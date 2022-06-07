https://ria.ru/20220607/osteokhondroz-1793855481.html

Остеохондроз: факторы возникновения, как диагностировать и вылечить

Остеохондроз: симптомы, признаки, виды заболевания, диагностика и лечение

Остеохондроз: факторы возникновения, как диагностировать и вылечить

Если игнорировать боль в спине — первый симптом остеохондроза, это может привести к обострению заболевания и более сложному лечению. О том, что такое... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T21:28

2022-06-07T21:28

2022-06-07T21:28

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здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Если игнорировать боль в спине — первый симптом остеохондроза, это может привести к обострению заболевания и более сложному лечению. О том, что такое остеохондроз с точки зрения медицины, какие существуют степени заболевания различных отделов позвоночника, методы диагностики и лечения у мужчин и женщин, а также рекомендации врачей — в материале РИА Новости.ОстеохондрозПод остеохондрозом часто понимают нарушение структуры позвонков и дисков между ними. Однако этот термин подразумевает не одно заболевание, а сразу несколько, которые могут затрагивать разные части скелета."Термин “остеохондроз” ввел немецкий ортопед Хильдебрандт в 1933 г. и заменил им термин “радикулит”. Сейчас остеохондроз объединяет часто встречаемые заболевания позвоночника, такие как как спондилез, межпозвонковые грыжи, артроз фасеточных суставов, стеноз позвоночного канала, миофасциальный синдром, спондилолистез и другие формы “боли в спине”", — добавил Жан Шоломицкий.Эксперт отметил, что остеохондрозом в России принято называть невоспалительные, неинфекционные расстройства роста костей в различных центрах окостенения.Среди наиболее распространенных разновидностей остеохондроза:Редкие остеохондрозы:Также, как утверждает Жан Шоломицкий, согласно МКБ (международной статистической классификации болезней) существует несколько разновидностей заболевания: юношеский остеохондроз позвоночника, болезнь Кальва, болезнь Шейермана, остеохондроз позвоночника у взрослых, остеохондроз позвоночника неуточненный. Под остеохондрозом в данном случае понимаются дегенеративные поражения хрящей межпозвонковых дисков, изменение структуры тела позвонка.ПричиныОстеохондроз — это мультифакторное заболевание, но точные причины его возникновения, как отмечает Жан Шоломицкий, неизвестны. К факторам риска относятся избыточный вес, нарушение метаболических процессов, курение, малоподвижный образ жизни, неправильное движение (в том числе, при поднятии тяжестей), нарушения осанки, несбалансированное питание, вибрации, иногда наследственность и пр.Маргарита Демичева, старший медицинский консультант "Теледоктор24", также упоминает среди факторов риска, постоянную ходьбу на высоких каблуках и травмирование.ПатогенезПатогенез остеохондроза — это механизм зарождения и развития заболевания, а также его исход.“В основе такого заболевания как остеохондроз лежит дегенерация межпозвоночного диска с последующим вовлечением тел смежных позвонков, межпозвоночных суставов и связочного аппарата. Это заболевание является одним из признаков возрастных изменений в организме и рано или поздно диагностируется практически у каждого человека”, — рассказала Маргарита Демичева.СимптомыЗачастую симптомы остеохондроза, например, боль в спине принимают за усталость в конце рабочего дня, что, как правило, уже является началом развития заболевания.“Первый симптом – тянущая боль, чаще всего свидетельствует о заболевании, которое может привести к протрузии (осложнению остеохондроза). Если это игнорировать, то ситуация может ухудшиться и привести к онемению в руках”, — прокомментировал Петр Соков.КлассификацияОстеохондроз, как упоминалось выше, является комплексным заболеванием. В современной медицине принято классифицировать патологии по отделам — шейному, грудному и поясничному.Остеохондроз шейного отделаНаиболее часто проблемы со спиной возникают в шейном отделе позвоночника. Жан Шоломицкий относит к таким ряд заболеваний:Остеохондроз поясничного отделаЭтот вид заболевания выражается деформацией позвоночника в области поясницы. Врач-невролог и остеопат Жан Шоломицкий выделяет следующие заболевания этой зоны:Однако, эксперт предупреждает, что эти диагнозы уже более адресны. Они отличаются друг от друга, и все их называть остеохондрозом некорректно.Остеохондроз грудного отделаОстеохондроз грудного отдела — это все то же нарушение в позвоночнике, которое проявляется болями в спине. К нему относят торакалгию — болевые ощущения в грудной клетке из-за сдавливания или воспаления межреберных нервов.“Достаточно редкий диагноз из-за малой подвижности этого отдела. Обычно дело в чем-то другом”, — добавил Жан Шоломицкий.