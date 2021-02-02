Как понизить давление: причины и лечение гипертонии
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Гипертония — это заболевание, которое сейчас сильно помолодело. О ее причинах и о том, как понизить давление, — в материале РИА Новости.
Что такое высокое давление и чем оно опасно
Высокое давление (гипертонию, артериальную гипертензию) иногда называют "тихим убийцей": заболевание поражает жизненно важные органы, при этом у него нет ярких симптомов.
"Артериальное давление (АД) — это давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, — рассказала РИА Новости врач-кардиолог клиники "МедикСити" Полина Астраханцева. — Различают систолическое давление (в момент максимального сокращения сердца) и диастолическое (в момент максимального расслабления). Для взрослого человека оптимальным уровнем АД считается 110/70 мм рт. ст. — 120/80 мм рт. ст. Артериальная гипертензия — стойкое повышение давления до 140/90 мм рт. ст."
Гипертония может грозить серьезными нарушениями работы организма. "Артериальная гипертензия опасна своими осложнениями, потому что способствует прогрессированию атеросклеротических поражений сосудов, является причиной инфарктов, инсультов, развития сердечной недостаточности", — пояснила врач.
Также высокое давление может приводить к почечной недостаточности, нарушению зрения и когнитивным нарушениям. Последствия болезни могут быть усилены другими факторами: курением, употреблением алкоголя, отсутствием физической нагрузки, нездоровым питанием.
Измерение артериального давления
Почему может повыситься давление?
Нарушение давления может происходить по разным причинам, среди которых плохая работа почек, напряжение нервной системы, которое наблюдается при стрессах, лишний вес и т.д. Негативное воздействие оказывает пища, в которой много холестерина, а также переизбыток соли в рационе.
"Важно помнить, что уровень артериального давления постоянно меняется в зависимости от нашего эмоционального состояния и физической активности в данный момент, — прокомментировала Полина Астраханцева. — Поэтому измерять артериальное давление необходимо в состоянии покоя, желательно в домашних, привычных условиях. Важно соблюдать правила измерения артериального давления и вести дневник".
К симптомам повышенного давления можно отнести головокружение, головную боль и боль в сердце, нарушение сна и зрения, утомляемость, раздражительность.
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Как выбрать лечение от повышенного давления
По словам врача-кардиолога, назначить правильные препараты от давления может только доктор:
"Если вы регистрируете стабильное повышение АД в домашних условиях, то необходимо обратиться к врачу для выявления причины его повышения, риска сердечно-сосудистых осложнений и подбора необходимой терапии от давления. Не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением", — сказала Полина Астраханцева.
Врач должен выяснить наличие различных заболеваний у пациента и уточнить, какие он принимает лекарства, которые могут повышать давление. Для полной диагностики необходимо провести лабораторные и инструментальные исследования для выявления вероятной причины гипертензии. Среди них:
- —вычисление индекса массы тела;
- —общий анализ крови и общий анализ мочи;
- —биохимический анализ крови;
- —электрокардиография;
- —эхокардиография;
- —ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи;
- —рентгенография грудной клетки;
- —УЗИ почек;
- —осмотр глазного дна.
Если причина возникновения повышения АД установлена, то лечение направлено на ее устранение.
Существуют препараты, которые используются разово при резком повышении артериального давления. Это, например, капотен (каптоприл) и физиотенз (моксонидин). Их индивидуально подбирает врач каждому пациенту.
Как понизить давление в домашних условиях
При гипертоническом кризе (тяжелом состоянии с чрезмерным увеличением давления) следует вызвать бригаду скорой помощи, а также принять таблетки от повышенного давления, которые прописал доктор. По словам эксперта, самолечением лучше не заниматься, это может только усугубить ситуацию.
Если у пациента впервые зафиксировано повышение давления и при этом выявлен "низкий уровень сердечно-сосудистых осложнений", то понизить давление можно и без лекарств.
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"В этом случае можно начинать терапию только с изменения образа жизни, — добавила Полина Астраханцева. — В него входят:
- —снижение и стабилизация массы тела (достижение ИМТ 25 кг/м² и менее);
- —прекращение курения;
- —ограничение употребления алкоголя (менее 30 г/сут этилового спирта у мужчин и менее 20 г/сут у женщин);
- —регулярные физические нагрузки — аэробные (динамические) по 30-40 минут 3-4 раза в неделю;
- —ограничение потребления поваренной соли до 3-5 г/сут;
- —увеличение количества овощей и фруктов в диете, снижение потребления насыщенных жиров".
Также необходимо отказаться от кофе и заменить его травяным чаем, пить больше чистой воды, употреблять полезные овощи: чеснок, брокколи, шпинат, свеклу, бобовые и т.д.
Для профилактики повышенного давления следует избегать сильных стрессов. Для борьбы с ними могут подойти медитации с концентрацией на дыхании. Как показывают некоторые исследования, правильное глубокое дыхание — один из эффективных способов снизить давление.
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Народные средства
Народные средства при гипертонии, по мнению специалистов, едва ли принесут пользу. Среди советов встречаются рекомендации делать уксусные компрессы, ванночки с горячей водой или обдавать руки холодной водой. Подобные методы не имеют никакой доказательной базы эффективности, а некоторые из народных средств могут быть даже опасны.