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Как понизить давление: причины и лечение гипертонии
Как понизить давление: причины и лечение гипертонии
Гипертония — это заболевание, которое сейчас сильно помолодело. О ее причинах и о том, как понизить давление, — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T19:26
2021-02-02T19:26
кровяное давление
здоровье - общество
гипертония
общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Гипертония — это заболевание, которое сейчас сильно помолодело. О ее причинах и о том, как понизить давление, — в материале РИА Новости. Что такое высокое давление и чем оно опасноВысокое давление (гипертонию, артериальную гипертензию) иногда называют "тихим убийцей": заболевание поражает жизненно важные органы, при этом у него нет ярких симптомов.Гипертония может грозить серьезными нарушениями работы организма. "Артериальная гипертензия опасна своими осложнениями, потому что способствует прогрессированию атеросклеротических поражений сосудов, является причиной инфарктов, инсультов, развития сердечной недостаточности", — пояснила врач. Также высокое давление может приводить к почечной недостаточности, нарушению зрения и когнитивным нарушениям. Последствия болезни могут быть усилены другими факторами: курением, употреблением алкоголя, отсутствием физической нагрузки, нездоровым питанием.Почему может повыситься давление?Нарушение давления может происходить по разным причинам, среди которых плохая работа почек, напряжение нервной системы, которое наблюдается при стрессах, лишний вес и т.д. Негативное воздействие оказывает пища, в которой много холестерина, а также переизбыток соли в рационе. К симптомам повышенного давления можно отнести головокружение, головную боль и боль в сердце, нарушение сна и зрения, утомляемость, раздражительность. Как выбрать лечение от повышенного давленияПо словам врача-кардиолога, назначить правильные препараты от давления может только доктор:Врач должен выяснить наличие различных заболеваний у пациента и уточнить, какие он принимает лекарства, которые могут повышать давление. Для полной диагностики необходимо провести лабораторные и инструментальные исследования для выявления вероятной причины гипертензии. Среди них:Если причина возникновения повышения АД установлена, то лечение направлено на ее устранение. Существуют препараты, которые используются разово при резком повышении артериального давления. Это, например, капотен (каптоприл) и физиотенз (моксонидин). Их индивидуально подбирает врач каждому пациенту. Как понизить давление в домашних условияхПри гипертоническом кризе (тяжелом состоянии с чрезмерным увеличением давления) следует вызвать бригаду скорой помощи, а также принять таблетки от повышенного давления, которые прописал доктор. По словам эксперта, самолечением лучше не заниматься, это может только усугубить ситуацию. Если у пациента впервые зафиксировано повышение давления и при этом выявлен "низкий уровень сердечно-сосудистых осложнений", то понизить давление можно и без лекарств. "В этом случае можно начинать терапию только с изменения образа жизни, — добавила Полина Астраханцева. — В него входят:Также необходимо отказаться от кофе и заменить его травяным чаем, пить больше чистой воды, употреблять полезные овощи: чеснок, брокколи, шпинат, свеклу, бобовые и т.д. Для профилактики повышенного давления следует избегать сильных стрессов. Для борьбы с ними могут подойти медитации с концентрацией на дыхании. Как показывают некоторые исследования, правильное глубокое дыхание — один из эффективных способов снизить давление. Народные средстваНародные средства при гипертонии, по мнению специалистов, едва ли принесут пользу. Среди советов встречаются рекомендации делать уксусные компрессы, ванночки с горячей водой или обдавать руки холодной водой. Подобные методы не имеют никакой доказательной базы эффективности, а некоторые из народных средств могут быть даже опасны.
https://ria.ru/20201215/gipertoniya-1589383394.html
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кровяное давление, здоровье - общество, гипертония, общество

Как понизить давление: причины и лечение гипертонии

19:26 02.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач измеряет женщине давление
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Гипертония — это заболевание, которое сейчас сильно помолодело. О ее причинах и о том, как понизить давление, — в материале РИА Новости.

