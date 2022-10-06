Артериальное давление: причины отклонения от нормы, как стабилизировать
Измерение давления
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Для предупреждения опасных для здоровья и жизни последствий женщинам и мужчинам следует постоянно отслеживать верхние и нижние показатели артериального давления. Что значит высокое систолическое и диастолическое давление у человека, причины отклонений от нормы, последствия повышения и понижения, как нормализовать работу сердечно-сосудистой системы — в материале РИА Новости.
Давление
"Интегральным показателем работы сердечно-сосудистой системы является артериальное или кровяное давление (АД), которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов. Это один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров, он играет далеко не последнюю роль в диагностике множества различных заболеваний", — говорит Джемма Подрезова, эксперт Национального центра генетических исследований (Новосибирск), физиолог, проректор Университета персональной диетологии и нутрициологии. АД измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм.рт.ст).
Нижнее и верхнее артериальное давление
"Выделяют систолическое и диастолическое давление. Систолическое, или верхнее, АД обусловлено сокращением сердца и выбросом крови в сосуды, оно соответствует максимальному давлению. Диастолическое, или нижнее, АД - это давление в сосудах в момент расслабления сердца, оно соответствует самому низкому давлению", — поясняет Ирина Борисова, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог "СМ-Клиника" в городе Иваново.
Измерение артериального давления
Специалисты отмечают, что кроме измерения давления в кабинете врача каждый пациент с артериальной гипертонией должен самостоятельно отслеживать показатели АД с помощью личного тонометра не менее двух раз в день и вести дневник самоконтроля.
Остальным же вполне достаточно ежегодного контроля в период диспансеризации.
Измерение артериального давления
Нормы давления
Большинство специалистов с осторожностью относятся к усреднению норм кровяного давления в зависимости от возраста и пола пациентов, отмечая индивидуальный подход в каждой ситуации. "Основной критерий нормы — самочувствие человека. Некоторые пациенты при давлении 130/80 жалуются на головную боль, а другие успешно живут с пониженным давлением и не испытывают дискомфорта", — говорит Джемма Подрезова.
Значения артериального давления человека, по данным ВОЗ.
Артериальное давление (категория)
Верхнее артериальное давление (мм. рт. ст.)
Нижнее артериальное давление (мм. рт. ст.)
Гипотония (пониженное)
ниже 100
ниже 60
Оптимальное давление
100–119
60–79
Нормальное давление
120–129
80–84
Высокое нормальное давление
130–139
85–89
Умеренная гипертония (повышенное)
140–159
90–99
Гипертония средней тяжести
160–179
100–109
Тяжелая гипертония
более 180
более 110
Ирина Борисова отмечает, что не существует определенных половых и возрастных границ повышения АД. "Об артериальной гипертензии говорят, когда фиксируют повышение АД до 140/90 мм рт. ст. и выше. Хотя при проведении гипотензивной (т.е. снижающей давление) терапии важно знать те целевые уровни, до которых необходимо снизить повышенное АД, чтобы профилактировать развитие осложнений и поражение внутренних органов. Это в первую очередь касается пациентов с сахарным диабетом и его осложнениями, людей пожилого возраста", — говорит специалист.
Показатель 90/60 мм.рт.ст. считается нижней границей. "Если тонометр зафиксировал значение ниже, то у человека можно подозревать недостаточное снабжение кровью тканей и органов. Так как этот показатель нестабилен и зависит от многих факторов, в медицинском сообществе допускают небольшие отклонения от общепризнанных норм. Нормальным считается индикатор, значения которого находятся в диапазоне 130/80 и 100/60", — отмечает Джемма Подрезова.
Выделяют также артериальную гипертонию, при которой одновременно повышено как систолическое, так и диастолическое АД (как правило, у пациентов молодого и среднего возраста), и изолированную систолическую артериальную гипертензию, при которой повышено только систолическое АД, а диастолическое — нормальное или даже несколько понижено. Ирина Борисова уточняет, что последняя — удел пациентов пожилого и старческого возраста, ее наличие обусловлено снижением эластичности сосудистой стенки вследствие развития склеротических изменений.
Повышенное давление
По словам Ирины Борисовой, в настоящее время артериальной гипертонии уделяется большое внимание в связи с высоким уровнем сосудистых осложнений. Поэтому важно понимать причины развития гипертонии с целью проведения эффективных профилактических мероприятий.
Причины
Ребенок взвешивается на весах
Большую роль в развитии гипертонической болезни, по мнению Ирины Борисовой, играют:
- —избыточный вес;
- —отягощенная наследственность;
- —длительный стресс;
- —курение;
- —избыточное потребление поваренной соли;
- —малоподвижный образ жизни.
Различают первичную и вторичную артериальную гипертензию (АГ). "При вторичной АГ повышение давления связано с наличием хронического заболевания внутренних органов (почек, эндокринных органов, в частности, при сахарном диабете и повышенной функции щитовидной железы, пороках сердца и крупных сосудов, после черепно-мозговой травмы, приема некоторых лекарственных препаратов, повышающих АД). У пациентов с первичной АГ (или гипертонической болезнью) при обследовании не выявляются хронические заболевания внутренних органов, и повышение показателей является единственным симптомом заболевания", — комментирует врач.
