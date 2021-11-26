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Колики у новорожденного: эффективные способы помочь малышу
Колики у новорожденного при грудном вскармливании: причины, симптомы и лекарственные средства
Колики у новорожденного: эффективные способы помочь малышу
С коликами у новорожденного ребенка на грудном вскармливании многие родители сталкиваются с первых дней жизни младенца. О том, как отличить колики от других... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T22:41
2021-11-26T23:39
общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. С коликами у новорожденного ребенка на грудном вскармливании многие родители сталкиваются с первых дней жизни младенца. О том, как отличить колики от других причин плача, сколько они длятся и какие средства помогут избавить малыша от дискомфорта — в материале РИА Новости.Что такое кишечные коликиКишечные колики — распространенный у младенцев синдром, проявляющийся схваткообразными болями в животе. Такое состояние всегда сопровождается плачем и тревогой ребенка из-за интенсивных периодических спазмов. До шести месяцев колики считаются физиологической нормой из-за постепенного развития пищеварительной системы новорожденного и могут присутствовать даже при соблюдении всех правил прикладывания к груди, режима питания и т.д.ПричиныПо поводу того, что может провоцировать кишечные колика у младенцев, нет единого мнения. Одни специалисты считают, что причины кроются в работе желудочно-кишечного тракта, другие, что спазмы — это проявление биологических факторов, третьи уверены, что природа болей в кишечнике связана с психологией.Если говорить о работе ЖКТ, то причинами колик могут быть:К биологическим факторам возникновения спазмов относят гормональные особенности организма младенца, а также курение женщины во время вынашивания и грудного вскармливания — некоторые специалисты уверены, что никотин способен вызывать колики.Психологическая теория появления колик опирается на факторы, которые связаны с эмоциональным состоянием матери:Также колики могут быть проявлением более серьезных проблем со здоровьем новорожденного:СимптомыЧтобы понять, страдает ли ребенок коликами, нужно обратить внимание на его поведение. Если причина кроется в этой проблеме, то можно заметить некоторые изменения:Правило трех"Чтобы подтвердить колики у младенца, применяется метод диагностики “правило трех”. Плач длится в течение трех часов в сутки, минимум три раза в неделю, на протяжении трех недель, а возраст ребенка меньше трех месяцев", — объясняет Екатерина Сёмина, врач педиатр-аллерголог, главврач клиники "МедСоюз".Замечено, что колики у малыша чаще появляются в период трехнедельного возраста и заканчиваются ближе к трем месяцам, при этом длятся примерно три часа после кормления.ПатогенезОрганизм малыша быстро растет, чего нельзя сказать о скорости развития системы пищеварения. Пока еще тонкие стенки кишечника и низкая эластичность мышечной ткани не позволяют должным образом переваривать грудное молоко. Нагрузка слишком велика, нарушается равновесие между “хорошей” и “плохой” микрофлорой, отчего возникает повышенное газообразование, как итог — болезненные колики в животе.Приступообразная боль встречается у не менее 70% новорожденных и может быть как вариантом нормы, так и сигналом о сбое в работе организма. Поэтому при обнаружении спазмов родителям необходимо показать малыша педиатру для точной диагностики.Сколько длятся коликиКолики — это временное явление, если они не являются симптомом заболевания. Как уверяют врачи, приступообразные боли у ребенка в животе проходят к четырем месяцам, реже - к шести. А бывает, и намного раньше, если удалось найти действенный способ облегчения состояния малыша.Первая помощьЕсли мама заметила, что ребенок испытывает дискомфорт в животе, то можно попробовать помочь ему облегчить боли с помощью простых способов:Несмотря на популярность этих методов, они не гарантируют полного избавления от колик. Обычно у каждых родителей есть свой набор действенных “инструментов”.Когда обращаться к врачуНеобходимо незамедлительно отправиться к врачу или вызвать скорую помощь, если колики у ребенка сохраняются в течение 10 часов и сопровождаются:ЛечениеЧтобы разобраться с лечением колик, нужно понимать, почему они возникают."Если проблема заключается в неправильном прикладывании, неподходящей бутылочке, пищевой аллергии или непереносимости, то в таком случае лучше обратиться к специалисту, чтобы определить способ кормления ребенка, нормализовать захват груди, возможно, заменить бутылочку или по необходимости ввести гипоаллергенную диету (в случае выявления у новорожденного желудочно-кишечных форм аллергии)", — пояснила Наира Полякова, врач-педиатр клиник “Чайка” и “Огни Олимпа”.Причиной колик может быть воспаление кишечника, тогда необходимо выполнить копрограмму (исследование кала на наличие патогенной микрофлоры) и отправиться за лечением к педиатру и гастроэнтерологу.Если боли в животе — это следствие лактазной недостаточности (нехватки фермента, расщепляющего лактозу), назначаются препараты с недостающими микроэлементами для облегчения болей."Нехватка правильных бактерий в кишечнике приводит к коликам. Очень важно с первых дней жизни дать ребенку “хорошие” бактерии, разрешенные для новорожденных. При классических коликах помогает прием "высаживания" (имитирование сидячей позы ребенка в процессе хождения по нужде) и если этот метод не работает, надо искать другую причину возникновения беспокойства", — прокомментировала Екатерина Сёмина, врач педиатр-аллерголог.По словам эксперта, если патология у ребенка не выявлена, следует поискать внешний возбудитель: депрессии или тревоги у родителей. В этом случае родителям следует обратиться за поддержкой к ближнему окружению или помощью к психотерапевту.Чего делать нельзяВо время колик у малыша многие родители мучаются в поисках действенного средства. Врачи рекомендуют сохранять спокойствие и помнить про некоторые запреты:ПрофилактикаПредупреждение колик сводится к базовым мерам: контроль питания мамы, выполнение предписаний педиатра и правильный уход за новорожденным."Профилактика колик у ребенка — это информированность родителей о правильном образе жизни и уходе за младенцем, а также совместный отдых. Ежемесячные осмотры у педиатра помогут выявить отклонение в здоровье на первых неделях жизни", — утверждает врач-педиатр Наира Полякова.По мнению Екатерины Сёминой, врача педиатра-аллерголога, профилактику рекомендуется проводить уже на стадии вынашивания малыша."Чтобы не столкнуться с проблемой колик, маме и папе до зачатия надо привести свой микробиом (сообщество бактерий) кишечника в порядок. При этом беременным категорически нельзя злоупотреблять сладким", — отметила эксперт.Доказано, что околоплодные воды нестерильны, при чрезмерном употреблении сладкого у младенца еще внутриутробно появится вредная флора, которая может привести к появлению колик.
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общество, дети, здоровье - общество
22:41 26.11.2021 (обновлено: 23:39 26.11.2021)
 

