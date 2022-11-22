https://ria.ru/20221122/prostuda-1833468121.html

Простуда: как лечить в домашних условиях, как не заболеть в сезон

Простуда: симптомы у детей и взрослых, признаки, лечение в домашних условиях

Простуда: как лечить в домашних условиях, как не заболеть в сезон

Простуда - обиходное название группы заболеваний верхних дыхательных путей. Причины возникновения недуга, какие симптомы должны насторожить, что следует... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T20:49

2022-11-22T20:49

2022-11-22T20:50

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Простуда - обиходное название группы заболеваний верхних дыхательных путей. Причины возникновения недуга, какие симптомы должны насторожить, что следует предпринять при первых признаках ОРВИ и гриппа, лечение и профилактика, чего нельзя делать при боли в горле и как вылечить простуду в домашних условиях, советы экспертов, как не заболеть в межсезонье, - в материале РИА Новости.ПростудаПростуда - общее название сезонных заболеваний верхних дыхательных путей, она может иметь как вирусную, так и бактериальную природу. Возбудитель имеет большое значение для определения тактики лечения."Ряд болезней вызываются вирусами, а ряд — бактериями. Среди наиболее распространенных вирусных заболеваний — ОРВИ и грипп. Несмотря на то, что грипп относится к респираторным вирусам, вызываемый им недуг, как правило, протекает в более тяжелой форме по сравнению с ОРВИ, с развитием различных осложнений в виде синусита, пневмонии и поражения других внутренних органов. В случае с гриппом опаснее всего как раз осложнения, которые могут дать о себе знать в отдаленном периоде после перенесенного заболевания. Изолированные бактериальные респираторные инфекции также очень опасны, хотя имеют схожую клиническую картину с вирусными – это тонзиллит, пневмония, синусит. Иммунная система препятствует активизации бактериальной флоры при вирусных инфекциях, не давая развиться осложнениям. Но если состояние не улучшается или появляются признаки бактериальных осложнений, то может потребоваться назначение антибактериальной терапии. Это решение может принять только врач, поскольку при назначении терапии учитывается множество факторов, в том числе чувствительность возбудителя к выбранному антибиотику", - рассказывает Денис Усенко, доктор медицинских наук, врач-инфекционист.У взрослыхПростуда (особенно если речь идет об ОРВИ) у взрослых обычно выражается заложенностью носа, насморком, чиханием, реже болью в горле и кашлем. Жар во время заболевания больше присущ детям. Взрослый человек может болеть один-два раза в год. Простуда - заболевание неприятное, но менее опасное, чем некоторые другие, имеющие схожие симптомы, поэтому стоит насторожиться, если:У детейДети болеют простудными заболеваниями чаще. Ребенок простужается, если совпадают несколько факторов: переохлаждение, ослабление защитных сил организма, учебные перегрузки, стресс, неполноценное питание. В первую очередь у детей меняется поведение: появляется плаксивость, капризность, малыш отказывается от еды, плохо спит, не интересуется любимыми игрушками. К симптомам простуды в этом возрасте можно отнести:Как происходит заражениеПростудные заболевания вирусной и бактериальной этиологии передаются воздушно-капельным путём."Если больной чихает, разговаривает — мелкие частицы слюны с возбудителем остаются в воздухе или на поверхностях. Здоровый человек вдыхает этот воздух или трогает поверхность, а потом забывает помыть руки, и бактерия или вирус всё-таки попадают на слизистую рта. Если иммунитет работает хорошо, то заражения может и не произойти или болезнь пройдёт в лёгкой форме. Например, у беременных женщин иммунитет снижен, это задумано природой для того, чтоб организм мамы принял малыша, который наполовину генетически не её. Но при сниженном иммунитете простудиться легче. Простудные заболевания могут наступить в результате переохлаждения, когда возбудитель в небольшом количестве уже есть в организме, а воздействие низких температур снизило иммунитет", - рассказывает София Михеенко, акушер-гинеколог.ПричиныВ основе простудных заболеваний лежит снижение иммунитета, которое может произойти на фоне переохлаждения, различных стрессовых факторов, интенсивных физических тренировок, голодания. Острые респираторные бактериальные инфекции вызывают микроорганизмы, которые часто находятся на слизистых оболочках, но не развиваются в больших количествах благодаря иммунитету, развитию вирусных также способствует нахождение в тесных коллективах, детский и пожилой возраст. В том случае, если к вирусной присоединяется бактериальная инфекция, заболевание может протекать значительно дольше и вызывать развитие осложнений."