Стадии развитияВ течении заболевания выделяют несколько стадий. Каждая из которых, по мнению Маргариты Демичевой, характеризуется определенными симптомами и нарушениями.1 стадияЭтап начальных изменений. Проявляется невыраженными локальными болями и дискомфортом. Пациентов чаще всего беспокоит тупая боль в спине и ягодицах при резких движениях и поднятии тяжестей. Снижается способность позвоночника переносить длительные физические нагрузки, в покое боли обычно не возникают.2 стадияСнижение высоты межпозвоночного диска, разрушение фиброзного кольца. Появляются резкие боли с иррадиацией и формированием вынужденного положения, например, острые боли в пояснице, отдающие в наружную поверхность бедра, ягодицу и голень, с наклоном туловища в здоровую сторону.3 стадияРазрушение фиброзного кольца и образование межпозвоночной грыжи. Приводит к деформации позвоночника, появляются чувствительные и двигательные нарушения, обусловленные сдавливанием или раздражением корешков спинного мозга. Боли носят интенсивный и постоянный характер.4 стадияХарактеризуется выраженной деформацией позвоночника, осложняющей передвижение пациента и приводящей к инвалидизации. Болевой синдром может уменьшиться.ОбострениеОбострение заболевания — это усиление уже имеющихся симптомов или появление новых. В случае с остеохондрозом длительность обострения зависит от стадии развития болезни и может составлять от 1-2 дней до нескольких недель.Спровоцировать обострение остеохондроза могут:ОсложненияИгнорирование остеохондроза на протяжении длительного времени может привести к такому осложнению как межпозвоночная грыжа, которая вызывает другие проблемы:Наиболее опасным осложнением остеохондроза является спинальный инсульт — острое нарушение кровообращения в спинном мозге, которое, в свою очередь, чревато следующими последствиями:ДиагностикаДиагностирование остеохондроза, по словам Жана Шоломицкого, выглядит следующим образом:“Собирается подробный анамнез (расспрашивают пациента о боли: какая она, когда наступает, что приносит облегчение, когда усугубляется и т.п.). Далее проводятся неврологические и ортопедические тестирования. При необходимости назначают рентген и/или МРТ. Я сторонник МРТ, потому что можно получить больше информации (об изменении тканей, воспалении и отеке). Часть диагнозов ставится только на основании МРТ”, — рассказал эксперт.Эксперт отмечает, что в России стоимость данного исследования доступна, в отличие от европейских стран, где она значительно выше. Причем там исследования назначают поэтапно - сначала рентген, а потом, только в случае необходимости, МРТ.Как утверждает Маргарита Демичева, в диагностике остеохондроза обычно не возникает трудностей:ЛечениеЛечение начинают всегда с консервативной терапии:“Снижают или полностью убирают нагрузку, а при необходимости назначают НПВС и миорелаксанты, физиопроцедуры и упражнения”, - сказал Жан Шоломицкий.По словам Маргариты Демичевой, “лечение проявлений остеохондроза включает борьбу с острыми приступами боли, а также профилактику в межприступный период”.Эксперт отмечает, для купирования болевого синдрома применяется:Лечение необходимо начинать как можно раньше для достижения адекватного анальгетического эффекта и предотвращения хронизации.Однако существуют исследования, которые говорят о том, что при неправильном лечении НПВС (нестероидными противовоспалительными препаратами) вероятность перехода боли в хроническую увеличивается.Это говорит о том, что лучше избегать использования препаратов без необходимости и нужно разбираться с причинами боли. К тому же поводов для их возникновения в спине и шее достаточно много. Например, отраженные боли — возникают в здоровых органах и тканях в связи с вовлечением симпатической нервной системы в патологический процесс, локализующийся в другом месте, чаще в каких-либо внутренних органах.В последнее время популярно тейпирование (наложение специальных повязок) как достаточно новый метод, а также гимнастика и изменение образа жизни.ХондропротекторыХондропротекторы — лекарственные средства, компонентами которых являются глюкозамин, гиалуроновая кислота, коллаген и/или хондроитинсульфат (препараты могут включать как все, так и несколько из перечисленных элементов) — те самые вещества, которые есть в хряще. В комплексном лечении остеохондроза такие препараты применяются в следующих целях:К наиболее эффективным относят такие лекарства как “Пиаскледин”, “Формула-С”, “Артра” и другие. Перед применением необходима консультация врача.ФизиотерапияФизиотерапия — это способ лечения, который предполагает разные виды внешнего воздействия на болезненный участок: холод, тепло, электроток, магнитное УФ-излучение, а также массаж, лечебные грязи и гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками).Физиотерапия может применяться при лечении остеохондроза как в комплексе, так и в качестве отдельного метода. Преимущества способа:Но, несмотря на достоинства физиотерапии, у нее есть ряд противопоказаний:Мануальная терапияДля лечения остеохондроза также применяют мануальную терапию — вид альтернативной медицины, подразумевающий воздействие рук врача на болезненное место. Это комплексная методика, которая помогает при заболеваниях позвоночника на первых стадиях и имеет свои преимущества:Как правило, курс состоит из 10 сеансов, а сама процедура может продолжаться от 30 до 60 минут.