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Остеохондроз: симптомы, признаки, виды заболевания, диагностика и лечение
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Остеохондроз: факторы возникновения, как диагностировать и вылечить
Остеохондроз: симптомы, признаки, виды заболевания, диагностика и лечение
Остеохондроз: факторы возникновения, как диагностировать и вылечить
Если игнорировать боль в спине — первый симптом остеохондроза, это может привести к обострению заболевания и более сложному лечению. О том, что такое... РИА Новости, 07.06.2022
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Если игнорировать боль в спине — первый симптом остеохондроза, это может привести к обострению заболевания и более сложному лечению. О том, что такое остеохондроз с точки зрения медицины, какие существуют степени заболевания различных отделов позвоночника, методы диагностики и лечения у мужчин и женщин, а также рекомендации врачей — в материале РИА Новости.ОстеохондрозПод остеохондрозом часто понимают нарушение структуры позвонков и дисков между ними. Однако этот термин подразумевает не одно заболевание, а сразу несколько, которые могут затрагивать разные части скелета."Термин “остеохондроз” ввел немецкий ортопед Хильдебрандт в 1933 г. и заменил им термин “радикулит”. Сейчас остеохондроз объединяет часто встречаемые заболевания позвоночника, такие как как спондилез, межпозвонковые грыжи, артроз фасеточных суставов, стеноз позвоночного канала, миофасциальный синдром, спондилолистез и другие формы “боли в спине”", — добавил Жан Шоломицкий.Эксперт отметил, что остеохондрозом в России принято называть невоспалительные, неинфекционные расстройства роста костей в различных центрах окостенения.Среди наиболее распространенных разновидностей остеохондроза:Редкие остеохондрозы:Также, как утверждает Жан Шоломицкий, согласно МКБ (международной статистической классификации болезней) существует несколько разновидностей заболевания: юношеский остеохондроз позвоночника, болезнь Кальва, болезнь Шейермана, остеохондроз позвоночника у взрослых, остеохондроз позвоночника неуточненный. Под остеохондрозом в данном случае понимаются дегенеративные поражения хрящей межпозвонковых дисков, изменение структуры тела позвонка.ПричиныОстеохондроз — это мультифакторное заболевание, но точные причины его возникновения, как отмечает Жан Шоломицкий, неизвестны. К факторам риска относятся избыточный вес, нарушение метаболических процессов, курение, малоподвижный образ жизни, неправильное движение (в том числе, при поднятии тяжестей), нарушения осанки, несбалансированное питание, вибрации, иногда наследственность и пр.Маргарита Демичева, старший медицинский консультант "Теледоктор24", также упоминает среди факторов риска, постоянную ходьбу на высоких каблуках и травмирование.ПатогенезПатогенез остеохондроза — это механизм зарождения и развития заболевания, а также его исход.“В основе такого заболевания как остеохондроз лежит дегенерация межпозвоночного диска с последующим вовлечением тел смежных позвонков, межпозвоночных суставов и связочного аппарата. Это заболевание является одним из признаков возрастных изменений в организме и рано или поздно диагностируется практически у каждого человека”, — рассказала Маргарита Демичева.СимптомыЗачастую симптомы остеохондроза, например, боль в спине принимают за усталость в конце рабочего дня, что, как правило, уже является началом развития заболевания.“Первый симптом – тянущая боль, чаще всего свидетельствует о заболевании, которое может привести к протрузии (осложнению остеохондроза). Если это игнорировать, то ситуация может ухудшиться и привести к онемению в руках”, — прокомментировал Петр Соков.КлассификацияОстеохондроз, как упоминалось выше, является комплексным заболеванием. В современной медицине принято классифицировать патологии по отделам — шейному, грудному и поясничному.Остеохондроз шейного отделаНаиболее часто проблемы со спиной возникают в шейном отделе позвоночника. Жан Шоломицкий относит к таким ряд заболеваний:Остеохондроз поясничного отделаЭтот вид заболевания выражается деформацией позвоночника в области поясницы. Врач-невролог и остеопат Жан Шоломицкий выделяет следующие заболевания этой зоны:Однако, эксперт предупреждает, что эти диагнозы уже более адресны. Они отличаются друг от друга, и все их называть остеохондрозом некорректно.Остеохондроз грудного отделаОстеохондроз грудного отдела — это все то же нарушение в позвоночнике, которое проявляется болями в спине. К нему относят торакалгию — болевые ощущения в грудной клетке из-за сдавливания или воспаления межреберных нервов.“Достаточно редкий диагноз из-за малой подвижности этого отдела. Обычно дело в чем-то другом”, — добавил Жан Шоломицкий.