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Последствия
Высокое АД, отсутствие регулярной антигипертензивной терапии, по мнению Ирины Борисовой, через несколько лет приводит к поражению органов-мишеней: сердца, глаз, почек, головного мозга, периферических артерий. "Это грозит развитием стенокардии и инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности, инсульта, атеросклероза, хронической болезни почек со снижением их функции, падением зрения, нарушениями сердечного ритма и кровообращения в периферических артериях”, — предупреждает кардиолог.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкПоказания сердечного ритма на медицинском мониторе
Показания сердечного ритма на медицинском мониторе
Пониженное давление
Артериальная гипотония – патологическое снижение (АД) до уровня менее 100/60 мм рт. ст., классифицируется на острую и хроническую. Ее основные симптомы: замедление или учащение пульса, слабость и головокружение, тошнота (возможна рвота), бледность кожи, нарушение координации движений, потеря сознания и обморок, нарушение зрения, снижение мыслительных способностей.
"У разных людей низкое давление может варьировать в достаточно широких пределах. В отсутствие других симптомов некоторое отклонение от нижней границы нормыв 100/60 мм.рт.ст. допустимо при изначально низком давлении", — отмечает Джемма Подрезова.
Причины
К снижению АД приводят некоторые состояния и хронические заболевания:
"Если у человека резко снижается уровень кровяного давления, то возможной причиной может быть инфекционный процесс, острая сердечная недостаточность, сильное кровотечение, токсический синдром, обезвоживание, сильная лихорадка, передозировка некоторых лекарственных препаратов", — говорит Джемма Подрезова.
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Также, по словам эксперта, к развитию артериальной гипотензии могут привести органические повреждения мозга: травмы (сотрясения); инфаркты и инсульты; дегенеративные изменения в структуре оболочек нейронов (разрушение нейронов); нарушение выделения в кровь адреналина, норадреналина при физической нагрузке.
Последствия
При хроническом снижении уровня АД Джемма Подрезова советует пройти обследование у разных специалистов (кардиолог, терапевт, эндокринолог, невролог, хирург)и сдать анализы. А также для выявления гипотонии и причин ее возникновения следует измерять давление в домашних условиях с ведением дневника.
"Метод лечения напрямую зависит от причины возникновения гипотонии. Например, при аллергической реакции применяется лечение, направленное на устранение аллергена, снятие отека и повышение артериального давления", — поясняет эксперт.
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Специалист предупреждает, что в случае приема некоторых лекарственных препаратов (нитраты, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, бета-адреноблокаторы, мочегонные средства и другие) может возникнуть медикаментозная гипотензия – снижение артериального давления, связанное с передозировкой антигипертензивных препаратов.
Пульсовое давление
По словам Джеммы Подрезовой, пульсовое артериальное давление (ПАД) представляет собой силу, которую сердце генерирует каждый раз, когда сокращается. Оно зависит от уровня ударного объема сердца и периферического сопротивления сосудов. "Это достаточно информативный интегральный показатель, который позволяет сделать выводы о функционировании сердца и кровеносных сосудов и является косвенным показателем величины ударного объема сердца", — отмечает специалист.
По словам эксперта, ПАД отражает следующие особенности и характеристики:
- —состояние кровеносных сосудов;
- —объем желудочков сердца;
- —деятельность кардиомиоцитов;
- —функционирование камерных и аортальных клапанов;
- —воспалительные или атеросклеротические изменения тканей сердца.
Профилактика
Повышение АД может быть связано с тем, что организм человека стареет и быстро изнашивается, на него влияют стрессовые факторы, неблагоприятная экология, неправильное питание, вредные привычки.
Учитывая возможность развития серьезных последствий, при проблемах в работе сердечно-сосудистой системы необходимо регулярно принимать лекарственные препараты под ежедневным контролем показателей кровяного давления. "Каждый пациент должен обладать навыками самоконтроля АД и саморегуляции лечения в условиях изменяющихся показателей артериального давления, — говорит Ирина Борисова. — Помимо регулярно приема лекарственных препаратов, важно профилактировать повышение АД и немедикаментозными методами. Это ежедневные рациональные физические нагрузки (ходьба, езда на велосипеде, скандинавская ходьба, плавание), оберегать себя от стресса, соблюдать режима труда и отдыха, здоровую диету, отказаться от вредных привычек".
Джемма Подрезова для профилактики артериальной гипертензии рекомендует увеличить потребление растительной пищи, калия, кальция (содержатся в овощах, фруктах, зерновых) и магния (в молочных продуктах), а также уменьшить в рационе долю животных жиров, ограничить потребление вредной пищи (трансжиры и т.п.), соли, соленых блюд и соусов. "Физическая активность согласовывается со специалистом и выполняется при условии стабилизации АД и/или приеме гипотензивных препаратов. Для снижения риска развития артериальной гипертензии рекомендуется исключить курение и снизить потребление алкоголя, кофе и содержащих кофеин средств от головной боли", — говорит специалист.