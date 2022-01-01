https://ria.ru/20220101/pitanie-1766350265.html

Каша или мясо: с чего начать первый прикорм и как быть, если малыш не ест

Первый прикорм для ребенка: как вводить, с чего начать, схема и таблица

Каша или мясо: с чего начать первый прикорм и как быть, если малыш не ест

Первый прикорм знакомит ребенка с продуктами растительного и животного происхождения, которые в дальнейшем составят основу питания. Как правильно готовить... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T09:58

2022-01-01T09:58

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Первый прикорм знакомит ребенка с продуктами растительного и животного происхождения, которые в дальнейшем составят основу питания. Как правильно готовить детские пюре и каши и с какого месяца вводить их в рацион — в материале РИА Новости.Первый прикормВ первые несколько месяцев жизни малыш питается исключительно материнским молоком и (или) детской смесью. Они содержат все, что требуется для нормального роста ребенка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует сохранять грудное вскармливание до двух лет, но уже с шести месяцев допускает введение первого прикорма.ВидыПрикорм делят на два основных вида: педагогический и педиатрический.Помимо этого, различают основной и обучающий прикорм. Первый строят на блюдах из овощей, второй заключается в постепенном знакомстве с фруктами.Какой прикорм вводить, родители решают вместе с педиатром на основании данных о здоровье ребенка: при дефиците веса начинать советуют с каши, при анемии — с мяса и т.д.Как вводить первый прикормОднозначного ответа на вопрос, как и когда вводить первый прикорм, нет. Все зависит от потребностей и особенностей здоровья малыша.Когда вводить прикормРоссийские педиатры, согласно Программе оптимизации вскармливания детей первого года жизни, допускают введение прикорма как при естественном, так и искусственном вскармливании в промежуток с четырех до шести месяцев."В этот период мы даем ребенку пробовать разные продукты, что позволяет подготовить организм к пище и в дальнейшем снизить риск развития аллергии", — рассказала РИА Новости врач-педиатр Наталья Антропова.Начинать раньше четырех месяцев не советуют из-за несовершенства пищеварительной системы."Слишком ранний прикорм опасен тем, что для полноценного переваривания еды у ребенка еще не хватает ферментов. К примеру, если на этом этапе пища будет содержать много белка, то в дальнейшем возможно осложнение в работе почек", — объясняет эксперт.Есть минусы и в позднем начале прикорма. Чем старше ребенок, тем сильнее организм нуждается в полезных микроэлементах и витаминах. В первые недели жизни эту потребность покрывает грудное молоко или смесь. Однако после шести месяцев дефицит восполняется обогащением рациона.Оптимальным временем для начала прикорма ребенка, чье развитие идет в пределах возрастной нормы, принято считать шесть месяцев.Признаки готовности малышаПонять, что ребенок уже может есть что-то, помимо молока, помогает его поведение. К отличительным признакам готовности относят:"Стул раз в три дня может считаться нормой, если малыш не испытывает дискомфорта и это не связано с проблемами по здоровью", — комментирует эксперт Наталья Антропова.Пищевое любопытство проявляется во взгляде, движениях. Явными сигналами служат попытки ребенка дотянуться до того, что едят родители или другие люди, заглядывание в рот. Если интерес к "взрослой" пище сильнее, чем к предъявляемым в этот момент раздражителям (например, игрушке, пакету, пустой ложке), то можно начинать прикорм.До недавнего времени считалось, что к моменту введения в рацион новых продуктов у малыша должен прорезаться хотя бы один зуб. Однако сейчас специалисты сходятся во мнении, что наличие зуба или зубов не служат определяющим фактором для начала прикорма.Основные правилаБыстрее адаптироваться к новым продуктам помогает соблюдение рекомендаций. Прикорм вводят при условии, что ребенок полностью здоров и его ничего не беспокоит: ни режущиеся зубы, ни место укола после прививки и пр.О чем еще следует помнить:Как часто давать новые виды продуктовЗнакомить с едой младенца нужно постепенно и последовательно, чтобы отследить реакцию организма на тот или иной продукт.Педиатры советуют давать новое в первой половине дня. Если у малыша аллергия, то к вечеру она проявится. Не стоит забывать о времени на адаптацию: как правило, привыкание занимает от одной до двух недель. Второй прикорм (новый вкус) дают только после того, как ребенок усвоил первый.При появлении аллергии продукт исключают из рациона, но не насовсем: через некоторое время попытку можно повторить, снова посмотрев на реакцию организма.Еще одно правило касается ввода новых продуктов: их нельзя давать одновременно, пока ребенок не привыкнет к каждому в отдельности. Сначала малыша знакомят с кабачком, потом — с брокколи, и лишь после — с двухкомпонентным пюре из кабачка и брокколи.Когда можно вводить кусочкиЕдиного мнения касательно ввода в рацион кусковой пищи нет: одни специалисты допускают его одновременно с началом прикорма, другие рекомендуют отложить до девяти-десяти месяцев.Но, вне зависимости от возраста, важно следить за тем, чтобы фрагменты были небольшими и мягкими, тогда ребенок сможет их разжевать, не подавившись.Питьевая водаКак правило, воду пробуют давать после прикорма, однако не все дети начинают сразу пить. И это нормально, говорит педиатр Наталья Антропова: "Дети, которые питаются материнским молоком, не испытывают потребности в жидкости. После введения прикорма, если грудное вскармливание сохраняется, воду можно предложить. Если ребенок отказывается, не стоит настаивать — лучше повторить попытку позже. То же правило касается малышей на искусственном вскармливании. Как правило, родители пробуют поить их до начала прикорма. Если интереса к воде нет, не надо заставлять. Рано или поздно ребенок все равно попьет".