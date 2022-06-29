https://ria.ru/20220629/takhikardiya-1799083304.html

Учащенный пульс и одышка: чем опасна тахикардия и как ее лечить

Тахикардия сердца: лечение, симптомы, причины, признаки у женщин, мужчин и детей

Учащенный пульс и одышка: чем опасна тахикардия и как ее лечить

Тахикардия – учащенный ритм сердца, в результате которого желудочки не в состоянии наполниться кровью, что приводит к снижению артериального давления и... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:49

2022-06-29T18:49

2022-06-29T18:49

здоровье

здоровье - общество

европейское общество кардиологов

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Тахикардия – учащенный ритм сердца, в результате которого желудочки не в состоянии наполниться кровью, что приводит к снижению артериального давления и уменьшению притока крови к органам. Причины и симптомы недуга, как проявляется синусовая, пароксизмальная и наджелудочковая аритмия, правила оказания первой помощи, профилактика и методы лечения – в материале РИА Новости.ТахикардияТахикардия в переводе с латинского означает "быстрое сердце". Этот симптом проявляет себя частым пульсом. "Частота сердечных сокращений (ЧСС) у взрослого человека в норме составляет 60-80 ударов в минуту. Увеличение ЧСС выше порогового уровня (> 90 ударов минуту) называется тахикардией", – поясняет Хава Кутиева, врач-кардиолог "СМ-Клиника".Чем опасна для жизниЭто явление – признак того, что сердце испытывает дополнительную нагрузку по тем или иным причинам. Кроме неприятных ощущений (учащенное сердцебиение) тахикардия длительное время может скрывать под собой более серьезные осложнения. В результате неэффективности работы сердца могут возникнуть следующие последствия:Симптомы и признакиОсновными общими проявлениями тахикардии, по словам специалистов, являются:Причины"Тахикардия не всегда является признаком заболевания. В одних случаях она свидетельствует о стрессовой ситуации или переутомлении (физиологическая), в других является симптомом патологии сердца и других органов (патологическая)", –поясняет Татьяна Чернушенко, врач-кардиолог, к.м.н., член Российского кардиологического общества и Европейского общества кардиологов.1. Физиологическая тахикардия - форма реакции организма на физические и эмоциональные нагрузки (волнение, стресс, переутомление или беременность). Также она может быть компенсаторным механизмом при целом ряде патологических состояний: лихорадке, гипогликемии, анемии, шоке, гипотонии, гипоксии, гиповолемии, тревожных состояниях и др. Во время такой тахикардии бывает потливость, небольшая одышка.2. Нефизиологическая (патологическая) тахикардия – повышение частоты синусового ритма (СР) более 100 в минуту в покое или при минимальной физической нагрузке при отсутствии очевидных причин. Часто носит персистирующий (длительно текущий) характер, может прекратиться самостоятельно и возникать как при болезнях сердца, так и быть следствием воздействия на сердце различных факторов - интоксикации табачным дымом, алкоголем, кофесодержащими продуктами, наркотическими веществами, а также несердечных заболеваний."Среди несердечных заболеваний частый пульс наблюдается при гиперфункции щитовидной железы (тиреотоксикозе), ожирении, малокровии (анемии), заболеваниях легких, тревожных расстройствах, панических атаках, бессоннице. Тахикардия развивается при болевом синдроме", – поясняет Екатерина Племянникова, врач-кардиолог, терапевт, к.м.н., Член Европейского общества кардиологов, Член Российского общества кардиологов.Особого внимания, по словам эксперта, заслуживает тахикардия, которая возникает при заболеваниях самого сердца (нарушение ритма и проводимости органа, ИБС, кардиомиопатия, сердечная недостаточность). Именно в этих случаях недуг чаще всего требует специфического лечения, поскольку может не только ухудшать самочувствие, но и стать жизнеугрожающим. Лечение такой тахикардии должно осуществляться строго специалистом и после проведения ряда обследований.