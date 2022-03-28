Боль в груди и неровное сердцебиение: признаки аритмии и чем она опасна
Аритмия сердца
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отдельные формы аритмии сердца могут быть опасны для жизни и требуют серьезного лечения. О причинах развития аритмии у мужчин и женщин, что делать при появлении симптомов и список процедур для устранения этой проблемы – в материале РИА Новости.
Аритмия сердца
Аритмией называют патологическое состояние, характеризующееся нарушениями частоты сердцебиения, ритма и последовательности сокращения сердца. Существуют различные виды такого состояния, каждый из которых сопровождается своими симптомами и вызван определенными причинами.
У мужчин
Мужчины, в сравнении с женщинами, в 1,7 раз чаще страдают аритмией сердца. Нередко причинами этого становятся вредные привычки (употребление алкоголем и курение), неправильное питание, интенсивные физические нагрузки, тяжелые условия труда и хронический стресс.
Аритмия у юношей, как правило, не является опасной для здоровья и объясняется недостаточной физической подготовкой, при которой даже малая нагрузка ведет к повышению пульса. В пожилом возрасте проявления аритмии сердца у мужчин должны настораживать, так как могут быть следствием заболеваний сердечно-сосудистой системы.
У женщин
Общие причины появления приступов аритмии у женщин не отличаются от мужчин, но дополнительно они могут быть спровоцированы гормональными изменениями: при беременности, предменструальном синдроме и климаксе.
При беременности. Примерно 20% беременных подвержены перебоям в работе сердца и чаще всего это экстрасистолия или тахикардия. При этом, такое состояние не всегда является патологией, но важно регулярно наблюдаться у гинеколога и кардиолога.
Лечение аритмии сердца при беременности подбирается индивидуально, все зависит от триместра и особенностей организма женщины. Хирургическое вмешательство возможно лишь в определенный период – с 16 по 22 неделю. Роды женщин с аритмией проводятся в специальных отделениях, где есть все необходимое для оперативной помощи.
У ребенка
Аритмия у детей может диагностироваться в любом возрасте, но риск приступов повышается у новорожденных, а также в возрасте 4–5 лет, 7–8 лет и 12–14 лет.
Причины
Причин возникновения аритмии достаточно много, все они разнообразны и нередко пересекаются между собой. Аритмии сердца можно поделить на три большие группы в зависимости от провоцирующего фактора:
- —Кардиальные – аритмия провоцируется заболеваниями сердечно-сосудистой системы, например ишемическойболезнью, пороком сердца, перикардитом, гипертонией, кардиомиопатией, миокардитом и другими.
- —Экстракардиальные – причиной становятся заболевания других органов (хронический бронхит, болезнижелудочно-кишечного тракта, патологии щитовидной железы и другие), прием медикаментов (в частности симпатомиметиков, диуретиков, антиаритмиков, антидепрессантов и т.д.), токсическое воздействие (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и электролитные нарушения (к примеру гипомагниемия, гипо- или гиперкалиемия).
- —Идиопатические – когда причину установить не удалось.
Также причинами аритмии сердца могут стать сильный стресс, недосыпание, эмоциональные переживания и интенсивная умственная или физическая работа, а также унаследованный генетический эффект или нарушение формирования сердца в период внутриутробного развития.
Патогенез
Особые мышечные волокна миокарда образуют проводящую систему сердца, именно она обеспечивает ритмичное последовательное сокращение его отделов. В этой системе есть водитель ритма первого порядка – это синусовый узел. В нем зарождается возбуждение, частота которого 60–80 раз в минуту. Далее оно распространяется через миокард правого предсердия на атриовентрикулярный узел. Он, в свою очередь, дает задержку, вследствие которой сначала сокращаются предсердия и только потом желудочки. Таким образом обеспечивается определенный ритм, последовательность и частота. В случаях, когда проводящая система миокарда повреждена, может развиться аритмия, или нарушение ритма, а в отдельных системах нарушается и проводимость.
Органическая аритмия возникает из-за повреждений сердечной мышцы: они препятствуют нормальному распространению импульса. В некоторых случаях повреждения затрагивают синусовый узел. При развитии кардиосклероза рубцовая ткань также препятствуют проводящей функции миокарда, что является толчком для возникновения аритмогенных очагов и нарушений проводимости и ритма.