Также существуют состояния при которых защитные свойства носа плохо работают или не работают совсем. Это вазомоторный ринит, полипы носа, искривление перегородки носа и др. У детей причиной насморка могут быть увеличенные аденоиды (глоточная миндалина), которая как губка впитывает вирусы", - уточняет Константин Добрецов, лор-хирург, заведующий кафедрой оториноларингологии Российского государственного социального университета.Признаки и симптомыПри вирусной инфекции чаще всего внезапное и резкое начало, характеризующееся подъемом температуры, ломотой в суставах, болью в мышцах, заложенностью носа, першением и покраснением горла. Кашель в этом случае развивается не всегда. Простуда, вызванная бактериальной инфекцией, развивается медленнее и может протекать без повышения температуры и интоксикации организма. При боли в горле появляется не только покраснение слизистой, но и налет, оттенок которого зависит от бактерии, вызвавшей заболевание. Выделения из носа могут приобретать зеленоватый оттенок, быть тягучими, а при кашле появляется вязкая мокрота.КашельКашель может быть сухим, влажным, лающим, приступообразным. При вирусной природе заболевания в верхних отделах дыхательных путей начинаются воспалительные процессы, кашлевые рецепторы, расположенные там же, реагируют на них, подключая рефлекс удаления раздражителя, поэтому возникает приступ кашля. В некоторых случаях рецепторы реагируют на попадание слизи, которая выделяется железами в носу и горле. В результате кашля горло очищается от мокроты, поэтому важно не глотать ее обратно, а отхаркивать.ТемператураЛихорадка чаще всего переносится тяжело, но повышение температуры ускоряет обмен веществ и активирует защитные силы организма. Температура может быть:При температуре от 38° размножение вируса приостанавливается, к очагу инфекции с кровью поступает больше иммуноглобулинов и человек быстрее выздоравливает, поэтому прием жаропонижающих средств не требуется. Температура выше 39°может нанести вред организму, поэтому рекомендуется ее понизить до допустимых значений. Если температура при ОРВИ держится 3-4 дня, причин для беспокойства нет, более длительный срок говорит о том, что к вирусной присоединилась бактериальная инфекция при которой врач назначит антибиотики.НасморкВыделение большого количества слизи - иммунная реакция организма, который старается "смыть" вирусы, одновременно с обильными выделениями из носа появляется отек слизистой, из-за которого происходит заложенность.Последствия и осложненияЕсли человек переносит простуду "на ногах", не уделяет время лечению, могут возникнуть осложнения, лечить которые значительно сложнее. Среди наиболее частых:"Несмотря на то, что грипп относится к респираторным вирусам, вызываемое им заболевание, как правило, протекает в более тяжелой форме по сравнению с ОРВИ с развитием различных осложнений в виде синусита, пневмонии и поражения других внутренних органов. В случае с гриппом опаснее всего как раз осложнения, которые могут дать о себе знать в отдаленном периоде после перенесенного заболевания", - предупреждает Денис Усенко.Когда обращаться к врачуЧаще всего простуда ассоциируется с неопасной инфекцией, избавление от которой происходит через 7-10 дней, а лечение заключается в облегчении симптомов. Но в некоторых случаях обращение к врачу необходимо:"Если появились слизистые выделения из носа, слабость, можно попробовать справиться самостоятельно. А вот если появился кашель, боль в горле, выделения из носа стали жёлтого или зелёного цвета, поднялась температура — тут без осмотра врача не обойтись. Он послушает легкие, осмотрит горло и определит тактику лечения, особенно это касается беременных женщин", - говорит София Михеенко, акушер-гинеколог.ДиагностикаЧаще всего врач диагностирует простуду, опираясь на жалобы пациента и визуальный осмотр горла, носа, прослушивание легких. Иногда он может назначить общий анализ крови и мочи, в тех случаях, когда есть подозрение на пневмонию, - рентгенологическое исследование.ЛечениеЦель лечения ОРВИ - это облегчить состояние больного, ускорить воспалительную реакцию до стадии выздоровления и предотвратить появление осложнений."При ОРВИ важно бороться с общим проявлением интоксикации (попадания токсинов вирусов в организм). Необходимо пить воду до 3 литров в сутки. Это приведет к увеличению объема циркулирующей крови и разбавит действие токсинов (метод разведения). Также большое употребление воды усилит работу почек и ускорит выведение токсинов из организма (метод форсированного диуреза). Все это сразу облегчит состояние больного человека", - отмечает Константин Добрецов.