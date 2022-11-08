https://ria.ru/20221108/sinusit-1830073810.html

Синусит: виды, причины, методы диагностики и способы лечения

Синусит: симптомы, признаки, лечение острой и хронической форм

Синусит: виды, причины, методы диагностики и способы лечения

Синусит — воспалительный процесс в одной или нескольких придаточных пазухах носа. Причины и симптомы заболевания у детей и взрослых, признаки острой и... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:55

2022-11-08T19:55

2022-11-08T19:55

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москва

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Синусит — воспалительный процесс в одной или нескольких придаточных пазухах носа. Причины и симптомы заболевания у детей и взрослых, признаки острой и хронической форм, способы лечения и препараты, чем грозит воспаление верхнечелюстной пазухи и когда необходимы антибиотики – в материале РИА Новости.СинуситСинусит – обобщенное название воспалительного процесса в околоносовых пазухах. Воспаление может локализоваться только в одной из пазух, либо сразу в нескольких. При острой форме заболевание протекает менее 12 недель, хронический синусит длится более 12 недель. В зависимости от причин, непосредственно вызвавших воспалительный процесс, в основном синуситы бывают вирусные, бактериальные, грибковые и аллергические.Чаще всего способствуют развитию синуситов, затрудняют их лечение и повышают риски осложнений неблагоприятные особенности анатомии пациента. У взрослых в основном речь идет об искривлении носовой перегородки, гипертрофии средних и нижних носовых раковин, аномальном строении придаточных пазух носа. В детском возрасте наиболее характерна гипертрофия глоточной миндалины (аденоиды).Причины"Основным фактором возникновения синусита является присоединение бактериальной инфекции, которая проникает в слизистую оболочку носа и околоносовых пазух. На этом фоне возникает отек, боль, нарушение воздухообмена в пазухах и гнойный насморк", – комментирует Константин Добрецов, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии, заведующий научно-клинической ольфакторной лабораторией Российского государственного социального университета (Москва).Реже инфекция может быть связана с патологией зубов. Гайморит развивается как осложнение патологического процесса со стороны зубов верхней челюсти, корни которых расположены в непосредственной близости от пазухи. Такие гаймориты называют одонтогенными, они случаются, если лечение зубов не было выполнено своевременно, либо если в ходе лечения что-то пошло не так (не до конца залечен корень зуба, или пломбировочный материал попал в полость гайморовой пазухи). Кроме того, синуситы бывают полипозные, сопровождающиеся ростом полипов в пазухах и полости носа.СимптомыНаиболее характерными симптомами при воспалении околоносовых пазух являются:Чем опасен синуситСтенки пазух носа граничат с глазницей и головным мозгом. Распространение воспаления может привести к внутриглазничным и внутричерепным осложнениям. Это грозит серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Также своевременно не вылеченный синусит может перейти в хроническую форму и создать большие проблемы со здоровьем и качеством жизни на долгие годы.Формы синуситаПо активности процесса синуситы бывают острые, рецидивирующие острые (2-4 обострения за год) и хронические (продолжительность более 3 месяцев).КлассификацияСуществует много разновидностей синуситов. Синусит делится по:По локализации процессаПо расположению или, говоря медицинским языком, локализации патологического процесса различают:По характеру воспаленияВыделяют следующие виды:Последствия и осложненияЕсли лечить синусит неправильно или несвоевременно, то это может привести, например, к распространению инфекции на окружающие области. Так, стекающие из воспаленной пазухи гной и слизь могут приводить к поражению других, здоровых околоносовых пазух, распространение инфекции через слуховую трубу в среднее ухо ведет к развитию острого евстахиита, а потом и среднего отита. Воспаление глотки (фарингит) как правило, сопутствует любому синуситу. Нередко также поражается гортань (ларингит), что приводит к появлению осиплости голоса, вплоть до его полного исчезновения."Распространяясь еще ниже, инфекция может вызывать развитие трахеита, бронхита и бронхопневмонии. Пожалуй, еще более грозными осложнениями чревато распространение инфекции через тонкие, примерно как скорлупа куриного яйца, стенки околоносовых пазух на расположенные рядом структуры, – предупреждает Антон Ризаев. – Так, осложнением гайморита, фронтита и этмоидита может быть флегмона орбиты (глазницы) что грозит слепотой. Ну, а самое опасное – проникновение инфекции к головному мозгу, что приводит к развитию менингита. Это тяжелейшее осложнение сопровождается высокой летальностью, и, несмотря на большие успехи современной медицины, встречается и в наше время, прежде всего вследствие несвоевременно начатого, либо неправильного лечения синусита".Кроме того, острый синусит может перейти в хроническую форму. Об этом варианте развития патологического процесса говорят, если его длительность превышает 3 месяца.