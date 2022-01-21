Боль в спине: как распознать и вылечить межпозвоночную грыжу
Межпозвоночная грыжа
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сильные боли в спине — частый признак грыжи, возникающей при выпадении или разрушении межпозвонкового диска и затрагивающей разные отделы позвоночника. Это может быть следствием остеохондроза, сидячего образа жизни или сильной травмы. Каковы симптомы межпозвоночной грыжи, какие методы лечения считаются наиболее эффективными и когда не обойтись без операции — в материале РИА Новости.
Межпозвоночная грыжа
Позвоночник, или позвоночный столб, состоящий из 32-34 вертикально соединенных друг с другом позвонков и 24 межпозвонковых дисков — основная часть осевого скелета человека.
Диск образуют гелеобразное пульпозное ядро, на 90 % состоящее из воды, и фиброзное кольцо, сформированное расходящимися в разные стороны хрящевыми волокнами. Такое строение обеспечивает эластичность, упругость позвоночника и хорошую амортизацию спины.
При нормальном строении диски находятся строго между двумя смежными позвонками. Если анатомическое положение нарушается, говорят об образовании грыжи.
"В этом случае центральная часть позвоночного диска — пульпозное ядро — выпячивается в просвет позвоночного канала, становясь причиной болей, онемения, мышечных спазмов. Чаще всего такие дегенеративные изменения в строении позвоночника встречаются у пожилых людей, что вызвано естественными процессами старения организма. У молодых грыжи встречаются значительно реже, как следствие травм или сильных физических нагрузок", — рассказала РИА Новости невролог Анна Серга.
Межпозвоночная грыжа на МРТ
Симптомы
Опасность грыжи в том, что на определенных стадиях развития она может ничем себя не выдавать.
"Выраженность клинической картины зависит от того, в каком направлении происходит выпячивание. Если медиально — в центр диска, то нервные корешки, расположенные по бокам, не затрагиваются и, соответственно, человек может не испытывать боли. Исключением являются случаи, когда медиальная грыжа достигает больших размеров, сужает просвет спинномозгового канала и приводит к стенозу. В случаях, когда выпячивание идет не в центр, происходит сдавливание корешков и человек ощущает онемение, сильную боль, мышечную слабость в пораженной области. При этом следует понимать, что простая эпизодическая боль в спине не говорит о том, что образовалась грыжа", — уточняет эксперт.
Боль и дискомфорт в спине —это не единственные проявления клинической картины. В зависимости от места образования и стадии развития о грыже могут свидетельствовать:
- —слабость или потеря чувствительности в руке или ноге;
- —проблемы с координацией;
- —плохая подвижность одного из отделов позвоночника.
Особенности болей по месту расположения грыжи
Отдел позвоночника
Характер боли
Шейный
Боль в шее, отдающая в правую или левую руку, доходящая порой до пальцев
Грудной
Боли в груди, усиливающиеся при кашле, чихании, иногда — смехе
Поясничный
Боль, отдающая в ногу (по передней или задней боковой части), иногда доходящая до стопы
Копчиковый
Боли в копчике, в прямой кишке, затруднения при дефекации и мочеиспускании, реже — проблемы с пищеварением
Девушка на приеме у врача
Причины
Нарушения в нормальном строении позвоночного столба происходят по разным причинам, самой распространенной считается остеохондроз — группа заболеваний, носящих дегенеративно-дистрофический характер. В этом случае нарушается химический состав межпозвонковых дисков: из них уходит вода, что приводит к потере эластичности и снижению высоты, в результате хрящ становится хрупким и легко травмируется при физических нагрузках.
Остеохондрозу подвержены пациенты с такими заболеваниями, как:
- —аномалии развития позвоночника, в числе которых сращение шейных позвонков (синдром Клиппеля-Фейля), клиновидные позвонки, расщепление или изменение количества позвонков (люмбализация, сакрализация и пр.);
- —гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), сахарный диабет;
- —нарушения осанки и искривления позвоночника (кифоз, лордоз и пр.).
