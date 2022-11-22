20:49 22.11.2022 (обновлено: 20:50 22.11.2022)
Простуда: как лечить в домашних условиях, как не заболеть в сезон
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiПростуда
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Простуда
Оглавление
- Простуда
- У взрослых
- У детей
- Как происходит заражение
- Причины
- Признаки и симптомы
- Кашель
- Температура
- Насморк
- Последствия и осложнения
- Когда обращаться к врачу
- Диагностика
- Лечение
- Медикаментозное
- Витамины
- Антибиотики
- Противовирусные препараты
- Народные средства
- Баня
- Мед
- Перец
- Отвары из трав
- Восстановление после простуды
- Простуда при беременности
- Прогноз и профилактика
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Простуда - обиходное название группы заболеваний верхних дыхательных путей. Причины возникновения недуга, какие симптомы должны насторожить, что следует предпринять при первых признаках ОРВИ и гриппа, лечение и профилактика, чего нельзя делать при боли в горле и как вылечить простуду в домашних условиях, советы экспертов, как не заболеть в межсезонье, - в материале РИА Новости.
Простуда
Простуда - общее название сезонных заболеваний верхних дыхательных путей, она может иметь как вирусную, так и бактериальную природу. Возбудитель имеет большое значение для определения тактики лечения.
"Ряд болезней вызываются вирусами, а ряд — бактериями. Среди наиболее распространенных вирусных заболеваний — ОРВИ и грипп. Несмотря на то, что грипп относится к респираторным вирусам, вызываемый им недуг, как правило, протекает в более тяжелой форме по сравнению с ОРВИ, с развитием различных осложнений в виде синусита, пневмонии и поражения других внутренних органов. В случае с гриппом опаснее всего как раз осложнения, которые могут дать о себе знать в отдаленном периоде после перенесенного заболевания. Изолированные бактериальные респираторные инфекции также очень опасны, хотя имеют схожую клиническую картину с вирусными – это тонзиллит, пневмония, синусит. Иммунная система препятствует активизации бактериальной флоры при вирусных инфекциях, не давая развиться осложнениям. Но если состояние не улучшается или появляются признаки бактериальных осложнений, то может потребоваться назначение антибактериальной терапии. Это решение может принять только врач, поскольку при назначении терапии учитывается множество факторов, в том числе чувствительность возбудителя к выбранному антибиотику", - рассказывает Денис Усенко, доктор медицинских наук, врач-инфекционист.
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У взрослых
Простуда (особенно если речь идет об ОРВИ) у взрослых обычно выражается заложенностью носа, насморком, чиханием, реже болью в горле и кашлем. Жар во время заболевания больше присущ детям. Взрослый человек может болеть один-два раза в год. Простуда - заболевание неприятное, но менее опасное, чем некоторые другие, имеющие схожие симптомы, поэтому стоит насторожиться, если:
- —температура держится более двух дней и превышает 39 градусов (в этом случае можно подозревать грипп);
- —боль в горле сопровождается увеличением лимфоузлов, на миндалинах появляется гнойный налет (признаки указывают на ангину, которая требует антибактериального лечения);
- —кашель длится более двух недель (возможно, в организм попали грибки или микоплазмы).
У детей
Дети болеют простудными заболеваниями чаще. Ребенок простужается, если совпадают несколько факторов: переохлаждение, ослабление защитных сил организма, учебные перегрузки, стресс, неполноценное питание. В первую очередь у детей меняется поведение: появляется плаксивость, капризность, малыш отказывается от еды, плохо спит, не интересуется любимыми игрушками. К симптомам простуды в этом возрасте можно отнести:
- —насморк;
- —слезотечение;
- —температуру не более 38 градусов;
- —боль в горле;
- —покашливание;
- —жидкий стул, нарушение аппетита;
- —увеличение шейных лимфатических узлов;
- —головную боль.
Как происходит заражение
Простудные заболевания вирусной и бактериальной этиологии передаются воздушно-капельным путём.