Стадии развитияВ течении заболевания выделяют несколько стадий. Каждая из которых, по мнению Маргариты Демичевой, характеризуется определенными симптомами и нарушениями.1 стадияЭтап начальных изменений. Проявляется невыраженными локальными болями и дискомфортом. Пациентов чаще всего беспокоит тупая боль в спине и ягодицах при резких движениях и поднятии тяжестей. Снижается способность позвоночника переносить длительные физические нагрузки, в покое боли обычно не возникают.2 стадияСнижение высоты межпозвоночного диска, разрушение фиброзного кольца. Появляются резкие боли с иррадиацией и формированием вынужденного положения, например, острые боли в пояснице, отдающие в наружную поверхность бедра, ягодицу и голень, с наклоном туловища в здоровую сторону.3 стадияРазрушение фиброзного кольца и образование межпозвоночной грыжи. Приводит к деформации позвоночника, появляются чувствительные и двигательные нарушения, обусловленные сдавливанием или раздражением корешков спинного мозга. Боли носят интенсивный и постоянный характер.4 стадияХарактеризуется выраженной деформацией позвоночника, осложняющей передвижение пациента и приводящей к инвалидизации. Болевой синдром может уменьшиться.ОбострениеОбострение заболевания — это усиление уже имеющихся симптомов или появление новых. В случае с остеохондрозом длительность обострения зависит от стадии развития болезни и может составлять от 1-2 дней до нескольких недель.Спровоцировать обострение остеохондроза могут:ОсложненияИгнорирование остеохондроза на протяжении длительного времени может привести к такому осложнению как межпозвоночная грыжа, которая вызывает другие проблемы:Наиболее опасным осложнением остеохондроза является спинальный инсульт — острое нарушение кровообращения в спинном мозге, которое, в свою очередь, чревато следующими последствиями:ДиагностикаДиагностирование остеохондроза, по словам Жана Шоломицкого, выглядит следующим образом:“Собирается подробный анамнез (расспрашивают пациента о боли: какая она, когда наступает, что приносит облегчение, когда усугубляется и т.п.). Далее проводятся неврологические и ортопедические тестирования. При необходимости назначают рентген и/или МРТ. Я сторонник МРТ, потому что можно получить больше информации (об изменении тканей, воспалении и отеке). Часть диагнозов ставится только на основании МРТ”, — рассказал эксперт.Эксперт отмечает, что в России стоимость данного исследования доступна, в отличие от европейских стран, где она значительно выше. Причем там исследования назначают поэтапно - сначала рентген, а потом, только в случае необходимости, МРТ.Как утверждает Маргарита Демичева, в диагностике остеохондроза обычно не возникает трудностей:ЛечениеЛечение начинают всегда с консервативной терапии:“Снижают или полностью убирают нагрузку, а при необходимости назначают НПВС и миорелаксанты, физиопроцедуры и упражнения”, - сказал Жан Шоломицкий.По словам Маргариты Демичевой, “лечение проявлений остеохондроза включает борьбу с острыми приступами боли, а также профилактику в межприступный период”.Эксперт отмечает, для купирования болевого синдрома применяется:Лечение необходимо начинать как можно раньше для достижения адекватного анальгетического эффекта и предотвращения хронизации.Однако существуют исследования, которые говорят о том, что при неправильном лечении НПВС (нестероидными противовоспалительными препаратами) вероятность перехода боли в хроническую увеличивается.Это говорит о том, что лучше избегать использования препаратов без необходимости и нужно разбираться с причинами боли. К тому же поводов для их возникновения в спине и шее достаточно много. Например, отраженные боли — возникают в здоровых органах и тканях в связи с вовлечением симпатической нервной системы в патологический процесс, локализующийся в другом месте, чаще в каких-либо внутренних органах.В последнее время популярно тейпирование (наложение специальных повязок) как достаточно новый метод, а также гимнастика и изменение образа жизни.ХондропротекторыХондропротекторы — лекарственные средства, компонентами которых являются глюкозамин, гиалуроновая кислота, коллаген и/или хондроитинсульфат (препараты могут включать как все, так и несколько из перечисленных элементов) — те самые вещества, которые есть в хряще. В комплексном лечении остеохондроза такие препараты применяются в следующих целях:К наиболее эффективным относят такие лекарства как “Пиаскледин”, “Формула-С”, “Артра” и другие. Перед применением необходима консультация врача.ФизиотерапияФизиотерапия — это способ лечения, который предполагает разные виды внешнего воздействия на болезненный участок: холод, тепло, электроток, магнитное УФ-излучение, а также массаж, лечебные грязи и гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками).Физиотерапия может применяться при лечении остеохондроза как в комплексе, так и в качестве отдельного метода. Преимущества способа:Но, несмотря на достоинства физиотерапии, у нее есть ряд противопоказаний:Мануальная терапияДля лечения остеохондроза также применяют мануальную терапию — вид альтернативной медицины, подразумевающий воздействие рук врача на болезненное место. Это комплексная методика, которая помогает при заболеваниях позвоночника на первых стадиях и имеет свои преимущества:Как правило, курс состоит из 10 сеансов, а сама процедура может продолжаться от 30 до 60 минут.