ОсобенностиТахикардия одинаково часто встречается и у мужчин, и у женщин. "Однако если она является проявлением определённой аритмии, например трепетания предсердий, она чаще встречается у мужчин (около 80%), в то время как фибрилляция предсердий - у женщин", – отмечает Хава Кутиева.У детейНеобходимо учитывать нормативные показатели ЧСС у детей в зависимости от возраста:"В подростковый период, когда ребенок активно развивается, может наблюдатьсятахикардия. Обычно она не требует активного вмешательства и со временем проходит самостоятельно. Однако учащенное сердцебиение у ребёнка требует тщательной диагностики и наблюдения", – предупреждает Татьяна Чернушенко.У беременныхВо время беременности, начиная со II триместра, возрастает объем циркулирующей крови, активно развивается маточно-плацентарное кровообращение, происходит дальнейшая гормональная перестройка, что приводит к физиологическому повышению частоты сердечных сокращений чуть выше, чем до беременности. "Так в III триместре частота сердечных сокращений (ЧСС) на 15-25 уд./мин превышает ЧСС вне беременности. Тахикардия при беременности может возникать и на фоне анемии, при низком артериальном давлении, повышенной функции щитовидной железы и быстром наборе веса", – говорит Татьяна Чернушенко.Как правило, она не приводит к осложнениям, однако требует тщательного наблюдения лечащего врача, в некоторых случаях необходим прием препаратов.ПатогенезВ основе патогенеза тахикардии лежит механизм гипоперфузии органов и систем. Хава Кутиева поясняет, что ввиду частого сердцебиения снижается эффективность работы сердечной мышцы, желудочки сердца не в состоянии наполниться кровью, в результате чего понижается артериальное давление (АД) и уменьшается приток крови к органам. Как следствие, ухудшаются условия кровоснабжения самого сердца, поскольку для совершения большей работы (ЧСС >90 уд. мин.) требуется больше кислорода, а плохие условия кровоснабжения сердца увеличивают риск ишемической болезни сердца.Виды тахикардииТахикардия классифицируется следующим образом:СинусоваяВозникает при увеличении активности синусового узла. Это пучок специфической сердечно-мышечной ткани, который генерирует электрические импульсы, распространяющиеся по всему сердцу, и вызывает его сокращение. Характеризуется частотой сердечных сокращений более 100 в минуту у взрослого человека. Триггеры этой тахикардии могут быть физиологическими (эмоции, физическая нагрузка, боль) или вторичными по отношению к патологическим состояниям (паническая атака, анемия, лихорадка, инфекция, сахарный диабет с признаками вегетативной дисфункции, аортальная или митральная регургитация).ПароксизмальнаяПриступ сердцебиения с частотой 150-250 ударов в минуту. Хана Кутиева поясняет, что выделяют три формы заболевания:❖ Предсердная пароксизмальная – вид аритмии, проявляющийся пароксизмами (приступами сердцебиения с частотой сердечных сокращений 140-220 и более уд./мин). Развивается под влиянием эктопических импульсов в предсердиях, желудочках или атриовентрикулярном соединении, провоцирующих замещение нормального синусового ритма. Как правило, приступы начинаются и заканчиваются внезапно, имеют разную продолжительность.❖ Атриовентрикулярная (предсердно-желудочковая). Морфологическая основа – наличие нескольких путей проведения в АВ-узле, имеющих разные электрофизиологические свойства. По словам Татьяны Чернушенко, в основе патогенеза наличие устойчивой круговой волны импульсов в предсердно-желудочковом узле и прилегающей к нему перегородочной области миокарда. Причиной являются врожденные патологии – например синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW) и приобретенные заболевания, перенесенные пациентом в течение жизни и способствующие развитию тахикардии (миокардиты и т.д.).❖ Желудочковая – является серьезным нарушением ритма, особенно при инфаркте миокарда, так как она может быть осложнена фибрилляцией желудочков. Особенно опасно увеличение ритма желудочков до 180-250 в минуту – такая аритмия относится к неотложным состояниям. "В основном причина данного вида тахикардии – ишемическая болезнь сердца. Иногда приступ может развиться на фоне приема некоторых лекарственных препаратов: сердечных гликозидов, психотропных веществ, анестетиков", – отмечает Татьяна Чернушенко.