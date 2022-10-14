https://ria.ru/20221014/otit-1824162392.html

Что такое отит: признаки воспаления уха, осложнения и советы врача

Отит: причины, признаки, симптомы, лечение заболеваний среднего и наружного уха

Что такое отит: признаки воспаления уха, осложнения и советы врача

Отит – это ушное заболевание, которое может сопровождаться болезненными симптомами, значительно ухудшающими качество жизни. По каким признакам можно распознать... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:25

2022-10-14T18:25

2022-10-14T18:26

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Отит – это ушное заболевание, которое может сопровождаться болезненными симптомами, значительно ухудшающими качество жизни. По каким признакам можно распознать отит среднего и наружного уха, какое лечение могут назначить при остром отите у взрослых, а также как профилактировать заболевания – в материале РИА Новости.ОтитЭто заболевание, характеризующееся воспалением наружного, среднего или внутреннего отдела уха. Отит может быстро начаться, в первые дни после заражения протекать бессимптомно, а несвоевременное лечение чревато его переходом в хроническую форму.ПричиныК основным причинам развития отита относятся риновирусная, аденовирусная и грибковая инфекции, у ребенка он может появиться вследствие кори и скарлатины. Другими факторами развития заболевания являются:Типы болезниВ зависимости от локализации выделяют несколько типов отита.Наружный отитЭто отит, который характеризуется поражением наружного слухового прохода, барабанной перепонки или ушной раковины. К основным причинам заболевания относятся:Наружный отит может осложниться воспалением барабанной мембраны – мирингитом. Если инфекция попадет в слуховую полость, то наружный тип перейдет в средний.Средний отитЭто заболевание, сопровождающееся воспалением слизистой среднего уха – барабанной полости, слуховой трубы, клеток сосцевидного отростка и т.д. В нормальном состоянии в среднем ухе находится воздух, а при отите слуховая труба наполняется жидкостью. Причиной среднего отита выступают различные патогенные микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибы и микробные ассоциации. Чаще всего фактором развития заболевания становятся вирусы гриппа и ОРВИ, гемофильная палочка и пневмококк.ЛабиринтитЭто заболевание не развивается само по себе, оно является следствием проникновения микробов из слуховой полости внутрь при среднем отите или из полости черепа при менингите. Редко, но также является причиной, прямое инфицирование при черепно-мозговой травме. Многие пациенты, перенесшие лабиринтит, нуждаются в слуховой реабилитации.КлассификацияОтит – это общее название, заболевание имеет множество видов и форм. Классифицировать можно по двум основным факторам.По течению болезниПод течением болезни подразумевается скорость его начала и дальнейшего развития.ОстрыеЭто отит, который развивается быстро и длится непродолжительно. Острую форму может иметь как наружный, так и внутренний отит.ХроническиеХронический отит - вялотекущее инфекционное заболевание. В большинстве случаев такая форма приобретается после неправильного лечения (или его отсутствия) острого отита.По характеру воспаленияВоспаление может как сопровождаться выделениями, так и протекать без них.КатаральныеНачало воспалительного процесса, характеризующееся покраснением и отеком тканей, гнойный секрет не образовывается.ГнойныеПри гнойной форме отита воспаляется эпителий внутреннего, среднего уха с последующим выделением гноя во внешнее. Не заметить такое заболевание практически невозможно, так как бессимптомно оно не протекает. Если вовремя не начать лечение и игнорировать рекомендации врача, могут наступить серьезные последствия – парез лицевого нерва или возникновение очагов скопления гноя в веществе мозга.СимптомыСимптоматика отита может различаться в зависимости от локализации и тяжести течения заболевания. При наружном ограниченном воспалении может сопровождаться:При диффузном наружном отите наблюдаются следующие симптомы:Если развивается средний катаральный отит, то выделения отсутствуют, но при этом сопутствуют:Основным симптомом среднего серозного отита является снижение слуха, а также:Особенно болезненно и неприятно протекает средний гнойный отит. Его развитие сопровождается ежедневно нарастающей болью, которая отдает в висок и теменную область, а также:При воспалении внутреннего уха симптомы практически не похожи на наружные и средние формы отита, присутствует частичная или полная потеря слуха, а также:Стадии заболеванияБез хронического течения и осложнений, развитие отита проходит несколько этапов:При неправильном лечении или его отсутствии этап репарации замещается переходом заболевания в хроническую форму, что усложняет дальнейшую терапию и восстановление, а также ощутимо мешает вести полноценную жизнь.Последствия и осложненияНесмотря на то, что отит – это заболевание, касающееся ушей, его осложнения могут повлиять и на другие органы. Игнорирование заболевания, неправильное или несвоевременное лечение может привести к негативным последствиям:Осложнения могут проявляться не сразу, а через несколько месяцев после заражения.Когда обращаться к врачуЕлена Борисова, сурдолог-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НМИЦО ФМБА России, отмечает, что обратиться к оториноларингологу необходимо сразу, как появились первые подозрительные симптомы (заложенность носа, першение в глотке и т.д.), а не тянуть до того, как начнет болеть ухо.ДиагностикаСначала врач осматривает ушную раковину и слуховой канал с помощью специального налобного зеркала или отоскопа. Далее проводится осмотр носоглотки и при необходимости пациента направляют на дополнительное обследование, в частности:ЛечениеОсновной метод лечения отита – медикаментозная терапия. В качестве дополнительной меры может применяться физиотерапия, например:Если консервативные методы лечения не приносят положительных результатов, может проводиться хирургическое вмешательство.Медикаментозная терапияПо словам Елены Борисовой, медикаментозное лечение отита может назначить только ЛОР-врач. Оно может отличаться в зависимости от формы отита, которую он устанавливает после обследования слуха у врача-сурдолога. Дома, перед посещением доктора, можно закапать в нос любые деконгестанты (например, "Називин", "Ксимелин", "Нафтизин") с наклоном головы, чтобы дать возможность сосудосуживающим препаратам подействовать на устье слуховой трубы. Облегчить боль до назначения полноценного лечения поможет препарат "Отипакс", который закапывают в ухо, он содержит анестетик, но не лечит, а только снимает симптом.ПрофилактикаЭксперт уточняет, что наиболее часто отит встречается у детей в возрасте до 1 года. В этом возрасте профилактировать данное заболевание поможет соблюдение правил кормления ребенка. Очень важно, особенно при искусственном вскармливании, кормить малыша в положении с приподнятой верхней частью тела. Дело в том, что у детей этого возраста очень широкая слуховая труба, соединяющая носоглотку и ухо, поэтому возможен заброс содержимого носоглотки в ухо и, как следствие, инфицирование."В более старшем возрасте профилактика отита – это своевременное лечение всех воспалительных заболеваний носа и глотки (ОРВИ, ринит, синусит, фарингит и т.д.). Они являются поводом обратиться к лор-врачу, так как на первых этапах отит, вызванный такими причинами, может протекать бессимптомно и лишь со снижением слуха становится заметным. Также необходимо своевременно лечить воспаления аденоидной ткани (аденоидитов), проявляющихся зачастую только покашливанием в ночное время из-за заброса слизи из носоглотки в трахею", – дополнила Елена Борисова.У взрослых людей профилактика отитов сводится к своевременному лечению всех воспалительных заболеваний рото- и носоглотки, в том числе санации зубов и соблюдению гигиенических требований, в том числе не чистить уши ватными палочками, чтобы не травмировать кожу слухового прохода и не внести инфекцию.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, врачи, орви, боль, уши