ЛФКЛечебная физкультура — один из самых широко применяемых способов при лечении остеохондроза, который использует в комплексе со многими другими методами. Физические упражнения в умеренном количестве при болях в спине запускают различные процессы:Кроме этого, применение ЛФК помогает снизить потребность в приеме препаратов, давая возможность организму окрепнуть и выздороветь самостоятельно.Вытяжение позвоночникаТракция позвоночника, или, по-другому, вытяжение, определяется как специализированная методика лечения остеохондроза. Основная идея этого способа — применение тяги, которая помогает преодолеть спазм мышц, устранить деформации позвоночника и смещение позвонков.Такая процедура существует двух видов:Как правило, вытяжение позвоночника дополняют ЛФК для достижения максимального эффекта.РефлексотерапияПо-другому этот метод лечения называют иглоукалыванием. Он оказывают сразу два эффекта — противовоспалительный и обезболивающий.Процедура позволяет снять спазм с позвоночника, улучшить питание тканей и костей.Врач-иглотерапевт использует специальные иглы длиной несколько сантиметров, а сам процесс проходит по следующей схеме:Сеанс обычно занимает от 40 до 60 минут. А рекомендованное количество процедур — до 10. Точное количество посещений должен определить врач.ДиетаПравильное и сбалансированное питание — это действенный подход в отношении любых заболеваний. При остеохондрозе шейного, грудного и поясничного отдела рекомендуется диета №15 по Певзнеру для восполнения запасов микроэлементов и витаминов в организме, которая включает кальций, фосфор, марганец, медь, натрий, калий, молибден и сера.Она используется во всех случаях, когда не требуются лечебные диеты и нет нарушений в работе пищеварительной системы. Кроме этого, такое питание применяется для перехода от лечебного формата к обычному, повседневному.Диета при остеохондрозе должна включать следующие продукты:Продукты, от которых стоит отказаться при остеохондрозе:ПрогнозРаннее лечение остеохондроза гарантирует быстрое и эффективное восстановление. В случае 1 и 2 стадии заболевания возможна полная реабилитация с последующим соблюдением профилактических мер.Если же остеохондроз достиг 3-4 стадии, то лечение болезни усложняется и требуется комплексный подход. В то время как спинальный инсульт в большинстве случаев не позволяет реабилитироваться и полное восстановление прежних функций практически невозможно, даже если выполнять все предписания врача.По его словам, скорее, спинальный инсульт — это заболевание сосудистого или травматического характера, которые встречаются крайне редко. Даже если речь идёт о патологии позвоночного столба, то возможными причинами возникновения спинальных инсультов вероятнее будут спондилолистез, межпозвонковые грыжи, новообразования и другое. То, что может сдавливать спинальные сосуды или разрушать их стенки, в том числе и воспалительные процессы, такие как менингит или болезни крови. Конечно, в тех случаях, когда это возможно, грамотнее ставить более узкий и точный диагноз.ПрофилактикаДля профилактики остеохондроза целесообразно принимать меры еще в подростковом возрасте, так как именно в это время зачастую начинаются проблемы со спиной (последствия ношения тяжелых портфелей и сумок в школу, неправильная осанка и др.). Регулярное сидячее положение необходимо “разбавлять” небольшой разминкой, а само рабочее место должно быть эргономичным (оптимальным для правильного положения тела и эффективным для трудовой деятельности).“Для профилактики остеохондроза применяют ортопедические матрацы, подушки, специальную обувь или стельки, корсеты, поддерживающие правильное положение спины, назначают комплексы гимнастических упражнений для сохранения подвижности позвонков”, — рассказала Маргарита Демичева.ПодушкаПо той причине, что человек спит в сутки не менее 7 часов (чаще всего), важно подготовить правильное место для сна. Начинать необходимо с подушки.“Подушка должна подходить по высоте (не быть очень высокой) и по наполнителю (не быть очень жесткой или мягкой)”, — добавил Петр Соков.Наилучшим вариантом для сна в плане профилактики остеохондроза является изделие с ортопедической формой волны, легким массажным воздействием и наполнителем в виде пены с эффектом памяти. Однако перед выбором подушки рекомендуется проконсультироваться с врачом.МатрасЕсли есть проблемы со спиной, то рекомендуется спать на специальном анатомическом матрасе. Самый популярный вариант при наличии остеохондроза — изделие с независимым пружинным блоком. Такой матрас обеспечивает полноценную поддержку позвоночнику независимо от положения тела.Однако перед тем, как покупать изделие, лучше всего проконсультироваться с ортопедом или остеопатом. Именно врач сможет порекомендовать тот матрас, который подходит конкретному человеку с определенным заболеванием.
https://rsport.ria.ru/20220520/osteokhondroz-1780160267.html
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21:28 07.06.2022
 