ЛФКЛечебная физкультура — один из самых широко применяемых способов при лечении остеохондроза, который использует в комплексе со многими другими методами. Физические упражнения в умеренном количестве при болях в спине запускают различные процессы:Кроме этого, применение ЛФК помогает снизить потребность в приеме препаратов, давая возможность организму окрепнуть и выздороветь самостоятельно.Вытяжение позвоночникаТракция позвоночника, или, по-другому, вытяжение, определяется как специализированная методика лечения остеохондроза. Основная идея этого способа — применение тяги, которая помогает преодолеть спазм мышц, устранить деформации позвоночника и смещение позвонков.Такая процедура существует двух видов:Как правило, вытяжение позвоночника дополняют ЛФК для достижения максимального эффекта.РефлексотерапияПо-другому этот метод лечения называют иглоукалыванием. Он оказывают сразу два эффекта — противовоспалительный и обезболивающий.Процедура позволяет снять спазм с позвоночника, улучшить питание тканей и костей.Врач-иглотерапевт использует специальные иглы длиной несколько сантиметров, а сам процесс проходит по следующей схеме:Сеанс обычно занимает от 40 до 60 минут. А рекомендованное количество процедур — до 10. Точное количество посещений должен определить врач.ДиетаПравильное и сбалансированное питание — это действенный подход в отношении любых заболеваний. При остеохондрозе шейного, грудного и поясничного отдела рекомендуется диета №15 по Певзнеру для восполнения запасов микроэлементов и витаминов в организме, которая включает кальций, фосфор, марганец, медь, натрий, калий, молибден и сера.Она используется во всех случаях, когда не требуются лечебные диеты и нет нарушений в работе пищеварительной системы. Кроме этого, такое питание применяется для перехода от лечебного формата к обычному, повседневному.Диета при остеохондрозе должна включать следующие продукты:Продукты, от которых стоит отказаться при остеохондрозе:ПрогнозРаннее лечение остеохондроза гарантирует быстрое и эффективное восстановление. В случае 1 и 2 стадии заболевания возможна полная реабилитация с последующим соблюдением профилактических мер.Если же остеохондроз достиг 3-4 стадии, то лечение болезни усложняется и требуется комплексный подход. В то время как спинальный инсульт в большинстве случаев не позволяет реабилитироваться и полное восстановление прежних функций практически невозможно, даже если выполнять все предписания врача.По его словам, скорее, спинальный инсульт — это заболевание сосудистого или травматического характера, которые встречаются крайне редко. Даже если речь идёт о патологии позвоночного столба, то возможными причинами возникновения спинальных инсультов вероятнее будут спондилолистез, межпозвонковые грыжи, новообразования и другое. То, что может сдавливать спинальные сосуды или разрушать их стенки, в том числе и воспалительные процессы, такие как менингит или болезни крови. Конечно, в тех случаях, когда это возможно, грамотнее ставить более узкий и точный диагноз.ПрофилактикаДля профилактики остеохондроза целесообразно принимать меры еще в подростковом возрасте, так как именно в это время зачастую начинаются проблемы со спиной (последствия ношения тяжелых портфелей и сумок в школу, неправильная осанка и др.). Регулярное сидячее положение необходимо “разбавлять” небольшой разминкой, а само рабочее место должно быть эргономичным (оптимальным для правильного положения тела и эффективным для трудовой деятельности).“Для профилактики остеохондроза применяют ортопедические матрацы, подушки, специальную обувь или стельки, корсеты, поддерживающие правильное положение спины, назначают комплексы гимнастических упражнений для сохранения подвижности позвонков”, — рассказала Маргарита Демичева.ПодушкаПо той причине, что человек спит в сутки не менее 7 часов (чаще всего), важно подготовить правильное место для сна. Начинать необходимо с подушки.“Подушка должна подходить по высоте (не быть очень высокой) и по наполнителю (не быть очень жесткой или мягкой)”, — добавил Петр Соков.Наилучшим вариантом для сна в плане профилактики остеохондроза является изделие с ортопедической формой волны, легким массажным воздействием и наполнителем в виде пены с эффектом памяти. Однако перед выбором подушки рекомендуется проконсультироваться с врачом.МатрасЕсли есть проблемы со спиной, то рекомендуется спать на специальном анатомическом матрасе. Самый популярный вариант при наличии остеохондроза — изделие с независимым пружинным блоком. Такой матрас обеспечивает полноценную поддержку позвоночнику независимо от положения тела.Однако перед тем, как покупать изделие, лучше всего проконсультироваться с ортопедом или остеопатом. Именно врач сможет порекомендовать тот матрас, который подходит конкретному человеку с определенным заболеванием.

https://rsport.ria.ru/20220520/osteokhondroz-1780160267.html

https://ria.ru/20211130/osteokhondroz-1761512304.html

https://rsport.ria.ru/20220530/planka-1791837196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество, россия