https://ria.ru/20221006/davlenie-1821948588.html

Артериальное давление: причины отклонения от нормы, как стабилизировать

Артериальное давление человека: норма у мужчин и женщин, повышенное, пониженное

Артериальное давление: причины отклонения от нормы, как стабилизировать

Для предупреждения опасных для здоровья и жизни последствий женщинам и мужчинам следует постоянно отслеживать верхние и нижние показатели артериального... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:26

2022-10-06T13:26

2022-10-06T13:26

здоровье - общество

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россия

сердце

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Для предупреждения опасных для здоровья и жизни последствий женщинам и мужчинам следует постоянно отслеживать верхние и нижние показатели артериального давления. Что значит высокое систолическое и диастолическое давление у человека, причины отклонений от нормы, последствия повышения и понижения, как нормализовать работу сердечно-сосудистой системы — в материале РИА Новости.Давление"Интегральным показателем работы сердечно-сосудистой системы является артериальное или кровяное давление (АД), которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов. Это один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров, он играет далеко не последнюю роль в диагностике множества различных заболеваний", — говорит Джемма Подрезова, эксперт Национального центра генетических исследований (Новосибирск), физиолог, проректор Университета персональной диетологии и нутрициологии. АД измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм.рт.ст).Нижнее и верхнее артериальное давление"Выделяют систолическое и диастолическое давление. Систолическое, или верхнее, АД обусловлено сокращением сердца и выбросом крови в сосуды, оно соответствует максимальному давлению. Диастолическое, или нижнее, АД - это давление в сосудах в момент расслабления сердца, оно соответствует самому низкому давлению", — поясняет Ирина Борисова, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог "СМ-Клиника" в городе Иваново.Измерение артериального давленияСпециалисты отмечают, что кроме измерения давления в кабинете врача каждый пациент с артериальной гипертонией должен самостоятельно отслеживать показатели АД с помощью личного тонометра не менее двух раз в день и вести дневник самоконтроля.Остальным же вполне достаточно ежегодного контроля в период диспансеризации.Нормы давленияБольшинство специалистов с осторожностью относятся к усреднению норм кровяного давления в зависимости от возраста и пола пациентов, отмечая индивидуальный подход в каждой ситуации. "Основной критерий нормы — самочувствие человека. Некоторые пациенты при давлении 130/80 жалуются на головную боль, а другие успешно живут с пониженным давлением и не испытывают дискомфорта", — говорит Джемма Подрезова.Значения артериального давления человека, по данным ВОЗ.Ирина Борисова отмечает, что не существует определенных половых и возрастных границ повышения АД. "Об артериальной гипертензии говорят, когда фиксируют повышение АД до 140/90 мм рт. ст. и выше. Хотя при проведении гипотензивной (т.е. снижающей давление) терапии важно знать те целевые уровни, до которых необходимо снизить повышенное АД, чтобы профилактировать развитие осложнений и поражение внутренних органов. Это в первую очередь касается пациентов с сахарным диабетом и его осложнениями, людей пожилого возраста", — говорит специалист.Показатель 90/60 мм.рт.ст. считается нижней границей. "Если тонометр зафиксировал значение ниже, то у человека можно подозревать недостаточное снабжение кровью тканей и органов. Так как этот показатель нестабилен и зависит от многих факторов, в медицинском сообществе допускают небольшие отклонения от общепризнанных норм. Нормальным считается индикатор, значения которого находятся в диапазоне 130/80 и 100/60", — отмечает Джемма Подрезова.Выделяют также артериальную гипертонию, при которой одновременно повышено как систолическое, так и диастолическое АД (как правило, у пациентов молодого и среднего возраста), и изолированную систолическую артериальную гипертензию, при которой повышено только систолическое АД, а диастолическое — нормальное или даже несколько понижено. Ирина Борисова уточняет, что последняя — удел пациентов пожилого и старческого возраста, ее наличие обусловлено снижением эластичности сосудистой стенки вследствие развития склеротических изменений.Повышенное давлениеПо словам Ирины Борисовой, в настоящее время артериальной гипертонии уделяется большое внимание в связи с высоким уровнем сосудистых осложнений. Поэтому важно понимать причины развития гипертонии с целью проведения эффективных профилактических мероприятий.ПричиныБольшую роль в развитии гипертонической болезни, по мнению Ирины Борисовой, играют:Различают первичную и вторичную артериальную гипертензию (АГ). "При вторичной АГ повышение давления связано с наличием хронического заболевания внутренних органов (почек, эндокринных органов, в частности, при сахарном диабете и повышенной функции щитовидной железы, пороках сердца и крупных сосудов, после черепно-мозговой травмы, приема некоторых лекарственных препаратов, повышающих АД). У пациентов с первичной АГ (или гипертонической болезнью) при обследовании не выявляются хронические заболевания внутренних органов, и повышение показателей является единственным симптомом заболевания", — комментирует врач.