"Если больной чихает, разговаривает — мелкие частицы слюны с возбудителем остаются в воздухе или на поверхностях. Здоровый человек вдыхает этот воздух или трогает поверхность, а потом забывает помыть руки, и бактерия или вирус всё-таки попадают на слизистую рта. Если иммунитет работает хорошо, то заражения может и не произойти или болезнь пройдёт в лёгкой форме. Например, у беременных женщин иммунитет снижен, это задумано природой для того, чтоб организм мамы принял малыша, который наполовину генетически не её. Но при сниженном иммунитете простудиться легче. Простудные заболевания могут наступить в результате переохлаждения, когда возбудитель в небольшом количестве уже есть в организме, а воздействие низких температур снизило иммунитет", - рассказывает София Михеенко, акушер-гинеколог.
Причины
В основе простудных заболеваний лежит снижение иммунитета, которое может произойти на фоне переохлаждения, различных стрессовых факторов, интенсивных физических тренировок, голодания. Острые респираторные бактериальные инфекции вызывают микроорганизмы, которые часто находятся на слизистых оболочках, но не развиваются в больших количествах благодаря иммунитету, развитию вирусных также способствует нахождение в тесных коллективах, детский и пожилой возраст. В том случае, если к вирусной присоединяется бактериальная инфекция, заболевание может протекать значительно дольше и вызывать развитие осложнений.
"Также существуют состояния при которых защитные свойства носа плохо работают или не работают совсем. Это вазомоторный ринит, полипы носа, искривление перегородки носа и др. У детей причиной насморка могут быть увеличенные аденоиды (глоточная миндалина), которая как губка впитывает вирусы", - уточняет Константин Добрецов, лор-хирург, заведующий кафедрой оториноларингологии Российского государственного социального университета.
Признаки и симптомы
При вирусной инфекции чаще всего внезапное и резкое начало, характеризующееся подъемом температуры, ломотой в суставах, болью в мышцах, заложенностью носа, першением и покраснением горла. Кашель в этом случае развивается не всегда. Простуда, вызванная бактериальной инфекцией, развивается медленнее и может протекать без повышения температуры и интоксикации организма. При боли в горле появляется не только покраснение слизистой, но и налет, оттенок которого зависит от бактерии, вызвавшей заболевание. Выделения из носа могут приобретать зеленоватый оттенок, быть тягучими, а при кашле появляется вязкая мокрота.
Кашель
Кашель может быть сухим, влажным, лающим, приступообразным. При вирусной природе заболевания в верхних отделах дыхательных путей начинаются воспалительные процессы, кашлевые рецепторы, расположенные там же, реагируют на них, подключая рефлекс удаления раздражителя, поэтому возникает приступ кашля. В некоторых случаях рецепторы реагируют на попадание слизи, которая выделяется железами в носу и горле. В результате кашля горло очищается от мокроты, поэтому важно не глотать ее обратно, а отхаркивать.
© Depositphotos.com / deagreez1Кашель
© Depositphotos.com / deagreez1
Кашель
Температура
Лихорадка чаще всего переносится тяжело, но повышение температуры ускоряет обмен веществ и активирует защитные силы организма. Температура может быть:
- —субфебрильной (до 38°);
- —фебрильной (38-39°);
- —пиретической (39-41°);
- —гиперпиретической (выше 41°).
При температуре от 38° размножение вируса приостанавливается, к очагу инфекции с кровью поступает больше иммуноглобулинов и человек быстрее выздоравливает, поэтому прием жаропонижающих средств не требуется. Температура выше 39°может нанести вред организму, поэтому рекомендуется ее понизить до допустимых значений. Если температура при ОРВИ держится 3-4 дня, причин для беспокойства нет, более длительный срок говорит о том, что к вирусной присоединилась бактериальная инфекция при которой врач назначит антибиотики.
Насморк
Выделение большого количества слизи - иммунная реакция организма, который старается "смыть" вирусы, одновременно с обильными выделениями из носа появляется отек слизистой, из-за которого происходит заложенность.
