Что делать, если защемило седалищный нерв: причины и лечение ишиаса
Седалищный нерв
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Седалищный нерв отвечает за мышечную функцию ног и их чувствительность. При его защемлении и воспалении боль может распространяться на поясницу, ягодичную область, всю длину нижних конечностей. О симптомах и причинах заболевания, его лечении и о том, как снять болевые ощущения — в материале РИА Новости.
Защемление седалищного нерва
Защемление седалищного нерва (ишиас) — одна из самых распространенных причин болей в нижней части спины. Неприятные ощущения возникают, когда происходит его воспаление, сдавливание и в результате раздражение нервных волокон. Седалищный нерв является самым длинным в теле человека и иннервирует (снабжает органы и ткани нервами, то есть обеспечивает связь с нервной системой) мышцы ягодичной области и ног, начиная от бедра и заканчивая пальцами на стопе. Именно он обеспечивает движение нижних конечностей, сгиб коленей т.д.
Остеопат держит в руках модель позвоночника с грыжей
Симптомы
Самый характерный симптом защемления седалищного нерва — боль (ишиалгия) в пояснице, задней поверхности бедра, ягодицах или голени. Она может быть настолько интенсивной, что человек не способен самостоятельно передвигаться. Другие признаки:
- 1Дискомфорт во время ходьбы, при сведении ног и сгибе в колене.
- 2Ощущение жара в пальцах ног.
- 3Чувство зябкости в зоне поражения нерва.
- 4Чрезмерная потливость.
- 5Нарушение подвижности сустава – обычно пациенты жалуются, что не могут разогнуть ногу.
- 6Онемение конечностей.
- 7Ощущение мурашек на ноге.
- 8Изменение цвета кожи на поврежденном участке.
- 9Общее недомогание, апатия и слабость.
- 10Повышенная температура тела.
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Причины
Среди причин защемления нерва врачи выделяют следующие:
- —грыжа межпозвоночных дисков,
- —остеохондроз,
- —стеноз спинномозгового канала поясничного отдела,
- —спондилоартроз (смещение межпозвоночных дисков),
- —инфекционные заболевания органов малого таза,
- —травмы, переломы костей таза, бедра,
- —повреждения при внутримышечных инъекциях,
- —абсцессы,
- —беременность.
“Основная причина защемления нерва — это синдром грушевидной мышцы, — рассказал травматолог-ортопед Виталий Черкасов. — Это когда мышца воспаляется (по разным причинам) и начинает сдавливать нерв. Иногда происходит ятрогенное повреждение нерва во время операций на тазобедренном суставе, но это редкие случаи”.
Смещение дисков
Смещение межпозвоночных дисков вызвано сдвигом (соскальзыванием) верхнего позвонка по отношению к нижнему. Как правило, это происходит в пояснично-крестцовой части тела и приводит к дискомфорту в пояснице, боли при ходьбе в тазобедренном суставе, напряжению мышц и ограничению движений в шее. Заболевание чаще возникает у людей пожилого возраста, но может развиться из-за тяжелого физического труда, ожирения, травмы позвоночника.
Мужчина с болью в спине
Межпозвонковые грыжи
Грыжа межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника — одна из наиболее распространенных причин защемления седалищного нерва. Болевой синдром появляется, когда грыжа начинает давить на нервный корешок в межпозвоночном отверстии, при этом заболевание может протекать и бессимптомно.
"Чаще всего такие дегенеративные изменения в строении позвоночника встречаются у пожилых людей, что вызвано естественными процессами старения организма. У молодых грыжи встречаются значительно реже, как следствие травм или сильных физических нагрузок", — рассказала невролог Анна Серга.
Остеохондроз
При этом заболевании у человека деформируются межпозвонковые диски и сдавливают корешки седалищного нерва. Такие изменения могут начаться в любом отделе позвоночника, они вызывают сильные болевые ощущения. Часто остеохондроз возникает при нарушении осанки и малоподвижном образе жизни.
Протрузии
Протрузия межпозвонкового диска появляется на определенной стадии остеохондроза. Заболевание является следствием дегенеративно-дистрофического нарушения структуры дисков и характеризуется выпячиванием (выбуханием) их в позвоночный канал. В результате у человека фиксация позвонков между собой ухудшается. Протрузия чаще всего возникает в пояснично-крестцовом отделе позвоночника и является предвестником межпозвоночной грыжи.
Остеофиты
Остеофиты — это разрастание костной ткани, которое образует наросты по краям сегментов позвоночника. Развитию этой патологии способствуют высокие нагрузки, возрастные дегенеративные изменения, ожирение и малоподвижный образ жизни.
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Новообразования
Опухоли позвоночника встречаются довольно редко. Они могут быть доброкачественными или злокачественными и вызывают давление на спинной мозг и его нервные корешки, в результате чего возникает боль.
Спазмированные мышцы
Мышечные спазмы в спине развиваются при сокращении мускульной ткани в ускоренном режиме. В это время человек испытывает приступ, напоминающий судорогу, который приносит значительные болевые ощущения. Причинами спазмов могут быть нарушения осанки, воспалительные процессы в мышечной ткани, травмы и т.д.
