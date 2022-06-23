https://ria.ru/20220623/anemiya-1797608384.html

Анемия: симптомы, причины и методы лечения малокровия

Анемия: симптомы, признаки малокровия, причины, степени тяжести и лечение

Анемия: симптомы, причины и методы лечения малокровия

Анемия (или, как ее еще называют, малокровие) - достаточно распространенное состояние, которое встречается как у женщин или мужчин, так и у детей. По каким... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:29

2022-06-23T18:29

2022-06-23T18:29

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анемия

кровь

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Анемия (или, как ее еще называют, малокровие) - достаточно распространенное состояние, которое встречается как у женщин или мужчин, так и у детей. По каким признакам и симптомам можно поставить диагноз “анемия”, какими причинами она вызывается, какие показатели в анализах крови о ней свидетельствуют, какие степени тяжести заболевания встречаются и в чем заключается лечение анемии - в материале РИА Новости.АнемияТермином “анемия” обозначают такое состояние, при котором у человека значительно снижается уровень гемоглобина в крови, причем порой вместе с гемоглобином уменьшается и количество эритроцитов (их также называют “красные кровяные тельца”).Сопровождающие анемию разнообразные симптомы нередко вызваны именно снижением гемоглобина, вернее, той функцией, которую этот белок играет в организме. Его предназначение заключается в том, чтобы доставлять кислород и углекислый газ к месту назначения. Меньше гемоглобина - поступление кислорода снижается, и в организме начинаются проблемы.Женщинам диагноз “анемия” ставится в том случае, если уровень гемоглобина в их крови опускается ниже показателя в 115-120 г/л. У мужчин анемия диагностируется при уровне гемоглобина ниже 130 г/л. Что касается детей, то тут четких критериев нет, так как понятие нормы варьируется в зависимости от возраста. Нередко анемия у детей обнаруживается в периоды так называемого быстрого роста.В случае с анемией, которая диагностируется у женщин во время беременности, чаще всего идет речь о железодефицитной анемии (которая и в целом является наиболее распространенной разновидностью данного заболевания). При этом нужно различать анемию физиологическую и патологическую. Первая обусловлена изменениями, которые происходят в организме беременной женщины: повышенная потребность в железе, изменение объема крови и так далее. О второй говорят в том случае, если уровень гемоглобина опускается ниже отметки в 110 г/л, а состояние беременной при этом ухудшается.СимптомыСимптомы анемии первоначально могут быть настолько легкими, что большинство людей не связывают их с недостатком железа, списывая недомогание на чрезмерную нагрузку на рабочем месте, неподходящие погодные условия, стресс и сопутствующие заболевания.Не существует специфических проявлений, по которым врач сможет однозначно поставить диагноз “анемия”. В зависимости от причины, вызвавшей заболевание, а также от изначального состояния здоровья человека и того, насколько у него низкий уровень гемоглобина, анемия может проявляться различными симптомами. В числе наиболее распространенных - бледность кожи, повышенная утомляемость, слабость, головная боль и головокружение, шум в ушах. Человек может терять сознание, жаловаться на проблемы с памятью и снижение иммунитета. Данное заболевание отражается и на внешности человека: волосы начинают выпадать чаще и в большем количестве, кожа становится сухой, а ногти - слабыми и ломкими.У детей проявления анемии в большинстве своем те же, что у взрослых: бледная кожа, общее снижение тонуса, головокружения и возможные обмороки и т.д. Помимо этого у дошкольников и школьников может наблюдаться частая смена настроения, плохой сон и другие симптомы.ПричиныАнемию далеко не всегда можно назвать самостоятельным заболеванием: как правило, это состояние развивается на фоне других недугов, а иногда является следствием генетических нарушений.