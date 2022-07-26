https://ria.ru/20220726/bruksizm-1805126824.html

Стресс, насморк или другие проблемы: почему ребенок скрипит зубами во сне

Ребенок скрипит зубами во сне ночью: причины, диагностика и лечение бруксизма

Стресс, насморк или другие проблемы: почему ребенок скрипит зубами во сне

Бруксизм, или скрежет зубами, может возникать у детей в любом возрасте, даже в год, по самым разным причинам. Как правило, это происходит ночью. Что делать,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:55

2022-07-26T16:55

2022-07-26T17:17

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бруксизм, или скрежет зубами, может возникать у детей в любом возрасте, даже в год, по самым разным причинам. Как правило, это происходит ночью. Что делать, если ребенок сильно скрипит зубами во сне, почему развивается такое состояние и какое лечение могут назначить врачи, – в материале РИА Новости.Ребенок скрипит зубамиЕсли ребенок скрипит зубами – это симптом, который может указывать на различные сбои в организме, в некоторых случаях потребуется вмешательство врача.БруксизмСкрежет зубами обозначается медицинским термином "бруксизм". Это патологическое состояние, возникающее при чрезмерном сжатии челюстей. Оно происходит непроизвольно и напрямую связано со спазмом жевательных мышц. Зачастую бруксизм проявляется ночью в виде коротких приступов по 10–15 секунд, но может наблюдаться и днем. Обычно он проходит самостоятельно, как только ребенок достигнет половой зрелости – у подростков и взрослых это очень редкое явление.Причины появленияБруксизм может являться следствием самых разных процессов в организме ребенка:● Прорезывание зубов. В таком случае чаще всего бруксизм проявляется днем и является вариантом нормы. Таким образом мышцы адаптируются к появлению зубов и к формированию прикуса.● Сильное нервное напряжение (стресс) и эмоциональная нагрузка. Это наиболее распространенная причина детского бруксизма. Ребенок не всегда может в полной мере проявить свои эмоции, поэтому напряжение копится, а ночью происходит сжимание челюсти и скрежет зубами. При этом источником стресса могут быть как негативные для ребенка ситуации (смена школы, первый день в детском саду, развод родителей и т.д.), так и положительные (долгожданный подарок, встреча с друзьями, празднование дня рождения и т.д.).● Проблемы с прикусом. Ребенок скрипит зубами вследствие нарушений в строении челюстно-лицевого аппарата.● Недостаток витаминов и микроэлементов. Бруксизм может появиться из-за дефицита витаминов группы В, кальция и магния.● Заложенность носа. Во время простуды или при проблемах с аденоидами (патологическим разрастанием лимфоидной ткани носоглоточной миндалины) ребенку становится трудно дышать, он крепко сжимает челюсти, провоцируя бруксизм.Могут ли быть причиной глистыДолгое время считалось, что скрежет зубами – это признак паразитарного заболевания. Возникло такое убеждение из-за того, что дети дошкольного возраста нередко страдают из-за гельминтов и бруксизм проявляется в том же возрасте. Но многочисленные исследования показывают, что глисты и скрежет зубами не имеют прямой связи.Признаки и симптомыОтдельных симптомов у бруксизма нет, но возможны некоторые сопутствующие проявления:ПоследствияЮлиана Романова, главный врач, челюстно-лицевой хирург, имплантолог и стоматолог-ортопед отмечает, что негативных последствий у бруксизма множество:Стираемость зубов: на фоне запредельных перегрузок в зоне жевательных зубов происходит их постепенное стирание. Причем процессу подвержены абсолютно все зубы в полости рта.Нарушения дикции у детей: малыши испытывают трудности с произношением шипящих и свистящих звуков, что нередко провоцирует развитие комплексов и дополнительный повод для возникновения бруксизма.