https://ria.ru/20220723/puls-1804464828.html

Каким должен быть пульс в норме: показатели по полу и возрасту

Норма пульса по возрасту у человека: какой должен быть у мужчин, женщин и детей

Каким должен быть пульс в норме: показатели по полу и возрасту

Показатели нормального пульса у человека могут меняться не только с каждым годом, но и под воздействием различных факторов. Каким должен быть пульс у взрослого... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T10:47

2022-07-23T10:47

2022-07-23T14:55

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Показатели нормального пульса у человека могут меняться не только с каждым годом, но и под воздействием различных факторов. Каким должен быть пульс у взрослого и у ребенка, удобные таблицы показателей для разного возраста у женщин и мужчин, причины отклонений от нормы и многое другое - в материале РИА Новости.ПульсВ отличие от многих других процессов и явлений, свойственных человеческому организму, пульс можно обнаружить и наблюдать даже без специального оборудования. Для этого достаточно приложить руку к одной из основных точек пульсации, например, на шее или на запястье.Легкие ритмичные толчки, которые человек почувствует при этом, и называются пульсом. "Термин “пульс” произошел от латинского pulsus, что переводится как “удар” или “толчок”. В медицине пульсом называют толчкообразные колебания стенок сосудов, которые тесно связаны с сердечными циклами. Пульс является одним из основных и старейших биомаркеров здоровья", - говорит Лепанда Кики Терренс Лионель, врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского Медицинского ЦентраВ результате сердечных сокращений кровь поступает во все сосуды человеческого тела под определенным давлением. Стенки сосудов при этом слегка колеблются, и именно это движение улавливает человек при измерении пульса.Пульс может стать более частым или редким под воздействием различных факторов, а также в результате тех или иных заболеваний. Показатель нормы также меняется в зависимости от пола и возраста, а также может быть обусловлен индивидуальными особенностями человека.В зависимости от того, на каких сосудах производится измерение, принято выделять три основных вида пульса:- артериальный. Артериальным пульсом называют ритмические колебания стенок артерий, то есть тех сосудов, которые переносят насыщенную кислородом кровь от сердца ко всем органам человеческого тела. Чаще всего для измерения пульса выбирается именно этот вид сосудов, в первую очередь - сонная артерия на шее или лучевая артерия на запястье.- венозный. Как следует из названия, данный вид пульса можно зафиксировать на венах. Причем в подавляющем большинстве случаев - в самых крупных венах (например, яремных), в то время как в мелких венах и венах среднего размера подобной пульсации не возникает. Венозный пульс не так интенсивен, как артериальный;- капиллярный. В медицине встречается и другое название этого явления - пульс Квинке. Это ритмичное расширение самых мелких сосудов, которое нельзя определить пальпацией, как в случае с артериальным, однако можно наблюдать при надавливании на ногтевую пластину или растирании кожи в области лба.В подавляющем большинстве случаев, когда идет речь об измерениях пульса, имеется в виду именно пульс артериальный. Впрочем, пульс - это не только определенное количество ударов сердца в минуту. Данное понятие включает в себя следующие характеристики:- ритмичность. Под данным термином подразумеваются интервалы между пульсациями. В идеале такие временные промежутки должны быть одинаковыми, тогда можно говорить о ритмичном пульсе. Если интервалы неравномерные, пульс характеризуется как аритмичный;- ЧСС. Эта аббревиатура расшифровывается как частота сердечных сокращений. Очень часто при упоминании пульса имеется в виду именно этот показатель, ведь те цифры, которые человек получает в результате измерения пульса, в большинстве случаев равны частоте сердечных сокращений.“Однако нередки случаи, когда количество пульсовых ударов меньше числа сердечных сокращений. В данном случае можно говорить о дефиците пульса. Чем выше данный показатель, тем хуже это сказывается на кровообращении человека”, - говорит Лепанда Кики Терренс Лионель.Если ЧСС опускается ниже уровня 60 уд/мин, то можно говорить о редком пульсе, если поднимается выше 90 уд/мин - о частом. Данный показатель не является постоянным и может изменяться при приеме некоторых лекарств, вследствие физической активности, при стрессе и под воздействием других внешних и внутренних факторов;- напряжение. Данная характеристика определяет, с какой силой необходимо сдавить сосуд, чтобы пульсация в нем прекратилась. Можно проследить такую закономерность: чем выше артериальное давление, тем больше напряженность пульса. Напряженный пульс также называют твердым, пульс с низким уровнем напряжения - мягким;- наполнение. Этот показатель свидетельствует о том, какой объем крови попадает в артерии за один толчок сердца. По уровню наполнения пульс может быть умеренным, полным, пустым и нитевидным (последние два при пальпации определяются с большим трудом).