"Хронические боли в шее, грудном или пояснично-крестцовом отделе позвоночника могут быть следствием как возрастных дегенеративных изменений, происходящих в организме, так и других факторов: воспаления суставов, лишнего веса, малоподвижного образа жизни, подъема тяжестей", — говорит эксперт Анна Серга.
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В числе непатологических причин, способных спровоцировать образование спинной грыжи:
- —механическое воздействие на спину — ушибы и вызванные ими осложнения;
- —неправильное питание, которое нарушает метаболизм, приводит к ожирению и усиленной нагрузке на позвоночник;
- —сидячая работа, из-за которой позвоночник испытывает усиленную нагрузку.
Этапы формирования
Выделяют четыре стадии развития межпозвоночной грыжи:
- 1Пролапс — начальный этап со смещением диска не более чем на два-три миллиметра. В этот период фиброзно-хрящевое образование теряет воду, становится рыхлым и мягким, постепенно трескается. Симптомы совпадают с признаками остеохондроза: быстрая утомляемость, ноющая боль при физической активности и нагрузках.
- 2Протрузия — возникает при выпячивании диска на 4-15 миллиметров за пределы нормального анатомического положения. Пульпозное ядро, оставаясь внутри, смещается от центра в сторону и давит на оболочку фиброзного кольца, что постепенно приводит к растягиванию стенок. Целость оболочки на этом этапе не нарушена и, если не задеты кровеносные сосуды и нервы, грыжа может доставлять не боль, а ощутимый дискомфорт.
- 3Экструзия — характеризуется разрывом фиброзного кольца и выходом ядра за его пределы. В большинстве случаев разрыв совпадает с сильной и резкой осевой нагрузкой на позвоночный столб — стремительным поворотом корпуса, ошибкой в выполнении спортивного упражнения, падением на льду и пр.
- 4Секвестрация диска — заключительная стадия развития грыжи. Для этого этапа характерно полное выпадение ядра и образование межпозвонковой щели. Часть диска, потеряв связь с живыми волокнами, отмирает и может вызвать гнойно-воспалительные процессы, требующие хирургического вмешательства. Сопровождается сильными болями в спине, отеком, функциональными нарушениями внутренних органов, проблемами неврологического характера и пр.
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Первые признаки
Первый признак межпозвоночной грыжи — острая боль в спине. Она может быть ноющей, стреляющей, отдающей в другие области тела, в крайних случаях принимает парализующий характер, лишая человека возможности нормально ходить.
На начальных этапах развития заподозрить проблему сложно, поскольку патология может протекать скрыто, никак не проявляя себя. Как правило, с момента экструзии болевые ощущения в спине, шее или пояснице становятся заметнее, что и становится поводом для визита к неврологу.
Степень опасности болезни
Межпозвоночная грыжа — прогрессирующее патологическое состояние, способное привести к серьезным осложнениям неврологического характера, проблемам с опорно-двигательным аппаратом — вплоть до паралича.
Оценить степень опасности под силу только специалисту — врачу-неврологу, который подберет лечение в зависимости от патогенеза (картины возникновения и развития болезни).
Локализации
Чаще всего грыжа возникает в шейном и поясничном отделах позвоночника, реже — в грудном.
Шейный отдел позвоночника
Отличительные признаки грыжи шейного отдела — дискомфорт или боли при повороте головы и шеи. Помимо этого, могут наблюдаться:
- —боли, отдающие в голову и руки;
- —ограничение подвижности шеи, плечевого пояса;
- —онемение пальцев рук.
Грудной отдел позвоночника
Диагностика грыжи грудного отдела позвоночника может вызывать сложности из-за схожести первоначальной клинической картины с другими заболеваниями. В их числе астма, хронический бронхит, гастриты, болезни двенадцатиперстной кишки, заболевания почек, урологические заболевания, нарушения репродуктивной функции.
Развитие такого вида грыжи сопровождается:
- —дискомфортом, сдавленностью грудной клетки;
- —нарушением дыхания;
- —болями в области живота;
- —частым мочеиспусканием;
- —кашлем;
- —слабостью, повышенной утомляемостью.