Остеохондроз: факторы возникновения, как диагностировать и вылечить

© Depositphotos / AndreyPopovОстеохондроз
Остеохондроз - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Depositphotos / AndreyPopov
Остеохондроз
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Если игнорировать боль в спине — первый симптом остеохондроза, это может привести к обострению заболевания и более сложному лечению. О том, что такое остеохондроз с точки зрения медицины, какие существуют степени заболевания различных отделов позвоночника, методы диагностики и лечения у мужчин и женщин, а также рекомендации врачей — в материале РИА Новости.

Остеохондроз

Под остеохондрозом часто понимают нарушение структуры позвонков и дисков между ними. Однако этот термин подразумевает не одно заболевание, а сразу несколько, которые могут затрагивать разные части скелета.
“Остеохондрозы различаются по своему анатомическому распределению, течению и прогнозу, они обычно вызывают боль и ограничение движения”, — говорит Жан Шоломицкий, врач-невролог, остеопат.
"Термин “остеохондроз” ввел немецкий ортопед Хильдебрандт в 1933 г. и заменил им термин “радикулит”. Сейчас остеохондроз объединяет часто встречаемые заболевания позвоночника, такие как как спондилез, межпозвонковые грыжи, артроз фасеточных суставов, стеноз позвоночного канала, миофасциальный синдром, спондилолистез и другие формы “боли в спине”", — добавил Жан Шоломицкий.
© DepositphotosДевушка с болью в спине
Девушка с болью в спине - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Depositphotos
Девушка с болью в спине
Эксперт отметил, что остеохондрозом в России принято называть невоспалительные, неинфекционные расстройства роста костей в различных центрах окостенения.
Среди наиболее распространенных разновидностей остеохондроза:
  • болезнь Келера (остеохондроз ладьевидной кости предплюсны);
  • болезнь Легга-Кальве-Пертеса (идиопатический асептический некроз эпифиза головки бедренной кости);
  • болезнь Осгуда-Шлаттера (локальные изменения тел позвонков);
  • болезнь Шейерманна (аваскулярный некроз головки второй плюсневой кости).
Редкие остеохондрозы:
  • болезнь Фрейберга (поражается головка второй плюсневой кости);
  • болезнь Паннера (головка мыщелка плечевой кости);
  • болезнь Блаунта (проксимальный отдел большеберцовой кости);
  • болезнь Севера (воспаление апофиза пяточной кости).
Также, как утверждает Жан Шоломицкий, согласно МКБ (международной статистической классификации болезней) существует несколько разновидностей заболевания: юношеский остеохондроз позвоночника, болезнь Кальва, болезнь Шейермана, остеохондроз позвоночника у взрослых, остеохондроз позвоночника неуточненный. Под остеохондрозом в данном случае понимаются дегенеративные поражения хрящей межпозвонковых дисков, изменение структуры тела позвонка.
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"Остеохондроз в понимании врачей — это не сам диагноз, а собирательное понятие проблем и нарушений в позвоночнике (или в каком-то конкретном отделе)", — отмечает Петр Соков, врач-невролог клинической больницы им. В.В. Виноградова.

Причины

Остеохондроз — это мультифакторное заболевание, но точные причины его возникновения, как отмечает Жан Шоломицкий, неизвестны. К факторам риска относятся избыточный вес, нарушение метаболических процессов, курение, малоподвижный образ жизни, неправильное движение (в том числе, при поднятии тяжестей), нарушения осанки, несбалансированное питание, вибрации, иногда наследственность и пр.
Маргарита Демичева, старший медицинский консультант "Теледоктор24", также упоминает среди факторов риска, постоянную ходьбу на высоких каблуках и травмирование.

