает извне – с пищей и добавками.

Название

Вид

Возраст

Цена

Альфа-токоферола ацетат, МАРБИОФАРМ

Раствор для приема внутрь

Для всех возрастов

~70 рублей

Витамин Е, Минскинтеркапс

Капсулы

С 12 лет

~120 рублей

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Чем грозит дефицит витамина Е? В каких продуктах его больше всего?

Мультивитамины

Для общего поддержания организма, как правило, назначают мультивитамины. Это комплексы с разнообразным составом, каждый элемент в котором сочетается с остальными. Мультивитамины могут быть общеукрепляющими или решающими определенную задачу: поддержание иммунитета в период высокой мозговой активности и т.д. Удобство приема таких комплексов в том, что все они сбалансированы по содержанию каждого вещества в соответствии с определенным возрастом. Это помогает избежать переизбытка того или иного витамина, но все равно, независимо от того, какие витамины были выбраны, перед покупкой важно проконсультироваться с врачом.

Название

Вид

Возраст

Цена

Алфавит Школьник

Жевательные таблетки

От 7 до 14 лет

~400 рублей

Алфавит Наш Малыш

Саше

С 1,5 до 3-х лет

~450 рублей

Витрум Кидс

Жевательные пастилки

С 3-х лет

~500 рублей

Мульти-Табс Бэби

Капли

До 1 года

~520 рублей

Доппельгерц Киндер

Жевательные пастилки

С 4-х лет

~600 рублей

Солгар Кангавитес

Жевательные таблетки

С 3-х лет

~1200 рублей

Какие витамины принимать - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 15:32
Против дефицита витаминов: как выбрать лучший комплекс — советы экспертов

Поднятие иммунитета

В аптеках нередко можно найти детские витаминные комплексы с приставкой "иммуно", но стоит сразу отметить, что поднять иммунитет только витаминами не получится. Тем не менее с помощью таких комплексов можно хорошо укрепить его и дать дополнительную поддержку организму в период простудных заболеваний. В них, как правило, содержится повышенное количество витаминов группы А, В и С, а также дополнительные микроэлементы.

Название

Вид

Возраст

Цена

Бэби Формула Иммунитет, Эвалар

Жевательные пастилки

С 3-х лет

~220 рублей

Алфавит в сезон простуд для детей

Жевательные таблетки

С 3-х лет

~380 рублей

ВитаМишки IMMUNO+

Жевательные пастилки

С 3-х лет

~420 рублей

Супрадин Кидс Иммуно

Жевательные пастилки

С 3-х лет

~750 рублей

Витамины - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 04:15
Эксперт рассказала, как правильно принимать витамины

Витамины для подростков с активным образом жизни

Если ребенок профессионально занимается спортом, его организм нуждается в витаминах, которые будут поддерживать углеводный и липидный обмен. В частности, необходимо обратить внимание на витаминные комплексы, в составе которых кальций, железо, селен, сбалансированное содержание основных витаминов: А, В, С, D, Е.

Название

Вид

Возраст

Цена

Компливит Актив

Таблетки

С 7 лет

~220 рублей

Селмевит Интенсив

Таблетки

С 12 лет

~410 рублей

Доппельгерц актив от А до цинка

Таблетки

С 12 лет

~530 рублей

Специализированные комплексы для спортсменов самостоятельно принимать не стоит, особенно до 18 лет. В них все элементы представлены в увеличенном объеме.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВитамины
Витамины - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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