Персики на зиму в банках: простые рецепты вкусных заготовок

Оглавление
- Заготовка персиков на зиму
- Как подготовить персики
- Простые рецепты и вкусные заготовки
- Консервированные персики в банке с сахаром
- Маринованные персики с лимонной кислотой
- Варенье из персиков
- Целые персики в сиропе без стерилизации
- Персики в собственном соку
- Компот из персиков
- Джем из персиков
- Пюре из персиков
- Перетертые персики без варки
- Заморозка персиков в морозилке
- Хранение персиков с сахаром в морозилке
- Как выбрать персики в магазине или на рынке
- Как и сколько хранить заготовки из персиков
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Консервированные персики — любимое лакомство многих детей и взрослых. Фрукты закрывают в виде компота или варенья. Простые рецепты позволяют сделать вкусные заготовки и наслаждаться ими всю зиму. Лучшие способы приготовления — в материале РИА Новости.
Заготовка персиков на зиму
Существуют различные методы приготовления персиков на зиму. Фрукты можно перетереть с сахаром, нарезать кусочками или оставить целые плоды, для вкуса добавить мед, сахар или апельсины. Заготовку нужно хранить в стеклянной банке.
Как подготовить персики
Принцип выбора персиков прост: если планируется делать варенье, то плоды должны мягкими и спелыми, если компот — то плотные и крепкие. Слегка недозрелые фрукты лучше сохранят свою форму и не развалятся в процессе подготовки консервации. Косточки вынимать из плодов необязательно — компот можно закрывать из цельных фруктов. От сладости персиков также зависит количество сахара, которое используется в процессе заготовок.
Простые рецепты и вкусные заготовки
Заготовки на зиму персиков, которые будут радовать домочадцев в холодный период года, сможет сделать даже неопытный кулинар.
Консервированные персики в банке с сахаром
Консервированные персики в банке с сахаром
Этот рецепт отличается быстрым приготовлением и отлично подойдет тем, у кого нет много времени на заготовки.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч. 40 мин.
Ингредиенты
800-900 г
персики
3 ст. л.
сахар
Приготовление
1
Из персиков извлечь косточки, снять зубной щеткой ворс (при желании).
2
Сложить дольки в вымытые и просушенные банки.
3
Доверху залить кипятком, накрыть жестяными крышками и оставить до остывания.
4
Слить полученный сироп в кастрюлю, закипятить. В это время к персикам в банках добавить сахар.
5
Влить закипевший сироп и сразу закатать. Банки перевернуть вверх дном и оставить в теплом темном месте до остывания.
Маринованные персики с лимонной кислотой
Сбор фруктов в Крыму
Маринованные персики с лимонной кислотой
По этому рецепту получаются вкусные ароматные персики. Фрукты должны быть очищены от кожицы и разрезаны на половинки. Это может быть, как самостоятельный десерт или как добавка к выпечке.
Ингредиенты
2 кг
персики
400 г
сахар
10 г
лимонная кислота
1 л
вода
Приготовление
1
Разделить персики по половинкам и вынуть косточки.
2
Разложить их в стерилизованные банки, прижимая половинки плотно друг к другу, но не сильно сдавливая, чтобы плоды сохранили свою форму.
3
Кипятком залить персики, прикрыть крышками и оставить на 20 мин.
4
Раствор из банок слить в кастрюлю, добавить сахар, лимонную кислоту и проварить 2 мин.
5
Залить персики кипящим сиропом и закатать банки.
Варенье из персиков
Варенье из персиков
Варенье из персиков
Варенье получается нежным и ароматным, отлично подходит к чаепитию.
Ингредиенты
3 кг
персики
2,5 кг
сахар
Приготовление
1
Персики нарезать дольками, уложить в кастрюлю, пересыпать сахаром и оставить на 8 часов.
2
Поставить кастрюлю с плодами на огонь и довести до кипения, прокипятить 3 мин. Дать остыть в течение 5 ч. Такую процедуру проделать еще два раза.
3
Четвертый раз прокипятить в течение 5 мин и перемешать.
4
Разлить варенье по банкам и закатать крышки.
Целые персики в сиропе без стерилизации
Целые персики в сиропе без стерилизации
Этот рецепт похож на классический способ приготовления фруктов в сиропе.
Ингредиенты
1,5 кг
персики
2 л
вода
800 г
сахар
Приготовление
1
Фрукты очистить от кожуры, разрезать на половинки, уложить в банку не слишком плотно друг к другу.
2
Залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 30 мин, чтобы сироп настоялся.
3
Слить жидкость в кастрюлю и довести до кипения.
4
Процедуру сливания сиропа и кипячения проводят трижды.
5
Закатать банки и поместить в теплое и темное место.
6
Когда банки остынут, убрать в более прохладное место.
Персики в собственном соку
Фруктовый сад
Персики в собственном соку
Плоды при таком способе приготовления выглядят очень аппетитными, а если используются зрелые персики, то количество сахара можно уменьшить.
Ингредиенты
1 кг
персики
850 г
ахар
Приготовление
1
Разрезать персики пополам, удалить косточки, нарезать дольками. Далее сложить в стерилизованные банки, пересыпая сахаром по слоям: слой персиков, слой сахар и т.д.
2
Прикрыть крышками и оставить на 1 час в прохладном месте.
3
Постелить на дно кастрюли плотную ткань, поставить на нее банки и залить теплой водой, оставив до верха 2-3 см.
4
Довести воду до кипения и стерилизовать 15 мин. Затем закатать крышки.
Компот из персиков
Компот из персиков
Это отличный способ сохранить вкус лета до самой зимы. Компот можно заготавливать с целыми плодами или разрезать их на кусочки.
