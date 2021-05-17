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Мясников назвал смертельно опасный продукт для детей
Мясников назвал смертельно опасный продукт для детей
Косточки абрикоса и персика могут представлять смертельную опасность для детей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T04:27
2021-05-17T08:30
екатерина баранова
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Косточки абрикоса и персика могут представлять смертельную опасность для детей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, в них содержится легкоподвижная ядовитая жидкость — синильная кислота.В свою очередь, биолог, кандидат биологических наук Екатерина Баранова отметила, что у детей часто бывает аллергия на персики."Многие люди боятся есть персики. &lt;…&gt; Но если вы их сварите или отчистите шкурку и внутреннюю часть, где много белков, то аллергии вы не будете наблюдать", — пояснила Баранова.
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екатерина баранова, александр мясников (врач), россия, здоровье, общество

Мясников назвал смертельно опасный продукт для детей

04:27 17.05.2021 (обновлено: 08:30 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Косточки абрикоса и персика могут представлять смертельную опасность для детей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, в них содержится легкоподвижная ядовитая жидкость — синильная кислота.

"В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота (может вызвать. — Прим. ред.) отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом", — рассказал Мясников.

В свою очередь, биолог, кандидат биологических наук Екатерина Баранова отметила, что у детей часто бывает аллергия на персики.
"Многие люди боятся есть персики. <…> Но если вы их сварите или отчистите шкурку и внутреннюю часть, где много белков, то аллергии вы не будете наблюдать", — пояснила Баранова.
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