По словам Дениса Усенко, в случае с сезонными простудными заболеваниями необходимо отдавать предпочтение современным препаратам для купирования симптомов. Большую роль играет не только эффективность, но и безопасность лекарств, при этом не следует злоупотреблять народной медициной, поскольку это может стать причиной серьезных осложнений, которые будут напоминать о себе на протяжении всей жизни и существенно снижать ее качество.Медикаментозное"При боли в горле, наблюдающейся как при вирусных, так и бактериальных инфекциях врачи часто рекомендуют лекарства на основе естественного для организма фермента лизоцима, например — лизобакт. Этот фермент нейтрализует патогены вирусной и бактериальной природы, сохраняя нормальную микрофлору а также помогает укрепить местный иммунитет. Сейчас лизоцим есть и в виде спрея. При кашле и синусите с затяжным насморком лучше всего использовать муколитики на основе карбоцистеина, помогающие справиться одновременно с обеими проблемами, например, бронхобос. Данная группа препаратов эффективна и при одновременном синусите, отите и бронхите. При повышении температуры можно использовать жаропонижающие средства на основе парацетамола или ибупрофена, но только в тех случаях, когда температура достигает выше 38°, если какое-то имеющееся заболевание не требует иного. С помощью повышения температуры организм борется с инфекцией," - советует Денис Усенко.По словам Константина Добрецова, при воспалении всегда возникает спазм капилляров и мелких сосудов: руки и ноги часто становятся холодными, а тело горячее. Для того, чтобы действие лекарств было максимальным и температура снизилась необходимо вместе с парацетамолом употреблять спазмолитик, например, но-шпу. Детям можно просто натереть ножки и ручки водкой или согревающей мазью. Для того, чтобы улучшить носовое дыхание и предотвратить возникновение синусита в нос целесообразно закапывать сосудосуживающие капли, но только в возрастной дозировке и не дольше 7 дней. Использование взрослых капель у маленьких детей может привести к подъему артериального давления и даже гипертоническому кризу. При выраженном насморке или стекании слизи по задней стенке глотки нужно промывать нос различными растворами или использовать спреи с морской водой. У детей промывание носа необходимо проводить с осторожностью, так как есть риск проникновения вирусов через слуховую трубу в среднее ухо и возникновения отита. Промывание носа может также уменьшить и кашель, который является рефлексом на стекание слизи. При болях в горле необходимо применять противовоспалительные спреи, а вот от антибактериальных растворов или пастилок лучше воздержаться. Если кашель возникает на фоне отсутствия насморка, а также имеется осиплость голоса, то целесообразно использовать ультразвуковые ингаляции с будесонидом. Такое состояние обязательно требует консультации лор врача или терапевта."Горчичники и другие согревающие процедуры можно проводить только в отсутствии повышенной температуры, использовать назальные спреи с интерфероном бессмысленно, так как они действуют только местно, в носоглотке. Если человек уже болеет, - местное применение никак не справится с инфекцией, распространившейся по организму", - уточняет Надежда Ершова, провизор, нутрициолог.ВитаминыНедостаток витаминов плохо влияет на работу иммунитета, поэтому можно принимать витамины: С, группу В, Д, А, Е."Витамины при простуде расходуются особенно быстро. Цинк, витамин С и Д помогут организму справиться с болезнью быстрее", - говорит София Михеенко.АнтибиотикиАнтибактериальные препараты эффективны только против определенных видов бактерий. Они не действуют на вирусы, поэтому принимать их при ОРЗ, ОРВИ, гриппе и любых других вирусных заболеваниях нет никакого смысла."Иногда их назначают при присоединении бактериальной инфекции к вирусной, при осложненном течении заболевания. Кроме того при бесконтрольном употреблении антибиотиков возникает антибиотикорезистентность, т.е. устойчивость бактерий к препарату. И тогда, когда действительно будет жизненно необходимо лечение данным антибиотиком - оно может просто не сработать. То же самое касается и курса лечения. Если врач назначил прием в течение 10 дней, больной пропил 3 дня, почувствовал улучшение и бросил дальнейший прием, очаг инфекции остается недолеченным, что может привести к хроническому течению заболевания", - предупреждает Надежда Ершова.