Поясничный отдел позвоночника
Поясница берет на себя большую часть нагрузок, испытываемых позвоночником. Грыжи, образующиеся в этой области спины, считают частым явлением: в год патологию диагностируют в среднем у 150 человек из 100 тысяч.
Поясничной грыже чаще всего сопутствуют:
- —боли, отдающие в ногу по задней или передней поверхности вплоть до стопы;
- —дискомфорт в коленях, стопах, лодыжках;
- —отеки и тянущие боли в ногах;
- —проблемы с мочеиспусканием;
- —онемение пальцев ног;
- —сбои пищеварения.
Классификация
Межпозвоночные грыжи различаются не только по месту образования, но и другим признакам.
По анатомическому строению выделяют:
- —свободные грыжи — при их образовании не нарушается продольная связка позвонков (сохраняет вертикальное положение позвоночника), через нее проходит содержимое пульпозного ядра;
- —блуждающие — ядро вытекает за пределы позвонков и перемещается по спинномозговому каналу;
- —перемещающиеся — появляются в момент сильного физического напряжения. В момент нагрузки диск смещается, а в состоянии покоя встает обратно или закрепляется в другом месте.
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По времени возникновения различают грыжи:
- —первичные;
- —вторичные, которые образуются из-за дегенерации диска.
По тому, в какую сторону выпадает ядро, выделяют:
- —переднебоковые грыжи — в переднюю часть позвонка;
- —заднебоковые — в заднюю часть.
Еще одна классификация разделяет грыжи по виду тканей, которые подвергаются дегенеративному процессу и выходят за пределы фиброзного кольца:
- —пульпозные,
- —костные,
- —хрящевые.
Боли в спине могут быть вызваны образованием как одного вида грыжи, так и нескольких сразу.
Осложнения
Запущенная межпозвоночная грыжа может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до полного паралича.
Возможные осложнения при грыже:
- —корешковый синдром. Возникает, когда грыжа задевает расположенный рядом спинной мозг — сначала разражается корешок спинного нерва, затем нарушаются его функции. Возможные последствия — онемение тканей (парестезия), мышечная атрофия, трофические расстройства, связанные с нарушением питания тканей и приводящие к образованию язв;
- —дискогенная миелопатия. К ней приводят компрессия и ишемия спинного мозга, сдавленного грыжей. Среди последствий — снижение чувствительности, нарушение двигательной функции, парез (снижение мышечной силы, нарушение сухожильных рефлексов и пр.), трудности с мочеиспусканием.
Снятие болевого синдрома
Без назначений специалиста избавиться от проблем с межпозвоночной грыжей нельзя. Но до обращения к врачу можно попытаться снять боль в спине. Первое, что следует сделать — лечь, это должно уменьшить дискомфорт.
Остеопат держит в руках модель позвоночника с грыжей
В домашних условиях допустимо:
- —использовать противовоспалительный гель без согревающего эффекта;
- —принять таблетки из группы нестероидных противовоспалительных средств;
- —охладить больное место, если нет хронических воспалительных заболеваний почек, мочеполовой системы;
- —надеть фиксирующий корсет (если есть).
Категорически запрещено до визита к врачу прогревать больное место мазями или грелками. Использование этих средств без назначения специалиста может усилить отечность.
Если принятые меры не помогают и боль не проходит, следует вызвать скорую помощь.
Диагностика
Диагностикой и лечением грыжи могут заниматься специалисты разного профиля. В первую очередь требуется консультация терапевта и невролога, невропатолога. В зависимости от клинической картины и для уточнения анамнеза может понадобиться участие ортопеда, нейрохирурга, пульмонолога, кардиолога и др.
Для уточнения диагноза назначают, как правило, следующие анализы:
- —рентгенографию позвоночника;
- —магнитно-резонансную томографию (МРТ);
- —компьютерную томографию (КТ);
- —специфические исследования — гастроскопию, электрокардиограмму и пр. — в некоторых случаях, когда требуется получить дополнительную информацию или исключить иные патологии.
