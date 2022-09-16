Персики на зиму в банках: простые рецепты вкусных заготовок

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Персики на зиму: простые рецепты и вкусные заготовки в банках
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Консервированные персики в банке с сахаром
Этот рецепт отличается быстрым приготовлением и отлично подойдет тем, у кого нет много времени на заготовки.
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5
5
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Десерт
персики, 800-900 г
сахар, 3 ст. л.
Из персиков извлечь косточки, снять зубной щеткой ворс (при желании).
Шаг 1
Сложить дольки в вымытые и просушенные банки.
Шаг 2
Доверху залить кипятком, накрыть жестяными крышками и оставить до остывания.
Шаг 3
Слить полученный сироп в кастрюлю, закипятить. В это время к персикам в банках добавить сахар.
Шаг 4
Влить закипевший сироп и сразу закатать. Банки перевернуть вверх дном и оставить в теплом темном месте до остывания.
Шаг 5
общество, питание, еда, персики, рецепты, простые рецепты
Маринованные персики с лимонной кислотой
По этому рецепту получаются вкусные ароматные персики. Фрукты должны быть очищены от кожицы и разрезаны на половинки. Это может быть, как самостоятельный десерт или как добавка к выпечке.
1920
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1920
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2022-09-16T18:55
2
79
5
5
персики, 2 кг
сахар, 400 г
лимонная кислота, 10 г
вода, 1 л
Разделить персики по половинкам и вынуть косточки.
Шаг 1
Разложить их в стерилизованные банки, прижимая половинки плотно друг к другу, но не сильно сдавливая, чтобы плоды сохранили свою форму.
Шаг 2
Кипятком залить персики, прикрыть крышками и оставить на 20 мин.
Шаг 3
Раствор из банок слить в кастрюлю, добавить сахар, лимонную кислоту и проварить 2 мин.
Шаг 4
Залить персики кипящим сиропом и закатать банки.
Шаг 5
общество, питание, еда, персики, рецепты, простые рецепты
Варенье из персиков
Варенье получается нежным и ароматным, отлично подходит к чаепитию.
1920
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1920
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817347836_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0ebe3652d69c78d08caa1b396f6b8b9a.jpg
1920
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2022-09-16T18:55
2
79
5
5
персики, 3 кг
сахар, 2,5 кг
Персики нарезать дольками, уложить в кастрюлю, пересыпать сахаром и оставить на 8 часов.
Шаг 1
Поставить кастрюлю с плодами на огонь и довести до кипения, прокипятить 3 мин. Дать остыть в течение 5 ч. Такую процедуру проделать еще два раза.
Шаг 2
Четвертый раз прокипятить в течение 5 мин и перемешать.
Шаг 3
Разлить варенье по банкам и закатать крышки.
Шаг 4
общество, питание, еда, персики, рецепты, простые рецепты
Целые персики в сиропе без стерилизации
Этот рецепт похож на классический способ приготовления фруктов в сиропе.
1920
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1920
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817347836_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0ebe3652d69c78d08caa1b396f6b8b9a.jpg
1920
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2022-09-16T18:55
2
79
5
5
персики, 1,5 кг
вода, 2 л
сахар, 800 г
Фрукты очистить от кожуры, разрезать на половинки, уложить в банку не слишком плотно друг к другу.
Шаг 1
Залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 30 мин, чтобы сироп настоялся.
Шаг 2
Слить жидкость в кастрюлю и довести до кипения.
Шаг 3
Процедуру сливания сиропа и кипячения проводят трижды.
Шаг 4
Закатать банки и поместить в теплое и темное место.
Шаг 5
Когда банки остынут, убрать в более прохладное место.
Шаг 6
общество, питание, еда, персики, рецепты, простые рецепты
Персики в собственном соку