Патогенез

Патогенез остеохондроза — это механизм зарождения и развития заболевания, а также его исход.
“В основе такого заболевания как остеохондроз лежит дегенерация межпозвоночного диска с последующим вовлечением тел смежных позвонков, межпозвоночных суставов и связочного аппарата. Это заболевание является одним из признаков возрастных изменений в организме и рано или поздно диагностируется практически у каждого человека”, — рассказала Маргарита Демичева.
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Симптомы

Зачастую симптомы остеохондроза, например, боль в спине принимают за усталость в конце рабочего дня, что, как правило, уже является началом развития заболевания.
“Первый симптом – тянущая боль, чаще всего свидетельствует о заболевании, которое может привести к протрузии (осложнению остеохондроза). Если это игнорировать, то ситуация может ухудшиться и привести к онемению в руках”, — прокомментировал Петр Соков.

Классификация

Остеохондроз, как упоминалось выше, является комплексным заболеванием. В современной медицине принято классифицировать патологии по отделам — шейному, грудному и поясничному.

Остеохондроз шейного отдела

Наиболее часто проблемы со спиной возникают в шейном отделе позвоночника. Жан Шоломицкий относит к таким ряд заболеваний:
© Depositphotos / motortionШейный остеохондроз
Шейный остеохондроз - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Depositphotos / motortion
Шейный остеохондроз
  • цервикобрахиалгия — боль в результате компрессии нервных корешков в шейном отделе, затылке, надплечье;
  • цервикалгия — боль в шее, иррадиация в затылок, прострелы;
  • плечелопаточный периартроз — боль в области плеча, “замороженное” плечо;
  • синдром Стейнброкера (“плечо-кисть”) — жгучие боли в области кисти и плеча;
  • эпикондилит — боли в области локтевого сустава;
  • синдром передней лестничной мышцы — боли в шее;
  • синдром Райта-Менделовича (синдром малой грудной мышцы) — боль и ограничения движения в области шеи и плеча;
  • синдром Барре-Льеу — влияние изменений шейных позвонков на объем крови позвоночной артерии, головные боли и головокружения.

Остеохондроз поясничного отдела

Этот вид заболевания выражается деформацией позвоночника в области поясницы. Врач-невролог и остеопат Жан Шоломицкий выделяет следующие заболевания этой зоны:
  • люмбаго — беспричинная боль в пояснице при физическом напряжении, движении и охлаждении. Усиливается при движении, поднятии тяжести и проходит в состоянии покоя;
  • люмбалгия — боль в пояснице, которая возникает в течение некоторого периода;
  • люмбоишиалгия — боль в области поясницы с возможной иррадиацией в ягодицы и по задней поверхности бедер не достигая стоп;
  • синдром грушевидной мышцы — компрессия седалищного нерва грушевидной мышцы в заднем отделе таза, вызывающая боль в ягодицах, иногда ишиалгию;
  • кокцигодиния — боль в области копчика, вызванная спазмом прямой кишки;
  • компрессионные синдромы, корешковые — сдавливание нервных корешков спинного мозга.
Однако, эксперт предупреждает, что эти диагнозы уже более адресны. Они отличаются друг от друга, и все их называть остеохондрозом некорректно.

Остеохондроз грудного отдела

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник изучает рентгеновский снимок органов грудной клетки
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок органов грудной клетки - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок органов грудной клетки
Остеохондроз грудного отдела — это все то же нарушение в позвоночнике, которое проявляется болями в спине. К нему относят торакалгию — болевые ощущения в грудной клетке из-за сдавливания или воспаления межреберных нервов.
“Достаточно редкий диагноз из-за малой подвижности этого отдела. Обычно дело в чем-то другом”, — добавил Жан Шоломицкий.

Стадии развития

В течении заболевания выделяют несколько стадий. Каждая из которых, по мнению Маргариты Демичевой, характеризуется определенными симптомами и нарушениями.

1 стадия

Этап начальных изменений. Проявляется невыраженными локальными болями и дискомфортом. Пациентов чаще всего беспокоит тупая боль в спине и ягодицах при резких движениях и поднятии тяжестей. Снижается способность позвоночника переносить длительные физические нагрузки, в покое боли обычно не возникают.