Норма пульса в спокойном состоянии по возрастуВ норме пульс здорового человека в спокойном состоянии укладывается в диапазон от 60 до 90 ударов в минуту.Нужно учитывать, что у людей, которые серьезно занимаются спортом и чей организм привык к значительным физическим нагрузкам, нормальный пульс в состоянии покоя может быть несколько ниже, чем у обычного человека. Этому есть простое объяснение: натренированная сердечная мышца способна перекачать нужный объем крови за меньшее число ударов.С возрастом показатели пульса меняются от большего к меньшему.Таблица для мужчинВеличина пульса может зависеть как от индивидуальных особенностей конкретного человека, так и от состояния его здоровья. Если мужчина регулярно занимается спортом, его пульс будет несколько ниже, чем пульс того, кто далек от спортивных достижений.Таблица для женщинВ среднем показатели пульса у женщин даже в состоянии покоя несколько выше, чем у мужчин.Более частый, чем обычно, пульс может отмечаться у представительниц прекрасного пола во время беременности. “В зависимости от сроков беременности сердцебиение может меняться. К концу периода частота пульсовых сокращений может достигать 110 ударов в минуту и это будет считаться нормой”, - утверждает Фатима Тамаева, главный врач маммологического центра L7. Это происходит из-за того, что в этот период в организме женщины увеличивается объем циркулирующей крови. После родов показатель в большинстве случаев приходит в норму.“У женщин в период климакса, когда влияние эстрогенов в организме заметно снижается, нередко отмечается значительное повышение пульса. Причиной тахикардии в данном случае становятся гормональные расстройства”, - поясняет кардиолог Лепанда Кики Терренс Лионель.Таблица для детейПульс у детей гораздо более высокий, чем у взрослых. Причем чем меньше ребенок, тем более частый пульс для него характерен. Самые высокие цифры можно наблюдать у новорожденных детей, с возрастом этот показатель постепенно снижается.Как правильно измерять пульсОдин из самых распространенных и доступных практически каждому человеку методов измерения пульса - это обычная пальпация, то есть подсчет толчков на артерии при помощи прижатых к ней пальцев. Для этого нужно прижать указательный, средний и безымянный пальцы к выбранному сосуду (чаще всего эту роль выполняет лучевая артерия на запястье), а после - подсчитать количество пульсаций за одну минуту.Если человек ограничен во времени, можно выбрать и сокращенный вариант: подсчитать число толчков на 20 или 30 секунд, после чего умножить получившееся значение на 3 или 2 соответственно. Пальцы при этом рекомендуется прижимать к сосуду крепко, но не сдавливать слишком сильно.Так как частота пульса может меняться даже под воздействием самых незначительных на первый взгляд факторов, измерять пульс рекомендуется всегда в одном и том же положении (сидя или, к примеру, лежа). Перед тем, как приступить к измерениям, стоит несколько минут провести в покое, при необходимости - успокоиться, справиться с сильными эмоциями.Пульс не стоит измерять сразу после еды, физических нагрузок, сильного стресса и так далее.Сегодня существует множество приборов, которые помогают человеку сделать процедуру измерения пульса более простой и комфортной. Например, ее вполне можно проводить при помощи спортивных часов и пульсометров. Пульсометр - это компактный прибор, одна из разновидностей мониторов сердечного ритма, который позволяет следить за динамикой пульса на протяжении дня. Самые популярные разновидности таких приборов по своему местоположению - это нагрудные и запястные пульсометры.Современные спортивные часы - уже куда более многофункциональный гаджет, который бывает очень полезен в первую очередь тем, кто серьезно занимается спортом. Такие часы позволяют не только контролировать частоту пульса (и, соответственно, выбирать оптимальную нагрузку), но и выстраивать маршрут пробежек, высчитывать количество шагов и так далее.Какой пульс должен бытьПонятие нормы применительно к пульсу для каждого человека может быть своим. Вдобавок следует учитывать, что в течение дня пульс может меняться под воздействием различных факторов, например, физических нагрузок (даже минимальных, таких, как прогулка по городу или подъем по лестнице), температуры за окном и так далее.При физических нагрузкахВо время тренировки или в процессе любой физической активности пульс человека увеличивается. При этом важно понимать, какое повышение показателей является безопасным для организма, так, чтобы тренировка или пробежка принесли пользу, а не возможные “побочные эффекты” для сердечно-сосудистой системы.Максимальную частоту сердечных сокращений принято высчитывать при помощи простой формулы: от 220 человеку нужно отнять цифру, соответствующую его возрасту. То есть для гражданина 30 лет максимальный показатель частоты пульса во время тренировки должен составлять 190 уд/мин (220 - 30).Считается, что для эффективной, но при этом комфортной и безопасной тренировки пульс человека должен составлять 70-80% от максимального показателя. Для тех, кто только-только приступил к физическим занятиям и еще не успел адаптироваться к подобной нагрузке, такой уровень (по крайней мере, первое время) может быть еще ниже. И, конечно, тренировка не должна вызывать дискомфорта, неприятных и тем более болевых ощущений.