Для питья чаще всего используют бутилированную воду — детскую или обычную — и специальные поильники.Что давать малышу и в каких количествахНабор продуктов, составляющих первый прикорм, в рекомендациях педиатров большинства стран одинаков: каши, овощи, мясо, фрукты. Разница заключается в последовательности. К примеру, в России принято начинать прикорм с овощей, в США – с мяса, в Европе последними дают фрукты.Введение овощейПервые овощи для ребенка — почти всегда кабачок, брокколи и цветная капуста. Их дают небольшими порциями: сначала — половину чайной ложки, затем, если нет отрицательной реакции, объем последовательно увеличивают, давая в раза больше, чем накануне.После того, как первые овощи усвоены, в меню добавляют картофель, тыкву, морковь, свеклу, зеленый перец. Продукты яркого цвета вводят осторожно, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.Введение кашиСпециалисты советуют начинать с безглютеновых и безмолочных каш — гречневой, рисовой, кукурузной — чтобы не провоцировать аллергию и расстройства желудка. При отсутствии отрицательной реакции меню из круп расширяют, вводя овсяные и пшеничные каши на молочной основе.Начинают прием каш с одной-двух чайных ложек за раз, постепенно увеличивая объем до 140-160 г, что позволяет заменить сначала одно, а потом два суточных кормления.Введение фруктового пюреОсобенность фруктов заключается в сладком вкусе, потому пюре вводят после 4,5-5 месяцев — после того, как ребенок начнет нормально есть овощи и каши (чтобы не отказался от другой, "безвкусной" пищи).На этом этапе разрешено использование ниблера – специальной сеточки для малышей, которая помогает учиться жевать.Первыми фруктами чаще всего становятся яблоки, груши и бананы. Позднее вводят пюре из персиков, абрикосов, сливы, чернослива, ягод смородины, малины, черники.Введение яйцаЯйцо в детский рацион вводят аккуратно, малыми порциями и поэтапно (сначала желток, потом белок), чтобы не спровоцировать аллергию. С шести-семи месяцев рекомендуют добавлять в овощное пюре или кашу несколько крупиц вареного желтка, примерно к году доводя объем до его половины. Белок вводят после года-полутора.При подозрении на аллергию куриное яйцо можно заменить перепелиным.Фруктовые сокиНачинать знакомство с этим продуктом специалисты не советуют до года."Педиатрические ассоциации разных стран сходятся во мнении, что давать сок до года нецелесообразно, поскольку существенной пользы для организма он не несет", — говорит эксперт Наталья Антропова.Однако если родители решили сделать это раньше, то начинают с небольших порций. Первыми дают соки без мякоти из яблока, груши, вишни или тыквы. Чем старше ребенок, тем разнообразнее меню: ближе к году или после года дают смешанные нектары (например, из моркови и тыквы, яблока и банана) и морсы, компоты на основе клубники, малины, цитрусовых.Введение мясаС восьми-девяти месяцев в рацион добавляют пюре из диетических сортов мяса, обогащенных железом и цинком: кролика, индейки, говядины. Курицу дают не раньше года. Начинают, как и всегда, с порции в половину чайной ложки, постепенно доводя объем до 500-650 г в неделю.ПравилаКак уже было сказано, новые продукты всегда добавляют малыми дозами, после чего малыша докармливают смесью или грудным молоком до разовой суточной нормы. Объем прикорма увеличивают постепенно таким образом, чтобы он заменил сначала одно кормление, потом два и т.д.Не нужно специально усиливать вкусовые качества блюд: на первых порах не стоит добавлять в них соль или сахар.О чем еще нужно помнить:Таблица*Данные в таблице — усредненные для рациона здорового ребенка. В каждом отдельном случае схема кормления составляется индивидуально совместно с врачом-педиатром.Что лучше — домашняя еда или баночки промышленного производстваЧем кормить ребенка — домашней едой или покупными баночками — родители решают, исходя из своих предпочтений и возможностей. У каждого варианта есть сильные и слабые стороны. Готовая детская еда выручает, когда нет времени и сил стоять у плиты. При этом пюре, сделанные самостоятельно из сезонных овощей и фруктов, позволяют сэкономить семейный бюджет.Выбор способа кормления не сказывается на качестве питания — оба варианта одинаково приемлемы для детского организма."В вопросе введения первого прикорма малыша нужно учитывать и интересы мамы: что ей удобнее, что ей по силам. Некорректно говорить, что лучше домашний или покупной вариант — оба могут быть хороши. Оптимально сочетать и то, и другое: готовить дома, когда есть возможность, и покупать в магазине, когда идете на прогулку или отправляетесь в отпуск", — говорит эксперт Наталья Антропова.Что делать, если ребенок отказывается от прикормаМалыш может отказываться от новых продуктов по разным причинам. В их числе — время начала: здесь важно не ошибиться, поскольку при раннем прикорме (до четырех месяцев) отказ от еды считается нормой — пищевой интерес, как и пищеварительная система, просто не сформированы. Поздний старт, после полугода, часто приводит к нежеланию пробовать новое из-за уже сложившейся привычки пить только молоко или смесь.Помимо этого, аппетит младенца снижается на фоне:Решение проблемы зависит то того, из-за чего она возникла. Если на аппетите отразились проблемы со здоровьем, необходимо участие врача. Если же нежелание принимать пищу связано с другими причинами, для начала стоит пересмотреть схему кормления и свое отношение к процессу прикорма.

https://ria.ru/20200528/1572078696.html

https://ria.ru/20191027/1560265494.html

https://ria.ru/20190723/1556763892.html

https://ria.ru/20190514/1553467313.html

https://rsport.ria.ru/20201125/banan-1586152744.html

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