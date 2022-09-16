Персики на зиму в банках: простые рецепты вкусных заготовок

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Консервированные персики — любимое лакомство многих детей и взрослых. Фрукты закрывают в виде компота или варенья. Простые рецепты позволяют сделать вкусные заготовки и наслаждаться ими всю зиму. Лучшие способы приготовления — в материале РИА Новости.

Заготовка персиков на зиму

Существуют различные методы приготовления персиков на зиму. Фрукты можно перетереть с сахаром, нарезать кусочками или оставить целые плоды, для вкуса добавить мед, сахар или апельсины. Заготовку нужно хранить в стеклянной банке.

Как подготовить персики

Принцип выбора персиков прост: если планируется делать варенье, то плоды должны мягкими и спелыми, если компот — то плотные и крепкие. Слегка недозрелые фрукты лучше сохранят свою форму и не развалятся в процессе подготовки консервации. Косточки вынимать из плодов необязательно — компот можно закрывать из цельных фруктов. От сладости персиков также зависит количество сахара, которое используется в процессе заготовок.

Простые рецепты и вкусные заготовки

Заготовки на зиму персиков, которые будут радовать домочадцев в холодный период года, сможет сделать даже неопытный кулинар.

Консервированные персики в банке с сахаром

Консервированные персики в банке с сахаром Этот рецепт отличается быстрым приготовлением и отлично подойдет тем, у кого нет много времени на заготовки. Категория Десерт Сложность Средне Время готовки 1 ч. 40 мин. Ингредиенты 800-900 г персики 3 ст. л. сахар Приготовление 1 Из персиков извлечь косточки, снять зубной щеткой ворс (при желании). 2 Сложить дольки в вымытые и просушенные банки. 3 Доверху залить кипятком, накрыть жестяными крышками и оставить до остывания. 4 Слить полученный сироп в кастрюлю, закипятить. В это время к персикам в банках добавить сахар. 5 Влить закипевший сироп и сразу закатать. Банки перевернуть вверх дном и оставить в теплом темном месте до остывания.

Маринованные персики с лимонной кислотой

Маринованные персики с лимонной кислотой По этому рецепту получаются вкусные ароматные персики. Фрукты должны быть очищены от кожицы и разрезаны на половинки. Это может быть, как самостоятельный десерт или как добавка к выпечке. Ингредиенты 2 кг персики 400 г сахар 10 г лимонная кислота 1 л вода Приготовление 1 Разделить персики по половинкам и вынуть косточки. 2 Разложить их в стерилизованные банки, прижимая половинки плотно друг к другу, но не сильно сдавливая, чтобы плоды сохранили свою форму. 3 Кипятком залить персики, прикрыть крышками и оставить на 20 мин. 4 Раствор из банок слить в кастрюлю, добавить сахар, лимонную кислоту и проварить 2 мин. 5 Залить персики кипящим сиропом и закатать банки.

Варенье из персиков

Варенье из персиков Варенье получается нежным и ароматным, отлично подходит к чаепитию. Ингредиенты 3 кг персики 2,5 кг сахар Приготовление 1 Персики нарезать дольками, уложить в кастрюлю, пересыпать сахаром и оставить на 8 часов. 2 Поставить кастрюлю с плодами на огонь и довести до кипения, прокипятить 3 мин. Дать остыть в течение 5 ч. Такую процедуру проделать еще два раза. 3 Четвертый раз прокипятить в течение 5 мин и перемешать. 4 Разлить варенье по банкам и закатать крышки.

Целые персики в сиропе без стерилизации

Целые персики в сиропе без стерилизации Этот рецепт похож на классический способ приготовления фруктов в сиропе. Ингредиенты 1,5 кг персики 2 л вода 800 г сахар Приготовление 1 Фрукты очистить от кожуры, разрезать на половинки, уложить в банку не слишком плотно друг к другу. 2 Залить кипятком, накрыть крышками и оставить на 30 мин, чтобы сироп настоялся. 3 Слить жидкость в кастрюлю и довести до кипения. 4 Процедуру сливания сиропа и кипячения проводят трижды. 5 Закатать банки и поместить в теплое и темное место. 6 Когда банки остынут, убрать в более прохладное место.

Персики в собственном соку

Персики в собственном соку Плоды при таком способе приготовления выглядят очень аппетитными, а если используются зрелые персики, то количество сахара можно уменьшить. Ингредиенты 1 кг персики 850 г ахар Приготовление 1 Разрезать персики пополам, удалить косточки, нарезать дольками. Далее сложить в стерилизованные банки, пересыпая сахаром по слоям: слой персиков, слой сахар и т.д. 2 Прикрыть крышками и оставить на 1 час в прохладном месте. 3 Постелить на дно кастрюли плотную ткань, поставить на нее банки и залить теплой водой, оставив до верха 2-3 см. 4 Довести воду до кипения и стерилизовать 15 мин. Затем закатать крышки.

