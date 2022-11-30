https://ria.ru/20221130/golovnaya_bol-1835384745.html

Острая, пульсирующая, сдавливающая: головная боль — причины и лечение

Головная боль: почему болит, причины, лечение, симптомы

Острая, пульсирующая, сдавливающая: головная боль — причины и лечение

Жалобы на частую или сильную головную боль — повод обратиться к врачу. Она может быть вызвана стрессом, стоматологическими проблемами или различными... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:41

2022-11-30T18:41

2022-11-30T18:41

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Жалобы на частую или сильную головную боль — повод обратиться к врачу. Она может быть вызвана стрессом, стоматологическими проблемами или различными заболеваниями, требующими незамедлительного лечения. Почему может болеть голова, причины в зависимости от локализации, что делать, чтобы избавиться от недуга — в материале РИА Новости.Головная больБоль может проявляться в любой части головы, включая лицо, волосистую зону кожи головы, верхнюю часть шеи и внутреннюю часть головы. У некоторых людей возникают частые головные боли, другие же никогда их не испытывают. Недуг препятствует работе и выполнению повседневных действий."По оценкам, на глобальном уровне распространенность среди взрослых людей головной боли (с клиническими проявлениями, как минимум один эпизод головной боли на протяжении последнего года) составляет около 50%. От половины до трех четвертей людей в возрасте 18-65 лет в мире имели головную боль на протяжении последнего года, и более 30% из этих людей сообщали о мигрени. 1,7-4% взрослого населения мира страдает от головной боли в хронической форме, продолжающейся 15 или более дней ежемесячно. Несмотря на различия по регионам, головные боли являются всемирной проблемой, поражающей людей, независимо от возраста, расы, уровня доходов и географического района, — говорит Евгений Кириченко, главный врач, невролог-альголог специализированной клиники лечения боли NP CLINIC. — Головные боли являются одной из наиболее распространенных причин обращения к терапевту и неврологу, а последние 20 лет на территории СНГ и к мануальным терапевтам".Причины у взрослыхК физиологическим причинам, по словам экспертов, относятся духота, недосып, стрессы, изменение погодных условий."Среди причин возникновения головной боли у взрослых могут быть внутричерепная гипертензия, менингит, энцефалит, арахноидит, травматические повреждения, общие инфекции, экзогенные интоксикации, психические расстройства", — комментирует Росита Лиджаева, врач-невролог "СМ-Клиника". Евгений Кириченко отмечает, что в медицине головные боли разделяют не по локализации, а в первую очередь по причинам на два вида:"Некоторые болезни с вторичной головной болью (т.е. такой, которая возникает от другого заболевания) являются серьезными, особенно те, которые затрагивают головной мозг, например, менингит, опухоль головного мозга или внутримозговое кровотечение. Но они имеют свою специфику симптомов, и врач невролог может заподозрить их еще на этапе опроса пациента", — поясняет Евгений Кириченко. Врач отмечает, что к головным болям может приводить повышение температуры тела, а также многие инфекции, не обязательно затрагивающие головной мозг (например, грипп или ковид, а также пищевые отравления и многие другие заболевания). Также головные боли часто возникают, когда прекращается употребление кофеина или прием болеутоляющих препаратов (анальгетиков) после их использования в течение длительного времени (так называемая абузусная головная боль – боль от анальгетиков).❖ Сильную и резкую головную боль может вызвать субарахноидальное кровоизлияние, геморрагический инсульт, а также хлыстовая травма (повреждение шеи в результате резкого сгибания-разгибания).❖ Головная боль без температуры может возникать и вследствие мигрени, это может быть головная боль напряжения, психогенная головная боль, церебральный гипертонический криз, транзиторная ишемическая атака и ишемический инсульт.❖ В затылке боль может возникнуть вследствие миофасциального болевого синдрома, за счет чего возникает периферическая сенситизация и развивается каскад воспалительных реакций, запускающих головную боль.❖ Боль в висках может иметь место при первичных головных болях. При мигрени боль будет менять локализацию, если это головная боль напряжения — боли напоминают обруч, сдавливающий височную область. "При объемных образованиях головного мозга головная боль чаще локализуется в одной области и необходимо выполнить МРТ, поскольку односторонняя головная боль является “красным флажком” опасности", — предупреждает Росита Лиджаева.