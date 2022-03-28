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Аритмия сердца у женщин и мужчин: чем опасна, симптомы, причины, лечение
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Боль в груди и неровное сердцебиение: признаки аритмии и чем она опасна
Аритмия сердца у женщин и мужчин: чем опасна, симптомы, причины, лечение
Боль в груди и неровное сердцебиение: признаки аритмии и чем она опасна
Отдельные формы аритмии сердца могут быть опасны для жизни и требуют серьезного лечения. О причинах развития аритмии у мужчин и женщин, что делать при появлении РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:04
2022-03-28T16:04
россия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отдельные формы аритмии сердца могут быть опасны для жизни и требуют серьезного лечения. О причинах развития аритмии у мужчин и женщин, что делать при появлении симптомов и список процедур для устранения этой проблемы – в материале РИА Новости.Аритмия сердцаАритмией называют патологическое состояние, характеризующееся нарушениями частоты сердцебиения, ритма и последовательности сокращения сердца. Существуют различные виды такого состояния, каждый из которых сопровождается своими симптомами и вызван определенными причинами.У мужчинМужчины, в сравнении с женщинами, в 1,7 раз чаще страдают аритмией сердца. Нередко причинами этого становятся вредные привычки (употребление алкоголем и курение), неправильное питание, интенсивные физические нагрузки, тяжелые условия труда и хронический стресс.Аритмия у юношей, как правило, не является опасной для здоровья и объясняется недостаточной физической подготовкой, при которой даже малая нагрузка ведет к повышению пульса. В пожилом возрасте проявления аритмии сердца у мужчин должны настораживать, так как могут быть следствием заболеваний сердечно-сосудистой системы.У женщинОбщие причины появления приступов аритмии у женщин не отличаются от мужчин, но дополнительно они могут быть спровоцированы гормональными изменениями: при беременности, предменструальном синдроме и климаксе.При беременности. Примерно 20% беременных подвержены перебоям в работе сердца и чаще всего это экстрасистолия или тахикардия. При этом, такое состояние не всегда является патологией, но важно регулярно наблюдаться у гинеколога и кардиолога.Лечение аритмии сердца при беременности подбирается индивидуально, все зависит от триместра и особенностей организма женщины. Хирургическое вмешательство возможно лишь в определенный период – с 16 по 22 неделю. Роды женщин с аритмией проводятся в специальных отделениях, где есть все необходимое для оперативной помощи.У ребенкаАритмия у детей может диагностироваться в любом возрасте, но риск приступов повышается у новорожденных, а также в возрасте 4–5 лет, 7–8 лет и 12–14 лет.ПричиныПричин возникновения аритмии достаточно много, все они разнообразны и нередко пересекаются между собой. Аритмии сердца можно поделить на три большие группы в зависимости от провоцирующего фактора:Также причинами аритмии сердца могут стать сильный стресс, недосыпание, эмоциональные переживания и интенсивная умственная или физическая работа, а также унаследованный генетический эффект или нарушение формирования сердца в период внутриутробного развития.ПатогенезОсобые мышечные волокна миокарда образуют проводящую систему сердца, именно она обеспечивает ритмичное последовательное сокращение его отделов. В этой системе есть водитель ритма первого порядка – это синусовый узел. В нем зарождается возбуждение, частота которого 60–80 раз в минуту. Далее оно распространяется через миокард правого предсердия на атриовентрикулярный узел. Он, в свою очередь, дает задержку, вследствие которой сначала сокращаются предсердия и только потом желудочки. Таким образом обеспечивается определенный ритм, последовательность и частота. В случаях, когда проводящая система миокарда повреждена, может развиться аритмия, или нарушение ритма, а в отдельных системах нарушается и проводимость.Органическая аритмия возникает из-за повреждений сердечной мышцы: они препятствуют нормальному распространению импульса. В некоторых случаях повреждения затрагивают синусовый узел. При развитии кардиосклероза рубцовая ткань также препятствуют проводящей функции миокарда, что является толчком для возникновения аритмогенных очагов и нарушений проводимости и ритма.Признаки и симптомыСимптомы и признаки приступов аритмии могут отличаться в зависимости от многих факторов, но определяются они именно частотой и ритмом сердечных сокращений, а также их влиянием на почечную, внутрисердечную и церебральную гемодинамику. К основным симптомам аритмии сердца относят:Эти симптомы не являются специфичными и могут проявляться у физически здоровых людей, страдающих неврозами, паническими атаками и фобиями, поэтому окончательный диагноз могут поставить только после всех обследований. Также существуют "немые" аритмии сердца, которые не проявляют себя клинически и диагностировать их можно только с помощью ЭКГ-скрининга.Владимир Подхомутников, доктор медицинских наук, заслуженный врач России рассказал, по каким признакам можно заподозрить у себя аритмию сердца:Если появился хотя бы один из признаков, необходимо обратиться к врачу.