Что такое высокое давление и чем оно опасно

Высокое давление (гипертонию, артериальную гипертензию) иногда называют "тихим убийцей": заболевание поражает жизненно важные органы, при этом у него нет ярких симптомов.
"Артериальное давление (АД) — это давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, — рассказала РИА Новости врач-кардиолог клиники "МедикСити" Полина Астраханцева. — Различают систолическое давление (в момент максимального сокращения сердца) и диастолическое (в момент максимального расслабления). Для взрослого человека оптимальным уровнем АД считается 110/70 мм рт. ст. — 120/80 мм рт. ст. Артериальная гипертензия — стойкое повышение давления до 140/90 мм рт. ст."
Гипертония может грозить серьезными нарушениями работы организма. "Артериальная гипертензия опасна своими осложнениями, потому что способствует прогрессированию атеросклеротических поражений сосудов, является причиной инфарктов, инсультов, развития сердечной недостаточности", — пояснила врач.
Также высокое давление может приводить к почечной недостаточности, нарушению зрения и когнитивным нарушениям. Последствия болезни могут быть усилены другими факторами: курением, употреблением алкоголя, отсутствием физической нагрузки, нездоровым питанием.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Измерение артериального давления

Почему может повыситься давление?

Нарушение давления может происходить по разным причинам, среди которых плохая работа почек, напряжение нервной системы, которое наблюдается при стрессах, лишний вес и т.д. Негативное воздействие оказывает пища, в которой много холестерина, а также переизбыток соли в рационе.
"Важно помнить, что уровень артериального давления постоянно меняется в зависимости от нашего эмоционального состояния и физической активности в данный момент, — прокомментировала Полина Астраханцева. — Поэтому измерять артериальное давление необходимо в состоянии покоя, желательно в домашних, привычных условиях. Важно соблюдать правила измерения артериального давления и вести дневник".
К симптомам повышенного давления можно отнести головокружение, головную боль и боль в сердце, нарушение сна и зрения, утомляемость, раздражительность.
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Как выбрать лечение от повышенного давления

По словам врача-кардиолога, назначить правильные препараты от давления может только доктор:
"Если вы регистрируете стабильное повышение АД в домашних условиях, то необходимо обратиться к врачу для выявления причины его повышения, риска сердечно-сосудистых осложнений и подбора необходимой терапии от давления. Не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением", — сказала Полина Астраханцева.
Врач должен выяснить наличие различных заболеваний у пациента и уточнить, какие он принимает лекарства, которые могут повышать давление. Для полной диагностики необходимо провести лабораторные и инструментальные исследования для выявления вероятной причины гипертензии. Среди них:
  • вычисление индекса массы тела;
  • общий анализ крови и общий анализ мочи;
  • биохимический анализ крови;
  • электрокардиография;
  • эхокардиография;
  • ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи;
  • рентгенография грудной клетки;
  • УЗИ почек;
  • осмотр глазного дна.
Если причина возникновения повышения АД установлена, то лечение направлено на ее устранение.
Существуют препараты, которые используются разово при резком повышении артериального давления. Это, например, капотен (каптоприл) и физиотенз (моксонидин). Их индивидуально подбирает врач каждому пациенту.

Как понизить давление в домашних условиях

При гипертоническом кризе (тяжелом состоянии с чрезмерным увеличением давления) следует вызвать бригаду скорой помощи, а также принять таблетки от повышенного давления, которые прописал доктор. По словам эксперта, самолечением лучше не заниматься, это может только усугубить ситуацию.
Если у пациента впервые зафиксировано повышение давления и при этом выявлен "низкий уровень сердечно-сосудистых осложнений", то понизить давление можно и без лекарств.
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"В этом случае можно начинать терапию только с изменения образа жизни, — добавила Полина Астраханцева. — В него входят:
  • снижение и стабилизация массы тела (достижение ИМТ 25 кг/м² и менее);
  • прекращение курения;
  • ограничение употребления алкоголя (менее 30 г/сут этилового спирта у мужчин и менее 20 г/сут у женщин);
  • регулярные физические нагрузки — аэробные (динамические) по 30-40 минут 3-4 раза в неделю;
  • ограничение потребления поваренной соли до 3-5 г/сут;
  • увеличение количества овощей и фруктов в диете, снижение потребления насыщенных жиров".
Также необходимо отказаться от кофе и заменить его травяным чаем, пить больше чистой воды, употреблять полезные овощи: чеснок, брокколи, шпинат, свеклу, бобовые и т.д.
Для профилактики повышенного давления следует избегать сильных стрессов. Для борьбы с ними могут подойти медитации с концентрацией на дыхании. Как показывают некоторые исследования, правильное глубокое дыхание — один из эффективных способов снизить давление.
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Народные средства

Народные средства при гипертонии, по мнению специалистов, едва ли принесут пользу. Среди советов встречаются рекомендации делать уксусные компрессы, ванночки с горячей водой или обдавать руки холодной водой. Подобные методы не имеют никакой доказательной базы эффективности, а некоторые из народных средств могут быть даже опасны.
 
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