Плоды при таком способе приготовления выглядят очень аппетитными, а если используются зрелые персики, то количество сахара можно уменьшить.
1920
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1920
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2022-09-16T18:55
2
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5
5
персики, 1 кг
ахар, 850 г
Разрезать персики пополам, удалить косточки, нарезать дольками. Далее сложить в стерилизованные банки, пересыпая сахаром по слоям: слой персиков, слой сахар и т.д.
Шаг 1
Прикрыть крышками и оставить на 1 час в прохладном месте.
Шаг 2
Постелить на дно кастрюли плотную ткань, поставить на нее банки и залить теплой водой, оставив до верха 2-3 см.
Шаг 3
Довести воду до кипения и стерилизовать 15 мин. Затем закатать крышки.
Шаг 4
общество, питание, еда, персики, рецепты, простые рецепты
Компот из персиков
Это отличный способ сохранить вкус лета до самой зимы. Компот можно заготавливать с целыми плодами или разрезать их на кусочки.
1920
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1920
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817347836_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0ebe3652d69c78d08caa1b396f6b8b9a.jpg
1920
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2022-09-16T18:55
2
79
5
5
персики, 900 г
сахар, 200 г
лимонный сок, 1 ст. л.
вода , 2 л
В банки выложить плоды, засыпать сахаром, добавить сок лимона.
Шаг 1
Залить содержимое кипятком, закатать крышками.
Шаг 2
Банки перевернуть вверх дном и оставить под одеялом на 24 ч.
Шаг 3
Когда компот остыл, переместить его в прохладное темное место.
Шаг 4
общество, питание, еда, персики, рецепты, простые рецепты
Джем из персиков
Джем получается нежный как детское пюре и в меру густой, с приятным цветом и ароматом.
1920
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2022-09-16T18:55
2
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5
5
персики, 1 кг
сахар , 300 г
Чтобы быстро и легко снять кожуру с плодов, нужно окунать их попеременно сначала в кипяток, затем в ледяную воду. И так несколько раз.
Шаг 1
Сложить персики в пустую кастрюлю и прокипятить 20 мин без добавления воды. Персики будут пускать сок, периодически необходимо их перемешивать.
Шаг 2
С помощью погружного блендера пюрировать плоды.
Шаг 3
Добавить весь сахар и поставить на огонь. Прокипятить в течение 20-25 мин.
Шаг 4
Джем готов — разлить по банкам и закрутить.
Шаг 5
общество, питание, еда, персики, рецепты, простые рецепты
Пюре из персиков
Если нет желания готовить варенье или другие заготовки из персиков, то можно остановиться на персиковом пюре, которое получается нежной консистенции.
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2022-09-16T18:55
2
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5
5
персики, 1 кг
сахар
вода, 50 мл
Очистить плоды от кожуры, нарезать дольками, сложить в кастрюлю.
Шаг 1
Всыпать сахар и влить воду. Варить в течение 15-20 мин, чтобы персики размякли.
Шаг 2
Пюрировать массу блендером и закатать в банки.
Шаг 3
общество, питание, еда, персики, рецепты, простые рецепты
Перетертые персики без варки
Прекрасный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на заготовку и варить плоды. Понадобится только перетереть персики и закатать их в банки.
1920
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1920
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2022-09-16T18:55
2
79
5
5
персики, 1,5 кг
сахар, 1 кг
Очистить плоды от кожуры, вынуть косточки.
Шаг 1
Перетереть персики в глубокой миске, добавить сахар и тщательно перемешать, чтобы он растворился.
Шаг 2
Смесь выложить в стерилизованные банки, сверху дополнительно присыпать сахаром.
Шаг 3
Накрыть каждую банку куском пергаментной бумаги и капроновой крышкой. Отправить на хранение в холодильник.
Шаг 4
общество, питание, еда, персики, рецепты, простые рецепты
18:55 16.09.2022
 