КлассификацияКлассификация аритмий сердца очень широка, она строится на различиях в механизмах развития, симптомах и признаках. Для удобства можно рассматривать четыре большие группы по основному нарушению, в каждой из которых будут свои подразделы.Нарушения автоматизмаАвтоматизм – это умение сердца сокращаться под влиянием импульсов, которые возникают в нем самом, без внешних раздражителей. Такие нарушения могут быть номотопными и гетеротопными.НомотопныеОни характеризуются изменениями частоты и регулярности деятельности синусового узла, при этом локализация водителя ритма не меняется. К номотопным нарушениям автоматизма относятся:Синусовая тахикардия. Она диагностируется при ЧСС (частота сердечных сокращений) более 90 уд/мин (ударов в минуту), которая доходит вплоть до 180 уд/мин. В ее основе – увеличение автоматизма синусового узла, то есть он вырабатывает и посылает слишком много импульсов за единицу времени. Зачастую такая тахикардия проявляется у здоровых людей при:Такой диагноз ставится в случаях, когда у человека в моменты покоя наблюдается увеличение ЧСС более 100 уд/мин и такое состояние сохраняется более трех месяцев. На ЭКГ будет видна только повышенная частота сердцебиения без других отклонений от нормы.Синусовая брадикардия. В отличие от синусовой тахикардии она проявляется снижением ЧСС до 60 уд/мин и ниже. Само по себе такое снижение нельзя расценивать как патологию, так как проявляться оно может у совершенно здоровых людей, занимающихся спортом.О патологии говорят, когда состояние сопровождается головокружением, потемнением в глазах, обмороками и одышкой. При таких симптомах синусовая брадикардия может являться следствием:Синусовая аритмия. Когда тахикардия и брадикардия чередуются – это называют синусовой аритмией сердца. Она может развиваться и протекать по-разному и зависит от различных факторов. К примеру, может проявиться дыхательная аритмия, при которой ЧСС увеличивается на вдохе и снижается при выдохе. Нередко ее диагностируют при вегетососудистой дистонии и инфекционных заболеваниях.Синдром слабости синусового узла. Он проявляется при ослаблении или прекращении работы синусового узла. Для компенсации активизируется второй узел – атриовентрикулярный. Такой синдром сопровождается кратковременными остановками сердца, которые могут не приносить никакого дискомфорта. Тем не менее, дальнейшее развитие может привести к сердечной недостаточности и нарушениям кровоснабжения головного мозга. Синдром слабости синусового узла может стать следствием:Хронотропная некомпетентность синусового узла. Если функции синусового узла нарушены, это может привести к неправильной реакции ЧСС во время физических нагрузок, что ведет к снижению толерантности к ним. Хронотропная некомпетентность, или недостаточность, проявляется неспособностью ЧСС подняться выше 100 уд/мин при максимальной физической нагрузке.ГетеротопныеВ основе таких нарушений автоматизма лежит неспособность истинного водителя ритма создавать импульсы или нарушение проведения этих импульсов в нижележащие участки проводящей системы.Нижнепредсердный ритм. Это ритм эктопического очага в нижних отделах правого или левого предсердий. Так как новый водитель ритма располагается недалеко от основного, то изменения незначительные и не приводят к тяжелым нарушениям кровообращения.Атриовентрикулярный ритм. В этом случае водителем ритма становится атриовентрикулярный узел, который вырабатывает импульсы с частотой 30–60 уд/мин. Такое состояние может стать следствием поражений мышцы сердца, а также нейрогенных и экстракардиальных воздействий.Идиовентрикулярный ритм. Иначе называется собственным ритмом желудочков. Возникает очень редко, обычно при полной атриовентрикулярной блокаде дистального уровня. Частота желудочковых сокращений при таком ритме уменьшается до 25–40 уд/мин.Нарушения возбудимостиВозбудимость – это способность миокарда возбуждаться под влиянием внешнего воздействия. К таким нарушениям относятся экстрасистолии и пароксизмальные тахикардии.ЭкстрасистолииЭто внеочередные сокращения сердца или отдельных его камер, которые не вписываются в общий сердечный ритм. Считается самым распространенным нарушением ритма, при его патологическом проявлении могут быть нарушения кровообращения, мозгового и сердечного кровотока. Экстрасистолии имеет широкую классификацию по общему признаку:Пароксизмальные тахикардииЭто приступ сердцебиения с частотой 150–300 уд/мин, который внезапно начинается и так же внезапно заканчивается. Всего выделяют три формы такой тахикардии:Нарушения проводимостиЭто общее название заболеваний, которые характеризуются нарушением сердечного импульса, а также последовательности, силы и скорости сердечных возбуждений и сокращений. Также может наблюдаться полное отсутствие сокращений в определенном участке сердца. Такие заболевания развиваются, как правило, вследствие ишемической болезни, инфарктов и врожденных пороков, а также при эндокринных нарушениях и недостаточном снабжении сердца кислородом. Нарушения проводимости могут быть:СмешанныеПри такой форме аритмии происходят нарушения работоспособности сразу нескольких систем сердца, а самым распространенным проявлением является мерцательная аритмия. Она характеризуется хаотической электрической активностью предсердий с частотой 350–700 уд/мин. Такое состояние повышает риск образования тромбов, что может привести к инсульту. К другим симптомам мерцательной аритмии относятся:Приступы мерцательной аритмии могут длиться несколько минут и проходить самостоятельно. В случаях, когда этого не происходит, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.