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Признаки и симптомы
Симптомы и признаки приступов аритмии могут отличаться в зависимости от многих факторов, но определяются они именно частотой и ритмом сердечных сокращений, а также их влиянием на почечную, внутрисердечную и церебральную гемодинамику. К основным симптомам аритмии сердца относят:
- —ощущение ударов сердца о грудную клетку;
- —учащенное сердцебиение;
- —замирание сердца;
- —головокружение и потемнение в глазах;
- —одышка, сдавленность в груди и ощущение нехватки воздуха;
- —повышенная слабость и утомляемость;
- —потеря сознания;
- —чувство страха и другие.
Эти симптомы не являются специфичными и могут проявляться у физически здоровых людей, страдающих неврозами, паническими атаками и фобиями, поэтому окончательный диагноз могут поставить только после всех обследований. Также существуют "немые" аритмии сердца, которые не проявляют себя клинически и диагностировать их можно только с помощью ЭКГ-скрининга.
Владимир Подхомутников, доктор медицинских наук, заслуженный врач России рассказал, по каким признакам можно заподозрить у себя аритмию сердца:
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПоказания на мониторе во время операции в больнице
Показания на мониторе во время операции в больнице
- 1При измерении артериального давления/сатурации можно увидеть, что пульс стал слишком высоким (больше 100 ударов в минуту) или наоборот слишком низким (ниже 55 ударов в минуту).
- 2На тонометре может появиться значок аритмии (у каждого производителя он выглядит по-своему, но, как правило, это значок сердца с дублирующимся контуром), на который надо обратить внимание и отметить свои ощущения (как бьется сердце: ровно или нет).
- 3Если чувствуется, что сердце бьется неровно, необходимо нащупать свой пульс и постараться сопоставить удары в сердце и ощущения под пальцами.
Если появился хотя бы один из признаков, необходимо обратиться к врачу.
Классификация
Классификация аритмий сердца очень широка, она строится на различиях в механизмах развития, симптомах и признаках. Для удобства можно рассматривать четыре большие группы по основному нарушению, в каждой из которых будут свои подразделы.
Нарушения автоматизма
Автоматизм – это умение сердца сокращаться под влиянием импульсов, которые возникают в нем самом, без внешних раздражителей. Такие нарушения могут быть номотопными и гетеротопными.
Номотопные
Они характеризуются изменениями частоты и регулярности деятельности синусового узла, при этом локализация водителя ритма не меняется. К номотопным нарушениям автоматизма относятся:
Монитор с жизненным показателями больного
Синусовая тахикардия. Она диагностируется при ЧСС (частота сердечных сокращений) более 90 уд/мин (ударов в минуту), которая доходит вплоть до 180 уд/мин. В ее основе – увеличение автоматизма синусового узла, то есть он вырабатывает и посылает слишком много импульсов за единицу времени. Зачастую такая тахикардия проявляется у здоровых людей при:
- —занятиях спортом или выполнении любой другой физической деятельности;
- —эмоциональных переживаниях;
- —приеме определенных лекарств;
- —употреблении алкоголя и кофеина;
- —курении.
Такой диагноз ставится в случаях, когда у человека в моменты покоя наблюдается увеличение ЧСС более 100 уд/мин и такое состояние сохраняется более трех месяцев. На ЭКГ будет видна только повышенная частота сердцебиения без других отклонений от нормы.
Синусовая брадикардия. В отличие от синусовой тахикардии она проявляется снижением ЧСС до 60 уд/мин и ниже. Само по себе такое снижение нельзя расценивать как патологию, так как проявляться оно может у совершенно здоровых людей, занимающихся спортом.
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О патологии говорят, когда состояние сопровождается головокружением, потемнением в глазах, обмороками и одышкой. При таких симптомах синусовая брадикардия может являться следствием:
- —повышенного внутричерепного давления;
- —инфаркта миокарда;
- —гипотиреоза;
- —вирусной инфекции.
