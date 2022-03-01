Тянущая или прострел: почему возникает боль в пояснице, как ее лечить
Боль в пояснице
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Боль в пояснице – частый повод обращения к врачу. Причиной появления дискомфортных ощущений в этой области может быть целый ряд заболеваний.
Что такое болезнь Бехтерева, о чем свидетельствуют сильная боль в зоне крестца, отдающая в ногу, какие исследования проводятся во время диагностики, причины возникновения боли внизу лопаток и самые эффективные методы лечения - в материале РИА Новости.
Боль в пояснице
Внезапно возникшая острая боль в пояснице - достаточно распространенное явление. Такой симптом, который характерен для многих патологических состояний, не всегда вызван заболеваниями позвоночника. Проявления и причины болевого синдрома могут быть разными.
Виды боли
По характеру болей, возникающих в поясничном отделе, можно выявить основную причину дискомфортных ощущений.
Сильные
"Начинаясь в зоне крестца, интенсивный болевой синдром локализуется в области тазобедренного сустава. Боль отдает в ногу, ощущается в стопе. Аналогичная симптоматика наблюдается при остеохондрозе с риском онемения конечностей.
Уставший сотрудник в офисе
Механизм развития боли заключается в сдавливании седалищного нерва. Болезненность усиливается при быстрой ходьбе, когда человек наклоняется или кашляет. Длительное сжатие ягодичной мышцы приводит к ее атрофии", - комментирует Всеволод Погодин, основатель онлайн платформы "Аримед".
Острые
Острые боли возникают резко. Они нестерпимые и очень интенсивные, часто их характеризуют как "прострелы". В зависимости от причины возникновения боль может провоцироваться физической активностью. Сопровождается скованностью движений (порой даже невозможно разогнуться). При малейшем движении симптомы усиливаются. Острые боли могут сохраняться до шести недель.
Тянущие и ноющие
Тянущие и ноющие боли в поясничном отделе чаще всего становятся следствием таких заболеваний как грыжа, протрузия и воспаление седалищного нерва.
Хронические
Причиной постоянной боли в пояснице могут быть грыжи или протрузии, сопровождающиеся дистрофическими изменениями в области позвоночника. Интенсивность таких проявлений увеличивается при выполнении физических упражнений и бывает следствием гиподинамии.
Перемещенные
"Возникновение таких симптомов носит вторичный характер. Заболевания мочеполовой системы, яичников, простаты и других внутренних органов сопровождаются болезненными симптомами в области поясничного отдела", - поясняет Всеволод Погодин.
Механические
Механические боли возникают при физической нагрузке или сразу после нее.
Девушка на приеме у врача
Иррадиирующие
Такие боли являются тупыми и ноющими. Болезненные ощущения также могут отдавать в ногу (вплоть до стопы).
Местные
Характеризуются появлением неприятных ощущений в определенном участке поясницы.
Отраженные
Отраженная боль – это боль, которая ощущается в месте, отличном от места фактической боли.
Корешковые
Корешковый синдром – невралгическое проявление, которое может сопровождаться онемением и чувством потери чувствительности.
Миофасциальные
Такие боли сопровождаются мышечным спазмом и усиливаются при дотрагивании до мышцы.
Причины
Причины возникновения боли в пояснице очень разнообразны и могут быть связаны с патологическим состояниями как в самом позвоночнике, так и в окружающих его тканях.
Эксперт Всеволод Погодин выделил основные патологии, которые становятся причиной возникновения болезненных ощущений в пояснице.
Болезнь Бехтерева
Это системное заболевание, сопровождающееся воспалением соединительных тканей позвоночника. При спондилите происходит сращение позвонков, вследствие чего ограничивается их двигательная активность, формируется анкилоз (неподвижность сустава). В результате окостенения околопозвоночных связок позвоночник постепенно становится сплошной несгибаемой костью.