Компот из персиков

Компот из персиков Это отличный способ сохранить вкус лета до самой зимы. Компот можно заготавливать с целыми плодами или разрезать их на кусочки. Ингредиенты 900 г персики 200 г сахар 1 ст. л. лимонный сок 2 л вода Приготовление 1 В банки выложить плоды, засыпать сахаром, добавить сок лимона. 2 Залить содержимое кипятком, закатать крышками. 3 Банки перевернуть вверх дном и оставить под одеялом на 24 ч. 4 Когда компот остыл, переместить его в прохладное темное место.

Джем из персиков

Джем из персиков Джем получается нежный как детское пюре и в меру густой, с приятным цветом и ароматом. Ингредиенты 1 кг персики 300 г сахар Приготовление 1 Чтобы быстро и легко снять кожуру с плодов, нужно окунать их попеременно сначала в кипяток, затем в ледяную воду. И так несколько раз. 2 Сложить персики в пустую кастрюлю и прокипятить 20 мин без добавления воды. Персики будут пускать сок, периодически необходимо их перемешивать. 3 С помощью погружного блендера пюрировать плоды. 4 Добавить весь сахар и поставить на огонь. Прокипятить в течение 20-25 мин. 5 Джем готов — разлить по банкам и закрутить.

Пюре из персиков

© Depositphotos / tycoon Персиковое пюре © Depositphotos / tycoon Персиковое пюре

Пюре из персиков Если нет желания готовить варенье или другие заготовки из персиков, то можно остановиться на персиковом пюре, которое получается нежной консистенции. Ингредиенты 1 кг персики по вкусу сахар 50 мл вода Приготовление 1 Очистить плоды от кожуры, нарезать дольками, сложить в кастрюлю. 2 Всыпать сахар и влить воду. Варить в течение 15-20 мин, чтобы персики размякли. 3 Пюрировать массу блендером и закатать в банки.

Перетертые персики без варки

Перетертые персики без варки Прекрасный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на заготовку и варить плоды. Понадобится только перетереть персики и закатать их в банки. Ингредиенты 1,5 кг персики 1 кг сахар Приготовление 1 Очистить плоды от кожуры, вынуть косточки. 2 Перетереть персики в глубокой миске, добавить сахар и тщательно перемешать, чтобы он растворился. 3 Смесь выложить в стерилизованные банки, сверху дополнительно присыпать сахаром. 4 Накрыть каждую банку куском пергаментной бумаги и капроновой крышкой. Отправить на хранение в холодильник.

Заморозка персиков в морозилке

Для заморозки следует выбирать чуть недозрелые плоды, чтобы они сохранили свою форму до зимы. Преимущества замороженных персиков в том, что они не подвергаются термообработке, поэтому в них сохраняется максимальное количество витаминов. Домашний персик гораздо полезнее и вкуснее, чем продаются в магазине. В замороженном виде плоды можно хранить до года. Также это отличный вариант заготовки для украшений десерта, добавки в кашу, коктейля или фруктового салата.

Прежде чем отправлять персики в морозилку, их нужно подготовить:

1 Кожицу снять, для этого фрукты попеременно перекладывают из кипятка в ледяную воду и обратно. 2 Извлечь косточку. 3 Мякоть обрызгать лимонным соком либо погрузить в раствор из пропорции на 1 л воды 10 г лимонной кислоты. Подкисление не даст мякоти потемнеть. 4 Хорошо просушить плоды на вафельном полотенце, так как лишняя влага портит фрукты при длительном хранении.

Хранение персиков с сахаром в морозилке

Плоды довольно быстро теряют сладкий вкус во время длительного хранения, поэтому рекомендуется замораживать их вместе с сахаром.

Для этого персики нужно помыть, нарезать дольками, извлечь косточки. Разложить порционно по контейнерам. Пересыпать сахаром, ориентируясь на личные вкусовые предпочтения. Плотно запаковать.

Если фрукты складываются в пластиковые стаканчики, то в качестве крышки можно использовать пищевую пленку.

Как выбрать персики в магазине или на рынке

Инженер-технолог Андрей Бабаев дает несколько рекомендаций по выбору фруктов:

“Экологическая рабочая группа (EWG) регулярно обновляет список “Черная дюжина”, куда входят продукты, способные максимально накапливать нитраты. Персики и нектарины относятся к этим продуктам. Поэтому нужно уметь правильно выбирать фрукты, чтобы получить от них максимум пользы, а не лежать с температурой и отравлением.

Кожура возле плодоножки должна быть целой. Если она сморщенная, то велика вероятность, что персик был выращен с помощью нитратов. Лопнувшая косточка и наличие фиолетовых прожилок внутри плода — это также признак нитратного персика.

Хороший плод плотный и слегка продавливается. Твердые фрукты — недозревшие и кислые. Запах должен быть приятным. Форма персиков неправильная, так как правильная достигается в том случае, если плоды были выращены по специальной технологии либо с использованием пестицидов.

Как мыть персики: замочить плоды в холодной или теплой воде на 5 минут и тщательно промыть зубной щеткой или мягкой губкой, не повреждая кожицу”.

Как и сколько хранить заготовки из персиков

Фрукты хранят зимой в различных видах: варенье, компоты, пюре, джемы, цукаты. Лучше всего оставлять заготовки в темном прохладном месте, например, в подвале или кладовой.