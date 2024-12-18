https://ria.ru/20241218/serdtse-1772304673.html
Сердечная недостаточность: почему возникает, как распознать и лечить
Сердечная недостаточность: симптомы, лечение, признаки и причины
Сердечная недостаточность: почему возникает, как распознать и лечить
Сердечная недостаточность — это распространенный синдром, требующий лечения. При наличии болезни сердечная мышца не способна эффективно перекачивать кровь. О... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сердечная недостаточность — это распространенный синдром, требующий лечения. При наличии болезни сердечная мышца не способна эффективно перекачивать кровь. О том, какие могут причины, симптомы и признаки недуга, когда нужна срочная помощь врачей — в материале РИА Новости.Сердечная недостаточностьГлавная функция сердца — перекачивание крови для снабжения кислородом и питательными веществами всех органов и тканей организма, а также выведения продуктов жизнедеятельности. При сердечной недостаточности нарушается насосная функция, из-за чего орган не может обеспечивать достаточный уровень кровообращения.Из-за снижения сократительной силы сердечной мышцы уменьшается объем выброса крови, возникает венозный застой в малом и большом кругах кровообращения. Это приводит к тому, что внутренние органы не получают кислорода и питательных элементов, развивается кислородное голодание тканей, нарушается метаболизм, могут появиться проблемы с дыханием, если в легких застаивается кровь. Также замедление ее тока в сосудах ног провоцирует образование тромбов, которые способны отрываться и закупоривать артерии, что грозит тромбозом — опасным для жизни состоянием. При этом есть люди, у которых нет проблем с насосной функцией, а клинические проявления сердечной недостаточности возникают из-за нарушенного наполнения или опорожнения камер сердца.Развитие сердечной недостаточности, как правило, приводит к появлению проблем в работе сердечной и других мышц. Они начинают атрофироваться и ослабевать, в результате чего человеку сложно справляться даже с повседневными нагрузками.ПричиныСердечная недостаточность может возникать после перенесенных или во время текущих заболеваний. К ним относятся:Специалисты также выделяют ряд факторов, которые могут повлиять на развитие заболевания:По словам заведующего отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергея Иванова, повышенное давление — первая причина хронической сердечной недостаточности. При гипертонии происходят морфологические изменения в сердце и насосная функция этого органа начинает страдать. Если не следить за здоровьем, первые признаки заболевания могут появляться уже в молодом возрасте, предупредил эксперт."Различают систолическое давление (в момент максимального сокращения сердца) и диастолическое (в момент максимального расслабления), — рассказала РИА Новости врач-кардиолог клиники "МедикСити" Полина Астраханцева. - Для взрослого человека оптимальным уровнем АД считается 110/70 мм рт. ст. — 120/80 мм рт. ст. Артериальная гипертензия — стойкое повышение давления до 140/90 мм рт. ст."Виды и их симптомыБывает два вида недостаточности: правосторонняя и левосторонняя. Общие отличительные симптомыТакже сердечная недостаточность бывает острой и хронической. В первом случае синдром возникает внезапно, через несколько минут или часов после сердечного приступа. Симптомы:Хроническая сердечная недостаточность может развиваться годами. Зачастую человек даже не замечает, что синдром прогрессирует, потому что организм длительное время может компенсировать нарушения в работе сердца. К ее развитию приводят хронические заболевания легких, врожденные и приобретенные пороки сердца и другие патологии.КлассификацияВ российской медицине используют две классификации хронической сердечной недостаточности: Николая Стражеско - Владимира Василенко и функциональную классификацию Нью-Йоркской ассоциации кардиологов.Классификация Николая Стражеско - Владимира ВасиленкоФункциональная классификация Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA)ОсложненияОсложнения, вызываемые сердечной недостаточностью:Как объяснила врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина, сонное апноэ обуславливается уменьшением образования импульса в центральной нервной системе, стимулирующего дыхательную мускулатуру. Это может привести к остановке дыхания во сне."Причиной такой формы патологии является левожелудочковая сердечная недостаточность. Возникает на фоне нарушения поступления импульсов из центральной нервной системы в дыхательные мускулатуры. Вообще апноэ тесно связано с сердечно-сосудистой, дыхательной системой и с нормальным сном, а значит, с нервной системой тоже", — рассказала Шалыгина.