❖ Болевые ощущения в области лба могут свидетельствовать о невралгии первой ветви тройничного нерва, если боль стреляющая, интенсивная, жгучая, важно обратить внимание на кожный покров, нет ли герпетических высыпаний, указывающих на герпетическую невралгию. И уточнять у пациента, не было ли сотрясений головного мозга, что тоже может привести к развитию посттравматической головной боли (посттравматической можно назвать головную боль, которая длится не более семи дней после травмы).❖ Опоясывающая головная боль возникает на пике гипертонического криза, другие симптомы: покраснение лица и "мушки" перед глазами.❖ Отдающей в ухо или шею. "Есть такой вид головной боли, как лицевая головная боль, иногда ее называют атипичной. Здесь можно предполагать дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава; такая боль может отдавать в область висков, ушей, нижней челюсти. Тут нужно предельно точно собрать анамнез и провести пальпацию сустава, жевательных и височных мышц. Кроме того, боль в шее может быть вызвана грыжей в шейном отделе позвоночника и любыми патологиями, связанными с нарушениями опорно-двигательного сегмента позвоночника", — поясняет Росита Лиджаева.❖ С тошнотой. Чаще всего такое случается при мигрени, тошнотой и рвотой может сопровождаться и церебральный гипертонический криз. Вирусные заболевания, болезнь Лайма (при укусах клещей). Иногда тошнота возникает при различных онкологических процессах, менингите.❖ При беременности головная боль возникает за счет гестозов (синдром полиорганной недостаточности, связанный с тем, что организм матери не может удовлетворить все биологические потребности плода)."Не следует недооценивать стоматологические проблемы, как потенциальные триггеры сильных головных болей и мигреней, — говорит Анастасия Лукина, стоматолог-ортодонт центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile, Санкт-Петербург. Эксперт перечислила проблемы с зубами, которые играют важную роль в возникновении или ухудшении состояния:"Прикус способен передавать большое количество давления и стресса на мышцы челюсти. Равновесие теряется, что приводит к проблемам с суставами и дальнейшему напряжению мышц в области головы и шеи", — поясняет Анастасия Лукина.Почему чаще болит головаУ детей частота встречаемости причин головной боли не отличается от взрослых, но из-за определенного барьера в общении с ребенком и неспособности описать свои жалобы и симптомы подробно, обычно проводят углубленное обследование, чтобы исключить вторичную головную боль.У женщинСреди женщин наиболее распространены головная боль напряжения и мигрень. "Это объясняется гормональными и генетическими основами — женщины более склонны к тревогам и, как следствие, к головной боли напряжения. Также мигренью по статистике чаще страдают женщины", — говорит Евгений Кириченко.Росита Лиджаева дополняет, что женщины страдают головной болью чаще, чем мужчины — это связано с менструальным циклом. Т.к. в этот период уровень эстрогенов достигает минимума. Чаще всего это и является причиной менструальной головной боли (мигрени) у женщин.У мужчинСпециалисты отмечают, что у мужчин обычно те же причины головной боли, что и у женщин, но из-за эмоциональных и социальных особенностей мужчины не обращаются за помощью и лечением годами. Когда состояние становится критическим, мужчины идут к врачу – и есть возможность, например, клинически выявить довольно длительно существующую мигрень. Также, по словам Евгения Кириченко, согласно статистике тригеминальные вегетативные цефалгии и их вариации у мужчин встречаются чаще, чем у женщин.У детейУ детей чаще болит голова при переутомлении, малыши не могут понять причину дискомфорта, и первые жалобы детей возникают в 6-7 лет. Вызвать головную боль у детей могут травмы, анемия, опухоли, нарушение осанки, различные респираторные заболевания. Врач-невролог более тщательно исследует ребенка на жалобы и симптомы, сопутствующие головной боли (например, рвота фонтаном, обмороки, мозжечковые нарушения и т.д.).Симптомы и признакиО симптоматике при разных видах головной боли рассказала Росита Лиджаева:Диагностика"Головная боль является клиническим диагнозом. Это означает, что первичный диагноз врач устанавливает на основе сбора жалоб и анамнеза (течения) заболевания. Также для уточнения картины головной боли, если пациент плохо справляется с описанием своей боли, часто назначается заполнение дневника головной боли на 2-4 недели", — объясняет Евгений Кириченко.