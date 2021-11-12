18:58 12.11.2021 (обновлено: 19:28 12.11.2021)
Может перейти в пневмонию: что нельзя делать при бронхите
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бронхит - это одно из распространенных заболеваний среди детей, которое может протекать без температуры. О том, какие у болезни симптомы, как происходит лечение и как помочь ребенку в домашних условиях - в материале РИА Новости.
Бронхит у детей
Бронхит — это воспалительное заболевание органов дыхания, которое поражает нижние дыхательные пути. На фоне этого развивается отек, который мешает поступлению воздуха. Чаще всего в легких скапливается слизь и кашель влажный, но при хроническом заболевании он может быть и сухим.
Более чем в 90% случаев причиной является вирусная инфекция. Возбудители могут распространяться по воздуху при кашле или при прямом контакте. Небольшое количество случаев вызвано бактериальной инфекцией, такой как Mycoplasma pneumoniae или Bordetella pertussis. Факторы риска включают воздействие табачного дыма, пыли и других загрязнителей воздуха. Острый бронхит - одно из наиболее распространенных заболеваний. Около 5% взрослых и 6% детей имеют хотя бы один эпизод в год.
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"Все зависит от тяжести заболевания. Если у пациента ОРЗ, ОРВИ, кашель может сохраняться от пяти до пятнадцати дней. Если это тяжелое заболевание – воспаление легких или бронхит – то без должного лечения можно кашлять всю жизнь", – предупредил врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "Лор-Астма" Сергей Пурясев.
Причины
Дети более подвержены бронхиту, чем взрослые, по из-за особенностей строения дыхательной системы. Если у ребенка здоровый иммунитет, то он не заразится, но если защитные функции организма находятся не в самом лучшем состоянии, то инфицирование вполне вероятно. Снижение иммунитета возможно из-за:
- —переохлаждения;
- —неправильного питания;
- —дефицита полезных микроэлементов в организме;
- —длительного приема некоторых лекарственных средств (например, антибиотиков);
- —умственного или физического переутомления;
- —частых стрессов и недосыпания.
Факторы риска включают воздействие табачного дыма, пыли и других загрязнителей воздуха. Острый бронхит может быть заразным, поскольку обычно вызывается вирусом или бактериями. Хронический бронхит чаще всего бывает спровоцирован длительным раздражением дыхательных путей.
Классификация
Воспаление бронхов может быть составной частью многих заболеваний.
Основным параметром при классификации бронхита является характер течения патологического процесса:
- —острый длится до 3 недель;
- —рецидивирующий – с повторением до 3 раз в год;
- —хронический – по 3 месяца и более на протяжении 2 лет подряд.
По типу воспалительного процесса заболевание делят на нейтрофильный, эозинофильный, лимфоцитарный и нейрогенный. Также есть отдельные клинические синдромы бронхита, к которым относятся ларинготрахеобронхит, затяжной бактериальный бронхит и аспирационный бронхит.
В зависимости от возбудителя или фактора, вызвавшего воспаление, выделяют такие виды бронхита:
- —инфекционный (бактериальный, вирусный, грибковый, протозойный);
- —аллергический;
- —токсический.
Бронхит, в зависимости от нарушений в работе бронхов, бывает:
- —необструктивный – дыхание не затрудняется и нарушается только во время острой фазы;
- —обструктивный – дыхание затрудняется из-за того, что гладкие мышцы стенок бронхов подвергаются спазмам, у взрослых это нарушение усугубляется со временем и является хроническим, а у детей характерно только для острого периода течения заболевания.
Симптомы
Основные симптомы болезни:
- —насморк и заложенный нос появляются несколько дней до симптомов в груди;
- —боль и першение в горле;
- —осиплость голоса;
- —озноб;
- —высокая температура тела;
- —слабость;
- —головная боль;
- —потливость;
- —болезненность мышц конечностей и спины;
- —частый кашель с выделением слизи, но может быть и сухим;
- —одышка;
- —боль в области груди;
- —хрипящий звук при дыхании;
- —сбивчивое дыхание.
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Особенности бронхита у детей
Среди всех болезней органов дыхания у детей на долю острого бронхита приходится около 20%, при этом до 4 лет случаи заболевания острым бронхитом встречаются в 2-4 раза чаще, чем у более старших возрастных групп. Происходит это потому, что иммунитет верхних дыхательных путей до 6 лет только формируется и не может обеспечить нормальную защиту организма. Обычно кашель при бронхите сопровождается отхождением мокроты, но при хронической форме он может быть сухим.
"Сухой кашель может быть опасен для детей младшего возраста, когда у них изменяется тембр голоса, появляется осиплость, теряется звучность, кашель приобретает "лающий" характер, — добавила педиатр Галина Шестаковская. — Это связано с воспалением гортани. Ее отек приводит к стенозу, то есть сужению надгортанного пространства. В таком случае ребенку тяжело дышать, возникает асфиксия, в худшем случае есть риск задохнуться”.