2 стадия

Снижение высоты межпозвоночного диска, разрушение фиброзного кольца. Появляются резкие боли с иррадиацией и формированием вынужденного положения, например, острые боли в пояснице, отдающие в наружную поверхность бедра, ягодицу и голень, с наклоном туловища в здоровую сторону.
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3 стадия

Разрушение фиброзного кольца и образование межпозвоночной грыжи. Приводит к деформации позвоночника, появляются чувствительные и двигательные нарушения, обусловленные сдавливанием или раздражением корешков спинного мозга. Боли носят интенсивный и постоянный характер.

4 стадия

Характеризуется выраженной деформацией позвоночника, осложняющей передвижение пациента и приводящей к инвалидизации. Болевой синдром может уменьшиться.

Обострение

Обострение заболевания — это усиление уже имеющихся симптомов или появление новых. В случае с остеохондрозом длительность обострения зависит от стадии развития болезни и может составлять от 1-2 дней до нескольких недель.
Спровоцировать обострение остеохондроза могут:
  • переохлаждение;
  • недостаточная или чрезмерная физическая активность;
  • гормональный дисбаланс;
  • обострение инфекционных и хронических заболеваний.
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Осложнения

Игнорирование остеохондроза на протяжении длительного времени может привести к такому осложнению как межпозвоночная грыжа, которая вызывает другие проблемы:
  • онемение;
  • слабость определенных мышечных групп;
  • нарушения мочеиспускания и дефекации;
  • неврологический дефицит (нарушение движений, трофические расстройства и др.).
Наиболее опасным осложнением остеохондроза является спинальный инсульт — острое нарушение кровообращения в спинном мозге, которое, в свою очередь, чревато следующими последствиями:
  • потеря болевой и температурной чувствительности;
  • хромота;
  • частичный или полный паралич тела;
  • импотенция (из-за нарушения тазовых функций);
  • мышечная атрофия (уменьшение объема массы тела).
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Диагностика

Диагностирование остеохондроза, по словам Жана Шоломицкого, выглядит следующим образом:
“Собирается подробный анамнез (расспрашивают пациента о боли: какая она, когда наступает, что приносит облегчение, когда усугубляется и т.п.). Далее проводятся неврологические и ортопедические тестирования. При необходимости назначают рентген и/или МРТ. Я сторонник МРТ, потому что можно получить больше информации (об изменении тканей, воспалении и отеке). Часть диагнозов ставится только на основании МРТ”, — рассказал эксперт.
Эксперт отмечает, что в России стоимость данного исследования доступна, в отличие от европейских стран, где она значительно выше. Причем там исследования назначают поэтапно - сначала рентген, а потом, только в случае необходимости, МРТ.
Как утверждает Маргарита Демичева, в диагностике остеохондроза обычно не возникает трудностей:
“В этих целях широко применяется рентгенография, магнитно-резонансная и компьютерная томография. На снимках врач сможет отследить направление и степень смещения позвонков, оценить положение, структуру и состояние межпозвонковых дисков”, — добавила медицинский консультант.

Лечение

© РИА Новости / Сергей КрасноуховБоль в спине – главный симптом заболевания позвоночника
Боль в спине – главный симптом заболевания позвоночника - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Боль в спине – главный симптом заболевания позвоночника
Лечение начинают всегда с консервативной терапии:
“Снижают или полностью убирают нагрузку, а при необходимости назначают НПВС и миорелаксанты, физиопроцедуры и упражнения”, - сказал Жан Шоломицкий.
По словам Маргариты Демичевой, “лечение проявлений остеохондроза включает борьбу с острыми приступами боли, а также профилактику в межприступный период”.
Эксперт отмечает, для купирования болевого синдрома применяется:
  • иммобилизация (создание неподвижности) до 5 дней;
  • прием анальгетиков;
  • блокады с новокаином, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) и глюкокортикостероидами;
  • спазмолитики;
  • миорелаксанты.
Лечение необходимо начинать как можно раньше для достижения адекватного анальгетического эффекта и предотвращения хронизации.
Однако существуют исследования, которые говорят о том, что при неправильном лечении НПВС (нестероидными противовоспалительными препаратами) вероятность перехода боли в хроническую увеличивается.
Это говорит о том, что лучше избегать использования препаратов без необходимости и нужно разбираться с причинами боли. К тому же поводов для их возникновения в спине и шее достаточно много. Например, отраженные боли — возникают в здоровых органах и тканях в связи с вовлечением симпатической нервной системы в патологический процесс, локализующийся в другом месте, чаще в каких-либо внутренних органах.
© Fotolia / Minerva StudioМассаж спины
Массаж спины - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Fotolia / Minerva Studio
Массаж спины
В последнее время популярно тейпирование (наложение специальных повязок) как достаточно новый метод, а также гимнастика и изменение образа жизни.