Патологическое состояние характеризуется нарастающей симптоматикой:
- —сначала появляются болевые ощущения в поясничной области, постепенно охватывающие новые участки;
- —негативные симптомы беспокоят изредка, но со временем перерастают в постоянные;
- —нарастает скованность движений.
Выразительность признаков наблюдается ночью. Под утро боль становится невыносимой.
Межпозвоночная грыжа на МРТ
Остеохондроз
Разрастание, разрушение, выпячивание хрящевых тканей, вызванное нарушением их питания. Эта болезнь становится причиной деструктивных изменений межпозвоночных дисков и провоцирует развитие артроза суставов позвоночника.
На этом фоне развивается дорсалгия (боль в спине) с характерными проявлениями прострелов в поясничный отдел, с иррадиацией в ягодицы и ноги. В нижних конечностях появляется слабость и чувство онемения. При этом защемляются нервные окончания корешков, что вызывает ощущение жжения и покалывания.
Грыжа
Межпозвонковая грыжа – осложнение остеохондроза. Она характеризуется выпячиванием фрагментов диска и выпадением их в каналы позвонков.
Симптомов на начальном этапе нет, но отсутствие лечения провоцирует усиление болевого синдрома, ограничивая при этом подвижность поясничного отдела. Наблюдаются острые болевые ощущения, возрастающие на фоне нагрузки, они вынуждают человека принимать противоболевую позу.
Кифоз и сколиоз
Болезненность в поясничной области является следствием искривления позвоночного столба. На ранней стадии деформирования изгибов позвоночника негативная симптоматика отсутствует. Но со временем появляется мышечное утомление с проявлением периодического, но перерастающего в постоянный дискомфорта. Боли носят ноющий характер с усилением при физической нагрузке.
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Спондилоартроз
При этой патологии происходит разрушение суставных хрящей и образуются остеофиты (костные разрастания). Это приводит к сужению позвоночного канала и сдавливанию нервных корешков. Вследствие этих изменений возникают интенсивные болевые ощущения, усиливающиеся в момент физических нагрузок и стихающие в спокойном состоянии. Наблюдается мышечное напряжение, провоцирующее снижение двигательной активности.
Протрузия
Предпосылкой к формированию протрузий становятся травмы позвоночника, превышение допустимой физической нагрузки, мышечная слабость вследствие гиподинамии. При этом происходит выпячивание дисков, сопровождающееся напряжением в пояснице и болезненным дискомфортом.
Артрит
В редких случаях причиной болезненных проявлений в поясничных суставах становится воспаление поясничного отдела. При хроническом течении болезни пациента беспокоят “прострелы”, которые часто возникают при переохлаждении и переутомлении.
Остеомиелит
При остеомиелите наблюдается воспалительный процесс костной ткани. Острый период заболевания характеризуется приступами резкой боли. Отсутствие терапии приводит к переходу болезни в хроническую форму, однако болевой синдром сохраняется..
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Панкреатит
Опоясывающая боль в пояснице – признак воспаления поджелудочной железы. Заболевание протекает с колющими, режущими и тянущими ощущениями приступообразного характера.
Стеноз позвоночного канала
Патологическое состояние вызвано осложнением грыж и протрузий. Сдавливание нервных корешков провоцирует дискомфортные ощущения во время ходьбы, в состоянии покоя, усиливается при сгибании спины.
Фасеточный синдром
Деструктивные изменения межпозвонковых дисков становятся причиной дегенерации фасеточных суставов (соединяющих позвонки сзади). Это состояние сопровождается повышением нагрузки на мышцы, кости и провоцирует воспалительный процесс с последующим развитием спондилоартроза и дегенеративных изменений.
В зоне пораженного сустава ощущается болезненность в виде схваткообразных приступов во время наклонов и вращения поясницей. Один из симптомов – скованность движений по утрам и усиливающийся дискомфорт в вечернее время.
Локализация
Чтобы выявить причину возникновения болей в области поясницы, для начала нужно определить место появления неприятных ощущений. Для постановки точного диагноза необходимо обращаться к специалисту.