Степень выраженности симптомов зависит от характера течения болезни.
Диагностика
Как правило, диагностику бронхита проводит врач-пульмонолог. Осмотр включает пальпацию грудной клетки и прослушивание хрипов и шумов при дыхании. Также специалист узнает у родителей и ребенка симптомы, были ли контакты с зараженными, есть ли аллергические реакции и т.д. После этого пациента могут направить на дополнительные исследования, чтобы подтвердить диагноз. Например, на общий анализ крови, лабораторный анализ содержимого мокроты, рентген легких.
Лечение бронхита
По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, при кашле и вирусном бронхите у детей необходимо отказаться от антибиотиков. Медик отметил, что его коллеги иногда ошибаются, начиная лечить бронхит такими препаратами. Но в этом случае они чаще всего бесполезны, так как большинство бронхитов вызваны вирусами, а не бактериями.
"У вас болит горло — вам нельзя антибиотики, бронхит — вам не надо антибиотики. Просто подождите, дайте противокашлевые. Посмотрите, может, это не инфекционный (бронхит. — Прим. ред.)”, — пояснил Мясников. Он заключил, что антибиотики не подходят для первичного лечения бронхита.
Чтобы кашель прошел быстрее, можно использовать для его лечения дополнительные средства, кроме необходимых лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом. Очень эффективен в этом плане любой нутряной жир, уверен врач-пульмонолог Сергей Пурясев. В частности, он советует применять барсучий, гусиный, собачий, медвежий и лисий.
"Легкие, помимо того, что снабжают нас кислородом, — это "печка" нашего организма. Как только вы съели кусок сала или выпили жир, он начинает "разогревать" легкие. Из одного грамма жира выделяется девять калорий, "печка" разогревается, кровь начинает обогреваться. Если легкие разогревать, давать им жир, тогда они хорошо себя чувствуют. Если жира мало, человек дольше болеет, кашляет", — объяснил Пурясев.
Особенности терапии
Чтобы быстрее поправиться и сгладить симптомы:
- —нужно пить как можно больше жидкости;
- —не запрещается использовать увлажнитель воздуха;
- —можно применять спрей для носа с солевым раствором или капли, чтобы облегчить заложенность носа;
- —использовать мед для облегчения кашля у взрослых и детей в возрасте от года и старше, если нет аллергии.
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Лекарственные средства
Медикаменты в каждом конкретном случае назначает врач.
Классы препаратов, которые можно использовать для лечения хронического бронхита, включают:
- 1Противовоспалительные - такие как кортикостероиды (стероиды), для уменьшения отека и выделения слизи. Стероиды могут иметь множество различных побочных эффектов, включая отек ног и рук, изменения настроения, повышенный аппетит и увеличение веса, проблемы со сном и более серьезные, такие как диабет, повышенный риск инфекций, остеопороз и катаракту.
- 2Бронходилататоры для расслабления мышц дыхательных путей, чтобы они оставались открытыми. Есть бронходилататоры длительного и короткого действия. Последние часто называют лекарствами-спасателями, потому что они действуют быстро, но эффект проходит через пару часов.
- 3Комбинированные препараты, содержащие смесь стероидов и бронходилататоров длительного или короткого действия.
Не следует давать аспирин детям, потому что он может вызвать синдром Рея - редкое, но очень серьезное заболевание, поражающее печень и мозг.
Лекарства от бронхита:
- 1Детям младше 4 лет: использовать только по назначению врача. Применение безрецептурных препаратов у маленьких детей может привести к серьезным и потенциально опасным для жизни побочным эффектам.
- 2Возможность приема безрецептурных средства для временного облегчения симптомов у детей от 4 лет нужно обсудить с врачом.
Последствия заболевания
Наиболее частым осложнением острого бронхита является пневмония. Воспаление легких может приводить к еще более тяжелым последствиям (плеврит, абсцесс легкого). Также среди частых осложнений острого бронхита - бронхиолит, хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь. Многое зависит от своевременного правильного лечения заболевания - это помогает избежать осложнений и негативного воздействия на организм. Нередко бронхит может сочетаться с заболеваниями верхних дыхательных путей - синуситом, отитом или тонзиллитом.
Профилактика бронхита
Острый бронхит обычно начинается с респираторной инфекции, поэтому следует принять меры, чтобы снизить риск заражения вирусом. Для предотвращения острого бронхита следует:
- —часто мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
- —пользоваться дезинфицирующим средством для рук;
- —сбалансированно питаться, включая в рацион достаточное количество витаминов и минералов для хорошего иммунитета;
- —при симптомах ОРВИ оставаться дома;
- —закаливаться, чтобы улучшить защитные силы организма;
- —лечить простудные заболевания, как только они появились, чтобы избежать более серьезных болезней или осложнений.