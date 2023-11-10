https://ria.ru/20231110/kompyuternaya_tomografiya-1908500612.html

Компьютерная томография: для чего нужна, как подготовиться, отличия от МРТ

КТ: что такое компьютерная томография, как делают, что показывает и отличие от МРТ

Компьютерная томография: для чего нужна, как подготовиться, отличия от МРТ

Компьютерная томография (КТ) — один из наиболее востребованных методов лучевой диагностики, который позволяет специалистам получить более детальную картину,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:29

2023-11-10T15:29

2023-11-10T15:29

компьютерная томография (кт)

диагностика

медицина

здоровье

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Компьютерная томография (КТ) — один из наиболее востребованных методов лучевой диагностики, который позволяет специалистам получить более детальную картину, обнаружить патологии и подобрать лечение. Виды и особенности исследования, сколько длится процедура, как часто ее можно делать и как к ней подготовиться, а также что лучше: КТ или МРТ, — в материале РИА Новости.Компьютерная томография (КТ)Компьютерная томография (КТ) — это один из методов рентгенологической диагностики в основе которого лежит послойное исследование структуры внутренних органов и тканей человека."Развитие КТ в медицинской практике началось в 60-х годах прошлого столетия, когда математик из ЮАР Алан Мак Кормак описал принцип получения послойных изображений объекта и предложил способ реконструкции трехмерной структуры из множества проекций. Эта идея заинтересовала группу инженеров английской фирмы электромузыкальных инструментов EMI, которая во главе с инженером Годфри Хаунсфилдом создала первый прототип компьютерного томографа и провела первое исследование у пациентки с опухолью головного мозга, которое длилось 9 часов. Об этом в 1972 г. на конгрессе Британского радиологического института Годфри Хаунсфилд и врач Дж. Амброус выступили с сообщением "Рентгенология проникает в мозг". В 1979 г. Алану Мак Кормаку и Годфри Хаунсфилду за разработку метода рентгеновской̆ компьютерной̆ томографии была присуждена Нобелевская премия в области медицины. К этому моменту исследование головного мозга занимало всего несколько минут", — рассказывает Ирина Мащенко, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог, председатель правления ассоциации специалистов лучевой диагностики в перинатологии и педиатрии.Суть методаКТ-исследование послойно отображает строение органов и тканей в зоне сканирования, а также позволяется создать трехмерные реконструкции, которые дают врачам возможность получить пространственное представление о расположении органов и точную локализацию патологического очага. Марина Герко, врач-рентгенолог, заведующая отделением лучевой диагностики поясняет, что при классической рентгенографии легких выполняется от одного до трех снимков (прямая, боковая, специальные проекции), а при КТ — от 200 до 800 за одно исследование.- Отдельно хочу подчеркнуть, что это именно рентгенологический метод диагностики, то есть в ходе исследования пациент получает некоторую дозу облучения (большую, чем при простом рентгене, но допустимую для организма). Именно поэтому такой вид исследования выполняется строго по показаниям и при наличии направления от лечащего врача, — отмечает эксперт.Во время процедуры пациент неподвижно лежит на специальном столе, вокруг которого перемещается рентгеновская трубка (расположена в специальном корпусе — гентри) и выполняет серию снимков. Затем с помощью компьютерных программ полученные данные обрабатываются, формируются высококачественные детализированные изображения, которые анализирует врач-рентгенолог.Как делают взрослым и детямСамо исследование взрослым и детям выполняется одинаково. Однако в случае с маленьким пациентом родитель (или другой его представитель) может присутствовать рядом, чтобы помочь ребенку лежать неподвижно. Марина Герко отмечает, что КТ детям назначают редко, по особым показаниям, для исключения тех патологических изменений, которые не удается установить с помощью альтернативных методов диагностики — УЗИ, МРТ, обычного рентгена.Сколько по времени делается процедураВремя зависит от вида и области исследования. Процедура без контрастирования в среднем длится 3-5 минут. Если необходимо провести исследование с контрастированием (когда в организм вводится специальный рентген-контрастный препарат), длительность увеличивается до 10-30 минут.