Хондропротекторы

Хондропротекторы — лекарственные средства, компонентами которых являются глюкозамин, гиалуроновая кислота, коллаген и/или хондроитинсульфат (препараты могут включать как все, так и несколько из перечисленных элементов) — те самые вещества, которые есть в хряще. В комплексном лечении остеохондроза такие препараты применяются в следующих целях:
  • чтобы улучшить синтез в хрящевых клетках;
  • обеспечить безболезненное движение суставных сочленений;
  • подавить действие ферментов, разрушающих клетки хряща;
  • растворить тромбы и фибрины, застрявшие в кровеносных сосудах позвонков;
  • снизить боль и воспалительные процессы в районе межпозвоночных дисков.
К наиболее эффективным относят такие лекарства как “Пиаскледин”, “Формула-С”, “Артра” и другие. Перед применением необходима консультация врача.

Физиотерапия

Физиотерапия — это способ лечения, который предполагает разные виды внешнего воздействия на болезненный участок: холод, тепло, электроток, магнитное УФ-излучение, а также массаж, лечебные грязи и гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками).
© Depositphotos / microgenФизиотерапия
Физиотерапия - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Depositphotos / microgen
Физиотерапия
Физиотерапия может применяться при лечении остеохондроза как в комплексе, так и в качестве отдельного метода. Преимущества способа:
  • снимает воспаление;
  • нейтрализует болезненные ощущения;
  • улучшает микроциркуляцию и обмен веществ;
  • расслабляет напряженные мышцы;
  • активизация регенерационных свойств.
Но, несмотря на достоинства физиотерапии, у нее есть ряд противопоказаний:
  • наличие опухолей;
  • высокая температура;
  • гнойные воспаления внутренних тканей и органов;
  • острые кровотечения;
  • хронические заболевания почек и печени.

Мануальная терапия

Для лечения остеохондроза также применяют мануальную терапию — вид альтернативной медицины, подразумевающий воздействие рук врача на болезненное место. Это комплексная методика, которая помогает при заболеваниях позвоночника на первых стадиях и имеет свои преимущества:
  • улучшение конфигурации (формы) позвоночника;
  • укрепление мышечного каркаса;
  • обезболивание;
  • восстановление мобильности позвоночника и др.
Как правило, курс состоит из 10 сеансов, а сама процедура может продолжаться от 30 до 60 минут.

ЛФК

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРеабилитолог проводит занятия с пациентами
Реабилитолог проводит занятия с пациентами - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Реабилитолог проводит занятия с пациентами
Лечебная физкультура — один из самых широко применяемых способов при лечении остеохондроза, который использует в комплексе со многими другими методами. Физические упражнения в умеренном количестве при болях в спине запускают различные процессы:
  • замедляет разрушение хрящей;
  • улучшают питание тканей и органов;
  • укрепляют мышечный корсет;
  • снижают болезненность.
Кроме этого, применение ЛФК помогает снизить потребность в приеме препаратов, давая возможность организму окрепнуть и выздороветь самостоятельно.

Вытяжение позвоночника

Тракция позвоночника, или, по-другому, вытяжение, определяется как специализированная методика лечения остеохондроза. Основная идея этого способа — применение тяги, которая помогает преодолеть спазм мышц, устранить деформации позвоночника и смещение позвонков.
Такая процедура существует двух видов:
  • сухая — используются приборы, растягивающие позвоночник по оси на специализированном горизонтальном столе;
  • подводная — применяются приборы для погружения в воду. При таком способе достигается максимальное расслабление мышц, что также актуально при лечении сколиоза.
Как правило, вытяжение позвоночника дополняют ЛФК для достижения максимального эффекта.

Рефлексотерапия

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖенщина во время иглорефлексотерапии
Женщина во время иглорефлексотерапии - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Женщина во время иглорефлексотерапии
По-другому этот метод лечения называют иглоукалыванием. Он оказывают сразу два эффекта — противовоспалительный и обезболивающий.
Процедура позволяет снять спазм с позвоночника, улучшить питание тканей и костей.
Врач-иглотерапевт использует специальные иглы длиной несколько сантиметров, а сам процесс проходит по следующей схеме:
  • пациент занимает лежачее положение на кушетке;
  • участки кожи обрабатываются специальным раствором;
  • устанавливаются металлические иглы на некоторое время, и затем аккуратно удаляются.
Сеанс обычно занимает от 40 до 60 минут. А рекомендованное количество процедур — до 10. Точное количество посещений должен определить врач.