ОсложненияНеправильно подобранное лечение или его отсутствие может привести к тяжелым последствиям для организма. В частности, разные виды аритмий сердца могут вызывать:Немаловажным фактором развития таких осложнений является длительность существования аритмии сердца. В некоторых случаях она себя никак не проявляет, поэтому очень важно регулярно проходить обследования у кардиолога, чтобы вовремя диагностировать заболевание и начать лечение.Первая помощь при приступе аритмииВ момент приступа аритмии самое главное – не паниковать и сразу предпринять несложные действия:Такие же действия необходимо проделать по отношению к человеку, которому стало плохо из-за приступа аритмии сердца.Что нельзя делать при аритмииАнтон Колединский, доктор медицинских наук, врач-кардиолог, отмечает, так как существуют различные виды аритмии (мерцательная, синусовая, трепетание предсердий), назначать себе препараты самостоятельно, без консультации с врачом-кардиологом и проведения необходимых исследований, нельзя. Также не следует злоупотреблять нагрузочными тренировками: движений должно быть много, но в меру. Из видов спорта лучше всего подойдет плавание. Очень важно отказаться от употребления жирных и соленых продуктов, алкоголя, бросить курить. И не следует думать, что проявления аритмии сердца исчезнут сами собой. Если диагноз поставлен, необходимо регулярно наблюдаться у врача.ДиагностикаКардиолог начинает с опроса пациента, это помогает определить, есть ли в жизни человека факторы, способные повлиять на появление нарушений сердечного ритма. Далее проходит осмотр: измеряется давление и пульс, производится аускультация (выслушивание) сердца с помощью фонендоскопа. Так врач сможет оценить характер тонов и сделать предварительные выводы о качестве функционирования органа.Чтобы точно определить диагноз и вид аритмии, проводят инструментальную диагностику:Дополнительно назначают общий и биохимический анализ крови. В частных случаях могут направить на МРТ и КТ, а также провести ангиографию – контрастное рентгенологическое исследование кровеносных сосудов.Бывают случаи, когда приступы аритмии сердца редкие и не видны на ЭКГ, тогда применяются следующие виды диагностики:ЛечениеЛечение аритмии сердца всегда комплексное. Оно во многом зависит от вида заболевания, тяжести и индивидуальных особенностей пациента, поэтому в каждом случае тактика будет своя. Лечение включает в себя и прием лекарств, и мануальную терапию, и коррекцию образа жизни, а в частных случаях и хирургическое вмешательство.Начинают, как правило, именно с коррекции образа жизни. Исключается курение и употребление алкоголя, рекомендованы частые прогулки на свежем воздухе, правильное питание и занятия спортом (интенсивность зависит от тяжести аритмии). Также важно наладить психоэмоциональное состояние, соблюдать режим труда и отдыха.МедикаментозноеВ зависимости от поставленного диагноза, могу назначаться лекарства разных групп, к примеру:Подбор лекарств происходит индивидуально. Даже двум разным пациентам с одинаковыми симптомами могут назначить совершенно разные медикаменты. Именно поэтому ни в коем случае нельзя следовать советам знакомых, которым помог определенный препарат, необходима консультация специалиста. Прием неподходящих лекарств может привести к усугублению болезни.Мануальная терапияМануальная терапия помогает нормализовать нервную проводимость. Особенно она актуальна для людей с остеохондрозом. В таких случаях аритмия появляется вследствие нарушения работы вегетативной нервной системы, поэтому устранение компрессии спинномозговых корешков положительно сказывается на работе сердечной мышцы.ХирургическоеВ частных случаях необходимо хирургическое вмешательство. При аритмии сердца обычно проводят:Избежать операционного вмешательства зачастую можно своевременным выявлением и лечением заболевания.ПоследствияЧастые и некупируемые приступы аритмии сердца могут привести к резкому ухудшению здоровья, а также способствовать развитию:Когда у человека есть хроническая недостаточность кровообращения, то приступы будут сопровождаться болями в груди и одышкой, а в частных случаях может развиться отек легких.ПрогнозБлагоприятный прогноз, как правило, характерен для синусовой тахикардии и брадикардии, а также для единичных экстрасистол. 80–90 % пациентов полностью излечиваются, а осложнения могут возникнуть всего у 2–5 %.Прогноз при опасных для жизни видов аритмий сердца определяется качеством лечения и его своевременностью. Если полностью игнорировать заболевание и лечение, то вероятность летального исхода составляет примерно 70 %, а адекватная терапия снижает этот показатель до 15 %.ПрофилактикаОбщей профилактики для всех видов аритмий сердца не существует, так как они имеют разное происхождение и особенности проявления. Тем не менее, для предупреждения нежелательных симптомов стоит придерживаться следующих рекомендаций:
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россия, здоровье - общество, здоровье, сердце
16:04 28.03.2022
 

