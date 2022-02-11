https://ria.ru/20220211/serdtse-1772304673.html

Сердечная недостаточность: почему возникает, как распознать и лечить

Сердечная недостаточность: симптомы, лечение, признаки и причины

Сердечная недостаточность: почему возникает, как распознать и лечить

Сердечная недостаточность — это распространенный синдром, требующий лечения. При наличии болезни сердечная мышца не способна эффективно перекачивать кровь. О... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:46

2022-02-11T16:46

2022-02-11T16:46

здоровье - общество

сердце

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772241584_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_124cb59165cce901ae3195cfd6d0cb3a.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сердечная недостаточность — это распространенный синдром, требующий лечения. При наличии болезни сердечная мышца не способна эффективно перекачивать кровь. О том, какие могут причины, симптомы и признаки недуга, когда нужна срочная помощь врачей — в материале РИА Новости.Сердечная недостаточностьГлавная функция сердца — перекачивание крови для снабжения кислородом и питательными веществами всех органов и тканей организма, а также выведения продуктов жизнедеятельности. При сердечной недостаточности нарушается насосная функция, из-за чего орган не может обеспечивать достаточный уровень кровообращения.Из-за снижения сократительной силы сердечной мышцы уменьшается объем выброса крови, возникает венозный застой в малом и большом кругах кровообращения. Это приводит к тому, что внутренние органы не получают кислорода и питательных элементов, развивается кислородное голодание тканей, нарушается метаболизм, могут появиться проблемы с дыханием, если в легких застаивается кровь. Также замедление ее тока в сосудах ног провоцирует образование тромбов, которые способны отрываться и закупоривать артерии, что грозит тромбозом — опасным для жизни состоянием. При этом есть люди, у которых нет проблем с насосной функцией, а клинические проявления сердечной недостаточности возникают из-за нарушенного наполнения или опорожнения камер сердца.Развитие сердечной недостаточности, как правило, приводит к появлению проблем в работе сердечной и других мышц. Они начинают атрофироваться и ослабевать, в результате чего человеку сложно справляться даже с повседневными нагрузками.ПричиныСердечная недостаточность может возникать после перенесенных или во время текущих заболеваний. К ним относятся:Специалисты также выделяют ряд факторов, которые могут повлиять на развитие заболевания:По словам заведующего отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергея Иванова, повышенное давление — первая причина хронической сердечной недостаточности. При гипертонии происходят морфологические изменения в сердце и насосная функция этого органа начинает страдать. Если не следить за здоровьем, первые признаки заболевания могут появляться уже в молодом возрасте, предупредил эксперт."Различают систолическое давление (в момент максимального сокращения сердца) и диастолическое (в момент максимального расслабления), — рассказала РИА Новости врач-кардиолог клиники "МедикСити" Полина Астраханцева. - Для взрослого человека оптимальным уровнем АД считается 110/70 мм рт. ст. — 120/80 мм рт. ст. Артериальная гипертензия — стойкое повышение давления до 140/90 мм рт. ст."Виды и их симптомыБывает два вида недостаточности: правосторонняя и левосторонняя. Общие отличительные симптомыТакже сердечная недостаточность бывает острой и хронической. В первом случае синдром возникает внезапно, через несколько минут или часов после сердечного приступа. Симптомы:Хроническая сердечная недостаточность может развиваться годами. Зачастую человек даже не замечает, что синдром прогрессирует, потому что организм длительное время может компенсировать нарушения в работе сердца. К ее развитию приводят хронические заболевания легких, врожденные и приобретенные пороки сердца и другие патологии.КлассификацияВ российской медицине используют две классификации хронической сердечной недостаточности: Николая Стражеско - Владимира Василенко и функциональную классификацию Нью-Йоркской ассоциации кардиологов.Классификация Николая Стражеско - Владимира ВасиленкоФункциональная классификация Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA)ОсложненияОсложнения, вызываемые сердечной недостаточностью:Как объяснила врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина, сонное апноэ обуславливается уменьшением образования импульса в центральной нервной системе, стимулирующего дыхательную мускулатуру. Это может привести к остановке дыхания во сне.Люди с такой патологией жалуются на сложности с засыпанием, на неполноценный и прерывистый сон, сонливость в течение дня из-за того, что ночью они не смогли отдохнуть. Есть и те, кто просыпается с ощущением нехватки воздуха, одышкой. Состояние улучшается, если человек принимает полусидячее положение или добавляет под голову несколько подушек. Апноэ может привести к смерти даже молодых людей.Другие осложнения сердечной недостаточности: свистящее дыхание или кашель, потеря мышечной массы, аритмии.ПатогенезСердечная недостаточность возникает, когда расслабляющая или сократительная способность сердца уменьшается. В результате сердце перекачивает меньше крови, чем требуется организму. По этой причине не могут нормально работать почки, они выводят меньше жидкости, из-за чего недостаточность усугубляется, быстрее устают мышцы рук и ног.ДиагностикаОсновным критерием в постановке диагноза является определение патологии, которая стала причиной такого состояния. Для диагностики есть ряд процедур:К какому врачу обратитьсяВозникновение симптомов сердечной недостаточности является поводом для незамедлительного обращения к врачу-кардиологу. Медикаментозная коррекция включает в себя использование сердечных гликозидов, нитратов, диуретиков, вазодилататоров, антикоагулянтов, лекарственных средств, улучшающих кровенаполнение и метаболизм миокарда.ПрофилактикаРегулярная физическая активность и поддержание здоровой массы тела являются ключевыми составляющими профилактики сердечной недостаточности.Способы снижения риска: правильное питание с достаточным количеством полезных витаминов и минералов, здоровый сон, отказ от курения, алкоголя. Употребление рыбы и умеренного количества кофе (не более четырех чашек в день) также связано с меньшей вероятностью развития заболевания.Для профилактики недостаточности необходимо снижение артериального давления у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний до оптимального уровня (примерно 120/80 мм рт. ст). Диабет второго типа также является фактором риска, поэтому важны мероприятия, направленные на снижение уровня глюкозы в крови с помощью диеты, физических упражнений и приема некоторых противодиабетических препаратов.Важную роль в развитии сердечной недостаточности играет и генетика. Если в семье есть человек с таким заболеванием, то нужно попросить лечащего врача рассмотреть возможность скрининга и генетического тестирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/tromb-1772040673.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/kardio-1603320677.html

https://ria.ru/20210929/serdtse-1752174689.html

https://ria.ru/20211115/serdtse-1759092358.html

https://rsport.ria.ru/20211027/popkorn-1756406421.html

https://rsport.ria.ru/20210725/aritmiya-1742807419.html

https://rsport.ria.ru/20211007/serdtse-1753329728.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/peresadka-1767327064.html

https://rsport.ria.ru/20211217/kholesterin-1764014739.html

https://ria.ru/20210815/davlenie-1745853889.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, сердце