Ирина Мащенко уточняет, что подавляющее большинство современных томографов являются многосрезовыми. Время сканирования одной области тела занимает всего несколько секунд. Самые современные компьютерные томографы (с наличием двух рентгеновских трубок или с очень широким детектором) сканируют одну область тела менее, чем за одну секунду, что позволяет значительно расширить возможности диагностики заболеваний сердца и сосудов."25-30 минут потребует обследование сустава с усилением и около часа длится компьютерная урография или сканирование желчевыводящих путей при проведении КТ с контрастным веществом", — уточняет Тимур Исмайылов, травматолог-ортопед ГАУЗ Клинического консультативно-диагностического центра им. И.А. Колпинского, поликлиники №1.Что показываетКомпьютерная томография стала незаменимым методом в диагностике заболеваний различных органов и систем: в пульмонологии, торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии, абдоминальной хирургии, онкологии, нейрохирургии и неврологии, травматологии."Исследование может предоставить важную информацию о травмах кистей, стоп пациента и других костных структур, в том числе и позвоночника, так как на нем хорошо видны даже мелкие кости и окружающие их ткани, также этот вид исследования часто оказывается предпочтительным способом диагностики многих видов злокачественных опухолей (рака печени, легких и поджелудочной железы). КТ применяется при таких заболеваниях, как: остеопороз, сколиоз, переломы и трещины костей, болезни органов желудочно-кишечного тракта, пневмония, онкология и ее метастазы, астма, хронический бронхит, туберкулез, аневризмы и многих других", — отмечает Тимур Исмайылов.Кроме того, это основной метод диагностики в современной стоматологии. Врач-стоматолог Олег Щекин, кандидат медицинских наук, поясняет, чтопо снимку КТ специалисты смотрят кость, ее размер для будущей имплантации, воспалительные явления в области зубов, где были удалены нервы (кисты, гранулемы), скрытые кариозные полости, можно увидеть признаки онкологии в костях челюсти.Расшифровка результатовПосле исследования пациенту выдают на руки снимки или запись КТ на электронном носителе и письменное заключение рентгенолога с описанием размера, формы, расположения исследуемых органов или структур, выявленные отклонения от нормы с их подробным описанием, но следует понимать, что окончательный диагноз врач-рентгенолог не ставит. Олег Щекин говорит, что в стоматологии врачи чаще сами занимаются интерпретацией КТ, кроме того, на сегодня есть программа искусственного интеллекта (от российского разработчика), которая подробно читает исследования. Это отличный помощник для врача и независимая экспертность для пациента.ВидыСегодня компьютерная томография подразделяется на следующие виды:● Пошаговую компьютерную томографию. При которой рентгеновский луч проходит сквозь тело пациента, фиксируется детектором и подвергается компьютерной обработке, после чего пациент смещается по отношению к источнику излучений и формируется следующий снимок, серия изображений происходит путем “покадровой” съемки.● Спиральную компьютерную томографию (СКТ). В процессе исследования осуществляется послойное сканирование объекта, но сам аппарат сконструирован так, что стол и рентгеновская трубка непрерывно движутся по спирали относительно друг друга.● Мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ). Тимур Исмайылов поясняет, что в настоящее время разработаны МСКТ с четырьмя рядами детекторов, этот вид позволяет проводить исследования органов и давать оценку физиологическим процессам практически в реальном времени.● Электронно-лучевую томографию (ЭЛТ) — это метод сверхбыстрого сканирования, позволяющий получить большое число срезов для создания высококачественных трехмерных изображений, он особенно актуален при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.По областям выделяют КТ-исследования: головы, легких, брюшной полости, малого таза, костно-суставной системы, КТ-ангиографию (исследование сосудов с контрастом), специализированные исследования (например, КТ-остеоденситометрия — диагностика плотности костной ткани)."Отдельно выделяют КТ с контрастированием, при котором пациенту вводят (или дают выпить) рентгеноконтрастное вещество, основанное на йоде или сульфате бария, для искусственного контрастирования органов и тканей, часто используют болюсное введение красящего вещества, когда препарат поступает в вену автоматически с нужной скоростью с помощью насоса-инжектора. Метод применяют в тех случаях, когда невозможно получить изображение проекции структуры при проведении стандартного КТ", — поясняет Тимур Исмайылов.ПоказанияПоказаниями к проведению компьютерной томографии служат:● патологии головного мозга и черепа (исключение инсультов, кровоизлияний, объемных образований, переломов костей);● лор-патологии (исследование воспалительных изменений, объемных образований в придаточных пазухах носа, височных костях и внутреннем ухе);● патологии легочной ткани (воспалительные процессы, аномалии развития, профзаболевания, новообразования);● патологии органов брюшной полости;● урологические заболевания;● патологии сосудов (только с внутривенным контрастированием);● болезни костно-суставной системы (кости, суставы, позвоночник);● проблемы в зубочелюстной области (чаще всего используется специализированные стоматологические КТ-аппараты);● онкологические заболевания — стадирование и контроль лечения."