Синусовая аритмия. Когда тахикардия и брадикардия чередуются – это называют синусовой аритмией сердца. Она может развиваться и протекать по-разному и зависит от различных факторов. К примеру, может проявиться дыхательная аритмия, при которой ЧСС увеличивается на вдохе и снижается при выдохе. Нередко ее диагностируют при вегетососудистой дистонии и инфекционных заболеваниях.
Синдром слабости синусового узла. Он проявляется при ослаблении или прекращении работы синусового узла. Для компенсации активизируется второй узел – атриовентрикулярный. Такой синдром сопровождается кратковременными остановками сердца, которые могут не приносить никакого дискомфорта. Тем не менее, дальнейшее развитие может привести к сердечной недостаточности и нарушениям кровоснабжения головного мозга. Синдром слабости синусового узла может стать следствием:
- —кардиосклероза;
- —кардиомиопатии;
- —врожденных особенностей строения проводящей системы сердца;
- —нарушения питания тканей в области синусового узла;
- —микорадита;
- —инфильтративного поражения сердца.
Хронотропная некомпетентность синусового узла. Если функции синусового узла нарушены, это может привести к неправильной реакции ЧСС во время физических нагрузок, что ведет к снижению толерантности к ним. Хронотропная некомпетентность, или недостаточность, проявляется неспособностью ЧСС подняться выше 100 уд/мин при максимальной физической нагрузке.
Гетеротопные
В основе таких нарушений автоматизма лежит неспособность истинного водителя ритма создавать импульсы или нарушение проведения этих импульсов в нижележащие участки проводящей системы.
Нижнепредсердный ритм. Это ритм эктопического очага в нижних отделах правого или левого предсердий. Так как новый водитель ритма располагается недалеко от основного, то изменения незначительные и не приводят к тяжелым нарушениям кровообращения.
Атриовентрикулярный ритм. В этом случае водителем ритма становится атриовентрикулярный узел, который вырабатывает импульсы с частотой 30–60 уд/мин. Такое состояние может стать следствием поражений мышцы сердца, а также нейрогенных и экстракардиальных воздействий.
Идиовентрикулярный ритм. Иначе называется собственным ритмом желудочков. Возникает очень редко, обычно при полной атриовентрикулярной блокаде дистального уровня. Частота желудочковых сокращений при таком ритме уменьшается до 25–40 уд/мин.
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Нарушения возбудимости
Возбудимость – это способность миокарда возбуждаться под влиянием внешнего воздействия. К таким нарушениям относятся экстрасистолии и пароксизмальные тахикардии.
Экстрасистолии
Это внеочередные сокращения сердца или отдельных его камер, которые не вписываются в общий сердечный ритм. Считается самым распространенным нарушением ритма, при его патологическом проявлении могут быть нарушения кровообращения, мозгового и сердечного кровотока. Экстрасистолии имеет широкую классификацию по общему признаку:
- —По источнику: предсердные, атриовентрикулярные, желудочковые.
- —По количеству источников: монотопные, политопные.
- —По времени возникновения: ранние, интерполированные, поздние.
- —По частоте: единичные, множественные, парные, групповые.
- —По упорядоченности: неупорядоченные, аллоритмии.
Пароксизмальные тахикардии
Это приступ сердцебиения с частотой 150–300 уд/мин, который внезапно начинается и так же внезапно заканчивается. Всего выделяют три формы такой тахикардии:
- —Предсердная.
- —АВ-узловая (атриовентрикулярная).
- —Желудочковая.
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкОперация по лечению аритмии с использованием метода криоаблации
Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации
Нарушения проводимости
Это общее название заболеваний, которые характеризуются нарушением сердечного импульса, а также последовательности, силы и скорости сердечных возбуждений и сокращений. Также может наблюдаться полное отсутствие сокращений в определенном участке сердца. Такие заболевания развиваются, как правило, вследствие ишемической болезни, инфарктов и врожденных пороков, а также при эндокринных нарушениях и недостаточном снабжении сердца кислородом. Нарушения проводимости могут быть:
- —с увеличением проводимости;
- —с уменьшением проводимости.
