https://ria.ru/20230411/serdtse-1864617905.html

Обследование сердца: когда нужно, методы диагностики и анализы

Как проверить сердце: обследование, полная и комплексная диагностика, анализы

Обследование сердца: когда нужно, методы диагностики и анализы

Своевременная оценка работы сердца позволяет выявить и предотвратить риск развития гипертонии, пороков, инфаркта, аритмии и ряда других недугов. Когда... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T20:53

2023-04-11T20:53

2023-04-11T20:53

здоровье

сердце

россия

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Своевременная оценка работы сердца позволяет выявить и предотвратить риск развития гипертонии, пороков, инфаркта, аритмии и ряда других недугов. Когда необходимо пройти полное обследование и как проверить сердце и сосуды, почему важна комплексная диагностика, основные методы и лабораторные анализы, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – в материале РИА Новости.Как проверить работу сердцаОбъем обследования, необходимый в каждом конкретном случае, определяет специалист на приеме. Екатерина Племянникова, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, отмечает, что объем обследования индивидуален и зависит от ряда факторов: пол, возраст, наследственность, уже известные болезни сердца и сосудов, сопутствующие заболевания, наличие нарушения обмена веществ, вредных привычек, гиподинамия, особенности питания, избыточный вес, нарушение сна, храп. Вот неполный список факторов риска, которые приводят к заболеваниям сердца.Осмотр кардиологаПо мнению эксперта, о проявлении болезней сердца и сосудов может свидетельствовать повышение артериального давления, пусть даже изредка. Поэтому важно постоянно отслеживать показатели АД и в случае необходимости обращаться к кардиологу. Именно своевременное проведение оценки работы сердца позволяет избежать таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, аритмия, недостаточность сердечной деятельности, гипертония и др.ЭКГЭлектрокардиограмма (ЭКГ) является наиболее распространенным скрининговым методом диагностики. Она, как и все исследования, имеет свои диагностические возможности, но и ограничения."На ЭКГ можно увидеть косвенные признаки гипертонии, увеличение размеров полостей сердца, нарушение проводимости. Однако следует помнить, что ЭКГ отображает ситуацию в момент съемки и, к примеру, если мы подозреваем нарушение ритма сердца или преходящую ишемию и на момент исследования с этим все в порядке, то ЭКГ не покажет эти изменения", – поясняет Екатерина Племянникова. Такая съемка должна проводиться непосредственно в момент приступа.Холтеровское мониторированиеДля выявления преходящей аритмии, ишемии проводится суточное мониторирование ЭКГ – холтеровское мониторирование ЭКГ. В этом случае электрокардиограмма снимается в течение 24 часов (но может и более продолжительное время), как в покое, так и при нагрузке, и во сне.Нагрузочные пробыОсобое внимание, по словам врача, следует уделить нагрузочным пробам, которые проводятся на велосипеде или на беговой дорожке. Эти исследования позволяют косвенно оценить состояние сосудов сердца. Суть метода заключается в том, что при нагрузке органу требуется больше питательных веществ. Если просвет сосуда существенно сужен, то через него невозможно принести с током крови достаточное количество питательных веществ для сердца, прежде всего кислорода, и приборы это фиксируют. Для врача в таком случае это информация о необходимости более детальной оценки состояния сосудов сердца, а для пациента – это профилактика инфаркта.ЭХОКГ"Для оценки размеров сердца, его полостей, состояния клапанного аппарата, сократительной (насосной) способности сердца используется ЭХОКГ. Это ультразвуковое исследование сердца, т.е. УЗИ сердца и ЭХОКГ – это одно и тоже", – поясняет кардиолог. Ряд диагнозов устанавливается именно на основании этой методики. Это пороки сердца (как врожденные, так и приобретенные), некоторые кардиомиопатии. По данным ЭХОКГ можно судить о тяжести последствий перенесенного инфаркта миокарда, о степени нагрузки на сердце при заболеваниях легких. Важным показателем является оценка насосной функции сердца. Это один из критериев тяжести сердечной недостаточности.