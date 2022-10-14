18:25 14.10.2022 (обновлено: 18:26 14.10.2022)
Что такое отит: признаки воспаления уха, осложнения и советы врача
Отит – это ушное заболевание, которое может сопровождаться болезненными симптомами, значительно ухудшающими качество жизни. По каким признакам можно распознать отит среднего и наружного уха, какое лечение могут назначить при остром отите у взрослых, а также как профилактировать заболевания – в материале РИА Новости.
Отит
Это заболевание, характеризующееся воспалением наружного, среднего или внутреннего отдела уха. Отит может быстро начаться, в первые дни после заражения протекать бессимптомно, а несвоевременное лечение чревато его переходом в хроническую форму.
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Причины
К основным причинам развития отита относятся риновирусная, аденовирусная и грибковая инфекции, у ребенка он может появиться вследствие кори и скарлатины. Другими факторами развития заболевания являются:
- —аномальное строение слухового аппарата, генетическая предрасположенность;
- —нарушения в работе иммунной системы вследствие приема определенных препаратов или некоторых заболеваний, например, ВИЧ, диабета и туберкулеза;
- —переохлаждение;
- —неправильная и/или недостаточная гигиена ушной раковины и наружного слухового прохода, травмы при удалении серы и загрязнений (особенно при неправильном использовании ватных палочек);
- —попадание инородного предмета в слуховой проход;
- —неправильное ношение слухового аппарата.
Типы болезни
В зависимости от локализации выделяют несколько типов отита.
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Наружный отит
Это отит, который характеризуется поражением наружного слухового прохода, барабанной перепонки или ушной раковины. К основным причинам заболевания относятся:
- —травма. Например удар, ушиб, ожог или повреждение при проведении гигиенических процедур (в том числе слишком глубокое проталкивание ватной палочки внутрь уха);
- —поражение грибком;
- —фурункул или карбункул в ушной раковине;
- —аллергические высыпания.
Наружный отит может осложниться воспалением барабанной мембраны – мирингитом. Если инфекция попадет в слуховую полость, то наружный тип перейдет в средний.
Врач-отоларинголог просматривает запись осмотра уха пациента
Средний отит
Это заболевание, сопровождающееся воспалением слизистой среднего уха – барабанной полости, слуховой трубы, клеток сосцевидного отростка и т.д. В нормальном состоянии в среднем ухе находится воздух, а при отите слуховая труба наполняется жидкостью. Причиной среднего отита выступают различные патогенные микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибы и микробные ассоциации. Чаще всего фактором развития заболевания становятся вирусы гриппа и ОРВИ, гемофильная палочка и пневмококк.
Лабиринтит
Это заболевание не развивается само по себе, оно является следствием проникновения микробов из слуховой полости внутрь при среднем отите или из полости черепа при менингите. Редко, но также является причиной, прямое инфицирование при черепно-мозговой травме. Многие пациенты, перенесшие лабиринтит, нуждаются в слуховой реабилитации.
Классификация
Отит – это общее название, заболевание имеет множество видов и форм. Классифицировать можно по двум основным факторам.
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По течению болезни
Под течением болезни подразумевается скорость его начала и дальнейшего развития.
Острые
Это отит, который развивается быстро и длится непродолжительно. Острую форму может иметь как наружный, так и внутренний отит.
Хронические
Хронический отит - вялотекущее инфекционное заболевание. В большинстве случаев такая форма приобретается после неправильного лечения (или его отсутствия) острого отита.
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По характеру воспаления
Воспаление может как сопровождаться выделениями, так и протекать без них.
Катаральные
Начало воспалительного процесса, характеризующееся покраснением и отеком тканей, гнойный секрет не образовывается.
Гнойные
При гнойной форме отита воспаляется эпителий внутреннего, среднего уха с последующим выделением гноя во внешнее. Не заметить такое заболевание практически невозможно, так как бессимптомно оно не протекает. Если вовремя не начать лечение и игнорировать рекомендации врача, могут наступить серьезные последствия – парез лицевого нерва или возникновение очагов скопления гноя в веществе мозга.
