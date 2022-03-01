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Тянущая или прострел: почему возникает боль в пояснице, как ее лечить

Боль в пояснице: причины появления, при каких заболеваниях возникает, лечение

Тянущая или прострел: почему возникает боль в пояснице, как ее лечить

Боль в пояснице – частый повод обращения к врачу. Причиной появления дискомфортных ощущений в этой области может быть целый ряд заболеваний. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:28

2022-03-01T13:28

2022-03-01T13:28

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Боль в пояснице – частый повод обращения к врачу. Причиной появления дискомфортных ощущений в этой области может быть целый ряд заболеваний.Что такое болезнь Бехтерева, о чем свидетельствуют сильная боль в зоне крестца, отдающая в ногу, какие исследования проводятся во время диагностики, причины возникновения боли внизу лопаток и самые эффективные методы лечения - в материале РИА Новости.Боль в поясницеВнезапно возникшая острая боль в пояснице - достаточно распространенное явление. Такой симптом, который характерен для многих патологических состояний, не всегда вызван заболеваниями позвоночника. Проявления и причины болевого синдрома могут быть разными.Виды болиПо характеру болей, возникающих в поясничном отделе, можно выявить основную причину дискомфортных ощущений.Сильные"Начинаясь в зоне крестца, интенсивный болевой синдром локализуется в области тазобедренного сустава. Боль отдает в ногу, ощущается в стопе. Аналогичная симптоматика наблюдается при остеохондрозе с риском онемения конечностей.Механизм развития боли заключается в сдавливании седалищного нерва. Болезненность усиливается при быстрой ходьбе, когда человек наклоняется или кашляет. Длительное сжатие ягодичной мышцы приводит к ее атрофии", - комментирует Всеволод Погодин, основатель онлайн платформы "Аримед".ОстрыеОстрые боли возникают резко. Они нестерпимые и очень интенсивные, часто их характеризуют как "прострелы". В зависимости от причины возникновения боль может провоцироваться физической активностью. Сопровождается скованностью движений (порой даже невозможно разогнуться). При малейшем движении симптомы усиливаются. Острые боли могут сохраняться до шести недель.Тянущие и ноющиеТянущие и ноющие боли в поясничном отделе чаще всего становятся следствием таких заболеваний как грыжа, протрузия и воспаление седалищного нерва.ХроническиеПричиной постоянной боли в пояснице могут быть грыжи или протрузии, сопровождающиеся дистрофическими изменениями в области позвоночника. Интенсивность таких проявлений увеличивается при выполнении физических упражнений и бывает следствием гиподинамии.Перемещенные"Возникновение таких симптомов носит вторичный характер. Заболевания мочеполовой системы, яичников, простаты и других внутренних органов сопровождаются болезненными симптомами в области поясничного отдела", - поясняет Всеволод Погодин.МеханическиеМеханические боли возникают при физической нагрузке или сразу после нее.ИррадиирующиеТакие боли являются тупыми и ноющими. Болезненные ощущения также могут отдавать в ногу (вплоть до стопы).МестныеХарактеризуются появлением неприятных ощущений в определенном участке поясницы.ОтраженныеОтраженная боль – это боль, которая ощущается в месте, отличном от места фактической боли.КорешковыеКорешковый синдром – невралгическое проявление, которое может сопровождаться онемением и чувством потери чувствительности.МиофасциальныеТакие боли сопровождаются мышечным спазмом и усиливаются при дотрагивании до мышцы.ПричиныПричины возникновения боли в пояснице очень разнообразны и могут быть связаны с патологическим состояниями как в самом позвоночнике, так и в окружающих его тканях.Эксперт Всеволод Погодин выделил основные патологии, которые становятся причиной возникновения болезненных ощущений в пояснице.Болезнь БехтереваЭто системное заболевание, сопровождающееся воспалением соединительных тканей позвоночника. При спондилите происходит сращение позвонков, вследствие чего ограничивается их двигательная активность, формируется анкилоз (неподвижность сустава). В результате окостенения околопозвоночных связок позвоночник постепенно становится сплошной несгибаемой костью.Патологическое состояние характеризуется нарастающей симптоматикой:Выразительность признаков наблюдается ночью. Под утро боль становится невыносимой.ОстеохондрозРазрастание, разрушение, выпячивание хрящевых тканей, вызванное нарушением их питания. Эта болезнь становится причиной деструктивных изменений межпозвоночных дисков и провоцирует развитие артроза суставов позвоночника.