Противовирусные препараты"Каждый препарат должен применяться своевременно. Так противовирусные препараты демонстрируют некоторую эффективность при начале применения в самом раннем периоде заболевания. И, напротив, в позднем периоде ОРВИ они могут быть малоэффективны и оказывать лишь дополнительную лекарственную нагрузку на организм," - отмечает Денис Усенко."В современных клинических рекомендацияхроссийского национального общества инфекционистов указано, что противовирусные препараты, такие как Умифеновир (Арбидол), Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (Ингавирин), Кагоцел и прочие, имеют уровень доказательности С при ОРВИ. То есть препараты не имеют необходимой доказательной базы, чтобы утверждать об их эффективности при данных заболеваниях", - говорит Надежда Ершова.Народные средстваНародные средства можно использовать только в качестве дополнения к основному лечению, назначенному доктором, и только после согласования с ним.БаняВ самом начале заболевания допустимо посетить баню или сауну, так как при прогревании включаются защитные силы организма и возрастает производство лейкоцитов. Потом попытка попариться может привести только к ухудшению состояния, так как вирусы невозможно вывести из организма с помощью пота, а в теплой среде наоборот увеличивается скорость их распространения.МедМед может помочь при сухом кашле, укрепить иммунитет и помочь купировать воспалительные процессы. Но нужно помнить, что он противопоказан аллергикам и полностью теряет свои полезные свойства при нагревании выше 40 градусов. Поэтому с горячим чаем его лучше есть вприкуску.ПерецКапсаицин - вещество, которое содержится в остром перце, - хороший антисептик, он помогает активировать кровообращение, разжижить мокроту, снять отечность с горла и носа.Отвары из травПростуда может протекать мягче и проходить быстрее, если в дополнение к основному лечению использовать лекарственные травы. Они могут быть в виде сиропов, пастилок, настоев для внутреннего применения и в виде мазей и растираний для внешнего. Так при кашле для выведения мокроты широко используются корень солодки, алтея, подорожник, мать-и-мачеха. Липа обладает жаропонижающим действием. К универсальным травам, отвары и настои которых полезно принимать при простуде, относятся ромашка, мята, календула, пустырник. Но все это только в том случае, если нет аллергических реакций.Восстановление после простудыПосле перенесенной простуды лучше придерживаться следующих правил:Простуда при беременностиЧаще всего простудные заболевания у беременных протекают без последствий для малыша."Но исключения, конечно, могут быть, и тяжелое течение ОРВИ может дать осложнения на органы и системы самой беременной женщины. И дальше течение беременности будет зависеть от того, как организм будущей мамы будет справляться. Баня во время беременности не рекомендуется, так как перепады температур могут негативно сказаться на функционировании плаценты и состоянии сердечно-сосудистой системы будущей мамы. Она и так нагружена увеличенным объемом крови. Отвары из трав можно пить с осторожностью. Не все травы можно использовать, находясь в положении. Антибиотики во время беременности назначают с осторожностью и только по показаниям," - отмечает София Михеенко.Прогноз и профилактикаОсновные меры профилактики сезонных простудных заболеваний в осенне-зимний период сводятся к тому, что необходимо поддерживать иммунную систему, остерегаться контакта с инфекционными больными, соблюдать меры личной гигиены и избегать факторов, повышающих риск развития заболевания, например, стресса, переохлаждения, мест скопления людей. В качестве профилактики гриппа наибольшую эффективность имеет прививка."Также большую роль играет профилактика последствий ОРВИ, гриппа и бактериальных инфекций — это своевременное комплексное лечение заболевания под наблюдением врача, а также обследование систем органов при наличии симптомов осложнений. В случае с сезонными простудными заболеваниями необходимо отдавать предпочтение современным препаратам для купирования симптомов. Большую роль играет не только эффективность, но и безопасность лекарств, при этом не следует злоупотреблять народной медициной, поскольку это может стать причиной серьезных осложнений, которые будут напоминать о себе на протяжении всей жизни и существенно снижать ее качество," - предупреждает Денис Усенко.Эксперт напоминает, о чем следует помнить при лечении:

https://ria.ru/20221113/prostuda-1831112965.html

https://ria.ru/20221115/bolezn-1831493728.html

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

https://ria.ru/20221010/prostuda-1822677931.html

https://ria.ru/20221120/deti-1832846667.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, врачи, орви, грипп, инфекции