© Depositphotos.com / WavebreakmediaДевушка с носовым платком
© Depositphotos.com / Wavebreakmedia
Девушка с носовым платком
Последствия и осложнения
Если человек переносит простуду "на ногах", не уделяет время лечению, могут возникнуть осложнения, лечить которые значительно сложнее. Среди наиболее частых:
- —бронхит, пневмония (вирусная или бактериальная);
- —синусит, гайморит;
- —отит;
- —инфекционные заболевания сердца;
- —дегенеративные изменения хрящевой ткани.
"Несмотря на то, что грипп относится к респираторным вирусам, вызываемое им заболевание, как правило, протекает в более тяжелой форме по сравнению с ОРВИ с развитием различных осложнений в виде синусита, пневмонии и поражения других внутренних органов. В случае с гриппом опаснее всего как раз осложнения, которые могут дать о себе знать в отдаленном периоде после перенесенного заболевания", - предупреждает Денис Усенко.
Когда обращаться к врачу
Чаще всего простуда ассоциируется с неопасной инфекцией, избавление от которой происходит через 7-10 дней, а лечение заключается в облегчении симптомов. Но в некоторых случаях обращение к врачу необходимо:
- —насморк, заложенность носа, ощущение давления длятся более 10 дней;
- —температура от 39° длится больше 4 дней и улучшения нет.
"Если появились слизистые выделения из носа, слабость, можно попробовать справиться самостоятельно. А вот если появился кашель, боль в горле, выделения из носа стали жёлтого или зелёного цвета, поднялась температура — тут без осмотра врача не обойтись. Он послушает легкие, осмотрит горло и определит тактику лечения, особенно это касается беременных женщин", - говорит София Михеенко, акушер-гинеколог.
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Диагностика
Чаще всего врач диагностирует простуду, опираясь на жалобы пациента и визуальный осмотр горла, носа, прослушивание легких. Иногда он может назначить общий анализ крови и мочи, в тех случаях, когда есть подозрение на пневмонию, - рентгенологическое исследование.
Лечение
Цель лечения ОРВИ - это облегчить состояние больного, ускорить воспалительную реакцию до стадии выздоровления и предотвратить появление осложнений.
"При ОРВИ важно бороться с общим проявлением интоксикации (попадания токсинов вирусов в организм). Необходимо пить воду до 3 литров в сутки. Это приведет к увеличению объема циркулирующей крови и разбавит действие токсинов (метод разведения). Также большое употребление воды усилит работу почек и ускорит выведение токсинов из организма (метод форсированного диуреза). Все это сразу облегчит состояние больного человека", - отмечает Константин Добрецов.
По словам Дениса Усенко, в случае с сезонными простудными заболеваниями необходимо отдавать предпочтение современным препаратам для купирования симптомов. Большую роль играет не только эффективность, но и безопасность лекарств, при этом не следует злоупотреблять народной медициной, поскольку это может стать причиной серьезных осложнений, которые будут напоминать о себе на протяжении всей жизни и существенно снижать ее качество.
Медикаментозное
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
"При боли в горле, наблюдающейся как при вирусных, так и бактериальных инфекциях врачи часто рекомендуют лекарства на основе естественного для организма фермента лизоцима, например — лизобакт. Этот фермент нейтрализует патогены вирусной и бактериальной природы, сохраняя нормальную микрофлору а также помогает укрепить местный иммунитет. Сейчас лизоцим есть и в виде спрея. При кашле и синусите с затяжным насморком лучше всего использовать муколитики на основе карбоцистеина, помогающие справиться одновременно с обеими проблемами, например, бронхобос. Данная группа препаратов эффективна и при одновременном синусите, отите и бронхите. При повышении температуры можно использовать жаропонижающие средства на основе парацетамола или ибупрофена, но только в тех случаях, когда температура достигает выше 38°, если какое-то имеющееся заболевание не требует иного. С помощью повышения температуры организм борется с инфекцией," - советует Денис Усенко.