Колики у новорожденного: эффективные способы помочь малышу

© Depositphotos / sayfutdinovРодители пеленают новорожденного
Родители пеленают новорожденного - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / sayfutdinov
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. С коликами у новорожденного ребенка на грудном вскармливании многие родители сталкиваются с первых дней жизни младенца. О том, как отличить колики от других причин плача, сколько они длятся и какие средства помогут избавить малыша от дискомфорта — в материале РИА Новости.

Что такое кишечные колики

Кишечные колики — распространенный у младенцев синдром, проявляющийся схваткообразными болями в животе. Такое состояние всегда сопровождается плачем и тревогой ребенка из-за интенсивных периодических спазмов. До шести месяцев колики считаются физиологической нормой из-за постепенного развития пищеварительной системы новорожденного и могут присутствовать даже при соблюдении всех правил прикладывания к груди, режима питания и т.д.
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Причины

По поводу того, что может провоцировать кишечные колика у младенцев, нет единого мнения. Одни специалисты считают, что причины кроются в работе желудочно-кишечного тракта, другие, что спазмы — это проявление биологических факторов, третьи уверены, что природа болей в кишечнике связана с психологией.
Если говорить о работе ЖКТ, то причинами колик могут быть:
  • незрелость кишечника;
  • неправильное прикладывание к груди и кормление — избыток или наоборот недостаток молока, заглатывание воздуха;
  • плохое усвоение лактозы;
  • аллергия на коровье молоко (если мама питается молочными продуктами);
  • индивидуальные особенности кишечника.
© Depositphotos / evgenyatamanОсмотр у педиатра
Осмотр у педиатра - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / evgenyataman
Осмотр у педиатра
К биологическим факторам возникновения спазмов относят гормональные особенности организма младенца, а также курение женщины во время вынашивания и грудного вскармливания — некоторые специалисты уверены, что никотин способен вызывать колики.
Психологическая теория появления колик опирается на факторы, которые связаны с эмоциональным состоянием матери:
  • продолжительная депрессия мамы во время грудного вскармливания;
  • постоянная тревожность во время беременности, в том числе и на ранних сроках.
Также колики могут быть проявлением более серьезных проблем со здоровьем новорожденного:
  • пищевое отравление;
  • кишечная инфекция;
  • хирургические патологии (аппендицит, непроходимость);
  • заболевания других органов помимо кишечника.
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Симптомы

