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Мясников назвал смертельно опасный продукт для детей
Мясников назвал смертельно опасный продукт для детей
Косточки абрикоса и персика могут представлять смертельную опасность для детей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T04:27
2021-05-17T04:27
2021-05-17T08:30
екатерина баранова
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Косточки абрикоса и персика могут представлять смертельную опасность для детей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, в них содержится легкоподвижная ядовитая жидкость — синильная кислота.В свою очередь, биолог, кандидат биологических наук Екатерина Баранова отметила, что у детей часто бывает аллергия на персики."Многие люди боятся есть персики. <…> Но если вы их сварите или отчистите шкурку и внутреннюю часть, где много белков, то аллергии вы не будете наблюдать", — пояснила Баранова.
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екатерина баранова, александр мясников (врач), россия, здоровье, общество