На сегодняшний день золотым стандартом среди нагрузочных проб, по словам специалиста, является стресс ЭХОКГ. Проба может проводиться как на велоэргометре, так и на беговой дорожке. Но в случае, если пациент не может выполнить нагрузку, к примеру, из-за заболеваний суставов, используется специальный препарат. В таком варианте пробы внутривенно вводится лекарство, которое имитирует нагрузку для организма (увеличивает пульс, повышает давление), а человек просто лежит на кушетке. При этом приборы по тому же принципу фиксируют: есть косвенные признаки, что сердцу не хватает кислорода, или нет. Нагрузочные пробы помимо преходящей ишемии также позволяют оценить реакцию давления на нагрузку и переносимость нагрузок в целом. Если речь идет о профилактике инфаркта, то проба с нагрузкой – это основной вид неинвазивной диагностики.КоронарографияИсследование может проводиться в двух вариантах:Суть обоих методов заключается в том, что в сосудистое русло вводится препарат, способный контрастировать сосуды, и под контролем рентгеновских лучей проводится оценка состояния сосудов сердца.Врач поясняет, что прямая коронарография проводится в стационаре, без наркоза. Место доступа – это лучевая или бедренная артерия. Пациент лежит на операционном столе. Иглой пунктируется место доступа и вводится контрастное вещество. По достижению контрастом сосудов сердца под контролем рентгена в режиме реального времени на экране монитора врач и пациент видят, как заполняются сосуды сердца. Если есть атеросклероз, возникают сужения просвета сосудов."При значимом сужении процедура диагностики может перейти в лечебный этап – постановку стентов. Стенты – это металлические пружинки, которые из того же доступа подводятся к проблемной зоне и с помощью специальных баллонов раздуваются до диаметра сосуда. Тем самым восстанавливается кровоток. Этап диагностики занимает порядка 30-60 минут. В случае необходимости проведения стентирования сосудов сердца, время нахождения в операционной увеличивается в зависимости от сложности манипуляции и количества устанавливаемых стентов. Стентирование коронарных артерий наиболее успешно используется в случае предынфарктных состояний и ранних сроков текущего инфаркта", – уточняет Екатерина Племянникова.По словам эксперта, коронароангиография методом компьютерной томографии проводится амбулаторно. Для пациента – это тоже самое, что прийти на компьютерную томографию, только с контрастированием. При этом в вену вводится контрастное вещество, в специальном режиме делается томография и получаются данные о состоянии сосудов сердца.Рентгенография грудной клеткиРентгенограмма грудной клетки – рутинное исследование, позволяющее оценить не только состояние легких, костных структур, но и положение сердца в грудной клетке, его размеры. На рентгенограмме можно увидеть увеличение размеров сердца, что происходит, в частности, при длительно не леченой гипертонии, пороках сердца, кардиомиопатиях, сердечной недостаточности. Этот скрининговый метод может указать на необходимость проведения обследования органа.Радионуклидное исследованиеДля выполнения радионуклидного исследования используют специальный аппарат (гамма-камеру), который формирует изображения после введения радиоактивного препарата. Екатерина Племянникова поясняет, что существуют различные варианты исследования, такие, как:Данные методики используются как вспомогательные в случае, если традиционные исследования не позволяют ответить на необходимые вопросы. С помощью радионуклидной диагностики сердца можно получить информацию, как об анатомических особенностях сердца, так и функциональных. Например, можно оценить степень кровенаполнения мышцы сердца (миокарда), дефекты кровенаполнения после перенесенного инфаркта и даже выполнить нагрузочные пробы.