Люди с такой патологией жалуются на сложности с засыпанием, на неполноценный и прерывистый сон, сонливость в течение дня из-за того, что ночью они не смогли отдохнуть. Есть и те, кто просыпается с ощущением нехватки воздуха, одышкой. Состояние улучшается, если человек принимает полусидячее положение или добавляет под голову несколько подушек. Апноэ может привести к смерти даже молодых людей.Другие осложнения сердечной недостаточности: свистящее дыхание или кашель, потеря мышечной массы, аритмии.ПатогенезСердечная недостаточность возникает, когда расслабляющая или сократительная способность сердца уменьшается. В результате сердце перекачивает меньше крови, чем требуется организму. По этой причине не могут нормально работать почки, они выводят меньше жидкости, из-за чего недостаточность усугубляется, быстрее устают мышцы рук и ног.ДиагностикаОсновным критерием в постановке диагноза является определение патологии, которая стала причиной такого состояния. Для диагностики есть ряд процедур:К какому врачу обратитьсяВозникновение симптомов сердечной недостаточности является поводом для незамедлительного обращения к врачу-кардиологу. Медикаментозная коррекция включает в себя использование сердечных гликозидов, нитратов, диуретиков, вазодилататоров, антикоагулянтов, лекарственных средств, улучшающих кровенаполнение и метаболизм миокарда.ПрофилактикаРегулярная физическая активность и поддержание здоровой массы тела являются ключевыми составляющими профилактики сердечной недостаточности.Способы снижения риска: правильное питание с достаточным количеством полезных витаминов и минералов, здоровый сон, отказ от курения, алкоголя. Употребление рыбы и умеренного количества кофе (не более четырех чашек в день) также связано с меньшей вероятностью развития заболевания.Для профилактики недостаточности необходимо снижение артериального давления у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний до оптимального уровня (примерно 120/80 мм рт. ст). Диабет второго типа также является фактором риска, поэтому важны мероприятия, направленные на снижение уровня глюкозы в крови с помощью диеты, физических упражнений и приема некоторых противодиабетических препаратов.Важную роль в развитии сердечной недостаточности играет и генетика. Если в семье есть человек с таким заболеванием, то нужно попросить лечащего врача рассмотреть возможность скрининга и генетического тестирования.
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здоровье - общество, сердце
Здоровье - Общество, Сердце
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сердечная недостаточность — это распространенный синдром, требующий лечения. При наличии болезни сердечная мышца не способна эффективно перекачивать кровь. О том, какие могут причины, симптомы и признаки недуга, когда нужна срочная помощь врачей — в материале РИА Новости.
Сердечная недостаточность
Главная функция сердца
— перекачивание крови для снабжения кислородом и питательными веществами всех органов и тканей организма, а также выведения продуктов жизнедеятельности. При сердечной недостаточности нарушается насосная функция, из-за чего орган не может обеспечивать достаточный уровень кровообращения.
Из-за снижения сократительной силы сердечной мышцы уменьшается объем выброса крови, возникает венозный застой в малом и большом кругах кровообращения. Это приводит к тому, что внутренние органы не получают кислорода и питательных элементов, развивается кислородное голодание тканей, нарушается метаболизм, могут появиться проблемы с дыханием, если в легких застаивается кровь. Также замедление ее тока в сосудах ног провоцирует образование тромбов, которые способны отрываться и закупоривать артерии, что грозит тромбозом — опасным для жизни состоянием. При этом есть люди, у которых нет проблем с насосной функцией, а клинические проявления сердечной недостаточности возникают из-за нарушенного наполнения или опорожнения камер сердца.
Развитие сердечной недостаточности, как правило, приводит к появлению проблем в работе сердечной и других мышц. Они начинают атрофироваться и ослабевать, в результате чего человеку сложно справляться даже с повседневными нагрузками.
Сердечная недостаточность может возникать после перенесенных или во время текущих заболеваний. К ним относятся:
- инфаркт миокарда;
- ишемическая болезнь сердца;
- артериальная гипертензия;
- кардиомиопатия;
- пороки сердца;
- сахарный диабет.
Специалисты также выделяют ряд факторов, которые могут повлиять на развитие заболевания:
- аритмия;
- гипертонические кризы;
- пневмония;
- психоэмоциональное или физическое перенапряжение;
- ОРВИ;
- длительный прием некоторых препаратов;
- значительный набор веса;
- алкоголизм.
По словам
заведующего отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергея Иванова, повышенное давление — первая причина хронической сердечной недостаточности. При гипертонии происходят морфологические изменения в сердце и насосная функция этого органа начинает страдать. Если не следить за здоровьем, первые признаки заболевания могут появляться уже в молодом возрасте, предупредил эксперт.