Диета

Правильное и сбалансированное питание — это действенный подход в отношении любых заболеваний. При остеохондрозе шейного, грудного и поясничного отдела рекомендуется диета №15 по Певзнеру для восполнения запасов микроэлементов и витаминов в организме, которая включает кальций, фосфор, марганец, медь, натрий, калий, молибден и сера.
© Depositphotos / alex9500Белковая диета
Белковая диета - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Depositphotos / alex9500
Белковая диета
Она используется во всех случаях, когда не требуются лечебные диеты и нет нарушений в работе пищеварительной системы. Кроме этого, такое питание применяется для перехода от лечебного формата к обычному, повседневному.
Диета при остеохондрозе должна включать следующие продукты:
  • яйца;
  • орехи;
  • цельнозерновой хлеб;
  • каши;
  • молочные изделия;
  • морепродукты;
  • брокколи;
  • шпинат;
  • морковь;
  • болгарский перец;
  • зелень;
  • мясо и печень;
  • бобовые культуры.
Продукты, от которых стоит отказаться при остеохондрозе:
  • соленья;
  • острые приправы;
  • алкоголь;
  • жареная пища;
  • газированные напитки и др.

Прогноз

Раннее лечение остеохондроза гарантирует быстрое и эффективное восстановление. В случае 1 и 2 стадии заболевания возможна полная реабилитация с последующим соблюдением профилактических мер.
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Если же остеохондроз достиг 3-4 стадии, то лечение болезни усложняется и требуется комплексный подход. В то время как спинальный инсульт в большинстве случаев не позволяет реабилитироваться и полное восстановление прежних функций практически невозможно, даже если выполнять все предписания врача.
“Остеохондроз включает в себя ряд дисфункций и патологических состояний, деструктивно влияющих на позвоночный столб и межпозвонковые диски. Каждая из патологий имеет несколько стадий развития и, конечно, чем раньше начинается лечение, тем больше вероятность полного выздоровления или того, что заболевания не будет прогрессировать”, — дополнил Жан Шоломицкий.
По его словам, скорее, спинальный инсульт — это заболевание сосудистого или травматического характера, которые встречаются крайне редко. Даже если речь идёт о патологии позвоночного столба, то возможными причинами возникновения спинальных инсультов вероятнее будут спондилолистез, межпозвонковые грыжи, новообразования и другое. То, что может сдавливать спинальные сосуды или разрушать их стенки, в том числе и воспалительные процессы, такие как менингит или болезни крови. Конечно, в тех случаях, когда это возможно, грамотнее ставить более узкий и точный диагноз.

Профилактика

Для профилактики остеохондроза целесообразно принимать меры еще в подростковом возрасте, так как именно в это время зачастую начинаются проблемы со спиной (последствия ношения тяжелых портфелей и сумок в школу, неправильная осанка и др.). Регулярное сидячее положение необходимо “разбавлять” небольшой разминкой, а само рабочее место должно быть эргономичным (оптимальным для правильного положения тела и эффективным для трудовой деятельности).
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“Для профилактики остеохондроза применяют ортопедические матрацы, подушки, специальную обувь или стельки, корсеты, поддерживающие правильное положение спины, назначают комплексы гимнастических упражнений для сохранения подвижности позвонков”, — рассказала Маргарита Демичева.

Подушка

По той причине, что человек спит в сутки не менее 7 часов (чаще всего), важно подготовить правильное место для сна. Начинать необходимо с подушки.
“Подушка должна подходить по высоте (не быть очень высокой) и по наполнителю (не быть очень жесткой или мягкой)”, — добавил Петр Соков.
Наилучшим вариантом для сна в плане профилактики остеохондроза является изделие с ортопедической формой волны, легким массажным воздействием и наполнителем в виде пены с эффектом памяти. Однако перед выбором подушки рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Матрас

Если есть проблемы со спиной, то рекомендуется спать на специальном анатомическом матрасе. Самый популярный вариант при наличии остеохондроза — изделие с независимым пружинным блоком. Такой матрас обеспечивает полноценную поддержку позвоночнику независимо от положения тела.
Однако перед тем, как покупать изделие, лучше всего проконсультироваться с ортопедом или остеопатом. Именно врач сможет порекомендовать тот матрас, который подходит конкретному человеку с определенным заболеванием.
 
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