Лечение
Для лечения межпозвонковой грыжи врач может назначить методы консервативного или хирургического лечения. В первом случае избавиться от грыжи помогают лекарства, блокады, физиотерапия, во втором — микрохирургия, имплантация и пр.
Консервативное
Консервативные методы лечения межпозвонковой грыжи заключаются в сочетании приема лекарств и проведения восстановительных процедур.
Безоперационные способы:
- —медикаментозный — для снятия болевого синдрома врач в рамках первой помощи может назначить прием противовоспалительных нестероидных препаратов, лечебных мазей, миорелаксантов — лекарств для снятия мышечного спазма;
- —блокада — простыми словами, это укол новокаина в область пораженного участка. Назначают для снятия болей, с которыми не справились лекарства;
- —физиотерапия — комплекс процедур физического воздействия, который может сочетаться с применением противовоспалительных нестероидных средств, глюкокортикоидов и пр.;
- —лечебная физкультура (ЛФК) — комплекс упражнений, выполнение которых позволяет укрепить мышцы, разработать суставы, восстановить двигательные функции;
- —кинезитерапия — один из видов реабилитационной ЛФК, суть которого заключается в воздействии на грыжу комплексом упражнений, разработанных в соответствии с диагнозом пациента.
Альтернативные практики, которые могут помогать при лечении грыж:
- —мануальная терапия — похожа на массаж, но отличается от него комплексным воздействием — не только на мышцы, но также на суставы, внутренние органы, позвоночник. Используется для расслабления спины;
- —йога — правильно подобранные упражнения (асаны) при лечении грыжи позволяют правильно распределить нагрузки на позвоночник и организм в целом. Баланс достигается за счет последовательного укрепления мышц и связок;
- —вытяжение позвоночника — заключается в работе с грузами и (или) собственным весом человека, позволяет снизить воздействие на нервные окончания, убрать боли;
- —иглорефлексотерапия, или иглоукалывание — восточная методика, заключающаяся в направленной стимуляции волокон нервных окончаний, направленных на очаг поражения. В результате воздействия повышается интенсивность обмена веществ, быстрее происходит восстановление поврежденных участков межпозвоночного диска;
- —рефлексотерапия — последовательное воздействие на болевые точки организма с целью снятия мышечных спазмов, улучшения циркуляции крови в проблемной зоне;
- —остеопатия — работа с опорно-двигательным аппаратом, снижающая давление на диск. Купирует боль, восстанавливает кровообращение, убирает мышечные спазмы;
- —гирудотерапия — использование пиявок, которых сажают на проблемный участок. Имеет противовоспалительный эффект, снимает отечность;
- —плазмотерапия, или плазмолифтинг, он же PRP-терапия (platelet rich plasma, т.е. обогащенная тромбоцитами плазма) — инъекционный метод лечения, при котором у пациента берут венозную кровь, расщепляют на компоненты, выделяя плазму. Впоследствии эту плазму с тромбоцитами вводят в область образования грыжи. Задача — снять боль и отечность, улучшить кровообращение, повысить регенерацию тканей и клеток.
"Не все из возможных способов консервативного лечения грыжи эффективны, — комментирует невролог Анна Серга. — Наиболее действенной считается лечебная физкультура, это отправная точка в лечении болей в спине".
Хирургическое
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХирурги во время операции в интегрированной эндоскопической 3D операционной
Хирурги во время операции в интегрированной эндоскопической 3D операционной
Операция может понадобиться в случаях частых и длительных рецидивов, а также неэффективности консервативных способов лечения.