© Depositphotos / casanowe1Отоларинголог осматривает ухо пациентки
© Depositphotos / casanowe1
Отоларинголог осматривает ухо пациентки
Симптомы
Симптоматика отита может различаться в зависимости от локализации и тяжести течения заболевания. При наружном ограниченном воспалении может сопровождаться:
- —пульсирующей болью, которая обостряется при разговоре, жевании, поворотах головы и т.д.;
- —покраснением и отечностью кожи в месте воспаления;
- —поражением кожи слухового прохода и ушной раковины.
При диффузном наружном отите наблюдаются следующие симптомы:
- —зуд, который может быть как незначительным, так и чрезвычайно сильным;
- —боль, которая может приходить приступами: от незначительной до невыносимой;
- —чувство заложенности в ухе;
- —колебания температуры тела от нормальной до фебрильной (38–39 °С);
- —покраснение и отекание слухового прохода;
- —при сильном отеке может снижаться слух;
- —могут наблюдаться выделения желтого, белого или прозрачного цвета.
Если развивается средний катаральный отит, то выделения отсутствуют, но при этом сопутствуют:
- —общая слабость, утомляемость;
- —простреливающая и пульсирующая боль, которая особенно сильная при чихании, жевании и высмаркивании;
- —повышенная температура тела, как правило от 37 °С до 39 °С.
Основным симптомом среднего серозного отита является снижение слуха, а также:
- —ощущение переливания жидкости внутри уха;
- —ощутимая заложенность, шум;
- —при нарушении целостности барабанной перепонки могут появиться выделения;
- —чувство сдавленности со стороны воспаления.
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Особенно болезненно и неприятно протекает средний гнойный отит. Его развитие сопровождается ежедневно нарастающей болью, которая отдает в висок и теменную область, а также:
- —ухудшением аппетита;
- —проблемами со сном;
- —заложенностью уха и шумами;
- —фебрильной температурой (38–39 °С);
- —периодическим выходом гнойных выделений (иногда с кровью).
При воспалении внутреннего уха симптомы практически не похожи на наружные и средние формы отита, присутствует частичная или полная потеря слуха, а также:
- —приступы тошноты, рвота;
- —головокружения;
- —нарушение равновесия.
Стадии заболевания
Без хронического течения и осложнений, развитие отита проходит несколько этапов:
- 1Катар (поражение слизистых и распространение возбудителей). На данном этапе микроорганизмы еще только "обживают" слуховую полость, что проявляется покраснением и отеком.
- 2Экссудативный этап. Ушная полость начинает наполняться жидкостью, в которой размножаются микробы. На этом этапе появляются выделения из уха. Если вовремя обратиться к врачу и не затягивать эту стадию – отит успешно лечится в короткие сроки.
- 3Нагноение. Отмершие частички эпителия барабанной полости смешиваются с отходами жизнедеятельности микроорганизмов и все это превращается в гнойную массу. Это сопровождается стреляющей болью, ухудшением качества жизни.
- 4Перфорация. На этом этапе гной пытается выйти наружу. Как правило, он накапливается и разрывает барабанную перепонку или прорывается в лабиринт и полость черепа. Чтобы исключить внутреннее гноетечение, на данном этапе отоларинголог может сделать аккуратный прокол перепонки, чтобы жидкость вышла наружу.
- 5Репарация. К этому этапу гной, как правило, полностью выходит из полости, постепенно начинается регенерация тканей и мембраны, пропадают симптомы, восстанавливается слух.
При неправильном лечении или его отсутствии этап репарации замещается переходом заболевания в хроническую форму, что усложняет дальнейшую терапию и восстановление, а также ощутимо мешает вести полноценную жизнь.