Чтобы понять, страдает ли ребенок коликами, нужно обратить внимание на его поведение. Если причина кроется в этой проблеме, то можно заметить некоторые изменения:
  • плач ребенка больше похож на крик;
  • выражение лица малыша отражает болезненное состояние, он морщится и краснеет;
  • реакция на действия мамы ухудшилась, он не поддается укачиванию и объятиям;
  • во время приступа живот младенца напряжен, ножки и ручки прижаты к туловищу;
  • ребенок кричит эпизодами, ровно до того момента, пока не отойдут газы, в остальное время он веселый и общительный.

Правило трех

"Чтобы подтвердить колики у младенца, применяется метод диагностики “правило трех”. Плач длится в течение трех часов в сутки, минимум три раза в неделю, на протяжении трех недель, а возраст ребенка меньше трех месяцев", — объясняет Екатерина Сёмина, врач педиатр-аллерголог, главврач клиники "МедСоюз".
Замечено, что колики у малыша чаще появляются в период трехнедельного возраста и заканчиваются ближе к трем месяцам, при этом длятся примерно три часа после кормления.
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Патогенез

Организм малыша быстро растет, чего нельзя сказать о скорости развития системы пищеварения. Пока еще тонкие стенки кишечника и низкая эластичность мышечной ткани не позволяют должным образом переваривать грудное молоко. Нагрузка слишком велика, нарушается равновесие между “хорошей” и “плохой” микрофлорой, отчего возникает повышенное газообразование, как итог — болезненные колики в животе.
Приступообразная боль встречается у не менее 70% новорожденных и может быть как вариантом нормы, так и сигналом о сбое в работе организма. Поэтому при обнаружении спазмов родителям необходимо показать малыша педиатру для точной диагностики.

Сколько длятся колики

Колики — это временное явление, если они не являются симптомом заболевания. Как уверяют врачи, приступообразные боли у ребенка в животе проходят к четырем месяцам, реже - к шести. А бывает, и намного раньше, если удалось найти действенный способ облегчения состояния малыша.
© Depositphotos / yanlevМать кормит ребёнка
Мать кормит ребёнка - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / yanlev
Мать кормит ребёнка

Первая помощь

Если мама заметила, что ребенок испытывает дискомфорт в животе, то можно попробовать помочь ему облегчить боли с помощью простых способов:
  • помассировать животик круговыми движениями по часовой стрелке;
  • искупать в теплой воде и положить на живот;
  • сменить обстановку на более спокойную — приглушить свет или, наоборот, выйти на свежий воздух;
  • плавно покачать с помощью коляски, гамака или фитбола;
  • если колики усиливаются после кормления, то в течение нескольких минут после завершения приема пищи необходимо подержать ребенка в вертикальном положении.
Несмотря на популярность этих методов, они не гарантируют полного избавления от колик. Обычно у каждых родителей есть свой набор действенных “инструментов”.
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Когда обращаться к врачу

Необходимо незамедлительно отправиться к врачу или вызвать скорую помощь, если колики у ребенка сохраняются в течение 10 часов и сопровождаются:
  • повышенной температурой;
  • кашлем;
  • кровью в кале и рвотных массах;
  • симптомами аллергии (сыпь, покраснения и т.д.);
  • нарушением сознания (ребенок полностью перестал реагировать на окружение);
  • слишком частыми срыгиваниями и рвотой;
  • отсутствием прибавки в весе.
© Depositphotos / AllaSerebrinaМать держит на руках плачущего ребёнка
Мать держит на руках плачущего ребёнка - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
Мать держит на руках плачущего ребёнка