Так, анемия может стать последствием серьезного дефицита в организме человека таких важных для его функционирования веществ как железо или витамины группы В (прежде всего, В9 и В12, которые необходимы для синтеза гемоглобина). К этому может привести несбалансированное, однообразное питание. В других случаях витамины и микроэлементы поступают в организм в достаточном количестве, однако усваиваются плохо, что и создает чреватый развитием анемии дефицит. Последнее может быть связано с проблемами желудочно-кишечного тракта."Чаще всего дефицит В12 встречается у людей, страдающих заболеваниями желудка, злоупотребляющих алкоголем, жестких вегетарианцев, а также пациентов с некоторыми генетическими отклонениями", — рассказывает кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.Еще одна возможная причина развития анемии - это кровопотери. “Кровотечения могут быть как острыми, так и хроническими. В первом случае человек теряет большой объем крови за достаточно короткий промежуток времени, во втором - кровопотеря происходит медленно и порой - даже незаметно для человека, что может иметь место при некоторых патологиях ЖКТ, например, при язве желудка, - говорит врач общей практики, гастроэнтеролог Юлия Оковитая. - У женщин такие кровопотери могут быть связаны с обильными менструациями”.Также причиной развития анемии могут стать патологии, при которых либо нарушается выработка эритроцитов, либо происходит их слишком быстрое разрушение.КлассификацияВсе существующие разновидности анемии можно условно разделить на несколько основных групп по различным показателям.Например, по цветовому показателю, который демонстрируют степень насыщения эритроцитов гемоглобином, можно выделить:Следующий тип классификации анемий - по способности костного мозга к регенерации. Основой для такого разделения служит уровень ретикулоцитов. Этим термином называют молодые эритроциты, которые образуются в костном мозге и в норме могут присутствовать в крови, но в небольшом количестве. Тут выделяют следующие разновидности:Существует и еще одна, патогенетическая классификация анемии. Она включает:Степени тяжестиВ зависимости от того, насколько сильно снижается уровень гемоглобина у человека, можно выделить три степени тяжести анемии:“Чем больше дефицит гемоглобина, тем больше тревожных симптомов можно наблюдать у пациента, тем ярче они выражены и оказывают более сильное влияние на жизнь человека, - отмечает Юлия Оковитая. - При легкой степени гражданин и вовсе может не догадываться о том, что в его организме есть какие-то проблемы, а небольшое ухудшение самочувствия или проблемы с памятью списывать на другие причины”.При анемии средней тяжести существующие симптомы усиливаются, могут появиться проблемы со сном, головная боль, проблемы с кожей и так далее. Еще более тяжелые формы могут сопровождаться повышением температуры до субфебрильных отметок, медленным заживлением ран и т.д.ОсложненияКоварство анемии заключается в том, что долгое время человек может и не догадываться о том, что у него есть такая проблема. А появляющиеся симптомы списывать на стресс, усталость, тяжелые рабочие будни и другие причины. Если причиной анемии стали те или иные заболевания, то игнорирование симптомов может привести к прогрессированию недуга и связанным с этим процессом осложнениям.Анемия, которую долгое время не лечат, может стать источником серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой. У человека появляются проблемы с давлением, аритмия и другие нарушения.Анемия также может привести к снижению иммунитета. Дефицит необходимых человеку полезных веществ и кислородное голодание вследствие нехватки гемоглобина приводят к тому, что организму становится сложнее противостоять инфекциям, человек чаще более.У беременных женщин длительная или тяжелая анемия может быть чревата проблемами для плода. А та же анемия, диагностированная в раннем возрасте у детей, может помешать полноценному развитию ребенка.При недостаточном лечении и долгом течении железодефицитной анемии возникает кислородное голодание во всех тканях человеческого организма. В первую очередь страдают головной мозг и почки как наиболее нуждающиеся в кислороде органы. А также возможно:ДиагностикаПервый шаг, который нужно сделать, обнаружив у себя настораживающие симптомы - это консультация терапевта (если речь идет о детях - педиатра). Этот специалист опросит пациента, соберет анамнез и при необходимости направит к другому, более узкому специалисту. Например, гастроэнтерологу, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение на наличие внутренних кровотечений.