Смешанные
При такой форме аритмии происходят нарушения работоспособности сразу нескольких систем сердца, а самым распространенным проявлением является мерцательная аритмия. Она характеризуется хаотической электрической активностью предсердий с частотой 350–700 уд/мин. Такое состояние повышает риск образования тромбов, что может привести к инсульту. К другим симптомам мерцательной аритмии относятся:
- —повышенная слабость;
- —затрудненное дыхание;
- —боль в груди;
- —сильное чувство страха.
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Приступы мерцательной аритмии могут длиться несколько минут и проходить самостоятельно. В случаях, когда этого не происходит, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Осложнения
Неправильно подобранное лечение или его отсутствие может привести к тяжелым последствиям для организма. В частности, разные виды аритмий сердца могут вызывать:
- —остановку сердца. При этом в некоторых случаях она происходит без каких-либо проявлений заболевания до этого;
- —кардиогенный шок. Это крайняя степень сердечной недостаточности, которая возникает вследствие резкого падения кровяного давления;
- —инфаркт миокарда. Это некроз части клеток сердца, который происходит из-за нарушения их питания вследствие недостаточного уровня поступления крови;
- —инсульт. Это крайне опасное состояние, которое характеризуется нарушением питания головного мозга и приводит к развитию выраженных неврологических нарушений;
- —тромбоэмболия. Острое нарушение кровотока в тканях из-за закупоривания сосуда сгустком тромбоцитов с волокнами фибрина (белка плазмы крови).
Немаловажным фактором развития таких осложнений является длительность существования аритмии сердца. В некоторых случаях она себя никак не проявляет, поэтому очень важно регулярно проходить обследования у кардиолога, чтобы вовремя диагностировать заболевание и начать лечение.
Первая помощь при приступе аритмии
В момент приступа аритмии самое главное – не паниковать и сразу предпринять несложные действия:
- 1Измерить артериальное давление и пульс.
- 2Принять лекарство, если ранее был установлен диагноз, и кардиолог прописал медикаменты. Принимать что-либо без назначения врача категорически запрещено.
- 3Открыть окно для притока свежего воздуха.
- 4Ослабить давление на горло: снять галстук, расстегнуть воротник, снять ювелирные украшения и т.д.
- 5Лечь и стараться сохранять спокойное состояние.
- 6Если спустя 15–20 минут никаких улучшений не последовало и становится хуже, необходимо вызвать скорую помощь.
Такие же действия необходимо проделать по отношению к человеку, которому стало плохо из-за приступа аритмии сердца.
Что нельзя делать при аритмии
Антон Колединский, доктор медицинских наук, врач-кардиолог, отмечает, так как существуют различные виды аритмии (мерцательная, синусовая, трепетание предсердий), назначать себе препараты самостоятельно, без консультации с врачом-кардиологом и проведения необходимых исследований, нельзя. Также не следует злоупотреблять нагрузочными тренировками: движений должно быть много, но в меру. Из видов спорта лучше всего подойдет плавание. Очень важно отказаться от употребления жирных и соленых продуктов, алкоголя, бросить курить. И не следует думать, что проявления аритмии сердца исчезнут сами собой. Если диагноз поставлен, необходимо регулярно наблюдаться у врача.
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Диагностика
Кардиолог начинает с опроса пациента, это помогает определить, есть ли в жизни человека факторы, способные повлиять на появление нарушений сердечного ритма. Далее проходит осмотр: измеряется давление и пульс, производится аускультация (выслушивание) сердца с помощью фонендоскопа. Так врач сможет оценить характер тонов и сделать предварительные выводы о качестве функционирования органа.
Чтобы точно определить диагноз и вид аритмии, проводят инструментальную диагностику:
- —ЭКГ;
- —УЗИ;
- —холтеровский мониторинг (непрерывная суточная регистрация ЭКГ).
Дополнительно назначают общий и биохимический анализ крови. В частных случаях могут направить на МРТ и КТ, а также провести ангиографию – контрастное рентгенологическое исследование кровеносных сосудов.
