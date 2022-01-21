https://ria.ru/20220121/gryzha-1768964986.html

Боль в спине: как распознать и вылечить межпозвоночную грыжу

Межпозвоночная грыжа: симптомы, признаки, диагностика и лечение

Боль в спине: как распознать и вылечить межпозвоночную грыжу

Сильные боли в спине — частый признак грыжи, возникающей при выпадении или разрушении межпозвонкового диска и затрагивающей разные отделы позвоночника. Это... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:47

2022-01-21T18:47

2022-01-21T18:46

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сильные боли в спине — частый признак грыжи, возникающей при выпадении или разрушении межпозвонкового диска и затрагивающей разные отделы позвоночника. Это может быть следствием остеохондроза, сидячего образа жизни или сильной травмы. Каковы симптомы межпозвоночной грыжи, какие методы лечения считаются наиболее эффективными и когда не обойтись без операции — в материале РИА Новости.Межпозвоночная грыжаПозвоночник, или позвоночный столб, состоящий из 32-34 вертикально соединенных друг с другом позвонков и 24 межпозвонковых дисков — основная часть осевого скелета человека.Диск образуют гелеобразное пульпозное ядро, на 90 % состоящее из воды, и фиброзное кольцо, сформированное расходящимися в разные стороны хрящевыми волокнами. Такое строение обеспечивает эластичность, упругость позвоночника и хорошую амортизацию спины.При нормальном строении диски находятся строго между двумя смежными позвонками. Если анатомическое положение нарушается, говорят об образовании грыжи.СимптомыОпасность грыжи в том, что на определенных стадиях развития она может ничем себя не выдавать."Выраженность клинической картины зависит от того, в каком направлении происходит выпячивание. Если медиально — в центр диска, то нервные корешки, расположенные по бокам, не затрагиваются и, соответственно, человек может не испытывать боли. Исключением являются случаи, когда медиальная грыжа достигает больших размеров, сужает просвет спинномозгового канала и приводит к стенозу. В случаях, когда выпячивание идет не в центр, происходит сдавливание корешков и человек ощущает онемение, сильную боль, мышечную слабость в пораженной области. При этом следует понимать, что простая эпизодическая боль в спине не говорит о том, что образовалась грыжа", — уточняет эксперт.Боль и дискомфорт в спине —это не единственные проявления клинической картины. В зависимости от места образования и стадии развития о грыже могут свидетельствовать:ПричиныНарушения в нормальном строении позвоночного столба происходят по разным причинам, самой распространенной считается остеохондроз — группа заболеваний, носящих дегенеративно-дистрофический характер. В этом случае нарушается химический состав межпозвонковых дисков: из них уходит вода, что приводит к потере эластичности и снижению высоты, в результате хрящ становится хрупким и легко травмируется при физических нагрузках.Остеохондрозу подвержены пациенты с такими заболеваниями, как:В числе непатологических причин, способных спровоцировать образование спинной грыжи:Этапы формированияВыделяют четыре стадии развития межпозвоночной грыжи:Первые признакиПервый признак межпозвоночной грыжи — острая боль в спине. Она может быть ноющей, стреляющей, отдающей в другие области тела, в крайних случаях принимает парализующий характер, лишая человека возможности нормально ходить.На начальных этапах развития заподозрить проблему сложно, поскольку патология может протекать скрыто, никак не проявляя себя. Как правило, с момента экструзии болевые ощущения в спине, шее или пояснице становятся заметнее, что и становится поводом для визита к неврологу.Степень опасности болезниМежпозвоночная грыжа — прогрессирующее патологическое состояние, способное привести к серьезным осложнениям неврологического характера, проблемам с опорно-двигательным аппаратом — вплоть до паралича.Оценить степень опасности под силу только специалисту — врачу-неврологу, который подберет лечение в зависимости от патогенеза (картины возникновения и развития болезни).ЛокализацииЧаще всего грыжа возникает в шейном и поясничном отделах позвоночника, реже — в грудном.Шейный отдел позвоночникаОтличительные признаки грыжи шейного отдела — дискомфорт или боли при повороте головы и шеи. Помимо этого, могут наблюдаться:Грудной отдел позвоночникаДиагностика грыжи грудного отдела позвоночника может вызывать сложности из-за схожести первоначальной клинической картины с другими заболеваниями. В их числе астма, хронический бронхит, гастриты, болезни двенадцатиперстной кишки, заболевания почек, урологические заболевания, нарушения репродуктивной функции.Развитие такого вида грыжи сопровождается:Поясничный отдел позвоночникаПоясница берет на себя большую часть нагрузок, испытываемых позвоночником. Грыжи, образующиеся в этой области спины, считают частым явлением: в год патологию диагностируют в среднем у 150 человек из 100 тысяч.