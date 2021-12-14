https://ria.ru/20211214/gormon-1763635389.html

ТТГ: о каких болезнях говорит отклонение от нормы тиреотропного гормона

Что такое тиреотропный гормон (ТТГ): норма, повышенные и пониженные показатели

ТТГ: о каких болезнях говорит отклонение от нормы тиреотропного гормона

Тиреотропный гормон - основной регулятор функции щитовидной железы. Какова его норма для мужчин и женщин, что делать, если ТТГ понижен или повышен, в каких... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:46

2021-12-14T12:46

2021-12-14T12:46

общество

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гормоны

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Тиреотропный гормон - основной регулятор функции щитовидной железы. Какова его норма для мужчин и женщин, что делать, если ТТГ понижен или повышен, в каких случаях необходимо лечение, - ответы на эти вопросы в материале РИА Новости.Тиреотропный гормон (ТТГ)ТТГ - это гормон, который вырабатывается в передней доли гипофиза, расположенного на нижней поверхности головного мозга. Главной функцией тиреотропного гормона является регуляция работы щитовидной железы."В настоящее время ученые говорят о том, что для правильного функционирования человеческого организма нужен не только йод как микроэлемент, но и селен. Тиреотропин повышает активность селен-зависимого фермента периферических тканей, тем самым как бы "подготавливая" их к воздействию тиреоидных гормонов", — рассказала РИА Новости эндокринолог Татьяна Гудожникова.За что отвечаетПри нехватке тиреоидных гормонов Т3 и Т4 (йодированные аминокислоты, которые регулируют обмен питательных веществ) повышается уровень ТТГ, что позволяет поддерживать стабильный гормональный баланс в среде щитовидной железы.Все гормоны щитовидки являются основными регуляторами расхода энергии человека, поэтому поддержание их концентрации так важно для полноценной жизнедеятельности всего организма.Норма ТТГВ зависимости от пола и возраста показатели тиреотропного гормона различаются. Определить нормальный уровень гормона может только врач-эндокринолог.При этом ночью (с двух до четырех часов утра) показатели ТТГ самые высокие, а в вечернее время (с пяти до семи вечера) наблюдается наиболее низкий уровень гормона.У женщинВ связи с репродуктивными особенностями организма женщинам поддерживать гормональный баланс особенно важно. Поэтому показатели нормы ТТГ для женщин разнятся с показателями для мужчин, а любое отклонение значений может привести к развитию ряда серьезных патологий.Таблица по возрастуВозрастные показатели нормы тиреотропного гормона у женщин существенно отличаютсяПри беременностиУ беременных женщин показатель тиреотропного гормона в крови считается нормальным, если он составляет не менее двух мЕд/л. Однако в зависимости от триместра норма ТТГ может незначительно отличаться.Для первого триместра (до 13 недели) характеры показатели 0,1 - 2,5 мЕд/л.Для второго (14-27 неделя) - 0,2 - 3,0 мЕд/л.Для третьего (28-41 неделя) - 0,3 - 3,0 мЕд/л.У мужчинМаксимальная концентрация тиреотропного гормона в крови у мужчин наблюдается в период активного роста организма. В отличие от женщин, мужские показатели ТТГ на протяжении жизни различаются не так сильно. От 15 до 50 лет норму составляют 0,4 - 4,0 мЕд/л; от 50 лет и старше - 0,5 - 8,9 мЕд/л.У детейВ детском возрасте уровень тиреотропного гормона в крови подвержен максимальным колебаниям.Причины отклонения от нормыПоказатели тиреотропного гормона отклоняются от нормы в том случае, если у человека имеются заболевания щитовидной железы. Она тесно связана с другими внутренними органами и влияет на работу всего организма. Нарушение гормонального синтеза зачастую вызвано неполноценным сном, приемом некоторых лекарственных средств (нейролептики, йодиды, преднизолон и т.д.), черепно-мозговыми травмами, опухолью гипофиза и другими внешними или внутренними факторами.ПовышенПовышенный ТТГ может указывать на наличие следующих заболеваний:Однако высокий уровень тиреотропного гормона в организме не всегда указывает на заболевание: он часто бывает при беременности, у людей с высокой физической нагрузкой, у женщин во время климакса.Главными симптомами повышенных показателей ТТГ считаются: утолщение в области шеи, слабость, отечность и бледность кожи, плохой аппетит, повышенная раздражительность, нарушение сна, тошнота, понижение температуры, апатия, депрессия, сложность концентрации внимания.ПониженПониженные показатели ТТГ могут свидетельствовать о развитии следующих болезней:При этом низкий уровень тиреотропного гормона нередко бывает при передозировке гормональных препаратов, голодании или диетах, а также во время первого триместра беременности.Основными симптомами пониженного уровня ТТГ являются: повышенная температура, сильные головные боли, повышенное давление, тахикардия, расстройство желудка, эмоциональная неуравновешенность.Когда необходим анализСистематический контроль уровня тиреотропного гормона в крови обязателен у пациентов, имеющих даже незначительные патологии щитовидной железы, особенно у мужчин от 40 лет и у женщин старше 50-ти.Анализ на уровень тиреотропного гормона врач назначает в случае подозрения на дисфункцию щитовидки. Обычно это происходит при наличии таких симптомов как постоянная слабость, облысение, резкая потеря или набор веса, отечность вокруг глаз, непереносимость яркого света, сухость кожи, заметное внешне увеличение щитовидной железы и т.д.Новорожденным такое исследование проводят для выявления нарушений работы щитовидки.ПодготовкаРекомендуется сдавать анализ утром, так как в течение дня показатели могут колебаться. За два часа до анализа уровня ТТГ в крови нельзя курить, за два дня не стоит переедать, нагружать желудок острой и жирной пищей, алкоголем. Также за трое суток лучше обойтись без интенсивных физических упражнений, а перед самой процедурой врачи просят не завтракать (можно выпить только стакан негазированной воды).Что может повлиять на результатыПовлиять на результаты анализа может стрессовое состояние организма, недостаточный сон, вечернее время суток, возможная беременность, инфекционное заболевание, которое пациент недавно перенес, а также время года (у женщин среднего возраста и пожилых мужчин значение тиреотропного гормона достигает своего максимума в декабре).ЛечениеПри отклонении показателей ТТГ от нормы врач-эндокринолог назначает лечение, выбор которого зависит от уровня тиреотропного гормона в организме.При повышенном ТТГ (в диапазоне от 7,1 до 75 единиц) обычно прописывается синтетический гормон щитовидной железы, тироксин.При низком значении тиреотропного гормона (до 0,01 мЕд/л) рекомендуется комплексное обследование сердечно-сосудистой системы. В таком случае эндокринолог также проверяет уровни Т3 и Т4 (йодированные аминокислоты щитовидки), чтобы исключить болезнь Грейвса и узловой зоб.

https://ria.ru/20211001/gormony-1752733572.html

https://ria.ru/20210917/kortizol-1750557485.html

https://ria.ru/20211018/gormon-1754796996.html

https://ria.ru/20210903/leykotsity-1748530396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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