"Различают систолическое давление (в момент максимального сокращения сердца) и диастолическое (в момент максимального расслабления), — рассказала
РИА Новости врач-кардиолог клиники "МедикСити" Полина Астраханцева. - Для взрослого человека оптимальным уровнем АД считается 110/70 мм рт. ст. — 120/80 мм рт. ст. Артериальная гипертензия — стойкое повышение давления до 140/90 мм рт. ст."
Бывает два вида недостаточности: правосторонняя и левосторонняя. Общие отличительные симптомы
- одышка при физической активности или в положении лежа;
- усталость и слабость;
- цианоз (посинение) кожных покровов;
- отеки в ногах, лодыжках и ступнях;
- быстрое или нерегулярное сердцебиение;
- снижение способности к физическим упражнениям;
- постоянный кашель или хрипы с белой или розовой кровянистой слизью;
- отек в области живота;
- быстрое увеличение веса из-за скопления жидкости;
- тошнота и отсутствие аппетита;
- трудности с концентрацией внимания;
- боль в груди.
Тип сердечной недостаточности
Описание
Левосторонняя сердечная недостаточность
Жидкость может скапливаться в легких, вызывая одышку
Правосторонняя сердечная недостаточность
Скопление жидкости может привести к отекам стоп, лодыжек, ног, нижней части спины, печени и брюшной полости
Систолическая сердечная недостаточность (также называемая сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса)
Левый желудочек не может энергично сокращаться, что указывает на проблемы с насосной функцией. В результате органы испытывают дефицит кислорода
Диастолическая сердечная недостаточность (с сохраненной фракцией выброса)
Теряется эластичность желудочка, из-за чего он не расслабляется и не может полностью наполниться. Это приводит к тому, что организм не получает достаточного количества крови и питательных веществ
Также сердечная недостаточность бывает острой и хронической. В первом случае синдром возникает внезапно, через несколько минут или часов после сердечного приступа. Симптомы:
- сильное затруднение дыхания и / или кашель;
- булькающий звук при дыхании;
- нарушение сердечного ритма;
- бледность;
- холодный пот.
Хроническая сердечная недостаточность может развиваться годами. Зачастую человек даже не замечает, что синдром прогрессирует, потому что организм длительное время может компенсировать нарушения в работе сердца. К ее развитию приводят хронические заболевания легких, врожденные и приобретенные пороки сердца и другие патологии.
В российской медицине используют две классификации хронической сердечной недостаточности: Николая Стражеско - Владимира Василенко и функциональную классификацию Нью-Йоркской ассоциации кардиологов.
Классификация Николая Стражеско - Владимира Василенко
1.Первая стадия (начальная, скрытая недостаточность кровообращения): у человека появляется одышка, склонность к тахикардии, при этом повышенная утомляемость возникает только при физической нагрузке.
2.Вторая стадия: более значительная одышка при малейшей физической нагрузке (есть признаки застоя крови только в малом круге кровообращения, их можно убрать соответствующей терапией) или одышка в состоянии покоя (застой в большом круге кровообращения, изменения могут сохраняться даже несмотря на проводимое лечение).
3.Третья стадия (конечная, дистрофическая): в организме развиваются тяжелые нарушения кровообращения, происходят необратимые изменения в органах, а также истощение, потеря веса, затем полная потеря трудоспособности.
Функциональная классификация Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA)
1.Первый класс. Нет ограничений в физической активности. Она не вызывает чрезмерной одышки, утомляемости или учащенного сердцебиения.
2.Второй класс. Незначительное ограничение в физической активности. Комфортное состояние - в покое. Обычная физическая активность вызывает чрезмерную одышку, утомляемость или сердцебиение.
3.Третий класс. Явное ограничение физической активности. Комфортное состояние ощущается в покое. Меньшая чем обычно физическая активность вызывает чрезмерную одышку, утомляемость или учащенное сердцебиение.
4.Четвертый класс. Невозможность выполнять любую физическую нагрузку без дискомфорта. Симптомы могут присутствовать в состоянии покоя. При любой физической активности дискомфорт усиливается.
Осложнения, вызываемые сердечной недостаточностью:
- Сердечная кахексия. После развития сердечной недостаточности важным показателем ухудшения состояния больного является возникновение сердечной кахексии, которая представляет собой непреднамеренную быструю потерю веса (не менее 7,5% в течение шести месяцев).