Поясничной грыже чаще всего сопутствуют:КлассификацияМежпозвоночные грыжи различаются не только по месту образования, но и другим признакам.По анатомическому строению выделяют:По времени возникновения различают грыжи:По тому, в какую сторону выпадает ядро, выделяют:Еще одна классификация разделяет грыжи по виду тканей, которые подвергаются дегенеративному процессу и выходят за пределы фиброзного кольца:Боли в спине могут быть вызваны образованием как одного вида грыжи, так и нескольких сразу.ОсложненияЗапущенная межпозвоночная грыжа может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до полного паралича.Возможные осложнения при грыже:Снятие болевого синдромаБез назначений специалиста избавиться от проблем с межпозвоночной грыжей нельзя. Но до обращения к врачу можно попытаться снять боль в спине. Первое, что следует сделать — лечь, это должно уменьшить дискомфорт.В домашних условиях допустимо:Категорически запрещено до визита к врачу прогревать больное место мазями или грелками. Использование этих средств без назначения специалиста может усилить отечность.Если принятые меры не помогают и боль не проходит, следует вызвать скорую помощь.ДиагностикаДиагностикой и лечением грыжи могут заниматься специалисты разного профиля. В первую очередь требуется консультация терапевта и невролога, невропатолога. В зависимости от клинической картины и для уточнения анамнеза может понадобиться участие ортопеда, нейрохирурга, пульмонолога, кардиолога и др.Для уточнения диагноза назначают, как правило, следующие анализы:ЛечениеДля лечения межпозвонковой грыжи врач может назначить методы консервативного или хирургического лечения. В первом случае избавиться от грыжи помогают лекарства, блокады, физиотерапия, во втором — микрохирургия, имплантация и пр.КонсервативноеКонсервативные методы лечения межпозвонковой грыжи заключаются в сочетании приема лекарств и проведения восстановительных процедур.Безоперационные способы:Альтернативные практики, которые могут помогать при лечении грыж:ХирургическоеОперация может понадобиться в случаях частых и длительных рецидивов, а также неэффективности консервативных способов лечения.Хирургические методы лечения межпозвоночной грыжи:РеабилитацияРеабилитацию чаще всего назначают после хирургических методов лечения. Задача восстановительного периода — укрепить мускулатуру, восстановить двигательную активность и чувствительность конечностей, снизив, в конечном итоге, вероятность рецидива.Выделяют два этапа реабилитации:Иногда называют и третий, отсроченный период — он длится всю оставшуюся жизнь. Задача пациента — соблюдать рекомендации врача, избегая чрезмерных нагрузок на организм и выполняя упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата.Беременность и грыжаНаличие межпозвонковой грыжи само по себе не является противопоказанием для беременности и родов. Однако в таком случае женщина находится под дополнительным медицинским наблюдением. Полноценное лечение грыжи, включающее в себя физиотерапию и прием лекарственных препаратов, при беременности невозможно. Основная задача врачей в этой ситуации — снизить болезненные ощущения и риск развития осложнений.ДиетаДиета при грыже межпозвоночного диска опасна тем, что может усугубить патологическое состояние, усилив боли. Ограничения в еде могут привести к дефициту полезных веществ, поступающих, в том числе, в костно-мышечные ткани, что ускорит дегенеративные процессы в позвоночнике."Питание при грыже должно быть полноценным и сбалансированным, без переедания и чрезмерного употребления каких-либо продуктов, если на то нет дополнительных показаний врача. Оптимальной диетой считается средиземноморская, основу которой составляют морепродукты, рыба, овощи, фрукты, цельно-зерновой хлеб и крупы. Эту систему питания часто рекомендуют и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, деменции", — говорит эксперт.ПрофилактикаЗадача профилактических мероприятий, назначаемых после лечения грыжи, заключается в предотвращении ее повторного образования. Основная рекомендация касается физических нагрузок: они должны быть правильными, сбалансированными и регулярными."Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, на физическую активность должно отводиться не менее 300 минут в неделю, из которых 15-150 — на интенсивные кардиоупражнения. При нехватке движения организм не может рационально распределять нагрузку. Помимо этого, полезно соблюдать правильный паттерн (схему) при занятиях спортом. Так, нагрузка на позвоночник возрастает, когда человек сидит или наклоняется, и если выполняет эти действия неправильно, нагрузка может стать буквально фатальной", — подчеркивает невролог Анна Серга.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/spina-1590557341.html

https://rsport.ria.ru/20210601/pozvonochnik-1735020984.html

https://ria.ru/20210216/pozvonochnik-1597618676.html

https://ria.ru/20220114/sheya-1767888819.html

https://rsport.ria.ru/20211130/pitanie-1761444797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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