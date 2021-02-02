https://ria.ru/20210202/gipertoniya-1595742305.html

Как понизить давление: причины и лечение гипертонии

Как понизить давление: причины и лечение гипертонии

Гипертония — это заболевание, которое сейчас сильно помолодело. О ее причинах и о том, как понизить давление, — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T19:26

2021-02-02T19:26

2021-02-02T19:26

кровяное давление

здоровье - общество

гипертония

общество

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Гипертония — это заболевание, которое сейчас сильно помолодело. О ее причинах и о том, как понизить давление, — в материале РИА Новости. Что такое высокое давление и чем оно опасноВысокое давление (гипертонию, артериальную гипертензию) иногда называют "тихим убийцей": заболевание поражает жизненно важные органы, при этом у него нет ярких симптомов.Гипертония может грозить серьезными нарушениями работы организма. "Артериальная гипертензия опасна своими осложнениями, потому что способствует прогрессированию атеросклеротических поражений сосудов, является причиной инфарктов, инсультов, развития сердечной недостаточности", — пояснила врач. Также высокое давление может приводить к почечной недостаточности, нарушению зрения и когнитивным нарушениям. Последствия болезни могут быть усилены другими факторами: курением, употреблением алкоголя, отсутствием физической нагрузки, нездоровым питанием.Почему может повыситься давление?Нарушение давления может происходить по разным причинам, среди которых плохая работа почек, напряжение нервной системы, которое наблюдается при стрессах, лишний вес и т.д. Негативное воздействие оказывает пища, в которой много холестерина, а также переизбыток соли в рационе. К симптомам повышенного давления можно отнести головокружение, головную боль и боль в сердце, нарушение сна и зрения, утомляемость, раздражительность. Как выбрать лечение от повышенного давленияПо словам врача-кардиолога, назначить правильные препараты от давления может только доктор:Врач должен выяснить наличие различных заболеваний у пациента и уточнить, какие он принимает лекарства, которые могут повышать давление. Для полной диагностики необходимо провести лабораторные и инструментальные исследования для выявления вероятной причины гипертензии. Среди них:Если причина возникновения повышения АД установлена, то лечение направлено на ее устранение. Существуют препараты, которые используются разово при резком повышении артериального давления. Это, например, капотен (каптоприл) и физиотенз (моксонидин). Их индивидуально подбирает врач каждому пациенту. Как понизить давление в домашних условияхПри гипертоническом кризе (тяжелом состоянии с чрезмерным увеличением давления) следует вызвать бригаду скорой помощи, а также принять таблетки от повышенного давления, которые прописал доктор. По словам эксперта, самолечением лучше не заниматься, это может только усугубить ситуацию. Если у пациента впервые зафиксировано повышение давления и при этом выявлен "низкий уровень сердечно-сосудистых осложнений", то понизить давление можно и без лекарств. "В этом случае можно начинать терапию только с изменения образа жизни, — добавила Полина Астраханцева. — В него входят:Также необходимо отказаться от кофе и заменить его травяным чаем, пить больше чистой воды, употреблять полезные овощи: чеснок, брокколи, шпинат, свеклу, бобовые и т.д. Для профилактики повышенного давления следует избегать сильных стрессов. Для борьбы с ними могут подойти медитации с концентрацией на дыхании. Как показывают некоторые исследования, правильное глубокое дыхание — один из эффективных способов снизить давление. Народные средстваНародные средства при гипертонии, по мнению специалистов, едва ли принесут пользу. Среди советов встречаются рекомендации делать уксусные компрессы, ванночки с горячей водой или обдавать руки холодной водой. Подобные методы не имеют никакой доказательной базы эффективности, а некоторые из народных средств могут быть даже опасны.

https://ria.ru/20201215/gipertoniya-1589383394.html

https://ria.ru/20201027/serdtse-1581767193.html

https://ria.ru/20201221/produkt-1590261124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кровяное давление, здоровье - общество, гипертония, общество