Когда обращаться к врачуПри ОРВИ, если симптомы прошли в течение 3-5 дней, как правило, это говорит о выздоровлении. При сохранении насморка более 5-7 дней, а также при появлении таких симптомов, как головная боль, высокая температура тела, светобоязнь, двоение в глазах, заложенность ушей или боль в них, следует незамедлительно обратиться к врачу. Специалист проведёт осмотр и сможет диагностировать по определенным критериям наличие синусита.По словам Константина Добрецова, большинство врачей в настоящее время используют эндоскопы – это оптические приборы, которые позволяют увидеть структуры полости носа под увеличением. Поэтому даже самые маленькие изменения в полости носа не останутся без внимания. Кроме этого, будет назначена рентгенография или компьютерная томография пазух носа. Этот метод на 100% сможет подтвердить или опровергнуть диагноз синусит. В ряде случаев производится мазок из носа на микрофлору, анализ крови и другое обследование. Диагноз синусит выставляется на основании комплексного осмотра у лор-врача: анализ жалоб, эндоскопии и лучевых методов обследования.При наличии хронических проблем со стороны полости носа хирургического плана, их следует своевременно решать, это поможет значительно снизить риск осложнений.ДиагностикаДля диагностики синуситов базовым методом является рентгенография. В последние годы возрастает роль компьютерной томографии (КТ), которая также основана на использовании рентгеновского излучения, но благодаря компьютерной обработке позволяет получать несравнимо более точные данные о состоянии придаточных пазух носа. По словам Антона Ризаева, существует мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), которая на сегодня является "золотым стандартом" в диагностике заболеваний околоносовых пазух, а также конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), широко используемая в своей работе стоматологами, несколько уступающая мультиспиральной в диагностике заболеваний придаточных пазух носа.Магнитно-резонансная томография (МРТ) также позволяет оценить состояние придаточных пазух носа, однако она не позволяет точно увидеть состояние и анатомию костных структур, поэтому редко используется для диагностики состояния околоносовых пазух. Часто синусит бывает случайной находкой при МРТ выполненной по другим причинам (например, человек обратился к неврологу по поводу головных болей, невролог направил его на МРТ, где был обнаружен синусит, вероятно и являющийся причиной головных болей).Еще одним методом диагностики является УЗИ придаточных пазух носа. Его информативность невысокая, однако, благодаря отсутствию лучевой нагрузки, ультразвук разрешен беременным. Помимо перечисленных выше методов диагностики, широко применяются бактериологические посевы для выявления возбудителя и определения его чувствительности к антибактериальным препаратам, а также ПЦР-диагностика.ЛечениеЛечение острого синусита в неосложненных случаях могут проводить врачи общей практики, терапевты и педиатры. Медикаментозная терапия включает антибактериальные препараты, сосудосуживающие капли и спреи, гормональные спреи местного действия, промывания носа. "В более сложных случаях необходимо участие врача-оториноларинголога, – отмечает Антон Ризаев. – Выполняются санации придаточных пазух носа по Проэтцу, известные в народе как “кукушка”, иногда не обойтись без “проколов” – пункций гайморовых пазух".Константин Добрецов дополняет, что в последние годы широко применяются беспункционные методы лечения, например, синус-катетер "ЯМИК". Однако при выраженном болевом синдроме и угрозе осложнений применяется пункция (прокол) верхнечелюстной пазухи.При хронических синуситах, как правило, перечисленные методы могут давать лишь временный эффект, в таких случаях необходимо хирургическое лечение. "Современные малоинвазивные методы эндоскопической хирургии околоносовых пазух позволяют без разрезов на лице, с доступом через нос, максимально эффективно и безопасно решить большинство хронических проблем со стороны пазух. Зачастую попутно требуется убрать и такие факторы, как искривление носовой перегородки или гипертрофию аденоидов, значительно увеличивающие риск, затрудняющие лечение и способствующие хронизации синуситов", – поясняет Антон Ризаев.Таким образом, лечение острого синусита необходимо проводить под контролем лор врача и не стоит заниматься самолечением.ПрофилактикаИскривление перегородки носа, аллергия, вазомоторный ринит, полипы носа провоцируют развитие бактериального воспаления в полости носа и околоносовых пазухах. Вот почему очень важно иметь хорошее носовое дыхание, а при наличии заболеваний затрудняющих его, устранить причину. Профилактика синусита это в первую очередь здоровый образ жизни, повышение иммунитета и свободное носовое дыхание.При насморке эффективны такие методы, как использование сосудосуживающих средств (это безрецептурные препараты, но при их использовании следует обязательно изучить инструкцию и строго ее придерживаться), промывания носа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/nasmork-1752009805.html

https://ria.ru/20211222/rinit-1764906255.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, москва, здоровье - общество