Боль ниже поясницы
Причиной болей ниже поясницы чаще всего становятся патологические состояния в позвоночнике или внутренних органах. Возникший дискомфорт может свидетельствовать о развитии:
- —остеопороза;
- —остеохондроза;
- —мочекаменной болезни;
- —воспалительного процесса в мочеточнике;
- —холецистита;
- —пиелонефрита;
- —гастрита;
- —проблем с ЖКТ.
В таких случаях боли чаще всего появляются после поднятия тяжестей или быстрой ходьбы. Нередко болезненные ощущения ниже поясницы возникают после тяжелых травм, инфекционных болезней. Также они присутствуют при менструации, беременности и климаксе.
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Боль выше поясницы, но ниже лопаток
Боль между поясницей и лопатками может быть спровоцирована следующими заболеваниями:
- —патологии позвоночника в области поясничного и грудного отдела или перенесенные травмы этих зон;
- —остеопороз;
- —мышечный спазм или напряжение;
- —панкреатит.
Подобные проявления могут возникнуть на фоне развития новообразований различной этиологии.
Боль в пояснице слева
Болезненные ощущения в пояснице, отдающие в левую лопатку и охватывающие левую сторону шеи, часто становятся следствием инфаркта миокарда.
Режущая боль в этой области свидетельствует о вероятности прободной язвы.
Также подобные симптомы могут говорить о наличии таких заболеваний и патологических состояний, как радикулит, остеохондроз, нарушение осанки. В таких случаях ощущается ноющая боль, возникающая на фоне гиподинамии или превышения допустимых нагрузок.
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Боль в пояснице справа
"Подозрение на патологию почек или мочеполовых органов возникает при появлении тупых ноющих болей справа. Воспаление может иметь инфекционную этиологию или быть следствием переохлаждения.
Резкая внезапная болезненность с правой стороны указывает на вероятность прободной язвы, лопнувшего аппендицита или сигналит о внутреннем кровотечении. Возникающие с правой стороны болезненные ощущения часто указывают на растяжение мышц и радикулопатию", - поясняет Всеволод Погодин.
Боль в пояснице при кашле
Возможные причины появления болей в пояснице при кашле:
- —остеохондроз;
- —грыжа;
- —стеноз нервных корешков, вызывающих слабость и трудности при ходьбе;
- —фасеточная артропатия, при которой происходит перенапряжение мышц;
- —травмированное фиброзное кольцо;
- —патологическое состояние почек.
Часто болезненные ощущения при кашле наблюдаются на фоне невралгии.
Боль в пояснице может возникнуть по физиологическим причинам. К ним относятся:
- —избыточный вес,
- —сидячий образ жизни,
- —чрезмерные физические нагрузки.
Диагностика
Чтобы определить источник, провоцирующий болезненные ощущения в области поясницы, нужно провести комплексное диагностическое обследование. Оно включает в себя лабораторные исследования и инструментальные процедуры.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХирурги во время операции в интегрированной эндоскопической 3D операционной
Хирурги во время операции в интегрированной эндоскопической 3D операционной
Основные из них:
- —анализ крови (общий, биохимический), мочи;
- —пробы на онкомаркеры;
- —рентген поясничной зоны позвоночника;
- —эндоскопическое обследование внутренних органов;
- —УЗИ (ультразвуковое исследование);
- —МРТ (магнитно-резонансная томография).
Также дополнительно необходимо обратиться за консультацией к неврологу и мануальному терапевту. Точный диагноз устанавливается специалистом, который на основании результатов обследования примет решение, как лечить боль в пояснице.
Лечение
Основные методы лечения болей в пояснице:
- —медикаментозное;
- —физиотерапия;
- —хирургическое вмешательство.
Болезни, сопровождающиеся болью в пояснице, могут представлять серьезную опасность для здоровья человека (вплоть до летального исхода). Не прибегая к самолечению, нужно обратиться к терапевту, невропатологу или неврологу. Нередко в рамках выявления причины болезненных ощущений необходимо проконсультироваться с урологом и гинекологом.
