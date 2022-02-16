https://ria.ru/20220216/schitovidka-1773142662.html

Болезни щитовидной железы: чем опасны, как диагностировать и лечить

Болезни щитовидной железы: проблемы, симптомы, признаки у женщин, мужчин и детей

Болезни щитовидной железы: чем опасны, как диагностировать и лечить

Щитовидная железа — это орган внутренней секреции, который вырабатывает гормоны. О том, как распознать проблемы с щитовидкой, симптомы и признаки болезней,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:18

2022-02-16T16:18

2022-02-16T16:18

здоровье - общество

питание

гормоны

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773148658_0:121:3068:1848_1920x0_80_0_0_b3ca95acb22805e66bbfc67ba9bf131e.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Щитовидная железа — это орган внутренней секреции, который вырабатывает гормоны. О том, как распознать проблемы с щитовидкой, симптомы и признаки болезней, диагностика и лечение — в материале РИА Новости.Щитовидная железаЩитовидная железа расположена в передней нижней части шеи и имеет форму бабочки с раскрытыми крыльями. Орган совсем небольшой: у взрослого человека он весит в среднем 16-30 г. Щитовидка выполняет функцию внутренней секреции, хранит в организме йод и вырабатывает йодсодержащие гормоны — трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4, иначе называется “тетрайодтиронин”). Саму работу органа регулирует тиреотропный гормон (ТТГ), который вырабатывается гипофизом.Как рассказала РИА Новости эндокринолог Татьяна Бочарова, если гормоны щитовидной железы не в норме, страдает буквально все: сердце, репродуктивная система, мозг. Если у беременной женщины возникают проблемы с этим органом, не исключено влияние на умственное развитие ребенка.Все гормоны щитовидки являются основными регуляторами расхода энергии человека, поэтому поддержание их концентрации важно для полноценной жизнедеятельности всего организма.Роль в организмеГормоны, которые вырабатывает щитовидная железа (Т3, Т4), принимают участие в обменных процессах, отвечают за производство половых гормонов, половое созревание, правильное формирование органов, нервной системы. Кальцитонин, который также производит щитовидка, регулирует обмен фосфора и кальция, за счет чего у человека формируется опорно-двигательный аппарат.ТТГ необходим, чтобы поддерживать постоянную концентрацию гормонов щитовидной железы. При нехватке тиреоидных гормонов Т3 и Т4 повышается уровень ТТГ, за счет чего происходит стимуляция их выработки. Когда Т3 и Т4, наоборот, много, секреция тиреотропного гормона падает. В свою очередь, для синтеза гормонов в щитовидке необходим йод. Клетки, вырабатывающие гормоны, специализируются на его извлечении и поглощении из крови и включении в гормоны щитовидной железы. При нехватке вещества объем органа начинает увеличиваться. Данное состояние носит название эндемического зоба.Щитовидная железа играет роль в осуществлении таких функций организма, как:Болезни щитовидной железыПо статистике Национального центра биотехнологической информации США, от 10 до 30% взрослого населения в мире страдают различными заболеваниями щитовидной железы, связанными как с нарушением ее функции, так и с изменением структуры. Для нормальной работы органа и производства достаточного количества гормонов, особенно тироксина, необходим йод. Дефицит этого вещества наблюдается примерно у трети россиян.Общие особенности заболеваний щитовидной железы:Если в организме уровень тиреотропного гормона отклоняются от нормы, это свидетельствует о болезнях щитовидной железы."Причинами нарушения выработки тиреотропного гормона могут быть заболевания гипоталамуса. Заболевания щитовидной железы сопровождаются нарушением секреции тиреоидных гормонов, которые могут по механизму обратной связи влиять на секрецию ТТГ, вызывая понижение или повышение его концентрации в крови. Таким образом, исследование уровня тиреотропного гормона считается одним из важнейших анализов на гормоны", — добавила эндокринолог Татьяна Гудожникова.Наиболее распространенными болезнями щитовидки являются гипотиреоз, гипертиреоз и зоб. Также могут встречаться: аутоиммунный тиреоидит, тиреотоксикоз, аденома, рак и т.д.Причины заболеванийЧастой причиной болезней щитовидной железы является дефицит (гипофункция) или избыток йода (гиперфункция). В первом случае в органе не вырабатывается достаточное количество гормонов, а во втором — их образуется слишком много. По статистике, Россия относится к региону умеренной йодной нехватки, поэтому заболевания щитовидки - не редкость. По данным Росстата, около полутора миллиона человек в нашей стране имеют умственную отсталость по причине проблем с щитовидной железой и из-за дефицита йода.Самый распространенный признак нехватки этого вещества в организме — хроническая усталость, а также вялость, сонливость, снижение концентрации внимания. Особенность заключается в том, что усталость вызвана вовсе не тяжелыми физическими или умственными нагрузками. Человек пребывает в таком состоянии даже после продолжительного отдыха. Кроме того, при йододефиците наблюдается снижение иммунитета: человек гораздо чаще болеет. Небольшое содержание йода может спровоцировать анемию, связанную с недостатком железа. Она в свою очередь характеризуется бледностью, головокружениями, головными болями, плохой циркуляцией крови в конечностях.