Хирургические методы лечения межпозвоночной грыжи:
- —нуклеопластика — процедура с минимальным инвазивным вмешательством, когда для удаления дискового ядра используют прокол;
- —эндоскопическая операция — малоинвазивная методика с пункционным доступом (метод "прокол-разрез"), позволяющая удалить часть диска, которая вышла за пределы анатомической нормы;
- —микрохирургическая операция — наиболее распространенный метод. Разрушенные части диска удаляют через небольшой (два-три сантиметра) линейный разрез;
- —транспедикулярная фиксация позвоночника (ТФП) с применением металлоконструкций — соединение пограничных позвонков при помощи специальных винтов. Один из популярных методов лечения дегенеративно-дистрофических патологий позвоночного столба;
- —протезирование — микрохирургическая операция по удалению поврежденного диска и установке на его место искусственного аналога. Задача — стабилизировать поврежденный участок, восстановить функции опоры, амортизации, подвижности;
- —эндопротезирование искусственными дисками на основе металлоконструкций — имитация настоящего межпозвоночного диска. Протезы состоят из ядра и фиброзного кольца, что позволяет максимально точно восстановить биомеханические процессы в позвоночнике, бывают разных размеров, подходят для шейного и поясничного отделов;
- —установка имплантата, который представляет собой гибкую сетку из полимерных неразлагаемых волокон, повторяющих естественное строение фиброзного кольца. Его устанавливают внутри настоящего кольца, чтобы закрыть имеющийся дефект и предотвратить вытекание ядра.
Реабилитация
Реабилитацию чаще всего назначают после хирургических методов лечения. Задача восстановительного периода — укрепить мускулатуру, восстановить двигательную активность и чувствительность конечностей, снизив, в конечном итоге, вероятность рецидива.
Выделяют два этапа реабилитации:
- —ранний — первые две недели после лечения. Пациент находится под наблюдением врача (дома или в стационаре). На этой стадии противопоказана чрезмерная физическая активность и нагрузки;
- —поздний — четыре-восемь послеоперационных недель. Назначения заключаются, как правило, в посещении реабилитационных курсов и самостоятельных тренировках.
Иногда называют и третий, отсроченный период — он длится всю оставшуюся жизнь. Задача пациента — соблюдать рекомендации врача, избегая чрезмерных нагрузок на организм и выполняя упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата.
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Беременность и грыжа
Наличие межпозвонковой грыжи само по себе не является противопоказанием для беременности и родов. Однако в таком случае женщина находится под дополнительным медицинским наблюдением. Полноценное лечение грыжи, включающее в себя физиотерапию и прием лекарственных препаратов, при беременности невозможно. Основная задача врачей в этой ситуации — снизить болезненные ощущения и риск развития осложнений.
"Чем больше ребенок в утробе матери, тем сильнее нагрузка на позвоночник. Потому беременным женщинам с грыжей межпозвонкового диска могут, в зависимости от срока, назначить в рамках профилактики занятия лечебной физкультурой, спортом (при отсутствии противопоказаний), ношение бандажей. Использовать медикаментозное лечение, включая пластыри и мази, без назначения врача опасно", — подчеркивает Анна Серга.
Диета
Диета при грыже межпозвоночного диска опасна тем, что может усугубить патологическое состояние, усилив боли. Ограничения в еде могут привести к дефициту полезных веществ, поступающих, в том числе, в костно-мышечные ткани, что ускорит дегенеративные процессы в позвоночнике.
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"Питание при грыже должно быть полноценным и сбалансированным, без переедания и чрезмерного употребления каких-либо продуктов, если на то нет дополнительных показаний врача. Оптимальной диетой считается средиземноморская, основу которой составляют морепродукты, рыба, овощи, фрукты, цельно-зерновой хлеб и крупы. Эту систему питания часто рекомендуют и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, деменции", — говорит эксперт.
Профилактика
Задача профилактических мероприятий, назначаемых после лечения грыжи, заключается в предотвращении ее повторного образования. Основная рекомендация касается физических нагрузок: они должны быть правильными, сбалансированными и регулярными.
"Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, на физическую активность должно отводиться не менее 300 минут в неделю, из которых 15-150 — на интенсивные кардиоупражнения. При нехватке движения организм не может рационально распределять нагрузку. Помимо этого, полезно соблюдать правильный паттерн (схему) при занятиях спортом. Так, нагрузка на позвоночник возрастает, когда человек сидит или наклоняется, и если выполняет эти действия неправильно, нагрузка может стать буквально фатальной", — подчеркивает невролог Анна Серга.