Росита Лиджаева рекомендует пациентам записывать, когда случился приступ, в какой части головы появилась боль, каков ее характер и интенсивность, что вы ели, пили и чем занимались перед приступом. "Какие обезболивающие средства принимали, в каком количестве, через какое время приступ был купирован или уменьшилась его интенсивность, сколько действовал обезболивающий препарат", — говорит врач. С помощью "дневника" можно отследить частоту, силу и длительность приступов, симптомы, которые предшествовали или сопутствовали появлению головной боли, а самое главное вычислить триггеры (чрезмерное употребление кофе, алкоголь, недосып, переутомление, стресс, голод, изменение погоды).Врач дополняет, что при нахождении "красных флажков" (строго односторонний характер головной боли, впервые возникшая головная боль, никогда ранее не беспокоящая, повышение температуры тела, кожная сыпь, ригидность мышц шеи, отек диска зрительного нерва, усиление головной боли при кашле, ВИЧ-инфекция, травма головы в анамнезе, неэффективность адекватного лечения), то необходимо дополнительное дообследование (МРТ, общеклинические анализы, функциональная диагностика).Когда необходимо обратиться к врачуПосетить врача-невролога рекомендуется, если:Отправляясь на прием к врачу-неврологу, обязательно нужно взять "дневник" и результаты предыдущих обследований, ранее сделанные заключения специалистов.ЛечениеЛечение подбирается индивидуально, исходя из анамнеза, неврологического осмотра и выполненных обследований. В большинстве случаев оно медикаментозное и сильно различается в зависимости от вида боли.Медикаментозное лечение и таблетки"Эпизодическую головную боль напряжения или мигрень можно лечить достаточным приемом простого анальгетика — например, парацетамол 1000 мг в один прием, — говорит Евгений Кириченко. — Если имеется специфическая причина и вид боли, то схема лечения устанавливается индивидуально. При более четырех приступах в месяц, эксперт советует рассмотреть препараты профилактики эпизода головной боли. "Это, как правило, антидепрессанты с противоболевой активностью, некоторые препараты от давления (В-блокаторы), некоторые антиконвульсанты, но схема подбирается всегда в индивидуальном порядке в зависимости от сопутствующего состояния здоровья и причины боли", — поясняет врач.Как избавиться от головной боли без таблетокНемедикаментозное лечение головной боли напряжения проводится медицинским психологом, а именно БОС-терапия и когнитивно-поведенческая терапия, так как обычно подобная головная боль является следствием психоэмоционального напряжения. При мигрени пациенту рекомендуется наблюдать, какие конкретно провокаторы вызывают эпизод боли. Например, часто это: нарушение режима сна, курение, кофе, копченые и жирные продукты, алкоголь, некоторые виды сыра, шоколад.Хирургические методыЕвгений Кириченко отмечает, что хирургических методов лечения для первичной головной боли не существует. Если у пациента выявлена вторичная головная боль, например, вследствие опухоли, то конечно, ему будет назначена консультация нейрохирурга с целью решения вопроса о хирургическом лечении и его необходимости.ПоследствияПри длительном течении и отсутствии лечения боль приобретает хронический характер и протекает уже по другим законам. "У пациентов развивается так называемое болевое поведение: они живут в ожидании боли, часто принимают необоснованные дозы и виды лекарств, страдает их эмоциональный фон, часто возникают тревожные и депрессивные расстройства", — говорит Евгений Кириченко. Также, по мнению врача, страдает финансовое состояние из-за проведения необоснованных схем лечения или несоблюдения схем лечения пациентом по каким-то своим убеждениям.ПрофилактикаОсновой профилактики выступает выявление провокаторов головной боли конкретно у каждого пациента и модификации жизни таким образом, чтобы избегать этого фактора. Например, отказ от кофе или курения у человека с мигренью или лечение тревожного или депрессивного состояния у пациента с головной болью напряжения.

https://ria.ru/20220927/bol-1819667907.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220906/bol-1814564664.html

https://rsport.ria.ru/20220808/bol-1808118325.html

https://ria.ru/20221125/vozrast-1834098459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, россия