По словам Константина Добрецова, при воспалении всегда возникает спазм капилляров и мелких сосудов: руки и ноги часто становятся холодными, а тело горячее. Для того, чтобы действие лекарств было максимальным и температура снизилась необходимо вместе с парацетамолом употреблять спазмолитик, например, но-шпу. Детям можно просто натереть ножки и ручки водкой или согревающей мазью. Для того, чтобы улучшить носовое дыхание и предотвратить возникновение синусита в нос целесообразно закапывать сосудосуживающие капли, но только в возрастной дозировке и не дольше 7 дней. Использование взрослых капель у маленьких детей может привести к подъему артериального давления и даже гипертоническому кризу. При выраженном насморке или стекании слизи по задней стенке глотки нужно промывать нос различными растворами или использовать спреи с морской водой. У детей промывание носа необходимо проводить с осторожностью, так как есть риск проникновения вирусов через слуховую трубу в среднее ухо и возникновения отита. Промывание носа может также уменьшить и кашель, который является рефлексом на стекание слизи. При болях в горле необходимо применять противовоспалительные спреи, а вот от антибактериальных растворов или пастилок лучше воздержаться. Если кашель возникает на фоне отсутствия насморка, а также имеется осиплость голоса, то целесообразно использовать ультразвуковые ингаляции с будесонидом. Такое состояние обязательно требует консультации лор врача или терапевта.
"Горчичники и другие согревающие процедуры можно проводить только в отсутствии повышенной температуры, использовать назальные спреи с интерфероном бессмысленно, так как они действуют только местно, в носоглотке. Если человек уже болеет, - местное применение никак не справится с инфекцией, распространившейся по организму", - уточняет Надежда Ершова, провизор, нутрициолог.
Витамины
Недостаток витаминов плохо влияет на работу иммунитета, поэтому можно принимать витамины: С, группу В, Д, А, Е.
"Витамины при простуде расходуются особенно быстро. Цинк, витамин С и Д помогут организму справиться с болезнью быстрее", - говорит София Михеенко.
© Depositphotos.com / troyanphotoПрием витаминов
© Depositphotos.com / troyanphoto
Прием витаминов
Антибиотики
Антибактериальные препараты эффективны только против определенных видов бактерий. Они не действуют на вирусы, поэтому принимать их при ОРЗ, ОРВИ, гриппе и любых других вирусных заболеваниях нет никакого смысла.
"Иногда их назначают при присоединении бактериальной инфекции к вирусной, при осложненном течении заболевания. Кроме того при бесконтрольном употреблении антибиотиков возникает антибиотикорезистентность, т.е. устойчивость бактерий к препарату. И тогда, когда действительно будет жизненно необходимо лечение данным антибиотиком - оно может просто не сработать. То же самое касается и курса лечения. Если врач назначил прием в течение 10 дней, больной пропил 3 дня, почувствовал улучшение и бросил дальнейший прием, очаг инфекции остается недолеченным, что может привести к хроническому течению заболевания", - предупреждает Надежда Ершова.
Противовирусные препараты
"Каждый препарат должен применяться своевременно. Так противовирусные препараты демонстрируют некоторую эффективность при начале применения в самом раннем периоде заболевания. И, напротив, в позднем периоде ОРВИ они могут быть малоэффективны и оказывать лишь дополнительную лекарственную нагрузку на организм," - отмечает Денис Усенко.
"В современных клинических рекомендацияхроссийского национального общества инфекционистов указано, что противовирусные препараты, такие как Умифеновир (Арбидол), Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (Ингавирин), Кагоцел и прочие, имеют уровень доказательности С при ОРВИ. То есть препараты не имеют необходимой доказательной базы, чтобы утверждать об их эффективности при данных заболеваниях", - говорит Надежда Ершова.
Народные средства
© Depositphotos.com / photonskБаня
© Depositphotos.com / photonsk
Баня
Народные средства можно использовать только в качестве дополнения к основному лечению, назначенному доктором, и только после согласования с ним.
Баня
В самом начале заболевания допустимо посетить баню или сауну, так как при прогревании включаются защитные силы организма и возрастает производство лейкоцитов. Потом попытка попариться может привести только к ухудшению состояния, так как вирусы невозможно вывести из организма с помощью пота, а в теплой среде наоборот увеличивается скорость их распространения.
Мед
Мед может помочь при сухом кашле, укрепить иммунитет и помочь купировать воспалительные процессы. Но нужно помнить, что он противопоказан аллергикам и полностью теряет свои полезные свойства при нагревании выше 40 градусов. Поэтому с горячим чаем его лучше есть вприкуску.