Ингредиенты
900 г
персики
200 г
сахар
1 ст. л.
лимонный сок
2 л
вода
Приготовление
1
В банки выложить плоды, засыпать сахаром, добавить сок лимона.
2
Залить содержимое кипятком, закатать крышками.
3
Банки перевернуть вверх дном и оставить под одеялом на 24 ч.
4
Когда компот остыл, переместить его в прохладное темное место.
Джем из персиков
Джем из персиков
Джем получается нежный как детское пюре и в меру густой, с приятным цветом и ароматом.
Ингредиенты
1 кг
персики
300 г
сахар
Приготовление
1
Чтобы быстро и легко снять кожуру с плодов, нужно окунать их попеременно сначала в кипяток, затем в ледяную воду. И так несколько раз.
2
Сложить персики в пустую кастрюлю и прокипятить 20 мин без добавления воды. Персики будут пускать сок, периодически необходимо их перемешивать.
3
С помощью погружного блендера пюрировать плоды.
4
Добавить весь сахар и поставить на огонь. Прокипятить в течение 20-25 мин.
5
Джем готов — разлить по банкам и закрутить.
Пюре из персиков
© Depositphotos / tycoonПерсиковое пюре
© Depositphotos / tycoon
Персиковое пюре
Пюре из персиков
Если нет желания готовить варенье или другие заготовки из персиков, то можно остановиться на персиковом пюре, которое получается нежной консистенции.
Ингредиенты
1 кг
персики
по вкусу
сахар
50 мл
вода
Приготовление
1
Очистить плоды от кожуры, нарезать дольками, сложить в кастрюлю.
2
Всыпать сахар и влить воду. Варить в течение 15-20 мин, чтобы персики размякли.
3
Пюрировать массу блендером и закатать в банки.
Перетертые персики без варки
Перетертые персики без варки
Прекрасный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на заготовку и варить плоды. Понадобится только перетереть персики и закатать их в банки.
Ингредиенты
1,5 кг
персики
1 кг
сахар
Приготовление
1
Очистить плоды от кожуры, вынуть косточки.
2
Перетереть персики в глубокой миске, добавить сахар и тщательно перемешать, чтобы он растворился.
3
Смесь выложить в стерилизованные банки, сверху дополнительно присыпать сахаром.
4
Накрыть каждую банку куском пергаментной бумаги и капроновой крышкой. Отправить на хранение в холодильник.
Заморозка персиков в морозилке
Во время сбора урожая песиков
Для заморозки следует выбирать чуть недозрелые плоды, чтобы они сохранили свою форму до зимы. Преимущества замороженных персиков в том, что они не подвергаются термообработке, поэтому в них сохраняется максимальное количество витаминов. Домашний персик гораздо полезнее и вкуснее, чем продаются в магазине. В замороженном виде плоды можно хранить до года. Также это отличный вариант заготовки для украшений десерта, добавки в кашу, коктейля или фруктового салата.
Прежде чем отправлять персики в морозилку, их нужно подготовить:
- 1Кожицу снять, для этого фрукты попеременно перекладывают из кипятка в ледяную воду и обратно.
- 2Извлечь косточку.
- 3Мякоть обрызгать лимонным соком либо погрузить в раствор из пропорции на 1 л воды 10 г лимонной кислоты. Подкисление не даст мякоти потемнеть.
- 4Хорошо просушить плоды на вафельном полотенце, так как лишняя влага портит фрукты при длительном хранении.
Хранение персиков с сахаром в морозилке
Плоды довольно быстро теряют сладкий вкус во время длительного хранения, поэтому рекомендуется замораживать их вместе с сахаром.
Для этого персики нужно помыть, нарезать дольками, извлечь косточки. Разложить порционно по контейнерам. Пересыпать сахаром, ориентируясь на личные вкусовые предпочтения. Плотно запаковать.
Если фрукты складываются в пластиковые стаканчики, то в качестве крышки можно использовать пищевую пленку.
Как выбрать персики в магазине или на рынке
Покупательница у прилавка с фруктами
Инженер-технолог Андрей Бабаев дает несколько рекомендаций по выбору фруктов:
“Экологическая рабочая группа (EWG) регулярно обновляет список “Черная дюжина”, куда входят продукты, способные максимально накапливать нитраты. Персики и нектарины относятся к этим продуктам. Поэтому нужно уметь правильно выбирать фрукты, чтобы получить от них максимум пользы, а не лежать с температурой и отравлением.
Кожура возле плодоножки должна быть целой. Если она сморщенная, то велика вероятность, что персик был выращен с помощью нитратов. Лопнувшая косточка и наличие фиолетовых прожилок внутри плода — это также признак нитратного персика.
Хороший плод плотный и слегка продавливается. Твердые фрукты — недозревшие и кислые. Запах должен быть приятным. Форма персиков неправильная, так как правильная достигается в том случае, если плоды были выращены по специальной технологии либо с использованием пестицидов.
Как мыть персики: замочить плоды в холодной или теплой воде на 5 минут и тщательно промыть зубной щеткой или мягкой губкой, не повреждая кожицу”.
Как и сколько хранить заготовки из персиков
Фрукты хранят зимой в различных видах: варенье, компоты, пюре, джемы, цукаты. Лучше всего оставлять заготовки в темном прохладном месте, например, в подвале или кладовой.
Компоты хранятся в течение года, а варенье может простоять и два, если оно было правильно приготовлено и туго закупорено. При этом, рекомендуется извлекать косточки из фруктов, в каком бы виде они не были приготовлены.