Искривления позвоночника
Искривление позвоночника разделяют на три вида в зависимости от направления деформации: сколиоз (изгиб вбок), кифоз (изгиб назад) и лордоз (изгиб вперед). Последний тип чаще всего встречается в шейном и поясничном отделах позвонка. Подобная патология способна вызывать неприятные ощущения, дискомфорт во время физических нагрузок.
Туннельный синдром
Туннельные синдромы – это группа заболеваний, причиной которых является защемление и ишемия периферических нервов. Возникают они из-за узости того или иного туннеля, через который проходят нервы. Чаще всего связаны с длительной статической нагрузкой.
Постинъекционные нагноения
Попадание иглой в седалищный нерв может вызвать частичный паралич конечности, нагноение в ягодичной области. Инъекцию можно делать только в наружный квадрант ягодицы, потому что ниже в глубине мышц находится седалищный нерв. Чаще всего нагноение возникает у людей с ожирением.
Факторы риска
Факторы риска повышают вероятность защемления седалищного нерва. Как правило, к ним относятся возраст, избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни, отсутствие физических нагрузок.
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Возраст
Возрастные изменения позвоночника, например, грыжа межпозвоночных дисков, являются наиболее распространенными причинами защемления нерва. Фактор риска — возраст от 45 до 64 лет, хотя сейчас поражение встречается и в более молодом возрасте.
Мужской пол
Ишиас чаще всего диагностируется у мужчин после 30-35 лет, что связано с высокими физическими нагрузками, длительным пребыванием в положении сидя (водители), поднятием тяжестей.
Избыточный вес
Чем больше лишнего веса воздействует на позвоночник, тем выше вероятность его деформации, сдавливания нервов и образования межпозвонковых грыж.
Курение и алкоголь
Вредные вещества, которые поступают в организм с табаком и алкоголем, способны вызывать кислородное голодание нервной ткани и как следствие воспаление седалищного нерва.
Сахарный диабет
Метаболические нарушения, а также избыток глюкозы при сахарном диабете могут приводить к воспалению нервных окончаний.
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Физические нагрузки
Чрезмерные физические нагрузки, поднятие тяжестей, частые наклоны являются частыми причинами защемления седалищного нерва и повреждения мышечного аппарата малого таза.
Сидячий образ жизни
Люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, чаще сталкиваются с болями в спине. Возникают они из-за нехватки нормального движения в суставах, также статичные позы оказывают высокую нагрузку на поясницу, что может привести к дегенеративным изменениям в этой области.
Осложнения
Если не лечить ишиас, то могут развиться такие осложнения: невроз, обмороки, бессонница, нарушения мочеиспускания и дефекации. Я тяжелых случаях, когда человек испытывает очень сильные болевые ощущения, возникают трудности при хождении или дискомфорт в положении сидя.
По словам Виталия Черкасова, самое страшное осложнение — это невропатия седалищного нерва, когда теряется функция нижней конечности.
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Диагностика
Для диагностики защемления необходимо обратиться к неврологу, он проведет осмотр, определит характер болевого синдрома, уровень снижения мышечной силы и т.д. Врач может назначить рентгенографию позвоночника, таза (в некоторых случаях — КТ или МРТ), УЗИ малого таза, УЗИ и рентгенографию тазобедренного сустава, КТ сустава, анализ сахара крови и пр.
Лечение
Лечение защемления направлено на устранение его причин. Больному могут потребоваться медикаментозная терапия, блокады, физиотерапия, массаж, ЛФК.
Медикаментозная терапия
Медикаменты, назначаемые при лечении ишиаса, включают следующие группы препаратов:
- —нестероидные;
- —кортикостероидные;
- —витаминные комплексы;
- —биогенные стимуляторы;
- —миорелаксанты;
- —противоотечные;
- —ангиопротекторы.
Блокада
Блокада седалищного нерва — это инъекция анестетика в пораженную область, которая избавляет от болевого синдрома за короткий срок и на длительное время. Уколы делают один раз в месяц.
Физиотерапия
Для терапии защемления седалищного нерва часто используют амплипульстерапию (СМТ), ультравысокочастотную терапию (УВЧ), диадинамотерапию, локальное ультрафиолетовое облучение.
Массаж
При воспалении седалищного нерва качественный массаж может способствовать устранению симптомов заболевания. Обычно его назначают в качестве дополнительной терапии к медикаментам. Процедура предусматривает максимальное расслабление мышц, разогрев, массаж круговыми движениями и т.д.
ЛФК
Физические упражнения можно выполнять только после обследования врача и по его рекомендациям. Лечебная физкультура облегчает болевые ощущения, но для полного восстановления может потребоваться несколько недель.
Плавание
При защемлении нерва хороший результат дает плавание, оно помогает снять напряжение, растянуть и расслабить мышцы, а также укрепить их.
Профилактика
Для профилактики защемления седалищного нерва важна регулярная умеренная физическая нагрузка. Полезными будут утренние зарядки и растяжка. Также необходимо:
- —вести здоровый образ жизни;
- —избегать переохлаждения, сквозняков;
- —не поднимать тяжести.