Персики на зиму в банках: простые рецепты вкусных заготовок

© Фото : Freepik / stockkingПерсики на зиму
Персики на зиму - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : Freepik / stockking
Персики на зиму
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Консервированные персики — любимое лакомство многих детей и взрослых. Фрукты закрывают в виде компота или варенья. Простые рецепты позволяют сделать вкусные заготовки и наслаждаться ими всю зиму. Лучшие способы приготовления — в материале РИА Новости.

Заготовка персиков на зиму

Существуют различные методы приготовления персиков на зиму. Фрукты можно перетереть с сахаром, нарезать кусочками или оставить целые плоды, для вкуса добавить мед, сахар или апельсины. Заготовку нужно хранить в стеклянной банке.

Как подготовить персики

Принцип выбора персиков прост: если планируется делать варенье, то плоды должны мягкими и спелыми, если компот — то плотные и крепкие. Слегка недозрелые фрукты лучше сохранят свою форму и не развалятся в процессе подготовки консервации. Косточки вынимать из плодов необязательно — компот можно закрывать из цельных фруктов. От сладости персиков также зависит количество сахара, которое используется в процессе заготовок.

Простые рецепты и вкусные заготовки

Заготовки на зиму персиков, которые будут радовать домочадцев в холодный период года, сможет сделать даже неопытный кулинар.

Консервированные персики в банке с сахаром

© Фото : Freepik / stockkingПерсики
Персики - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : Freepik / stockking
Персики
Консервированные персики в банке с сахаром
Этот рецепт отличается быстрым приготовлением и отлично подойдет тем, у кого нет много времени на заготовки.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч. 40 мин.
Ингредиенты
800-900 г
персики
3 ст. л.
сахар
Приготовление
1
Из персиков извлечь косточки, снять зубной щеткой ворс (при желании).
2
Сложить дольки в вымытые и просушенные банки.
3
Доверху залить кипятком, накрыть жестяными крышками и оставить до остывания.
4
Слить полученный сироп в кастрюлю, закипятить. В это время к персикам в банках добавить сахар.
5
Влить закипевший сироп и сразу закатать. Банки перевернуть вверх дном и оставить в теплом темном месте до остывания.

Маринованные персики с лимонной кислотой

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкСбор фруктов в Крыму
Сбор фруктов в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Сбор фруктов в Крыму
Маринованные персики с лимонной кислотой
По этому рецепту получаются вкусные ароматные персики. Фрукты должны быть очищены от кожицы и разрезаны на половинки. Это может быть, как самостоятельный десерт или как добавка к выпечке.
Ингредиенты
2 кг
персики
400 г
сахар
10 г
лимонная кислота
1 л
вода
Приготовление
1
Разделить персики по половинкам и вынуть косточки.
2
Разложить их в стерилизованные банки, прижимая половинки плотно друг к другу, но не сильно сдавливая, чтобы плоды сохранили свою форму.
3
Кипятком залить персики, прикрыть крышками и оставить на 20 мин.
4
Раствор из банок слить в кастрюлю, добавить сахар, лимонную кислоту и проварить 2 мин.
5
Залить персики кипящим сиропом и закатать банки.

Варенье из персиков

© Фото : Freepik / azerbaijan_stockersВаренье из персиков
Варенье из персиков - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : Freepik / azerbaijan_stockers
Варенье из персиков
Варенье из персиков
Варенье получается нежным и ароматным, отлично подходит к чаепитию.
Ингредиенты
3 кг
персики
2,5 кг
сахар
Приготовление
1
Персики нарезать дольками, уложить в кастрюлю, пересыпать сахаром и оставить на 8 часов.
2
Поставить кастрюлю с плодами на огонь и довести до кипения, прокипятить 3 мин. Дать остыть в течение 5 ч. Такую процедуру проделать еще два раза.
3
Четвертый раз прокипятить в течение 5 мин и перемешать.
4
Разлить варенье по банкам и закатать крышки.