Боль в груди и неровное сердцебиение: признаки аритмии и чем она опасна

© Depositphotos / stevanovicigorАритмия сердца
Аритмия сердца - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Depositphotos / stevanovicigor
Аритмия сердца
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отдельные формы аритмии сердца могут быть опасны для жизни и требуют серьезного лечения. О причинах развития аритмии у мужчин и женщин, что делать при появлении симптомов и список процедур для устранения этой проблемы – в материале РИА Новости.

Аритмия сердца

Аритмией называют патологическое состояние, характеризующееся нарушениями частоты сердцебиения, ритма и последовательности сокращения сердца. Существуют различные виды такого состояния, каждый из которых сопровождается своими симптомами и вызван определенными причинами.

У мужчин

Мужчины, в сравнении с женщинами, в 1,7 раз чаще страдают аритмией сердца. Нередко причинами этого становятся вредные привычки (употребление алкоголем и курение), неправильное питание, интенсивные физические нагрузки, тяжелые условия труда и хронический стресс.
Аритмия у юношей, как правило, не является опасной для здоровья и объясняется недостаточной физической подготовкой, при которой даже малая нагрузка ведет к повышению пульса. В пожилом возрасте проявления аритмии сердца у мужчин должны настораживать, так как могут быть следствием заболеваний сердечно-сосудистой системы.
© Depositphotos / belchonockБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Depositphotos / belchonock
Больное сердце

У женщин

Общие причины появления приступов аритмии у женщин не отличаются от мужчин, но дополнительно они могут быть спровоцированы гормональными изменениями: при беременности, предменструальном синдроме и климаксе.
При беременности. Примерно 20% беременных подвержены перебоям в работе сердца и чаще всего это экстрасистолия или тахикардия. При этом, такое состояние не всегда является патологией, но важно регулярно наблюдаться у гинеколога и кардиолога.
Лечение аритмии сердца при беременности подбирается индивидуально, все зависит от триместра и особенностей организма женщины. Хирургическое вмешательство возможно лишь в определенный период – с 16 по 22 неделю. Роды женщин с аритмией проводятся в специальных отделениях, где есть все необходимое для оперативной помощи.

У ребенка

Аритмия у детей может диагностироваться в любом возрасте, но риск приступов повышается у новорожденных, а также в возрасте 4–5 лет, 7–8 лет и 12–14 лет.

Причины

Причин возникновения аритмии достаточно много, все они разнообразны и нередко пересекаются между собой. Аритмии сердца можно поделить на три большие группы в зависимости от провоцирующего фактора:
  • Кардиальные – аритмия провоцируется заболеваниями сердечно-сосудистой системы, например ишемическойболезнью, пороком сердца, перикардитом, гипертонией, кардиомиопатией, миокардитом и другими.
  • Экстракардиальные – причиной становятся заболевания других органов (хронический бронхит, болезнижелудочно-кишечного тракта, патологии щитовидной железы и другие), прием медикаментов (в частности симпатомиметиков, диуретиков, антиаритмиков, антидепрессантов и т.д.), токсическое воздействие (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и электролитные нарушения (к примеру гипомагниемия, гипо- или гиперкалиемия).
  • Идиопатические – когда причину установить не удалось.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Кардиограмма
Также причинами аритмии сердца могут стать сильный стресс, недосыпание, эмоциональные переживания и интенсивная умственная или физическая работа, а также унаследованный генетический эффект или нарушение формирования сердца в период внутриутробного развития.