- Нарушение функции почек. Сердечная недостаточность ослабляет способность сердца перекачивать кровь. Это может повлиять на другие части тела, включая почки (что, в свою очередь, может привести к накоплению жидкости). Исследования показывают, что у пациентов с этим синдромом нарушение функции почек увеличивает риск сердечных осложнений, включая госпитализацию и смерть.
- Застой (скопление жидкости). При скоплении жидкости могут возникать отеки легких, ног, ступней, живота и т.д. Терапия заключается в изменении образа жизни (например, уменьшение количества соли в рационе), а также приеме лекарств — диуретиков.
- Одышка. Кроме одышки после физических нагрузок существует ортопноэ — затруднение дыхания в положении лежа и уменьшающееся в сидячем положении. Пароксизмальная ночная одышка относится к внезапным эпизодам, которые вызывают внезапное пробуждение ночью. Симптомы включают сильную одышку и кашель или свистящее дыхание, которые обычно возникают через один–три часа после отхода ко сну.
- Центральное апноэ сна. Центральное апноэ сна — расстройство, при котором происходит остановка дыхания в ночное время (или заметное снижение активности дыхания) обычно на 10–30 секунд.
Как объяснила врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина, сонное апноэ обуславливается уменьшением образования импульса в центральной нервной системе, стимулирующего дыхательную мускулатуру. Это может привести к остановке дыхания во сне.
«
"Причиной такой формы патологии является левожелудочковая сердечная недостаточность. Возникает на фоне нарушения поступления импульсов из центральной нервной системы в дыхательные мускулатуры. Вообще апноэ тесно связано с сердечно-сосудистой, дыхательной системой и с нормальным сном, а значит, с нервной системой тоже", — рассказала Шалыгина.
Люди с такой патологией жалуются на сложности с засыпанием, на неполноценный и прерывистый сон, сонливость в течение дня из-за того, что ночью они не смогли отдохнуть. Есть и те, кто просыпается с ощущением нехватки воздуха, одышкой. Состояние улучшается, если человек принимает полусидячее положение или добавляет под голову несколько подушек. Апноэ может привести к смерти даже молодых людей.
Другие осложнения сердечной недостаточности: свистящее дыхание или кашель, потеря мышечной массы, аритмии.
Сердечная недостаточность возникает, когда расслабляющая или сократительная способность сердца уменьшается. В результате сердце перекачивает меньше крови, чем требуется организму. По этой причине не могут нормально работать почки, они выводят меньше жидкости, из-за чего недостаточность усугубляется, быстрее устают мышцы рук и ног.
Основным критерием в постановке диагноза является определение патологии, которая стала причиной такого состояния. Для диагностики есть ряд процедур:
- электрокардиограмма;
- эхокардиограмма (ЭхоКГ, УЗИ сердца);
- рентген грудной клетки;
- холтеровский мониторинг;
- общеклинические анализы: общий анализ крови, мочи, биохимия (креатинин, билирубин, белок, холестерин и др.);
- анализ крови на мозговой натрийуретический пептид — гормон, уровень которого повышается даже при незначительной сердечной недостаточности).
К какому врачу обратиться
Возникновение симптомов сердечной недостаточности является поводом для незамедлительного обращения к врачу-кардиологу. Медикаментозная коррекция включает в себя использование сердечных гликозидов, нитратов, диуретиков, вазодилататоров, антикоагулянтов, лекарственных средств, улучшающих кровенаполнение и метаболизм миокарда.
Регулярная физическая активность и поддержание здоровой массы тела являются ключевыми составляющими профилактики сердечной недостаточности.
Способы снижения риска: правильное питание
с достаточным количеством полезных витаминов и минералов, здоровый сон, отказ от курения, алкоголя. Употребление рыбы и умеренного количества кофе (не более четырех чашек в день) также связано с меньшей вероятностью развития заболевания.
Для профилактики недостаточности необходимо снижение артериального давления у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний до оптимального уровня (примерно 120/80 мм рт. ст). Диабет второго типа также является фактором риска, поэтому важны мероприятия, направленные на снижение уровня глюкозы в крови с помощью диеты, физических упражнений и приема некоторых противодиабетических препаратов.
Важную роль в развитии сердечной недостаточности играет и генетика. Если в семье есть человек с таким заболеванием, то нужно попросить лечащего врача рассмотреть возможность скрининга и генетического тестирования.