Целые персики в сиропе без стерилизации

© Фото : Unsplash / LuAnn HuntЯщик с персиками
Ящик с персиками - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : Unsplash / LuAnn Hunt
Ящик с персиками
Целые персики в сиропе без стерилизации
Этот рецепт похож на классический способ приготовления фруктов в сиропе.
Ингредиенты
1,5 кг
персики
2 л
вода
800 г
сахар
Приготовление
1
Фрукты очистить от кожуры, разрезать на половинки, уложить в банку не слишком плотно друг к другу.
2
Залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 30 мин, чтобы сироп настоялся.
3
Слить жидкость в кастрюлю и довести до кипения.
4
Процедуру сливания сиропа и кипячения проводят трижды.
5
Закатать банки и поместить в теплое и темное место.
6
Когда банки остынут, убрать в более прохладное место.

Персики в собственном соку

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкФруктовый сад
Фруктовый сад - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Фруктовый сад
Персики в собственном соку
Плоды при таком способе приготовления выглядят очень аппетитными, а если используются зрелые персики, то количество сахара можно уменьшить.
Ингредиенты
1 кг
персики
850 г
ахар
Приготовление
1
Разрезать персики пополам, удалить косточки, нарезать дольками. Далее сложить в стерилизованные банки, пересыпая сахаром по слоям: слой персиков, слой сахар и т.д.
2
Прикрыть крышками и оставить на 1 час в прохладном месте.
3
Постелить на дно кастрюли плотную ткань, поставить на нее банки и залить теплой водой, оставив до верха 2-3 см.
4
Довести воду до кипения и стерилизовать 15 мин. Затем закатать крышки.

Компот из персиков

© Pixabay / jarmolukБанки с консервацией
Банки с консервацией - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Pixabay / jarmoluk
Банки с консервацией
Компот из персиков
Это отличный способ сохранить вкус лета до самой зимы. Компот можно заготавливать с целыми плодами или разрезать их на кусочки.
Ингредиенты
900 г
персики
200 г
сахар
1 ст. л.
лимонный сок
2 л
вода
Приготовление
1
В банки выложить плоды, засыпать сахаром, добавить сок лимона.
2
Залить содержимое кипятком, закатать крышками.
3
Банки перевернуть вверх дном и оставить под одеялом на 24 ч.
4
Когда компот остыл, переместить его в прохладное темное место.

Джем из персиков

© Фото : FreepikДжем из персиков
Джем из персиков - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : Freepik
Джем из персиков
Джем из персиков
Джем получается нежный как детское пюре и в меру густой, с приятным цветом и ароматом.
Ингредиенты
1 кг
персики
300 г
сахар
Приготовление
1
Чтобы быстро и легко снять кожуру с плодов, нужно окунать их попеременно сначала в кипяток, затем в ледяную воду. И так несколько раз.
2
Сложить персики в пустую кастрюлю и прокипятить 20 мин без добавления воды. Персики будут пускать сок, периодически необходимо их перемешивать.
3
С помощью погружного блендера пюрировать плоды.
4
Добавить весь сахар и поставить на огонь. Прокипятить в течение 20-25 мин.
5
Джем готов — разлить по банкам и закрутить.

Пюре из персиков

© Depositphotos / tycoonПерсиковое пюре
Яблочное пюре - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Depositphotos / tycoon
Персиковое пюре
Пюре из персиков
Если нет желания готовить варенье или другие заготовки из персиков, то можно остановиться на персиковом пюре, которое получается нежной консистенции.
Ингредиенты
1 кг
персики
по вкусу
сахар
50 мл
вода
Приготовление
1
Очистить плоды от кожуры, нарезать дольками, сложить в кастрюлю.
2
Всыпать сахар и влить воду. Варить в течение 15-20 мин, чтобы персики размякли.
3
Пюрировать массу блендером и закатать в банки.

