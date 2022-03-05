https://ria.ru/20220305/ishias-1776832503.html

Что делать, если защемило седалищный нерв: причины и лечение ишиаса

Защемление седалищного нерва: симптомы, причины, как снять воспаление, лечение

Что делать, если защемило седалищный нерв: причины и лечение ишиаса

Седалищный нерв отвечает за мышечную функцию ног и их чувствительность. При его защемлении и воспалении боль может распространяться на поясницу, ягодичную... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:14

2022-03-05T20:14

2022-03-05T20:14

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Седалищный нерв отвечает за мышечную функцию ног и их чувствительность. При его защемлении и воспалении боль может распространяться на поясницу, ягодичную область, всю длину нижних конечностей. О симптомах и причинах заболевания, его лечении и о том, как снять болевые ощущения — в материале РИА Новости.Защемление седалищного нерваЗащемление седалищного нерва (ишиас) — одна из самых распространенных причин болей в нижней части спины. Неприятные ощущения возникают, когда происходит его воспаление, сдавливание и в результате раздражение нервных волокон. Седалищный нерв является самым длинным в теле человека и иннервирует (снабжает органы и ткани нервами, то есть обеспечивает связь с нервной системой) мышцы ягодичной области и ног, начиная от бедра и заканчивая пальцами на стопе. Именно он обеспечивает движение нижних конечностей, сгиб коленей т.д.СимптомыСамый характерный симптом защемления седалищного нерва — боль (ишиалгия) в пояснице, задней поверхности бедра, ягодицах или голени. Она может быть настолько интенсивной, что человек не способен самостоятельно передвигаться. Другие признаки:ПричиныСреди причин защемления нерва врачи выделяют следующие:Смещение дисковСмещение межпозвоночных дисков вызвано сдвигом (соскальзыванием) верхнего позвонка по отношению к нижнему. Как правило, это происходит в пояснично-крестцовой части тела и приводит к дискомфорту в пояснице, боли при ходьбе в тазобедренном суставе, напряжению мышц и ограничению движений в шее. Заболевание чаще возникает у людей пожилого возраста, но может развиться из-за тяжелого физического труда, ожирения, травмы позвоночника.Межпозвонковые грыжиГрыжа межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника — одна из наиболее распространенных причин защемления седалищного нерва. Болевой синдром появляется, когда грыжа начинает давить на нервный корешок в межпозвоночном отверстии, при этом заболевание может протекать и бессимптомно."Чаще всего такие дегенеративные изменения в строении позвоночника встречаются у пожилых людей, что вызвано естественными процессами старения организма. У молодых грыжи встречаются значительно реже, как следствие травм или сильных физических нагрузок", — рассказала невролог Анна Серга.ОстеохондрозПри этом заболевании у человека деформируются межпозвонковые диски и сдавливают корешки седалищного нерва. Такие изменения могут начаться в любом отделе позвоночника, они вызывают сильные болевые ощущения. Часто остеохондроз возникает при нарушении осанки и малоподвижном образе жизни.ПротрузииПротрузия межпозвонкового диска появляется на определенной стадии остеохондроза. Заболевание является следствием дегенеративно-дистрофического нарушения структуры дисков и характеризуется выпячиванием (выбуханием) их в позвоночный канал. В результате у человека фиксация позвонков между собой ухудшается. Протрузия чаще всего возникает в пояснично-крестцовом отделе позвоночника и является предвестником межпозвоночной грыжи.ОстеофитыОстеофиты — это разрастание костной ткани, которое образует наросты по краям сегментов позвоночника. Развитию этой патологии способствуют высокие нагрузки, возрастные дегенеративные изменения, ожирение и малоподвижный образ жизни.НовообразованияОпухоли позвоночника встречаются довольно редко. Они могут быть доброкачественными или злокачественными и вызывают давление на спинной мозг и его нервные корешки, в результате чего возникает боль.Спазмированные мышцыМышечные спазмы в спине развиваются при сокращении мускульной ткани в ускоренном режиме. В это время человек испытывает приступ, напоминающий судорогу, который приносит значительные болевые ощущения. Причинами спазмов могут быть нарушения осанки, воспалительные процессы в мышечной ткани, травмы и т.д.Искривления позвоночникаИскривление позвоночника разделяют на три вида в зависимости от направления деформации: сколиоз (изгиб вбок), кифоз (изгиб назад) и лордоз (изгиб вперед). Последний тип чаще всего встречается в шейном и поясничном отделах позвонка. Подобная патология способна вызывать неприятные ощущения, дискомфорт во время физических нагрузок.