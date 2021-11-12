https://ria.ru/20211112/bronkhit-1758824455.html

Может перейти в пневмонию: что нельзя делать при бронхите

Бронхит у детей: лечение, симптомы, рекомендации

Может перейти в пневмонию: что нельзя делать при бронхите

Бронхит - это одно из распространенных заболеваний среди детей, которое может протекать без температуры. О том, какие у болезни симптомы, как происходит лечение РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:58

2021-11-12T18:58

2021-11-12T19:28

дети

здоровье

александр мясников (врач)

сергей пурясев

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бронхит - это одно из распространенных заболеваний среди детей, которое может протекать без температуры. О том, какие у болезни симптомы, как происходит лечение и как помочь ребенку в домашних условиях - в материале РИА Новости.Бронхит у детейБронхит — это воспалительное заболевание органов дыхания, которое поражает нижние дыхательные пути. На фоне этого развивается отек, который мешает поступлению воздуха. Чаще всего в легких скапливается слизь и кашель влажный, но при хроническом заболевании он может быть и сухим.Более чем в 90% случаев причиной является вирусная инфекция. Возбудители могут распространяться по воздуху при кашле или при прямом контакте. Небольшое количество случаев вызвано бактериальной инфекцией, такой как Mycoplasma pneumoniae или Bordetella pertussis. Факторы риска включают воздействие табачного дыма, пыли и других загрязнителей воздуха. Острый бронхит - одно из наиболее распространенных заболеваний. Около 5% взрослых и 6% детей имеют хотя бы один эпизод в год."Все зависит от тяжести заболевания. Если у пациента ОРЗ, ОРВИ, кашель может сохраняться от пяти до пятнадцати дней. Если это тяжелое заболевание – воспаление легких или бронхит – то без должного лечения можно кашлять всю жизнь", – предупредил врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "Лор-Астма" Сергей Пурясев.ПричиныДети более подвержены бронхиту, чем взрослые, по из-за особенностей строения дыхательной системы. Если у ребенка здоровый иммунитет, то он не заразится, но если защитные функции организма находятся не в самом лучшем состоянии, то инфицирование вполне вероятно. Снижение иммунитета возможно из-за:Факторы риска включают воздействие табачного дыма, пыли и других загрязнителей воздуха. Острый бронхит может быть заразным, поскольку обычно вызывается вирусом или бактериями. Хронический бронхит чаще всего бывает спровоцирован длительным раздражением дыхательных путей.КлассификацияВоспаление бронхов может быть составной частью многих заболеваний.Основным параметром при классификации бронхита является характер течения патологического процесса:По типу воспалительного процесса заболевание делят на нейтрофильный, эозинофильный, лимфоцитарный и нейрогенный. Также есть отдельные клинические синдромы бронхита, к которым относятся ларинготрахеобронхит, затяжной бактериальный бронхит и аспирационный бронхит.В зависимости от возбудителя или фактора, вызвавшего воспаление, выделяют такие виды бронхита:Бронхит, в зависимости от нарушений в работе бронхов, бывает:СимптомыОсновные симптомы болезни:Особенности бронхита у детейСреди всех болезней органов дыхания у детей на долю острого бронхита приходится около 20%, при этом до 4 лет случаи заболевания острым бронхитом встречаются в 2-4 раза чаще, чем у более старших возрастных групп. Происходит это потому, что иммунитет верхних дыхательных путей до 6 лет только формируется и не может обеспечить нормальную защиту организма. Обычно кашель при бронхите сопровождается отхождением мокроты, но при хронической форме он может быть сухим."Сухой кашель может быть опасен для детей младшего возраста, когда у них изменяется тембр голоса, появляется осиплость, теряется звучность, кашель приобретает "лающий" характер, — добавила педиатр Галина Шестаковская. — Это связано с воспалением гортани. Ее отек приводит к стенозу, то есть сужению надгортанного пространства. В таком случае ребенку тяжело дышать, возникает асфиксия, в худшем случае есть риск задохнуться”.Степень выраженности симптомов зависит от характера течения болезни.ДиагностикаКак правило, диагностику бронхита проводит врач-пульмонолог. Осмотр включает пальпацию грудной клетки и прослушивание хрипов и шумов при дыхании. Также специалист узнает у родителей и ребенка симптомы, были ли контакты с зараженными, есть ли аллергические реакции и т.д. После этого пациента могут направить на дополнительные исследования, чтобы подтвердить диагноз. Например, на общий анализ крови, лабораторный анализ содержимого мокроты, рентген легких.Лечение бронхитаПо словам врача и телеведущего Александра Мясникова, при кашле и вирусном бронхите у детей необходимо отказаться от антибиотиков. Медик отметил, что его коллеги иногда ошибаются, начиная лечить бронхит такими препаратами. Но в этом случае они чаще всего бесполезны, так как большинство бронхитов вызваны вирусами, а не бактериями."У вас болит горло — вам нельзя антибиотики, бронхит — вам не надо антибиотики. Просто подождите, дайте противокашлевые. Посмотрите, может, это не инфекционный (бронхит. — Прим. ред.)”, — пояснил Мясников. Он заключил, что антибиотики не подходят для первичного лечения бронхита.Чтобы кашель прошел быстрее, можно использовать для его лечения дополнительные средства, кроме необходимых лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом. Очень эффективен в этом плане любой нутряной жир, уверен врач-пульмонолог Сергей Пурясев. В частности, он советует применять барсучий, гусиный, собачий, медвежий и лисий."Легкие, помимо того, что снабжают нас кислородом, — это "печка" нашего организма. Как только вы съели кусок сала или выпили жир, он начинает "разогревать" легкие. Из одного грамма жира выделяется девять калорий, "печка" разогревается, кровь начинает обогреваться. Если легкие разогревать, давать им жир, тогда они хорошо себя чувствуют. Если жира мало, человек дольше болеет, кашляет", — объяснил Пурясев.Особенности терапииЧтобы быстрее поправиться и сгладить симптомы:Лекарственные средстваМедикаменты в каждом конкретном случае назначает врач.Классы препаратов, которые можно использовать для лечения хронического бронхита, включают:Не следует давать аспирин детям, потому что он может вызвать синдром Рея - редкое, но очень серьезное заболевание, поражающее печень и мозг.Лекарства от бронхита:Последствия заболеванияНаиболее частым осложнением острого бронхита является пневмония. Воспаление легких может приводить к еще более тяжелым последствиям (плеврит, абсцесс легкого). Также среди частых осложнений острого бронхита - бронхиолит, хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь. Многое зависит от своевременного правильного лечения заболевания - это помогает избежать осложнений и негативного воздействия на организм. Нередко бронхит может сочетаться с заболеваниями верхних дыхательных путей - синуситом, отитом или тонзиллитом.Профилактика бронхитаОстрый бронхит обычно начинается с респираторной инфекции, поэтому следует принять меры, чтобы снизить риск заражения вирусом. Для предотвращения острого бронхита следует:

https://ria.ru/20210930/kashel-1752528345.html

https://ria.ru/20201230/pnevmoniya-1591588986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, здоровье, александр мясников (врач), сергей пурясев