Патогенез

Особые мышечные волокна миокарда образуют проводящую систему сердца, именно она обеспечивает ритмичное последовательное сокращение его отделов. В этой системе есть водитель ритма первого порядка – это синусовый узел. В нем зарождается возбуждение, частота которого 60–80 раз в минуту. Далее оно распространяется через миокард правого предсердия на атриовентрикулярный узел. Он, в свою очередь, дает задержку, вследствие которой сначала сокращаются предсердия и только потом желудочки. Таким образом обеспечивается определенный ритм, последовательность и частота. В случаях, когда проводящая система миокарда повреждена, может развиться аритмия, или нарушение ритма, а в отдельных системах нарушается и проводимость.
Органическая аритмия возникает из-за повреждений сердечной мышцы: они препятствуют нормальному распространению импульса. В некоторых случаях повреждения затрагивают синусовый узел. При развитии кардиосклероза рубцовая ткань также препятствуют проводящей функции миокарда, что является толчком для возникновения аритмогенных очагов и нарушений проводимости и ритма.
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Признаки и симптомы

Симптомы и признаки приступов аритмии могут отличаться в зависимости от многих факторов, но определяются они именно частотой и ритмом сердечных сокращений, а также их влиянием на почечную, внутрисердечную и церебральную гемодинамику. К основным симптомам аритмии сердца относят:
  • ощущение ударов сердца о грудную клетку;
  • учащенное сердцебиение;
  • замирание сердца;
  • головокружение и потемнение в глазах;
  • одышка, сдавленность в груди и ощущение нехватки воздуха;
  • повышенная слабость и утомляемость;
  • потеря сознания;
  • чувство страха и другие.
Эти симптомы не являются специфичными и могут проявляться у физически здоровых людей, страдающих неврозами, паническими атаками и фобиями, поэтому окончательный диагноз могут поставить только после всех обследований. Также существуют "немые" аритмии сердца, которые не проявляют себя клинически и диагностировать их можно только с помощью ЭКГ-скрининга.
Владимир Подхомутников, доктор медицинских наук, заслуженный врач России рассказал, по каким признакам можно заподозрить у себя аритмию сердца:
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПоказания на мониторе во время операции в больнице
Показания на мониторе во время операции в больнице - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Показания на мониторе во время операции в больнице
  1. 1
    При измерении артериального давления/сатурации можно увидеть, что пульс стал слишком высоким (больше 100 ударов в минуту) или наоборот слишком низким (ниже 55 ударов в минуту).
  2. 2
    На тонометре может появиться значок аритмии (у каждого производителя он выглядит по-своему, но, как правило, это значок сердца с дублирующимся контуром), на который надо обратить внимание и отметить свои ощущения (как бьется сердце: ровно или нет).
  3. 3
    Если чувствуется, что сердце бьется неровно, необходимо нащупать свой пульс и постараться сопоставить удары в сердце и ощущения под пальцами.
Если появился хотя бы один из признаков, необходимо обратиться к врачу.

Классификация

Классификация аритмий сердца очень широка, она строится на различиях в механизмах развития, симптомах и признаках. Для удобства можно рассматривать четыре большие группы по основному нарушению, в каждой из которых будут свои подразделы.

Нарушения автоматизма

Автоматизм – это умение сердца сокращаться под влиянием импульсов, которые возникают в нем самом, без внешних раздражителей. Такие нарушения могут быть номотопными и гетеротопными.