На этом фоне развивается дорсалгия (боль в спине) с характерными проявлениями прострелов в поясничный отдел, с иррадиацией в ягодицы и ноги. В нижних конечностях появляется слабость и чувство онемения. При этом защемляются нервные окончания корешков, что вызывает ощущение жжения и покалывания.ГрыжаМежпозвонковая грыжа – осложнение остеохондроза. Она характеризуется выпячиванием фрагментов диска и выпадением их в каналы позвонков.Симптомов на начальном этапе нет, но отсутствие лечения провоцирует усиление болевого синдрома, ограничивая при этом подвижность поясничного отдела. Наблюдаются острые болевые ощущения, возрастающие на фоне нагрузки, они вынуждают человека принимать противоболевую позу.Кифоз и сколиозБолезненность в поясничной области является следствием искривления позвоночного столба. На ранней стадии деформирования изгибов позвоночника негативная симптоматика отсутствует. Но со временем появляется мышечное утомление с проявлением периодического, но перерастающего в постоянный дискомфорта. Боли носят ноющий характер с усилением при физической нагрузке.СпондилоартрозПри этой патологии происходит разрушение суставных хрящей и образуются остеофиты (костные разрастания). Это приводит к сужению позвоночного канала и сдавливанию нервных корешков. Вследствие этих изменений возникают интенсивные болевые ощущения, усиливающиеся в момент физических нагрузок и стихающие в спокойном состоянии. Наблюдается мышечное напряжение, провоцирующее снижение двигательной активности.ПротрузияПредпосылкой к формированию протрузий становятся травмы позвоночника, превышение допустимой физической нагрузки, мышечная слабость вследствие гиподинамии. При этом происходит выпячивание дисков, сопровождающееся напряжением в пояснице и болезненным дискомфортом.АртритВ редких случаях причиной болезненных проявлений в поясничных суставах становится воспаление поясничного отдела. При хроническом течении болезни пациента беспокоят “прострелы”, которые часто возникают при переохлаждении и переутомлении.ОстеомиелитПри остеомиелите наблюдается воспалительный процесс костной ткани. Острый период заболевания характеризуется приступами резкой боли. Отсутствие терапии приводит к переходу болезни в хроническую форму, однако болевой синдром сохраняется..ПанкреатитОпоясывающая боль в пояснице – признак воспаления поджелудочной железы. Заболевание протекает с колющими, режущими и тянущими ощущениями приступообразного характера.Стеноз позвоночного каналаПатологическое состояние вызвано осложнением грыж и протрузий. Сдавливание нервных корешков провоцирует дискомфортные ощущения во время ходьбы, в состоянии покоя, усиливается при сгибании спины.Фасеточный синдромДеструктивные изменения межпозвонковых дисков становятся причиной дегенерации фасеточных суставов (соединяющих позвонки сзади). Это состояние сопровождается повышением нагрузки на мышцы, кости и провоцирует воспалительный процесс с последующим развитием спондилоартроза и дегенеративных изменений.В зоне пораженного сустава ощущается болезненность в виде схваткообразных приступов во время наклонов и вращения поясницей. Один из симптомов – скованность движений по утрам и усиливающийся дискомфорт в вечернее время.ЛокализацияЧтобы выявить причину возникновения болей в области поясницы, для начала нужно определить место появления неприятных ощущений. Для постановки точного диагноза необходимо обращаться к специалисту.Боль ниже поясницыПричиной болей ниже поясницы чаще всего становятся патологические состояния в позвоночнике или внутренних органах. Возникший дискомфорт может свидетельствовать о развитии:В таких случаях боли чаще всего появляются после поднятия тяжестей или быстрой ходьбы. Нередко болезненные ощущения ниже поясницы возникают после тяжелых травм, инфекционных болезней. Также они присутствуют при менструации, беременности и климаксе.Боль выше поясницы, но ниже лопатокБоль между поясницей и лопатками может быть спровоцирована следующими заболеваниями:Подобные проявления могут возникнуть на фоне развития новообразований различной этиологии.Боль в пояснице слеваБолезненные ощущения в пояснице, отдающие в левую лопатку и охватывающие левую сторону шеи, часто становятся следствием инфаркта миокарда.Режущая боль в этой области свидетельствует о вероятности прободной язвы.Также подобные симптомы могут говорить о наличии таких заболеваний и патологических состояний, как радикулит, остеохондроз, нарушение осанки. В таких случаях ощущается ноющая боль, возникающая на фоне гиподинамии или превышения допустимых нагрузок.Боль в пояснице справа"Подозрение на патологию почек или мочеполовых органов возникает при появлении тупых ноющих болей справа. Воспаление может иметь инфекционную этиологию или быть следствием переохлаждения.