НаджелудочковаяСуправентрикулярная, предсердная тахикардия (НЖТ) – три и более (по некоторым литературным источникам пять и более) последовательных сокращения сердца с частотой сердечных сокращений (ЧСС) > 100 в 1 минуту при условии участия в механизме самоподдержания аритмии клеток синусового узла (СУ), миокарда предсердий и/или клеток атриовентрикулярного (АВ) соединения.ОсложненияОсложнениями заболевания могут быть:Опасна тахикардия с высокой частотой сокращений сердца (более 170-200 ударов в минуту) которая может привести к фатальным осложнениям: фибрилляции предсердий; нарушению сокращений желудочков сердца вплоть до перехода в желудочковую тахикардию (ЖТ) и их фибрилляцию с последующей асистолией (резким ослаблением сокращений сердца, и остановкой).Диагностика"Уже на этапе сбора анамнеза и осмотра возможно выявить тахикардию. Пациент будет предъявлять характерные жалобы, при визуальном осмотре можно увидеть учащенную пульсацию сонных артерий (на шее), частое дыхание, бледность кожных покровов (при анемии). При аускультации (выслушивании) сердца характерно учащение частоты сердечных сокращений", –комментирует Татьяна Чернушенко.Основные методики диагностики нарушений ритма и проводимости сердца:★ Физикальное обследование. Хава Кутиева отмечает, что у пациентов с имеющейся или предполагаемой тахикардией необходимо оценивать: антропометрические показатели (рост, вес, индекс массы тела); характеристики пульса; артериальное давление; температуру тела; наличие отеков; состояние шейных вен (набухание, пульсация) и щитовидной железы (пальпация для определения размеров, подвижности и болезненности).★ Электрокардиография. Тахикардия определяется по результатам записи электрокардиографии (ЭКГ) и суточного мониторирования ЭКГ. "Данный метод несет весьма ограниченную информацию о работе сердца. ЭКГ показывает, как ведет себя сердце непосредственно в момент съемки. Метод холтеровского мониторирования ЭКГ позволяет оценить работу сердца в течение суток и более", - поясняет Екатерина Племянникова. Врач отмечает, что на сегодняшний день существуют специальные имплантируемые устройства, которые позволяют оценивать работу сердца даже в течение года.★ Эхокардиография (УЗИ) – метод сканирования сердца, с помощью которого можно получить изображение органа и оценить его функциональное состояние.★ Стресс-тест– способ записи кардиограммы во время физической нагрузки. Помогает выявить эпизодическую наджелудочковую тахикардию.★ Магнитно-резонансная и компьютерная томография – методы визуализации органов, позволяющие обнаружить источник органического поражения. Наджелудочковая тахикардия может быть связана с поражением определенных участков миокарда."При патологической тахикардии для уточнения причины проводится более углубленное исследование в зависимости от превалирующих жалоб – при подозрении на патологию сердца (УЗИ, МРТ или МСКТ сердца), анемию (у молодых девушек с тахикардией при нормальном уровне гемоглобина необходимо смотреть сывороточное железо, ферритин, железосвязывающую способность сыворотки), щитовидную железу (тиреоидные гормоны, УЗИ, консультация эндокринолога) и т.д. Поскольку тахикардия связана с разными причинами, план обследования всегда будет индивидуальным", – поясняет Татьяна Чернушенко.Первая помощь при приступе тахикардииПорядок действий при возникновении приступа тахикардии:Если тахикардия вызвана серьезной патологией сердца, описанных мер по оказанию первой помощи может быть недостаточно и следует немедленно вызвать скорую помощь.В качестве первой помощи Татьяна Чернушенко рекомендует использовать и вагусные пробы. Механизм заключается в раздражении рецепторов парасимпатической нервной системы, в результате которого активируется блуждающий нерв. Выполнение определенных действий поможет либо купировать пароксизм, либо снизить частоту сердечных сокращений и уменьшить вегетативные проявления (симптомы).