ПоследствияВысокое АД, отсутствие регулярной антигипертензивной терапии, по мнению Ирины Борисовой, через несколько лет приводит к поражению органов-мишеней: сердца, глаз, почек, головного мозга, периферических артерий. "Это грозит развитием стенокардии и инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности, инсульта, атеросклероза, хронической болезни почек со снижением их функции, падением зрения, нарушениями сердечного ритма и кровообращения в периферических артериях”, — предупреждает кардиолог.Пониженное давлениеАртериальная гипотония – патологическое снижение (АД) до уровня менее 100/60 мм рт. ст., классифицируется на острую и хроническую. Ее основные симптомы: замедление или учащение пульса, слабость и головокружение, тошнота (возможна рвота), бледность кожи, нарушение координации движений, потеря сознания и обморок, нарушение зрения, снижение мыслительных способностей.ПричиныК снижению АД приводят некоторые состояния и хронические заболевания:"Если у человека резко снижается уровень кровяного давления, то возможной причиной может быть инфекционный процесс, острая сердечная недостаточность, сильное кровотечение, токсический синдром, обезвоживание, сильная лихорадка, передозировка некоторых лекарственных препаратов", — говорит Джемма Подрезова.Также, по словам эксперта, к развитию артериальной гипотензии могут привести органические повреждения мозга: травмы (сотрясения); инфаркты и инсульты; дегенеративные изменения в структуре оболочек нейронов (разрушение нейронов); нарушение выделения в кровь адреналина, норадреналина при физической нагрузке.ПоследствияПри хроническом снижении уровня АД Джемма Подрезова советует пройти обследование у разных специалистов (кардиолог, терапевт, эндокринолог, невролог, хирург)и сдать анализы. А также для выявления гипотонии и причин ее возникновения следует измерять давление в домашних условиях с ведением дневника."Метод лечения напрямую зависит от причины возникновения гипотонии. Например, при аллергической реакции применяется лечение, направленное на устранение аллергена, снятие отека и повышение артериального давления", — поясняет эксперт.Специалист предупреждает, что в случае приема некоторых лекарственных препаратов (нитраты, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, бета-адреноблокаторы, мочегонные средства и другие) может возникнуть медикаментозная гипотензия – снижение артериального давления, связанное с передозировкой антигипертензивных препаратов.Пульсовое давлениеПо словам Джеммы Подрезовой, пульсовое артериальное давление (ПАД) представляет собой силу, которую сердце генерирует каждый раз, когда сокращается. Оно зависит от уровня ударного объема сердца и периферического сопротивления сосудов. "Это достаточно информативный интегральный показатель, который позволяет сделать выводы о функционировании сердца и кровеносных сосудов и является косвенным показателем величины ударного объема сердца", — отмечает специалист.По словам эксперта, ПАД отражает следующие особенности и характеристики:ПрофилактикаПовышение АД может быть связано с тем, что организм человека стареет и быстро изнашивается, на него влияют стрессовые факторы, неблагоприятная экология, неправильное питание, вредные привычки.Учитывая возможность развития серьезных последствий, при проблемах в работе сердечно-сосудистой системы необходимо регулярно принимать лекарственные препараты под ежедневным контролем показателей кровяного давления. "Каждый пациент должен обладать навыками самоконтроля АД и саморегуляции лечения в условиях изменяющихся показателей артериального давления, — говорит Ирина Борисова. — Помимо регулярно приема лекарственных препаратов, важно профилактировать повышение АД и немедикаментозными методами. Это ежедневные рациональные физические нагрузки (ходьба, езда на велосипеде, скандинавская ходьба, плавание), оберегать себя от стресса, соблюдать режима труда и отдыха, здоровую диету, отказаться от вредных привычек".Джемма Подрезова для профилактики артериальной гипертензии рекомендует увеличить потребление растительной пищи, калия, кальция (содержатся в овощах, фруктах, зерновых) и магния (в молочных продуктах), а также уменьшить в рационе долю животных жиров, ограничить потребление вредной пищи (трансжиры и т.п.), соли, соленых блюд и соусов. "Физическая активность согласовывается со специалистом и выполняется при условии стабилизации АД и/или приеме гипотензивных препаратов. Для снижения риска развития артериальной гипертензии рекомендуется исключить курение и снизить потребление алкоголя, кофе и содержащих кофеин средств от головной боли", — говорит специалист.

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https://radiosputnik.ria.ru/20220526/davlenie-1790647469.html

https://rsport.ria.ru/20220322/davlenie-1779279381.html

https://rsport.ria.ru/20220225/davlenie-1774762939.html

https://ria.ru/20221005/gipertoniya-1819634780.html

https://ria.ru/20220629/takhikardiya-1799083304.html

https://ria.ru/20220425/davlenie-1785228270.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, врачи, россия, сердце