Резкая внезапная болезненность с правой стороны указывает на вероятность прободной язвы, лопнувшего аппендицита или сигналит о внутреннем кровотечении. Возникающие с правой стороны болезненные ощущения часто указывают на растяжение мышц и радикулопатию", - поясняет Всеволод Погодин.Боль в пояснице при кашлеВозможные причины появления болей в пояснице при кашле:Часто болезненные ощущения при кашле наблюдаются на фоне невралгии.Боль в пояснице может возникнуть по физиологическим причинам. К ним относятся:ДиагностикаЧтобы определить источник, провоцирующий болезненные ощущения в области поясницы, нужно провести комплексное диагностическое обследование. Оно включает в себя лабораторные исследования и инструментальные процедуры.Основные из них:Также дополнительно необходимо обратиться за консультацией к неврологу и мануальному терапевту. Точный диагноз устанавливается специалистом, который на основании результатов обследования примет решение, как лечить боль в пояснице.ЛечениеОсновные методы лечения болей в пояснице:Болезни, сопровождающиеся болью в пояснице, могут представлять серьезную опасность для здоровья человека (вплоть до летального исхода). Не прибегая к самолечению, нужно обратиться к терапевту, невропатологу или неврологу. Нередко в рамках выявления причины болезненных ощущений необходимо проконсультироваться с урологом и гинекологом.ХирургическоеХирургическое вмешательство актуально лишь как экстренная мера при онкологии. Специалисты проводят плановые операции только при отсутствии положительной динамики терапевтического лечения протрузий, грыж и переломов.МедикаментозноеВ зависимости от установленного диагноза и степени выраженности симптомов также используют глюкокортикостероиды – гормональные препараты, которые купируют болевой и воспалительный синдром. При наличии мышечного спазма назначают миорелаксанты – мидокалм или сирдалуд.В качестве вспомогательной терапии подойдут витамины группы В (Комбилипен) – для улучшения нервной проводимости. Медикаментозная терапия всегда должна сопровождаться немедикаментозными методами лечения: физиотерапией, лечебной физкультурой, массажем (только вне обострения). В зависимости от эффективности/неэффективности принятых мер, выраженности симптоматики и на основании обследования пациенту может быть рекомендовано хирургическое лечение – удаление грыжи, устранение сдавления корешка спинного мозга", - рекомендует Нэя Георгиева, терапевт, старший медицинский консультант.Лечение зависит от причины, вызвавшей боль в пояснице. Патологии внутренних органов должны быть устранены узкими специалистами, воспалительные поражения костной системы, системные воспаления могут предполагать проведение антибиотикотерапии.РеабилитацияКогда состояние больного улучшается, а острые симптомы заболевания устранены, врачи могут назначить сеансы физиотерапии (электрофорез; лазерная терапия; ультразвук;магнитотерапия; чрескожная электростимуляция) и ЛФК.Кроме того, лечащий врач может назначить иглорефлексотерапию. Сеансы массажа также эффективны при лечении такой патологии.Занятия лечебной гимнастикой способствуют укреплению мышц, увеличению расстояния между позвонками и устранению болезненных проявлений. Специально подобранные упражнения освобождают от сдавливания нервные корешки, способствуют нормализации кровотока и нормализации обменных процессов.ПрофилактикаДля профилактики дегенеративных изменений в позвоночнике очень важно ежедневно соблюдать правильный двигательный режим, чередование физических нагрузок, практиковать ходьбу и плавание. Кроме того, важно контролировать свою массу тела, чтобы позвоночник не испытывал дополнительную нагрузку.На этом этапе человек способен помочь себе самостоятельно. Чтобы уменьшить боль, необходимо лечь на спину: это наиболее удобное положение тела, при котором межпозвонковые диски, связки и суставы позвоночника находятся в максимально расслабленном состоянии. Для поясничного отдела это чаще всего положение на боку с согнутыми ногами. Можно однократно принять ибупрофен. Местно на болезненную область рекомендуется нанести мазь или крем с противовоспалительным эффектом.При прогрессировании процесса боль учащается, нарастает ее интенсивность. Она может отдавать в руку или ногу. Нередко появляется онемение (нарушение чувствительности) и двигательный дефицит (слабость) в конечности. Эти симптомы говорят о том, что в патологический процесс вовлечены спинномозговые корешки", - добавил Сергей Кузнецов, врач-нейрохирург высшей категории".Также к профилактическим мероприятиям болей в пояснице относятся:

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https://ria.ru/20220123/bol-1769138724.html

https://ria.ru/20211130/osteokhondroz-1761512304.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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