В некоторых случаях в рамках диспансеризации может выполняться низкодозовая компьютерная томография органов грудной клетки (когда дозовая нагрузка в сравнении с обычным КТ-исследованием минимальная, а полученные данные в разы информативнее классической флюорографии)", — поясняет Марина Герко.ПротивопоказанияПоскольку в основе получения изображений при КТ лежит воздействие рентгеновского излучения, проведение этого исследования строго регламентировано и должно быть обоснованным, особенно у беременных и детей.Противопоказаниями для применения КТ, по словам Тимура Исмайылова, является наличие у пациентов:● тяжелых патологий сердца;● аллергии на вводимый контрастный препарат, йод и морепродукты (при проведении КТ с контрастированием);● почечной недостаточности;● сахарного диабета декомпенсированного типа;● заболеваний щитовидной железы;● массы тела более максимальной для прибора;● миеломной болезни;● плазмоклеточной дискразии;● беременности и лактации (как относительные противопоказания).В случае контрастных исследований абсолютным противопоказанием к введению контрастных препаратов является наличие у человека аллергии на йод и йодсодержащие препараты (контрастные вещества для внутривенного введения в большинстве своем изготавливаются на основе йода). Именно поэтому контрастные исследования выполняются строго после консультации лечащего врача и по его направлению.Беременность и грудное вскармливаниеПо словам Марины Герко, в этом случае абсолютных противопоказаний к проведению бесконтрастных КТ-исследований нет. В особо важных случаях КТ может проводиться беременным женщинам (на любом сроке), кормящим и новорожденным."Но только по экстренным показаниям, когда польза от исследования явно перевешивает риск. К ним можно отнести: тяжелые травмы, подозрение на кровоизлияние в мозг, повреждения крупных сосудов", — говорит Тимур Исмайылов. Врач поясняет, что если в период лактации женщине необходимо внутривенно ввести йодсодержащее рентгеноконтрастное вещество (провести КТ с контрастированием), ей следует временно прекратить кормить ребенка грудью, поскольку оно может попасть в грудное молоко. Возобновить кормление можно через 24 часа после процедуры.Отличие от МРТКТ и МРТ кардинально отличаются по способу получения изображений и физическим явлениям, на которых они основаны: в случае КТ — это рентгеновское излучение, а в основе МРТ лежит ядерно-магнитный резонанс, то есть изменение сигнальных характеристик атомов водорода под воздействием сильного магнитного поля. Таким образом, при МРТ не происходит облучения пациента. Кроме того, по словам Марины Герко, есть отличия и в применении этих видов исследований. Чаще всего на МРТ оценивают мягкие ткани, так как визуализация органа напрямую зависит от содержания молекул воды, а значит, и количества атомов водорода. То есть, если в ткани содержится мало жидкости, она будет видна хуже или вовсе не видна (например, легкие на МРТ практически не видны). И наоборот, чем больше содержание жидкости в исследуемом органе, тем лучше его визуализация. Поэтому, если необходимо оценить легочную ткань, костную структуру, выполняют КТ, если мягкие ткани, в том числе связки, мениски в суставах или межпозвонковые диски — МРТ.Что лучше — МРТ или КТКаждый из этих методов имеет свои особенности и преимущества, позволяющие во многих случаях дополнять друг друга. Марина Герко уточняет, что органы брюшной полости могут исследовать как с помощью КТ, так и с помощью МРТ. Головной мозг лучше виден на МРТ. Сосуды также можно оценить с помощью МРТ, причем в этом случае контрастирование не нужно, так как жидкая кровь и так хорошо видна."К сожалению, не всегда при МРТ получается достоверно трактовать выявляемые изменения в сосудах, тогда могут назначить КТ с контрастированием (КТ-ангиографию) для более подробной диагностики патологии", — говорит эксперт.Тимур Исмайылов дополняет, что КТ является лучшим методом при обнаружении злокачественных опухолей, пневмонии, патологии легких и грудной клетки, повреждениях грудной полости и органов, находящихся в ней, кровотечении в головном мозге, особенно после травм. Сломанные кости и позвонки четче видны на КТ.Таким образом, зачастую методы КТ и МРТ являются не конкурирующими, а дополняющими. Или могут применяться в качестве альтернативны при наличии противопоказаний к одному из них.