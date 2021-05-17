https://ria.ru/20210517/deti-1732568466.html

Мясников назвал смертельно опасный продукт для детей

Мясников назвал смертельно опасный продукт для детей

Косточки абрикоса и персика могут представлять смертельную опасность для детей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T04:27

2021-05-17T04:27

2021-05-17T08:30

екатерина баранова

александр мясников (врач)

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Косточки абрикоса и персика могут представлять смертельную опасность для детей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, в них содержится легкоподвижная ядовитая жидкость — синильная кислота.В свою очередь, биолог, кандидат биологических наук Екатерина Баранова отметила, что у детей часто бывает аллергия на персики."Многие люди боятся есть персики. <…> Но если вы их сварите или отчистите шкурку и внутреннюю часть, где много белков, то аллергии вы не будете наблюдать", — пояснила Баранова.

https://ria.ru/20210320/dolgoletie-1602086594.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина баранова, александр мясников (врач), россия, здоровье, общество