Точная диагностика анемии практически невозможна без соответствующих лабораторных исследований. В том числе - общего анализа крови (с его помощью можно обнаружить дефицит гемоглобина, отклонения от нормы в количестве эритроцитов и изменение других показателей крови), биохимического анализа крови, анализов на дефицит тех или иных витаминов и прочих исследований (на выявление количества ретикулоцитов и так далее).Для постановки точного диагноза могут понадобиться и другие методы исследования. Например, УЗИ различных органов, ФГДС и прочие.ЛечениеВыбор сценария лечения и конкретных препаратов от анемии зависит от того, что именно стало причиной данного состояния. “Например, при железодефицитной анемии врачи чаще всего делают ставку на прием внутрь препаратов железа, если анемия вызвана нехваткой в организме определенных витаминов - то акцент в лечении делается на недостающие организму витамины, - говорит Юлия Оковитая. - Также может быть рекомендована корректировка рациона, с упором на продукты, которые помогут восполнить вызвавший анемию дефицит”.Если к развитию анемии привели те или иные заболевания, на первый план выходит лечение этих недугов. При наличии хронических кровотечений важно найти источник регулярной кровопотери и устранить его.Так как лечение анемии во многих случаях требует консультации сразу нескольких специалистов, то и необходимая терапия может быть назначена не одним врачом."Железодефицитная анемия — это синдром, а не болезнь. Она может возникать при самых разных заболеваниях и состояниях. Для коррекции или лечения необходимо в первую очередь устранить причину дефицита железа, потом заняться восполнением его запасов. Чаще всего для выявления причины необходимо обратиться за помощью к смежным специалистам", — советует Ирина Юзуп.ПрогнозВ целом прогноз при большей части разновидностей анемии благоприятный, особенно если проблемы были выявлены на ранней стадии, а пациенту была назначена адекватная терапия. Однако лечение может занять длительное время и в серьезных случаях одной лишь коррекцией рациона дело наверняка не ограничится. В том случае, если анемия вызвана наследственными причинами, ее лечение - процесс куда более сложный. Как правило, такие случаи плохо поддаются терапии.ПрофилактикаЕсли человеку хотя бы однажды был поставлен диагноз “анемия”, ему рекомендуется периодически, по крайней мере один или два раза в год, сдавать анализы. Также стоит регулярно посещать врача и в целом следить за состоянием своего здоровья.Внимательно стоит относиться и к своему рациону. Питание должно быть полноценным, разнообразным и по возможности сбалансированным, чтобы в организм поступали все необходимые ему для нормальной работы вещества и элементы. Очень осторожно нужно относиться к диетам и другим ограничениям питания, которые также порой могут вызывать дефицит различных витаминов или микроэлементов.Важно, чтобы в рационе было как можно больше разнообразных продуктов. Это необходимо, чтобы минимизировать шансы развития дефицита железа или других микроэлементов.Среди пищи животного происхождения больше всего железа в мясе, морепродуктах, рыбе и яйцах. Из продуктов растительного происхождения хорошими запасами микроэлемента располагают бобовые, овощи и зелень. Особенно много железа в горохе, фасоли, чечевицы, других бобовых и брокколи.Ирина Юзуп замечает: "Железо из этих продуктов будет лучше усваиваться, если употреблять их вместе с витамином С (томаты, лимонный, апельсиновый соки, овсянка). Вегетарианцам для поддержания нужного уровня Fe в организме необходимо употреблять продукты с повышенным содержанием железа вприкуску с продуктами, богатыми витамином С".Отказ от вредных привычек (прежде всего - от курения и алкоголя) также может сыграть положительную роль в профилактике анемии.

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https://ria.ru/20211215/eritrotsity-1763862986.html

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https://ria.ru/20211020/gemoglobin-1755252738.html

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https://ria.ru/20211124/trombozy-1760347045.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, здоровье - общество, анемия, кровь