Номотопные

Они характеризуются изменениями частоты и регулярности деятельности синусового узла, при этом локализация водителя ритма не меняется. К номотопным нарушениям автоматизма относятся:
© РИА Новости / Евгений СамаринМонитор с жизненным показателями больного
Монитор с жизненным показателями больного - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
Монитор с жизненным показателями больного
Синусовая тахикардия. Она диагностируется при ЧСС (частота сердечных сокращений) более 90 уд/мин (ударов в минуту), которая доходит вплоть до 180 уд/мин. В ее основе – увеличение автоматизма синусового узла, то есть он вырабатывает и посылает слишком много импульсов за единицу времени. Зачастую такая тахикардия проявляется у здоровых людей при:
  • занятиях спортом или выполнении любой другой физической деятельности;
  • эмоциональных переживаниях;
  • приеме определенных лекарств;
  • употреблении алкоголя и кофеина;
  • курении.
Такой диагноз ставится в случаях, когда у человека в моменты покоя наблюдается увеличение ЧСС более 100 уд/мин и такое состояние сохраняется более трех месяцев. На ЭКГ будет видна только повышенная частота сердцебиения без других отклонений от нормы.
Синусовая брадикардия. В отличие от синусовой тахикардии она проявляется снижением ЧСС до 60 уд/мин и ниже. Само по себе такое снижение нельзя расценивать как патологию, так как проявляться оно может у совершенно здоровых людей, занимающихся спортом.
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О патологии говорят, когда состояние сопровождается головокружением, потемнением в глазах, обмороками и одышкой. При таких симптомах синусовая брадикардия может являться следствием:
  • повышенного внутричерепного давления;
  • инфаркта миокарда;
  • гипотиреоза;
  • вирусной инфекции.
Синусовая аритмия. Когда тахикардия и брадикардия чередуются – это называют синусовой аритмией сердца. Она может развиваться и протекать по-разному и зависит от различных факторов. К примеру, может проявиться дыхательная аритмия, при которой ЧСС увеличивается на вдохе и снижается при выдохе. Нередко ее диагностируют при вегетососудистой дистонии и инфекционных заболеваниях.
Синдром слабости синусового узла. Он проявляется при ослаблении или прекращении работы синусового узла. Для компенсации активизируется второй узел – атриовентрикулярный. Такой синдром сопровождается кратковременными остановками сердца, которые могут не приносить никакого дискомфорта. Тем не менее, дальнейшее развитие может привести к сердечной недостаточности и нарушениям кровоснабжения головного мозга. Синдром слабости синусового узла может стать следствием:
  • кардиосклероза;
  • кардиомиопатии;
  • врожденных особенностей строения проводящей системы сердца;
  • нарушения питания тканей в области синусового узла;
  • микорадита;
  • инфильтративного поражения сердца.
© Depositphotos / Syda_ProductionsБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Depositphotos / Syda_Productions
Больное сердце
Хронотропная некомпетентность синусового узла. Если функции синусового узла нарушены, это может привести к неправильной реакции ЧСС во время физических нагрузок, что ведет к снижению толерантности к ним. Хронотропная некомпетентность, или недостаточность, проявляется неспособностью ЧСС подняться выше 100 уд/мин при максимальной физической нагрузке.

Гетеротопные

В основе таких нарушений автоматизма лежит неспособность истинного водителя ритма создавать импульсы или нарушение проведения этих импульсов в нижележащие участки проводящей системы.
Нижнепредсердный ритм. Это ритм эктопического очага в нижних отделах правого или левого предсердий. Так как новый водитель ритма располагается недалеко от основного, то изменения незначительные и не приводят к тяжелым нарушениям кровообращения.
Атриовентрикулярный ритм. В этом случае водителем ритма становится атриовентрикулярный узел, который вырабатывает импульсы с частотой 30–60 уд/мин. Такое состояние может стать следствием поражений мышцы сердца, а также нейрогенных и экстракардиальных воздействий.
Идиовентрикулярный ритм. Иначе называется собственным ритмом желудочков. Возникает очень редко, обычно при полной атриовентрикулярной блокаде дистального уровня. Частота желудочковых сокращений при таком ритме уменьшается до 25–40 уд/мин.
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Нарушения возбудимости

Возбудимость – это способность миокарда возбуждаться под влиянием внешнего воздействия. К таким нарушениям относятся экстрасистолии и пароксизмальные тахикардии.

Экстрасистолии

Это внеочередные сокращения сердца или отдельных его камер, которые не вписываются в общий сердечный ритм. Считается самым распространенным нарушением ритма, при его патологическом проявлении могут быть нарушения кровообращения, мозгового и сердечного кровотока. Экстрасистолии имеет широкую классификацию по общему признаку:
  • По источнику: предсердные, атриовентрикулярные, желудочковые.
  • По количеству источников: монотопные, политопные.
  • По времени возникновения: ранние, интерполированные, поздние.
  • По частоте: единичные, множественные, парные, групповые.
  • По упорядоченности: неупорядоченные, аллоритмии.