Лечение

Чтобы разобраться с лечением колик, нужно понимать, почему они возникают.
"Если проблема заключается в неправильном прикладывании, неподходящей бутылочке, пищевой аллергии или непереносимости, то в таком случае лучше обратиться к специалисту, чтобы определить способ кормления ребенка, нормализовать захват груди, возможно, заменить бутылочку или по необходимости ввести гипоаллергенную диету (в случае выявления у новорожденного желудочно-кишечных форм аллергии)", — пояснила Наира Полякова, врач-педиатр клиник “Чайка” и “Огни Олимпа”.
Причиной колик может быть воспаление кишечника, тогда необходимо выполнить копрограмму (исследование кала на наличие патогенной микрофлоры) и отправиться за лечением к педиатру и гастроэнтерологу.
Если боли в животе — это следствие лактазной недостаточности (нехватки фермента, расщепляющего лактозу), назначаются препараты с недостающими микроэлементами для облегчения болей.
"Нехватка правильных бактерий в кишечнике приводит к коликам. Очень важно с первых дней жизни дать ребенку “хорошие” бактерии, разрешенные для новорожденных. При классических коликах помогает прием "высаживания" (имитирование сидячей позы ребенка в процессе хождения по нужде) и если этот метод не работает, надо искать другую причину возникновения беспокойства", — прокомментировала Екатерина Сёмина, врач педиатр-аллерголог.
По словам эксперта, если патология у ребенка не выявлена, следует поискать внешний возбудитель: депрессии или тревоги у родителей. В этом случае родителям следует обратиться за поддержкой к ближнему окружению или помощью к психотерапевту.
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Минздрав РФ: кормление грудью защитит детей от тяжелых заболеванийВсемирная неделя грудного вскармливания проводится в этом году в России с 1 по 7 августа. О преимуществах грудного вскармливания, о наиболее частых заболеваниях 14-летних подростков и о возможной причине гибели восьми новорожденных в роддоме Нальчика в интервью РИА Новости рассказала новый директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.

Чего делать нельзя

Во время колик у малыша многие родители мучаются в поисках действенного средства. Врачи рекомендуют сохранять спокойствие и помнить про некоторые запреты:
  • нельзя перекармливать ребенка — оптимальная продолжительность приема пищи — 20-30 минут. За это время новорожденный успеет насытиться, но не переусердствует;
  • нельзя прекращать кормить грудью — малышу необходимо регулярно получать питание и полезные вещества, отсутствие еды никак не решит проблему;
  • нельзя использовать грелку и располагать ее на животе малыша (особенно в том случае, если есть подозрения на воспалительные процессы в организме);
  • нельзя принимать препараты без назначения врача. В том числе это касается и лекарств растительного происхождения - травы могут вызвать обратный эффект — усугубят колики и спровоцируют аллергию;
  • нельзя паниковать — стресс мамы может в разы увеличить продолжительность плача ребенка и ухудшить эмоциональное состояние всей семьи.
© Depositphotos / forkjemperМать измеряет температуру новорождённому
Мать измеряет температуру новорождённому - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / forkjemper
Мать измеряет температуру новорождённому

Профилактика

Предупреждение колик сводится к базовым мерам: контроль питания мамы, выполнение предписаний педиатра и правильный уход за новорожденным.
"Профилактика колик у ребенка — это информированность родителей о правильном образе жизни и уходе за младенцем, а также совместный отдых. Ежемесячные осмотры у педиатра помогут выявить отклонение в здоровье на первых неделях жизни", — утверждает врач-педиатр Наира Полякова.
По мнению Екатерины Сёминой, врача педиатра-аллерголога, профилактику рекомендуется проводить уже на стадии вынашивания малыша.
"Чтобы не столкнуться с проблемой колик, маме и папе до зачатия надо привести свой микробиом (сообщество бактерий) кишечника в порядок. При этом беременным категорически нельзя злоупотреблять сладким", — отметила эксперт.
Доказано, что околоплодные воды нестерильны, при чрезмерном употреблении сладкого у младенца еще внутриутробно появится вредная флора, которая может привести к появлению колик.
 
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