Во время снаВо время сна, в противоположность периоду физической активности, организм человека расслабляется, работа многих органов и систем несколько замедляется, а частота пульса падает. Это характерно как для взрослых, так и для детей.“Во время сна частота пульса у взрослого человека уменьшается примерно на 10-15 ударов и возвращается к значениям 55-65”, - говорит Фатима Тамаева.Впрочем, колебания пульса возможны и во время сна. Например, его частота может повышаться, если человеку снятся не самые спокойные сны, например, связанные с кошмарами или слишком эмоциональными событиями.После едыЧастота сердцебиения имеет свойство незначительно возрастать и после приемов пищи. Именно поэтому между обедом и измерением пульса должно пройти некоторое время (например, полчаса), чтобы последний успел прийти в норму.Если после еды человек заметил, что его пульс значительно повысился, этому может быть несколько причин. Например, банальное переедание или употребление в пищу некоторых продуктов (в их числе - острые пряности, кофеин и так далее). Еще одна, но куда более серьезная причина - это различные заболевания желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистой системы.Для похуденияМногие граждане приступают к спортивным тренировкам в надежде избавиться от лишних килограммов. Эксперты утверждают, что для достижения желаемого жиросжигательного эффекта от физической нагрузки не нужно “разгонять” пульс до максимальных отметок. Достаточно, чтобы частота сердечных сокращений держалась на уровне 60-70 процентов от верхней границы.Это достаточно умеренный темп, в то время как более высокий пульс и, соответственно, более интенсивный режим тренировки может оказаться не по силам неподготовленному человеку, едва приступившему к занятиям.Симптомы нарушенного пульсаИзменение пульса как в большую, так и в меньшую сторону называется аритмией. Насторожиться стоит в том случае, если подобное происходит в состоянии покоя и без видимых на то причин. Даже если отклонение пульса от нормы не сопровождается другими симптомами, оставлять его без внимания не стоит, ведь это может быть проявлением серьезных проблем со здоровьем. Например, заболеваний сердечно-сосудистой системы, проблем с щитовидной железой и другие.Аритмия также может сопровождаться различными симптомами, среди которых - головокружение и потеря сознания, боль в области груди, одышка.Причины отклонения от нормыЕсли пульс поднимается до отметки выше 90 ударов в минуту, можно говорить о том, что человек страдает тахикардией, если снижается ниже отметки в 60 ударов в минуту и ниже - это брадикардия. В любом случае гражданину стоит как можно быстрее обратиться к врачу для того, чтобы исключить серьезную патологию.Причиной повышенного пульса (тахикардии), не связанного с физическими нагрузками, повышением температуры тела или стрессом, также может стать прием некоторых лекарств, употребление алкоголя, сильная усталость или потеря больших объемов крови.Если внешние факторы не при чем, то причиной отклонения от нормы может стать проблемы с эндокринной системой, повышенное артериальное давление, миокардит и другие заболевания сердца и сосудов. При тахикардии у человека также может появляться одышка, быстрая утомляемость и снижение аппетита, а также прочие симптомы.Пониженный пульс (брадикардия) также может являться следствием приема некоторых медикаментов, переохлаждения, длительного голодания и других факторов. Не стоит забывать, что у спортсменов и граждан, регулярно посещающих тренировки, пульс в спокойном состоянии заметно ниже, чем у прочих граждан.Нередко люди принимают проявления брадикардии за простую усталость (человек чувствует слабость, у него кружится голова, часто клонит в сон).Важно понимать, что далеко не всегда отклонения от нормы пульса является патологией. Нельзя исключать и того, что не вписывающийся в усредненный стандарт показатель - это индивидуальная особенность конкретного организма. Однако проблемы со здоровьем может окончательно исключить только врач.ПрофилактикаНормализация образа жизни - одна из главных рекомендаций для тех, кто хотел бы свести к минимуму риск возникновения проблем в области сердца и сосудов (в том числе - связанных с изменениями пульса). Здоровый сон, грамотно выстроенный режим труда и отдыха, здоровое, полноценное питание с достаточным количеством необходимых для здоровья витаминов и микроэлементов, борьба со стрессами и нервным напряжением, отказ от вредных привычек (таких как злоупотребление алкоголем и курение), регулярное посещение врачей и грамотное лечение обнаруженных заболеваний, умеренная физическая активность - все это может помочь сохранить пульс в норме на долгие годы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/puls-1785551114.html

https://ria.ru/20220629/takhikardiya-1799083304.html

https://rsport.ria.ru/20220527/puls-1791187359.html

https://rsport.ria.ru/20220712/uprazhneniya_dlya_beremennykh-1801791788.html

https://ria.ru/20220328/aritmiya-1780498672.html

https://ria.ru/20220217/puls-1773230489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, сердце