Туннельный синдромТуннельные синдромы – это группа заболеваний, причиной которых является защемление и ишемия периферических нервов. Возникают они из-за узости того или иного туннеля, через который проходят нервы. Чаще всего связаны с длительной статической нагрузкой.Постинъекционные нагноенияПопадание иглой в седалищный нерв может вызвать частичный паралич конечности, нагноение в ягодичной области. Инъекцию можно делать только в наружный квадрант ягодицы, потому что ниже в глубине мышц находится седалищный нерв. Чаще всего нагноение возникает у людей с ожирением.Факторы рискаФакторы риска повышают вероятность защемления седалищного нерва. Как правило, к ним относятся возраст, избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни, отсутствие физических нагрузок.ВозрастВозрастные изменения позвоночника, например, грыжа межпозвоночных дисков, являются наиболее распространенными причинами защемления нерва. Фактор риска — возраст от 45 до 64 лет, хотя сейчас поражение встречается и в более молодом возрасте.Мужской полИшиас чаще всего диагностируется у мужчин после 30-35 лет, что связано с высокими физическими нагрузками, длительным пребыванием в положении сидя (водители), поднятием тяжестей.Избыточный весЧем больше лишнего веса воздействует на позвоночник, тем выше вероятность его деформации, сдавливания нервов и образования межпозвонковых грыж.Курение и алкогольВредные вещества, которые поступают в организм с табаком и алкоголем, способны вызывать кислородное голодание нервной ткани и как следствие воспаление седалищного нерва.Сахарный диабетМетаболические нарушения, а также избыток глюкозы при сахарном диабете могут приводить к воспалению нервных окончаний.Физические нагрузкиЧрезмерные физические нагрузки, поднятие тяжестей, частые наклоны являются частыми причинами защемления седалищного нерва и повреждения мышечного аппарата малого таза.Сидячий образ жизниЛюди, которые ведут малоподвижный образ жизни, чаще сталкиваются с болями в спине. Возникают они из-за нехватки нормального движения в суставах, также статичные позы оказывают высокую нагрузку на поясницу, что может привести к дегенеративным изменениям в этой области.ОсложненияЕсли не лечить ишиас, то могут развиться такие осложнения: невроз, обмороки, бессонница, нарушения мочеиспускания и дефекации. Я тяжелых случаях, когда человек испытывает очень сильные болевые ощущения, возникают трудности при хождении или дискомфорт в положении сидя.По словам Виталия Черкасова, самое страшное осложнение — это невропатия седалищного нерва, когда теряется функция нижней конечности.ДиагностикаДля диагностики защемления необходимо обратиться к неврологу, он проведет осмотр, определит характер болевого синдрома, уровень снижения мышечной силы и т.д. Врач может назначить рентгенографию позвоночника, таза (в некоторых случаях — КТ или МРТ), УЗИ малого таза, УЗИ и рентгенографию тазобедренного сустава, КТ сустава, анализ сахара крови и пр.ЛечениеЛечение защемления направлено на устранение его причин. Больному могут потребоваться медикаментозная терапия, блокады, физиотерапия, массаж, ЛФК.Медикаментозная терапияМедикаменты, назначаемые при лечении ишиаса, включают следующие группы препаратов:БлокадаБлокада седалищного нерва — это инъекция анестетика в пораженную область, которая избавляет от болевого синдрома за короткий срок и на длительное время. Уколы делают один раз в месяц.ФизиотерапияДля терапии защемления седалищного нерва часто используют амплипульстерапию (СМТ), ультравысокочастотную терапию (УВЧ), диадинамотерапию, локальное ультрафиолетовое облучение.МассажПри воспалении седалищного нерва качественный массаж может способствовать устранению симптомов заболевания. Обычно его назначают в качестве дополнительной терапии к медикаментам. Процедура предусматривает максимальное расслабление мышц, разогрев, массаж круговыми движениями и т.д.ЛФКФизические упражнения можно выполнять только после обследования врача и по его рекомендациям. Лечебная физкультура облегчает болевые ощущения, но для полного восстановления может потребоваться несколько недель.ПлаваниеПри защемлении нерва хороший результат дает плавание, оно помогает снять напряжение, растянуть и расслабить мышцы, а также укрепить их.ПрофилактикаДля профилактики защемления седалищного нерва важна регулярная умеренная физическая нагрузка. Полезными будут утренние зарядки и растяжка. Также необходимо:

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https://ria.ru/20210804/lfk-1744112818.html

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