Признаки избытка йода:На развитие заболеваний щитовидной железы могут повлиять как внутренние (генетика), так и внешние факторы. Например:СимптомыГипотиреоз — распространенное эндокринное заболевание, которое характеризуется снижением уровня выработки гормонов щитовидной железы, что приводит к метаболическим нарушениям. Чаще встречается у женщин, риск его развития растет после 40 лет. Заболевание может быть трудно диагностируемым, так как симптомы зачастую не имеют явного характера. Среди причин выделяют патологии гипофиза, который вырабатывает тиреотропный гормон, нехватку йода в продуктах, полное или частичное удаление щитовидки, послеродовой дефицит тиреоидных гормонов, хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы.Симптомы:Гипертиреоз характеризуется выработкой избыточного количества тиреоидных гормонов (Т3 и Т4). В результате все внутренние процессы ускоряются, что ведет к стремительной потере веса, тахикардии, тремору конечностей и т.д. На начальных этапах болезнь выявить сложно, но по мере ее развития нарастают и признаки:Если не лечить болезнь, могут возникнуть осложнения: нарушение сердечного ритма, сердечная недостаточность, остеопороз.Зоб — это увеличение щитовидной железы, которое возникает в результате нарушения ее работы. Выглядит он как припухлость на передней стороне шеи и представляет собой доброкачественное новообразование. Выделяют следующие виды зобов:Нередко до того, как щитовидная железа начинает увеличиваться в размерах, могут появиться характерные для зоба симптомы:У детей могут возникать такие же болезни щитовидки, как и у взрослых — гипотиреоз, гипертиреоз, зоб. При этом патологии способны иметь самые серьезные последствия для растущего организма, если нарушается обмен веществ и формирование опорно-двигательного аппарата. Обратить внимание на щитовидку следует, если ребенок плохо набирает вес, имеет плохой аппетит, быстро устает, испытывает постоянную сонливость, отстает в физическом развитии, страдает от отеков.Почему женщины в большем рискеЖенщины в 10 раз чаще страдают дисфункцией щитовидной железы, чем мужчины. Например, они подвергаются особенно высокому риску развития заболеваний щитовидки после родов. В этот период часто встречаются такие симптомы, как усталость и депрессия, которые также могут являться симптомами заболеваний органа. Кроме этого, женщины более подвержены различным гормональным скачкам, их организм очень чувствителен к любым гормональным изменениям и острее реагирует на них, чем мужской организм. Показатели нормы ТТГ для женщин разнятся с показателями для мужчин, а любое отклонение значений может привести к развитию ряда серьезных патологий.ДиагностикаДля диагностики заболеваний щитовидной железы нужно обращаться к эндокринологу. Сначала врач проводит визуальный осмотр шеи и пальпацию (ощупывание), чтобы примерно определить размеры щитовидки, лимфатических узлов, наличие и локализацию узлов в органе, подвижность железы при глотании. Затем необходимо сдать анализы на гормоны:Если с ТТГ все в порядке, то дальнейшие исследования могут не потребоваться.Таблица. Норма содержания гормонов щитовидной железы в крови у взрослого человека.Другие методы исследования включают в себя: рентген, МРТ и УЗИ.Как подготовиться к забору крови:ЛечениеДля лечения заболеваний щитовидной железы врач назначает лекарства в зависимости от патологии. Обычно дозу наращивают постепенно, чтобы добиться лучшего терапевтического эффекта. Возможные методы лечения:ПрофилактикаДля профилактики заболеваний щитовидной железы важно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, особенно, от курения. Дело в том, что вещества, которые содержит табак, препятствуют поступлению в организм йода, а его дефицит зачастую связан с проблемами щитовидки. Также необходимо:ПитаниеПо данным Роспотребнадзора, причина 65 процентов случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95 процентов у детей — недостаточное поступление йода вместе с едой. Для взрослого человека норма составляет 150 мкг в сутки. Для подростков и беременных женщин эта цифра выше — 200 мкг.Йод можно получать как из растительной пищи, так и из продуктов животного происхождения, например, салата из морской капусты, рыбьего жира (770 мкг на 100 г продукта), фасоли, куриных яиц — 12 мкг на 100 г, капусты — девять мкг, свеклы и моркови — шесть мкг на 100 г.Можно включить в рацион морские водоросли, в том числе сушеные — десять граммов этого продукта покрывают суточную потребность в йоде, и клюкву — в 100 г ягоды около 400 мкг йода. Это в два раза превосходит суточную потребность. Важна свежая рыба и морепродукты: креветки, кальмары, мидии (от 30 до 100 мкг йода). С рыбными консервами ситуация гораздо хуже — в среднем в одной банке содержится всего 15-20 мкг йода, то есть десять процентов от суточной потребности.Что мешает усвоению йодаПо словам врача, рафинированные продукты — сахар, белый рис или мука, фастфуд, а также переработанные мясные продукты — копчености, колбасы, солености — снижают поглощение йода. Это же касается чая, особенно пакетированного, поскольку он содержит фтор, "конфликтующий" с йодом в организме.

https://ria.ru/20220215/gormony-1772943569.html

https://ria.ru/20220131/avitaminoz-1770378278.html

https://rsport.ria.ru/20220125/zhir-1769333979.html

https://rsport.ria.ru/20220126/testosteron-1769498686.html

https://ria.ru/20220119/pechen-1768580069.html

https://ria.ru/20220126/volosy-1769665526.html

https://ria.ru/20220128/gipovitaminoz-1769990837.html

https://rsport.ria.ru/20211211/gastrit-1763263372.html

https://ria.ru/20220123/bol-1769138724.html

https://ria.ru/20220126/retinol-1769662443.html

https://ria.ru/20220116/analiz-1768052567.html

https://ria.ru/20220212/gormony-1772433942.html

https://ria.ru/20211220/vitamin-1764621531.html

https://rsport.ria.ru/20220113/pitanie-1767642256.html

https://rsport.ria.ru/20220131/yod-1770228318.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, питание, гормоны, продукты