Гиперестезия и быстро прогрессирующее разрушение зубов: потеря верхних слоев эмали приводит к оголению нервных окончаний, составляющих основу нижележащего рыхлого дентина. На фоне таких изменений практически у всех пациентов развивается повышенная чувствительность к термических раздражителям, кислому и сладкому вплоть до невозможности употреблять слишком холодную или горячую пищу. А сравнительно низкая плотность дентина обуславливает дальнейшее разрушение зуба и потерю жизнеспособности нерва внутри него.Прогрессирующий артрит височно-нижнечелюстного сустава: из-за чрезмерной нагрузки на зубы и жевательные мышцы меняется положение суставных головок нижней челюсти. У взрослого это чревато болевыми ощущениями, шумами в ушах, снижением слуха и миофасциальным синдромом (невралгией тройничного нерва). У детей все вышеперечисленные патологии развиваются чаще и быстрее, однако самой большой проблемой является нарушение формирования самого сустава, приводящее к необратимой глухоте, эстетическому дефекту, лицевым болям и невозможности полноценного открывания рта, что уже угрожает жизни маленького пациента и устраняется только путем челюстно-лицевой операции.Недоразвитие нижней трети лица: снижение высоты зубов приводит к недоразвитию челюстей, проявляющемуся как внешними дефектами лица по типу "птичьего профиля", опущенных уголков рта и сниженного тонуса мягких тканей щек, так и нарушением речи, глотания и жевания.Аномалии прикуса и челюстей во взрослом возрасте являются логическим продолжением аномалий, берущих начало в детском и подростковом возрасте и спровоцированных целым букетом осложнений бруксизма."Таким образом, основное осложнение бруксизма – стираемость зубов. И именно это запускает порочный круг осложнений: повышенная чувствительность, ранняя потеря зубов и нарушение жевания приводят к аномалиям прикуса, те в свою очередь провоцируют неправильное развитие челюстей и сустава. Из-за этого может недостаточно открываться рот, появляются патологии положения оставшихся зубов", – подытожила эксперт.Как помочь ребенкуФилипп Татаренко, психотерапевт, уточняет, чтобы помочь ребенку, обычно исключают все, что связано с физиологическими процессами, если симптомы бруксизма не исчезают, следует обратиться за помощью к психотерапевту или психоаналитику. Такие специалисты помогут справиться с неразрешенными внутренними конфликтами, и тогда симптомы уйдут. Иногда врач дополнительно назначает медикаментозную поддержку.Когда обращаться к врачуЕсли бруксизм проявляется редко, то, как правило, лечение не требуется, и он проходит сам собой. Но если скрежет зубами происходит регулярно, то следует посетить психотерапевта для исключения психоэмоциональных причин, а также стоматолога, чтобы проверить состояние зубов и челюстно-лицевой аппарат.ЛечениеПо словам Юлианы Романовой, бороться с бруксизмом необходимо в двух направлениях: сначала нужно устранить причину, затем не дать заболеванию за время ее устранения привести к осложнениям. В первом случае самое важное – вовремя диагностировать патологию и убрать психотравмирующий момент. Например, поменять школу с неблагоприятным психологическим климатом на более комфортную и проработать проблемы в общении с одноклассниками с детским психологом. Другой аспект борьбы с бруксизмом состоит в изготовлении мягкой защитной силиконовой капы, препятствующей чрезмерному давлению зубов друг на друга при сжатии. Срок ее службы индивидуален и определяется тяжестью заболевания: большинству маленьких пациентов она служит 5–6 месяцев, в некоторых случаях ее придется менять каждые две недели.ПрофилактикаОлег Долгицкий, психоаналитик, дал рекомендации, которые подойдут как для лечения бруксизма, так и для его профилактики. Во-первых, необходимо снизить количество стрессов, которые возникают вокруг ребенка, а во-вторых – повысить устойчивость нервной системы. Для этого идеально подходит выстраивание режима питания, отдыха, физической и умственной нагрузки, а также занятие физической культурой, употребление витаминов, биологических добавок и здоровое питание.

https://ria.ru/20220622/kormlenie-1797190815.html

https://ria.ru/20220617/prorezyvanie-1796120424.html

https://ria.ru/20220320/zuby-1779097042.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дети, здоровье, здоровье - общество, зубы