МРТ сердцаВрач отмечает, что, к сожалению, в условиях пандемии коронавируса, количество случаев миокардитов существенно увеличилось. Однако постановка данного диагноза затруднена ввиду высокой стоимости исследования, поэтому зачастую диагноз остается неустановленным и своевременное лечение может быть не назначено. Еще одной нишей для МРТ сердца является выявление такого состояния, как аритмогенная дисплазия правого желудочка. Это врожденное состояние, которое может проявлять себя аритмиями, в том числе жизнеугрожающими. МРТ сердца также используется при подозрении на опухоли. В остальном, параметры магнитно-резонансной томографии сердца сопоставимы с данными ЭХОКГ. А что касается точности измерений, то ЭХОКГ –метод субъективной оценки, а МРТ – объективной, т.е. более точный.КТ сердцаКомпьютерная томография сердца используется при подозрении на травмы сердца, врожденные пороки и аномалии развития сосудов, опухоли, тромбы.Лабораторные анализыБолезни сердца зачастую ассоциированы с нарушением обмена веществ, эндокринными расстройствами, болезнями почек. Своевременно выполненные лабораторные анализы могут помочь выявить указанные нарушения на ранних стадиях. По словам Екатерины Племянниковой, обычно назначаются такие скрининговые исследования, как анализ крови на креатинин, общий холестерин, глюкозу. Однако существуют лабораторные показатели, которые позволяют выявить проблему на более ранних стадиях: так, до повышения глюкозы в крови можно зафиксировать повышение инсулина и это уже будет указывать на начальное нарушение обмена углеводов, т.е. преддиабет.Врач поясняет, что общий холестерин – отображает сумму "плохого" и "хорошего" холестерина. Чтобы разобраться детально, что происходит с жировым обменом, нужно сдать анализ крови на липидограмму. Если имеется повышение "плохого" холестерина – это приводит к формированию атеросклеротических бляшек в сосудах и развитию атеросклероза.Анализ крови на мочевую кислоту позволяет оценить состояние белкового обмена. В скрининговых поликлинических обследованиях обычно не включен. При повышении мочевой кислоты со временем развивается почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, подагра.Уровень гормонов щитовидной железы – ТТГ, Т4 св. – позволяет оценить ее функцию. Нарушение функции щитовидки может негативно сказываться на работе сердца.Специфическим показателем является анализ крови на proBNP. Он позволяет оценить наличие сердечной недостаточности.Допплеровское исследование сердцаУльтразвуковая методика оценки состояния скоростей кровотока в сосудах сердца. В ряде случаев это исследование может помочь для оценки состояния сосудистого русла, когда стоит выбор в пользу недорогих методов диагностики.Когда нужно проверятьПроверку сердца Екатерина Племянникова рекомендует проводить если:◆ имеются такие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, как избыточный вес, мужской пол, отягощенная наследственность по болезням сердца и сосудов, курение или злоупотребление алкоголем, хрониостресс, малоподвижный образ жизни, проблемы со сном;◆ уже имеются диагностированные болезни сердца и сосудов;◆ присутствует храп. Как правило, со временем он осложняется задержками дыхания во сне (апноэ). Известно, что при тяжелом апноэ риск развития инфарктов и инсультов увеличивается в пять раз.◆ нет вышеперечисленных состояний, но вам 40+. "Это тот возраст, когда у мужчин часто дебютируют болезни сердца и сосудов, а у женщин подходит время менопаузы. Менопауза – этот тот рубикон для женщин, когда происходит не только перестройка в женских половых гормонах, но и в организме создаются предпосылки для формирования болезней сердца и сосудов", – предупреждает врач.Где проверитьДля прохождения обследования не обязательно госпитализироваться. В существующих условиях основные обследования сердца и сосудов можно пройти в течение двух дней амбулаторно, обратившись в клиники, специализирующиеся на кардиодиагностике. Сегодня существуют так называемые кардио-чекапы, которые включают в себя базовые кардиообследования. А тем, у кого уже диагностированы болезни сердца и сосудов, следует постоянно наблюдаться у кардиолога. В случае необходимости лечащий врач направит пациента на дообследование.ПрофилактикаЧтобы иметь здоровое сердце и сосуды, важно иметь правильные привычки:

https://ria.ru/20230405/serdtse-1862930203.html

https://ria.ru/20221214/sgu-1838140175.html

https://rsport.ria.ru/20230406/son-1863571999.html

https://ria.ru/20230224/serdtse-1854081248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, сердце, россия