Пароксизмальные тахикардии

Это приступ сердцебиения с частотой 150–300 уд/мин, который внезапно начинается и так же внезапно заканчивается. Всего выделяют три формы такой тахикардии:
  • Предсердная.
  • АВ-узловая (атриовентрикулярная).
  • Желудочковая.
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкОперация по лечению аритмии с использованием метода криоаблации
Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации

Нарушения проводимости

Это общее название заболеваний, которые характеризуются нарушением сердечного импульса, а также последовательности, силы и скорости сердечных возбуждений и сокращений. Также может наблюдаться полное отсутствие сокращений в определенном участке сердца. Такие заболевания развиваются, как правило, вследствие ишемической болезни, инфарктов и врожденных пороков, а также при эндокринных нарушениях и недостаточном снабжении сердца кислородом. Нарушения проводимости могут быть:
  • с увеличением проводимости;
  • с уменьшением проводимости.

Смешанные

При такой форме аритмии происходят нарушения работоспособности сразу нескольких систем сердца, а самым распространенным проявлением является мерцательная аритмия. Она характеризуется хаотической электрической активностью предсердий с частотой 350–700 уд/мин. Такое состояние повышает риск образования тромбов, что может привести к инсульту. К другим симптомам мерцательной аритмии относятся:
  • повышенная слабость;
  • затрудненное дыхание;
  • боль в груди;
  • сильное чувство страха.
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Приступы мерцательной аритмии могут длиться несколько минут и проходить самостоятельно. В случаях, когда этого не происходит, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Осложнения

Неправильно подобранное лечение или его отсутствие может привести к тяжелым последствиям для организма. В частности, разные виды аритмий сердца могут вызывать:
  • остановку сердца. При этом в некоторых случаях она происходит без каких-либо проявлений заболевания до этого;
  • кардиогенный шок. Это крайняя степень сердечной недостаточности, которая возникает вследствие резкого падения кровяного давления;
  • инфаркт миокарда. Это некроз части клеток сердца, который происходит из-за нарушения их питания вследствие недостаточного уровня поступления крови;
  • инсульт. Это крайне опасное состояние, которое характеризуется нарушением питания головного мозга и приводит к развитию выраженных неврологических нарушений;
  • тромбоэмболия. Острое нарушение кровотока в тканях из-за закупоривания сосуда сгустком тромбоцитов с волокнами фибрина (белка плазмы крови).
Немаловажным фактором развития таких осложнений является длительность существования аритмии сердца. В некоторых случаях она себя никак не проявляет, поэтому очень важно регулярно проходить обследования у кардиолога, чтобы вовремя диагностировать заболевание и начать лечение.
© Depositphotos / SashaKhalabuzarАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
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Первая помощь при приступе аритмии

В момент приступа аритмии самое главное – не паниковать и сразу предпринять несложные действия:
  1. 1
    Измерить артериальное давление и пульс.
  2. 2
    Принять лекарство, если ранее был установлен диагноз, и кардиолог прописал медикаменты. Принимать что-либо без назначения врача категорически запрещено.
  3. 3
    Открыть окно для притока свежего воздуха.
  4. 4
    Ослабить давление на горло: снять галстук, расстегнуть воротник, снять ювелирные украшения и т.д.
  5. 5
    Лечь и стараться сохранять спокойное состояние.
  6. 6
    Если спустя 15–20 минут никаких улучшений не последовало и становится хуже, необходимо вызвать скорую помощь.
Такие же действия необходимо проделать по отношению к человеку, которому стало плохо из-за приступа аритмии сердца.

Что нельзя делать при аритмии

Антон Колединский, доктор медицинских наук, врач-кардиолог, отмечает, так как существуют различные виды аритмии (мерцательная, синусовая, трепетание предсердий), назначать себе препараты самостоятельно, без консультации с врачом-кардиологом и проведения необходимых исследований, нельзя. Также не следует злоупотреблять нагрузочными тренировками: движений должно быть много, но в меру. Из видов спорта лучше всего подойдет плавание. Очень важно отказаться от употребления жирных и соленых продуктов, алкоголя, бросить курить. И не следует думать, что проявления аритмии сердца исчезнут сами собой. Если диагноз поставлен, необходимо регулярно наблюдаться у врача.
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Диагностика