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Последствия и осложнения
Несмотря на то, что отит – это заболевание, касающееся ушей, его осложнения могут повлиять и на другие органы. Игнорирование заболевания, неправильное или несвоевременное лечение может привести к негативным последствиям:
- —переход нагноения на близлежащие ткани и мозговые оболочки;
- —возникновение отоантрита (нагноения заушной части);
- —внутричерепные осложнения;
- —парез лицевого нерва;
- —глухота;
- —холестеатома (перекрытие слухового аппарата доброкачественным новообразованием);
- —разрыв барабанной перепонки;
- —мастоидит (воспаление сосцевидного отростка, сопровождающееся разрушением слуховых косточек среднем ухе).
Осложнения могут проявляться не сразу, а через несколько месяцев после заражения.
Когда обращаться к врачу
Елена Борисова, сурдолог-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НМИЦО ФМБА России, отмечает, что обратиться к оториноларингологу необходимо сразу, как появились первые подозрительные симптомы (заложенность носа, першение в глотке и т.д.), а не тянуть до того, как начнет болеть ухо.
Диагностика
Сначала врач осматривает ушную раковину и слуховой канал с помощью специального налобного зеркала или отоскопа. Далее проводится осмотр носоглотки и при необходимости пациента направляют на дополнительное обследование, в частности:
- —на рентгенодиагностику;
- —аудиометрию – оценку воздушной проводимости;
- —компьютерную томографию;
- —бактериологическое исследование гнойного содержимого, если оно есть;
- —общий анализ крови (при необходимости).
Забор крови
Лечение
Основной метод лечения отита – медикаментозная терапия. В качестве дополнительной меры может применяться физиотерапия, например:
- —микротоки;
- —УВЧ-прогревание;
- —лазер.
Если консервативные методы лечения не приносят положительных результатов, может проводиться хирургическое вмешательство.
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Медикаментозная терапия
По словам Елены Борисовой, медикаментозное лечение отита может назначить только ЛОР-врач. Оно может отличаться в зависимости от формы отита, которую он устанавливает после обследования слуха у врача-сурдолога. Дома, перед посещением доктора, можно закапать в нос любые деконгестанты (например, "Називин", "Ксимелин", "Нафтизин") с наклоном головы, чтобы дать возможность сосудосуживающим препаратам подействовать на устье слуховой трубы. Облегчить боль до назначения полноценного лечения поможет препарат "Отипакс", который закапывают в ухо, он содержит анестетик, но не лечит, а только снимает симптом.
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Профилактика
Эксперт уточняет, что наиболее часто отит встречается у детей в возрасте до 1 года. В этом возрасте профилактировать данное заболевание поможет соблюдение правил кормления ребенка. Очень важно, особенно при искусственном вскармливании, кормить малыша в положении с приподнятой верхней частью тела. Дело в том, что у детей этого возраста очень широкая слуховая труба, соединяющая носоглотку и ухо, поэтому возможен заброс содержимого носоглотки в ухо и, как следствие, инфицирование.
"В более старшем возрасте профилактика отита – это своевременное лечение всех воспалительных заболеваний носа и глотки (ОРВИ, ринит, синусит, фарингит и т.д.). Они являются поводом обратиться к лор-врачу, так как на первых этапах отит, вызванный такими причинами, может протекать бессимптомно и лишь со снижением слуха становится заметным. Также необходимо своевременно лечить воспаления аденоидной ткани (аденоидитов), проявляющихся зачастую только покашливанием в ночное время из-за заброса слизи из носоглотки в трахею", – дополнила Елена Борисова.
Девушка, страдающая бессонницей
У взрослых людей профилактика отитов сводится к своевременному лечению всех воспалительных заболеваний рото- и носоглотки, в том числе санации зубов и соблюдению гигиенических требований, в том числе не чистить уши ватными палочками, чтобы не травмировать кожу слухового прохода и не внести инфекцию.