Хирургическое
Хирургическое вмешательство актуально лишь как экстренная мера при онкологии. Специалисты проводят плановые операции только при отсутствии положительной динамики терапевтического лечения протрузий, грыж и переломов.
Медикаментозное
"На первой ступени купирования боли – нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС): диклофенак, нимесулид, мелоксикам. Применяются в различных формах – в таблетках, уколах, ректальных свечах, пластырях, мазях или гелях.
В зависимости от установленного диагноза и степени выраженности симптомов также используют глюкокортикостероиды – гормональные препараты, которые купируют болевой и воспалительный синдром. При наличии мышечного спазма назначают миорелаксанты – мидокалм или сирдалуд.
В качестве вспомогательной терапии подойдут витамины группы В (Комбилипен) – для улучшения нервной проводимости. Медикаментозная терапия всегда должна сопровождаться немедикаментозными методами лечения: физиотерапией, лечебной физкультурой, массажем (только вне обострения). В зависимости от эффективности/неэффективности принятых мер, выраженности симптоматики и на основании обследования пациенту может быть рекомендовано хирургическое лечение – удаление грыжи, устранение сдавления корешка спинного мозга", - рекомендует Нэя Георгиева, терапевт, старший медицинский консультант.
Лечение зависит от причины, вызвавшей боль в пояснице. Патологии внутренних органов должны быть устранены узкими специалистами, воспалительные поражения костной системы, системные воспаления могут предполагать проведение антибиотикотерапии.
Реабилитация
Когда состояние больного улучшается, а острые симптомы заболевания устранены, врачи могут назначить сеансы физиотерапии (электрофорез; лазерная терапия; ультразвук;магнитотерапия; чрескожная электростимуляция) и ЛФК.
Реабилитолог проводит занятия с пациентами
Кроме того, лечащий врач может назначить иглорефлексотерапию. Сеансы массажа также эффективны при лечении такой патологии.
Занятия лечебной гимнастикой способствуют укреплению мышц, увеличению расстояния между позвонками и устранению болезненных проявлений. Специально подобранные упражнения освобождают от сдавливания нервные корешки, способствуют нормализации кровотока и нормализации обменных процессов.
Профилактика
Для профилактики дегенеративных изменений в позвоночнике очень важно ежедневно соблюдать правильный двигательный режим, чередование физических нагрузок, практиковать ходьбу и плавание. Кроме того, важно контролировать свою массу тела, чтобы позвоночник не испытывал дополнительную нагрузку.
"Чаще всего дегенеративным изменениям подвержен пояснично-крестцовый и шейный отделы позвоночника. Грудной отдел, зафиксированный грудной клеткой, страдает от остеохондроза реже. Возникает боль соответственно в пояснице или шее в проекции позвоночника. Сначала она может носить периодический умеренный характер.
На этом этапе человек способен помочь себе самостоятельно. Чтобы уменьшить боль, необходимо лечь на спину: это наиболее удобное положение тела, при котором межпозвонковые диски, связки и суставы позвоночника находятся в максимально расслабленном состоянии. Для поясничного отдела это чаще всего положение на боку с согнутыми ногами. Можно однократно принять ибупрофен. Местно на болезненную область рекомендуется нанести мазь или крем с противовоспалительным эффектом.
При прогрессировании процесса боль учащается, нарастает ее интенсивность. Она может отдавать в руку или ногу. Нередко появляется онемение (нарушение чувствительности) и двигательный дефицит (слабость) в конечности. Эти симптомы говорят о том, что в патологический процесс вовлечены спинномозговые корешки", - добавил Сергей Кузнецов, врач-нейрохирург высшей категории".
Также к профилактическим мероприятиям болей в пояснице относятся:
- —ежедневная утренняя гимнастика;
- —сбалансированное питание;
- —соблюдение питьевого режима;
- —регулярные профилактические осмотры.
Люди плавают в бассейне