Перетертые персики без варки

© Pixabay / CouleurПерсики
Персики - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Pixabay / Couleur
Персики
Перетертые персики без варки
Прекрасный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на заготовку и варить плоды. Понадобится только перетереть персики и закатать их в банки.
Ингредиенты
1,5 кг
персики
1 кг
сахар
Приготовление
1
Очистить плоды от кожуры, вынуть косточки.
2
Перетереть персики в глубокой миске, добавить сахар и тщательно перемешать, чтобы он растворился.
3
Смесь выложить в стерилизованные банки, сверху дополнительно присыпать сахаром.
4
Накрыть каждую банку куском пергаментной бумаги и капроновой крышкой. Отправить на хранение в холодильник.

Заморозка персиков в морозилке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВо время сбора урожая песиков
Во время сбора урожая песиков - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Во время сбора урожая песиков
Для заморозки следует выбирать чуть недозрелые плоды, чтобы они сохранили свою форму до зимы. Преимущества замороженных персиков в том, что они не подвергаются термообработке, поэтому в них сохраняется максимальное количество витаминов. Домашний персик гораздо полезнее и вкуснее, чем продаются в магазине. В замороженном виде плоды можно хранить до года. Также это отличный вариант заготовки для украшений десерта, добавки в кашу, коктейля или фруктового салата.
Прежде чем отправлять персики в морозилку, их нужно подготовить:
  1. 1
    Кожицу снять, для этого фрукты попеременно перекладывают из кипятка в ледяную воду и обратно.
  2. 2
    Извлечь косточку.
  3. 3
    Мякоть обрызгать лимонным соком либо погрузить в раствор из пропорции на 1 л воды 10 г лимонной кислоты. Подкисление не даст мякоти потемнеть.
  4. 4
    Хорошо просушить плоды на вафельном полотенце, так как лишняя влага портит фрукты при длительном хранении.

Хранение персиков с сахаром в морозилке

Плоды довольно быстро теряют сладкий вкус во время длительного хранения, поэтому рекомендуется замораживать их вместе с сахаром.
Для этого персики нужно помыть, нарезать дольками, извлечь косточки. Разложить порционно по контейнерам. Пересыпать сахаром, ориентируясь на личные вкусовые предпочтения. Плотно запаковать.
Если фрукты складываются в пластиковые стаканчики, то в качестве крышки можно использовать пищевую пленку.

Как выбрать персики в магазине или на рынке

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПокупательница у прилавка с фруктами
Покупательница у прилавка с фруктами в гипермаркете Лента в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Покупательница у прилавка с фруктами
Инженер-технолог Андрей Бабаев дает несколько рекомендаций по выбору фруктов:
“Экологическая рабочая группа (EWG) регулярно обновляет список “Черная дюжина”, куда входят продукты, способные максимально накапливать нитраты. Персики и нектарины относятся к этим продуктам. Поэтому нужно уметь правильно выбирать фрукты, чтобы получить от них максимум пользы, а не лежать с температурой и отравлением.
Кожура возле плодоножки должна быть целой. Если она сморщенная, то велика вероятность, что персик был выращен с помощью нитратов. Лопнувшая косточка и наличие фиолетовых прожилок внутри плода — это также признак нитратного персика.
Хороший плод плотный и слегка продавливается. Твердые фрукты — недозревшие и кислые. Запах должен быть приятным. Форма персиков неправильная, так как правильная достигается в том случае, если плоды были выращены по специальной технологии либо с использованием пестицидов.
Как мыть персики: замочить плоды в холодной или теплой воде на 5 минут и тщательно промыть зубной щеткой или мягкой губкой, не повреждая кожицу”.

Как и сколько хранить заготовки из персиков

Фрукты хранят зимой в различных видах: варенье, компоты, пюре, джемы, цукаты. Лучше всего оставлять заготовки в темном прохладном месте, например, в подвале или кладовой.
Компоты хранятся в течение года, а варенье может простоять и два, если оно было правильно приготовлено и туго закупорено. При этом, рекомендуется извлекать косточки из фруктов, в каком бы виде они не были приготовлены.

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