Продолжительность тестов обычно составляет 15–20 секунд. Если приступ не прошел в течение 20 минут, необходимо вызвать скорую помощь.Лечение тахикардииМетоды лечения тахикардии зависят от причин, которые ее вызывают. Задача специалиста – выявить их и назначить адекватное лечение. “При физиологической синусовой тахикардии медикаментозное лечение не требуется. Необходимо лишь устранить факторы, вызывающие повышение ЧСС, – говорит Хава Кутиева. – При других формах лечение начинается с устранения основного заболевания, симптомом которого является тахикардия, либо каких-то других причинных факторов. Если заболевание известно, то после соответствующего лечения купируется и тахикардия”.Медикаментозная терапияПри неэффективности вагусных приемов для восстановления синусового ритма рекомендуется пероральное или внутривенное введение антиаритмических препаратов (бета-блокаторов, сердечных гликозидов, блокаторов кальциевых каналов и т.д.). Подбор антиаритмической терапии проводит лечащий врач."Существуют группы препаратов, которые урежают пульс. Большая часть из них при этом снижает давление, что не всегда хорошо. Так, в острых ситуациях, например, при шоке, возникает тахикардия в сочетании с низким давлением и дальнейшее его снижение может усугубить положение", –отмечает Екатерина Племянникова. Ряд препаратов нацелен не на постоянное урежение пульса, а на предупреждение внезапных сердцебиений. При тахикардии, связанной с сердечной недостаточностью, как правило, назначаются мочегонные препараты.Хирургические методыВ случае неэффективности лекарственных препаратов или угрозе человеческой жизни может применяться РЧА сердца (прижигание пораженного участка), имплантация электрокардиостимулятора, а также устройств для проведения сердечной ресинхронизирующей терапии, кардиовертера-дефибриллятора. При критической сердечной недостаточности – трансплантация сердца.Народные средстваСреди методов народной медицины, применяемых при тахикардии, широко используется употребление настойки и плодов боярышника. Боярышник содержит в себе активные компоненты, которые благотворно влияют на состояние сердца и сосудов. Он, по словам Татьяны Чернушенко, признан эффективным средством при тахикардии, нарушении ритма сердца (экстрасистолии).В некоторых случаях будет эффективна диета, богатая калием и магнием. В абрикосах содержится большое количество железа и калия, что благоприятно сказывается на здоровье сердца при склонности к учащенному сердцебиению. Полезны как свежие плоды, так и сушеные (курага). Калием также богаты виноград, чернослив, финики, инжир, петрушка, капуста, черная смородина, корень сельдерея, ананасы, кизил, бананы и персики. Магний присутствует в помидорах, сельдерее, орехах, отрубях, абрикосах, винограде, рябине черноплодной, свекле, вишне, водяном перце, грейпфруте, эхинацее, миндале, салате и капусте.Но методы народной медицины являются вспомогательными и не заменяют лечение в случае необходимости.Профилактика и прогнозЛучшая профилактика тахикардии – это здоровый образ жизни и своевременное лечение хронических заболеваний. Прогноз, как правило, благоприятный. "Если Вы испытываете тахикардию – обратитесь к врачу. Специалист определит причину частого пульса в вашем конкретном случае и назначит лечение. Это позволит улучшить самочувствие и прогноз", – говорит Екатерина Племянникова.Для предотвращения тахикардии специалисты рекомендуют соблюдать простые профилактические правила:

https://ria.ru/20210602/dalenie-1735191910.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/gipertoniya-1732263123.html

https://ria.ru/20200417/1570042344.html

https://ria.ru/20220224/vitaminy-1774832790.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/1752263587.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/puls-1785551114.html

https://rsport.ria.ru/20210725/aritmiya-1742807419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество, европейское общество кардиологов