Кардиолог начинает с опроса пациента, это помогает определить, есть ли в жизни человека факторы, способные повлиять на появление нарушений сердечного ритма. Далее проходит осмотр: измеряется давление и пульс, производится аускультация (выслушивание) сердца с помощью фонендоскопа. Так врач сможет оценить характер тонов и сделать предварительные выводы о качестве функционирования органа.
Чтобы точно определить диагноз и вид аритмии, проводят инструментальную диагностику:
  • ЭКГ;
  • УЗИ;
  • холтеровский мониторинг (непрерывная суточная регистрация ЭКГ).
Дополнительно назначают общий и биохимический анализ крови. В частных случаях могут направить на МРТ и КТ, а также провести ангиографию – контрастное рентгенологическое исследование кровеносных сосудов.
Бывают случаи, когда приступы аритмии сердца редкие и не видны на ЭКГ, тогда применяются следующие виды диагностики:
  • ЭКГ во время физической нагрузки, например, занятий на велотренажере;
  • Тест с наклонным столом. Его суть заключается в том, что сначала ЭКГ проводят, когда пациент лежит, а потом повторяют процедуру, когда он находится в вертикальном положении. Такая диагностика особенно актуальна, если наблюдаются частые предобморочные состояния и обмороки.
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Лечение

Лечение аритмии сердца всегда комплексное. Оно во многом зависит от вида заболевания, тяжести и индивидуальных особенностей пациента, поэтому в каждом случае тактика будет своя. Лечение включает в себя и прием лекарств, и мануальную терапию, и коррекцию образа жизни, а в частных случаях и хирургическое вмешательство.
Начинают, как правило, именно с коррекции образа жизни. Исключается курение и употребление алкоголя, рекомендованы частые прогулки на свежем воздухе, правильное питание и занятия спортом (интенсивность зависит от тяжести аритмии). Также важно наладить психоэмоциональное состояние, соблюдать режим труда и отдыха.

Медикаментозное

В зависимости от поставленного диагноза, могу назначаться лекарства разных групп, к примеру:
  • блокаторы калиевых, натриевых или кальциевых каналов;
  • антиаритмические средства;
  • сердечные гликозиды;
  • β-адреноблокаторы;
  • витамины.
Подбор лекарств происходит индивидуально. Даже двум разным пациентам с одинаковыми симптомами могут назначить совершенно разные медикаменты. Именно поэтому ни в коем случае нельзя следовать советам знакомых, которым помог определенный препарат, необходима консультация специалиста. Прием неподходящих лекарств может привести к усугублению болезни.

Мануальная терапия

Мануальная терапия помогает нормализовать нервную проводимость. Особенно она актуальна для людей с остеохондрозом. В таких случаях аритмия появляется вследствие нарушения работы вегетативной нервной системы, поэтому устранение компрессии спинномозговых корешков положительно сказывается на работе сердечной мышцы.
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкОперация на сердце
Операция на сердце - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Операция на сердце

Хирургическое

В частных случаях необходимо хирургическое вмешательство. При аритмии сердца обычно проводят:
  • радиочастотную абляцию. Это удаление патологически измененных тканей путем выжигания их электрическим током определенной частоты;
  • электрокардиоверсию. Такая процедура помогает восстановить ритм сердечных сокращений с помощью воздействия электрических разрядов;
  • установку искусственного водителя ритма или дефибриллятора.
Избежать операционного вмешательства зачастую можно своевременным выявлением и лечением заболевания.

Последствия

Частые и некупируемые приступы аритмии сердца могут привести к резкому ухудшению здоровья, а также способствовать развитию:
  • хронического стресса;
  • внезапных обмороков;
  • нехватки кислорода в организме.
Когда у человека есть хроническая недостаточность кровообращения, то приступы будут сопровождаться болями в груди и одышкой, а в частных случаях может развиться отек легких.
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Прогноз

Благоприятный прогноз, как правило, характерен для синусовой тахикардии и брадикардии, а также для единичных экстрасистол. 80–90 % пациентов полностью излечиваются, а осложнения могут возникнуть всего у 2–5 %.
Прогноз при опасных для жизни видов аритмий сердца определяется качеством лечения и его своевременностью. Если полностью игнорировать заболевание и лечение, то вероятность летального исхода составляет примерно 70 %, а адекватная терапия снижает этот показатель до 15 %.

Профилактика

Общей профилактики для всех видов аритмий сердца не существует, так как они имеют разное происхождение и особенности проявления. Тем не менее, для предупреждения нежелательных симптомов стоит придерживаться следующих рекомендаций:
  • своевременно лечить имеющиеся заболевания сердечно-сосудистой системы, инфекции и психоневрологические отклонения;
  • придерживаться сбалансированного питания. В рационе обязательно должны преобладать свежие фрукты и овощи, цельные злаки и рыба;
  • снизить потребление или исключить полностью напитки, содержащие кофеин;
  • исключить табак и алкоголь;
  • следить за уровнем глюкозы и холестерина в крови;
  • стараться избегать стрессовых ситуаций;
  • регулярно проходить диспансеризацию и обращаться к врачу при первых подозрительных симптомах.
 
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