Подготовка к исследованиюСпециальной подготовки большинство КТ-исследований не требует. Ирина Мащенко поясняет, что последний прием пищи желательно закончить за 2-3 часа. Пациента могут попросить приехать на обследование натощак, если область исследования — брюшная полость. Перед визитом можно пить жидкость в неограниченном количестве (даже рекомендуется чуть больше, чем обычно). Важно проконсультироваться с лечащим врачом для исключения противопоказаний и получить направление.Особенности подготовки с болюсным (контрастным) усилениемВ некоторых случаях для КТ применяют йодсодержащие контрастные препараты."В зависимости от цели диагностики они вводятся внутривенно (например, контрастирование сосудов при ангиографии, для выявления и оценки структуры патологических образований) или пациенту могут предложить выпить раствор для контрастирования полости желудка и кишечника, — поясняет Дарья Алексеева, врач-рентгенолог, заведующая отделением лучевой диагностики. — Противопоказаниями для внутривенного контрастирования является наличие аллергических реакций на йод, а также тяжелая поливалентная аллергия, особенно если у пациента были случаи отека Квинке или анафилактического шока. У таких больных при необходимости проведения КТ требуется обязательная консультация аллерголога".Также, перед исследованием с контрастным препаратом необходимо обязательно оценить уровень креатинина в сыворотке крови. Этот показатель свидетельствует о сохранности функции почек и говорит о том, что контрастное вещество может быть выведено ими в полном объеме без вреда для организма. При выявлении значимого повышения уровня креатинина потребуется консультация нефролога."Если человек принимает препараты от сахарного диабета на основе метформина или другие нефротоксические лекарства, их необходимо исключить за 48 часов до процедуры (предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом о возможности отмены), — говорит Марина Герко. — Также важно принести с собой и предоставить врачу-рентгенологу все выписки и протоколы операций, связанные с зоной обследования, а также (при наличии) предыдущие заключения и самое главное — диски с предыдущими данными".Особенности при исследовании различных частей телаОсобых различий в проведении КТ той или иной области нет, разве что пациента могут положить как головой в сторону гентри, так и ногами, иногда кладут на живот.Популярные вопросыЭксперты ответили на самые волнующие вопросы о компьютерной томографии.Показывает ли онкологию?"На КТ достаточно точно можно увидеть мелкие образования легких, печени, поджелудочной железы, почек, костей, мышц, молочных желез. А вот увидеть полипы желудка и толстой кишки, из которых впоследствии могут образоваться раковые опухоли, на КТ не получится. Из-за особенностей строения органов их просто не видно. Поэтому КТ не заменяет гастроскопию и колоноскопию. Но если сочетать все три исследования вместе, то может получиться достаточно хороший комплекс скрининга рака, особенно для людей из группы риска", — говорит Инна Тулина, доцент кафедры колопроктологии и эндоскопической хирургии МГМУ им. И. М. Сеченова, врач-колопроктолог-онколог.Для онкологических пациентов жизненно необходимо проведение КТ, потому что именно оно позволяет выявить рост опухоли в самом начале и вовремя приступить к лечению.Как часто можно делать?Марина Герко поясняет, что при диагностических КТ, как и при любом другом рентген-исследовании, можно выполнять такое их количество, какое необходимо для постановки точного диагноза или оценки динамики. То есть, нет ограничений ни по количеству, ни по частоте применения КТ, если они выполняются по показаниям. Тем не менее, в каждом медицинском учреждении ведется строгий контроль лучевой нагрузки у пациента и, в случае превышения допустимых значений, может быть использован альтернативный метод диагностики.Тимур Исмайылов уточняет, что существуют гигиенические нормативы среднегодовой эффективной дозы (для населения 1 мЗв (миллизиверт) в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год), если говорить простым языком, чтобы исключить риск для здоровья человека, КТ допускается применять не чаще одного раза в год, но при наличии медицинских показаний число обследований допускается увеличить.Сколько стоит процедура?Стоимость процедуры варьируется от 1500 до 11000 рублей в зависимости от региона, вида КТ, областей исследования, а также от необходимости применить контрастное усиление. В среднем, например, в Санкт-Петербурге стоимость бесконтрастного КТ от 3000 до 5000 рублей за одну область. Контрастное исследование может стоить от 7000 до 17000 рублей.

https://ria.ru/20230914/rak-1896184861.html

https://ria.ru/20230929/golovokruzhenie-1899426395.html

https://ria.ru/20230411/serdtse-1864617905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

компьютерная томография (кт), диагностика, медицина, здоровье