© Pixabay / Steve BuissinneМед
© Pixabay / Steve Buissinne
Мед
Перец
Капсаицин - вещество, которое содержится в остром перце, - хороший антисептик, он помогает активировать кровообращение, разжижить мокроту, снять отечность с горла и носа.
Отвары из трав
Простуда может протекать мягче и проходить быстрее, если в дополнение к основному лечению использовать лекарственные травы. Они могут быть в виде сиропов, пастилок, настоев для внутреннего применения и в виде мазей и растираний для внешнего. Так при кашле для выведения мокроты широко используются корень солодки, алтея, подорожник, мать-и-мачеха. Липа обладает жаропонижающим действием. К универсальным травам, отвары и настои которых полезно принимать при простуде, относятся ромашка, мята, календула, пустырник. Но все это только в том случае, если нет аллергических реакций.
Восстановление после простуды
После перенесенной простуды лучше придерживаться следующих правил:
- —Стараться высыпаться, хороший сон восстанавливает организм.
- —Чаще бывать на свежем воздухе.
- —Если принимались антибиотики, необходимо пропить курс пробиотиков, чтобы восстановить кишечную микрофлору.
- —Пить побольше жидкости.
- —Разнообразно питаться.
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Простуда при беременности
Чаще всего простудные заболевания у беременных протекают без последствий для малыша.
"Но исключения, конечно, могут быть, и тяжелое течение ОРВИ может дать осложнения на органы и системы самой беременной женщины. И дальше течение беременности будет зависеть от того, как организм будущей мамы будет справляться. Баня во время беременности не рекомендуется, так как перепады температур могут негативно сказаться на функционировании плаценты и состоянии сердечно-сосудистой системы будущей мамы. Она и так нагружена увеличенным объемом крови. Отвары из трав можно пить с осторожностью. Не все травы можно использовать, находясь в положении. Антибиотики во время беременности назначают с осторожностью и только по показаниям," - отмечает София Михеенко.
Прогноз и профилактика
Основные меры профилактики сезонных простудных заболеваний в осенне-зимний период сводятся к тому, что необходимо поддерживать иммунную систему, остерегаться контакта с инфекционными больными, соблюдать меры личной гигиены и избегать факторов, повышающих риск развития заболевания, например, стресса, переохлаждения, мест скопления людей. В качестве профилактики гриппа наибольшую эффективность имеет прививка.
"Также большую роль играет профилактика последствий ОРВИ, гриппа и бактериальных инфекций — это своевременное комплексное лечение заболевания под наблюдением врача, а также обследование систем органов при наличии симптомов осложнений. В случае с сезонными простудными заболеваниями необходимо отдавать предпочтение современным препаратам для купирования симптомов. Большую роль играет не только эффективность, но и безопасность лекарств, при этом не следует злоупотреблять народной медициной, поскольку это может стать причиной серьезных осложнений, которые будут напоминать о себе на протяжении всей жизни и существенно снижать ее качество," - предупреждает Денис Усенко.
Эксперт напоминает, о чем следует помнить при лечении:
- —Любые препараты имеют противопоказания, с ними необходимо ознакомиться. Наиболее безопасные - на основе естественных факторов защиты организма, например, на основе лизоцима, поскольку это натуральный фермент. Однако с осторожностью следует относиться к так называемым БАД (биологически активным добавкам) — даже если вам их порекомендовали в аптеке при запросе противопростудных средств. Помните, что лечить могут только лекарства, а добавки — это всего лишь источники пищевых компонентов.
- —Нельзя применять антибиотики без назначения врача, поскольку они не помогут при вирусном заболевании и могут сильно навредить организму. Применение антибиотиков оправдано только в том случае, если заболевание имеет бактериальное происхождение и того требует состояние пациента, а определить это может только врач.
- —Если улучшения самочувствия в течении первых трех дней заболевания нет, не стоит дальше заниматься самолечением. ОРВИ, грипп, бактериальная инфекция могут иметь серьезные последствия для организма, поэтому терапию должен определять врач, обращаться к которому следует своевременно.