Бывают случаи, когда приступы аритмии сердца редкие и не видны на ЭКГ, тогда применяются следующие виды диагностики:
- —ЭКГ во время физической нагрузки, например, занятий на велотренажере;
- —Тест с наклонным столом. Его суть заключается в том, что сначала ЭКГ проводят, когда пациент лежит, а потом повторяют процедуру, когда он находится в вертикальном положении. Такая диагностика особенно актуальна, если наблюдаются частые предобморочные состояния и обмороки.
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Лечение
Лечение аритмии сердца всегда комплексное. Оно во многом зависит от вида заболевания, тяжести и индивидуальных особенностей пациента, поэтому в каждом случае тактика будет своя. Лечение включает в себя и прием лекарств, и мануальную терапию, и коррекцию образа жизни, а в частных случаях и хирургическое вмешательство.
Начинают, как правило, именно с коррекции образа жизни. Исключается курение и употребление алкоголя, рекомендованы частые прогулки на свежем воздухе, правильное питание и занятия спортом (интенсивность зависит от тяжести аритмии). Также важно наладить психоэмоциональное состояние, соблюдать режим труда и отдыха.
Медикаментозное
В зависимости от поставленного диагноза, могу назначаться лекарства разных групп, к примеру:
- —блокаторы калиевых, натриевых или кальциевых каналов;
- —антиаритмические средства;
- —сердечные гликозиды;
- —β-адреноблокаторы;
- —витамины.
Подбор лекарств происходит индивидуально. Даже двум разным пациентам с одинаковыми симптомами могут назначить совершенно разные медикаменты. Именно поэтому ни в коем случае нельзя следовать советам знакомых, которым помог определенный препарат, необходима консультация специалиста. Прием неподходящих лекарств может привести к усугублению болезни.
Мануальная терапия
Мануальная терапия помогает нормализовать нервную проводимость. Особенно она актуальна для людей с остеохондрозом. В таких случаях аритмия появляется вследствие нарушения работы вегетативной нервной системы, поэтому устранение компрессии спинномозговых корешков положительно сказывается на работе сердечной мышцы.
Операция на сердце
Хирургическое
В частных случаях необходимо хирургическое вмешательство. При аритмии сердца обычно проводят:
- —радиочастотную абляцию. Это удаление патологически измененных тканей путем выжигания их электрическим током определенной частоты;
- —электрокардиоверсию. Такая процедура помогает восстановить ритм сердечных сокращений с помощью воздействия электрических разрядов;
- —установку искусственного водителя ритма или дефибриллятора.
Избежать операционного вмешательства зачастую можно своевременным выявлением и лечением заболевания.
Последствия
Частые и некупируемые приступы аритмии сердца могут привести к резкому ухудшению здоровья, а также способствовать развитию:
- —хронического стресса;
- —внезапных обмороков;
- —нехватки кислорода в организме.
Когда у человека есть хроническая недостаточность кровообращения, то приступы будут сопровождаться болями в груди и одышкой, а в частных случаях может развиться отек легких.
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Прогноз
Благоприятный прогноз, как правило, характерен для синусовой тахикардии и брадикардии, а также для единичных экстрасистол. 80–90 % пациентов полностью излечиваются, а осложнения могут возникнуть всего у 2–5 %.
Прогноз при опасных для жизни видов аритмий сердца определяется качеством лечения и его своевременностью. Если полностью игнорировать заболевание и лечение, то вероятность летального исхода составляет примерно 70 %, а адекватная терапия снижает этот показатель до 15 %.
Профилактика
Общей профилактики для всех видов аритмий сердца не существует, так как они имеют разное происхождение и особенности проявления. Тем не менее, для предупреждения нежелательных симптомов стоит придерживаться следующих рекомендаций:
- —своевременно лечить имеющиеся заболевания сердечно-сосудистой системы, инфекции и психоневрологические отклонения;
- —придерживаться сбалансированного питания. В рационе обязательно должны преобладать свежие фрукты и овощи, цельные злаки и рыба;
- —снизить потребление или исключить полностью напитки, содержащие кофеин;
- —исключить табак и алкоголь;
- —следить за уровнем глюкозы и холестерина в крови;
- —стараться избегать стрессовых ситуаций;
- —регулярно проходить диспансеризацию и обращаться к врачу при первых подозрительных симптомах.