Боль в суставах: почему возникает, кто в группе риска, как лечить
Боль в суставах
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Боль в суставах может появиться при разных обстоятельствах. Причиной возникновения неприятных ощущений служат возрастные изменения в костных тканях, генетика, избыточный вес и другие факторы. Чем отличаются ночные боли от дневных, к какому врачу обращаться, при каких заболеваниях происходит поражение плечевого и локтевого суставов и что будет, если вовремя не начать лечение — в материале РИА Новости.
Боль в суставах
Боль в суставах – распространенный симптом, который развивается при патологиях опорно-двигательной системы. Такие болезненные ощущения не только причиняют дискомфорт, но и могут оказаться признаком многих серьезных заболеваний. Боль в суставах – сигнал того, что в местах соединения костей есть нарушения.
Причины
Болезненные ощущения возникают, если прогрессирует какая-либо патология, а также в ходе воспалительного или инфекционного процесса. Среди основных причин появления суставной боли:
1. Возраст.
С годами истончается хрящевая ткань. Она теряет свою упругость и поэтому процесс движения затрудняется, человека одолевает чувство скованности.
Также в процессе старения уменьшается количество синовиальной (суставной) жидкости. Она выполняет функцию внутрисуставной смазки, которая повышает подвижность суставов. Недостаточное количество такой жидкости приводит к тому, что хрящи начинают тереться друг о друга и быстро изнашиваются. Если не начать лечение, то такой недуг может перерасти в остеоартроз и другие похожие патологии.
Малоподвижная работа или, наоборот, образ жизни с чрезмерными физическими нагрузками могут ускорить такой процесс. Обычно сезон появления болезненных ощущений приходится на весну и осень.
2. Высокий уровень физических нагрузок.
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Чрезмерные физические нагрузки – вторая основная причина появления болей в суставах. С таким образом жизни болезненные ощущения могут появиться еще в молодом возрасте. Наиболее часто можно встретить заболевания суставов у профессиональных спортсменов и людей, большую часть жизни которых занимает физический труд (строители, грузчики и т.д.). Из-за этого может нарушиться процесс кровообращения в синовиальной жидкости. В результате ткань перестает получать нужное количество питательных веществ, постепенно исчезает ее способность к регенерации.
Помимо этого, специалисты выделяют ряд других причин возникновения болей в суставах:
- —малоподвижный или сидячий образ жизни;
- —избыточный вес;
- —генетический фактор;
- —психосоматические нарушения;
- —погодные условия (если человек метеозависимый).
Болезни
Врач изучает рентген коленного сустава
Некоторые заболевания также могут стать следствием появления неприятных ощущений в суставах:
1. Остеоартрит.
Артрит – наиболее частая причина появления болей в суставах. Он зачастую поражает крупные суставы (тазобедренные, коленные), которые подвергаются наибольшей нагрузке. Симптомы обычно появляются после 40 лет и медленно прогрессируют. В возрасте от 60 лет почти каждый второй сталкивается с таким заболеванием. Кроме того, наличие избыточного веса увеличивает риск появления патологии.
2. Ревматоидный артрит.
Аутоиммунное заболевание, которое характеризуется болью и тугоподвижностью суставов. Обычно такая патология затрагивает коленные и локтевые суставы, суставы стопы и кисти, а также отделов шейного позвоночника. Возникает их деформация, появляется отечность, болезненные ощущения носят постоянный характер. Чаще всего заболевание встречается в возрасте 30-50 лет. По причине того, что патология системная, поражения суставов происходят симметрично (они поражаются справа и слева).
3. Подагра.
Такая патология обычно сопровождается приступами боли, сложностью в передвижении, а также воспалением суставов. Причина заболевания кроется в избытке мочевой кислоты, которая откладывается в суставах. Заболеванию подвержены люди в возрасте от 50 лет и старше. Чаще всего поражение начинается со стоп, а при отсутствии лечения переходит и на другие суставы. Подагра характеризуется обострением болей в суставах во время сна. В большинстве случаев поражаются сердце и почки.
4. Бурсит.
Нередко такое заболевание путают с артритом, но его главная отличительная особенность – место воспаления. При артрите воспаляется сустав, а при бурсите – суставная сумка. Появляются болезненные ощущения в области сустава, а также чувство скованности. Чаще всего такая патология затрагивает плечевой, коленный или тазобедренный суставы. Симптомы возникают, как правило, из-за воспаления синовиальных оболочек сустава, которое, к примеру, может быть вызвано травмой.
Типы
Боли в суставах бывают разные и зависят от таких характеристик, как происхождение, продолжительность, частота, характер и т.д.
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По времени и продолжительности болезненные ощущения в суставах делятся на четыре типа:
1. Ночные.
Часто такие боли называют застойными. Они появляются или становятся сильнее во время сна. Это объясняется тем, что из-за неподвижности тела происходит застой суставной жидкости. Мышцы расслабляются и поврежденная часть сустава (головка) во время сна не поддерживается в привычном положении. Это становится причиной нарастания болезненных ощущений.
2. Механические.
Наиболее сильно ощутимы такие боли в вечернее время. Появляются они из-за тяжелой физической нагрузки или после активных занятий в спортзале. После сна обычно боль уменьшается или вовсе пропадает.
3. Стартовые.
Такой тип болей считается самым распространенным. Некоторые люди, сталкиваясь с таким недугом, могут его даже не заметить. Болезненные ощущения проявляются в момент, когда человек после пребывания в неподвижном состоянии начал двигаться. Но такие боли быстро проходят.
4. Отраженные.
Являются признаком и следствием патологий внутренних органов человека. С ними можно столкнуться после беременности и родов.
По характеру повреждений неприятные ощущения в суставах можно разделить на два вида: воспалительные и невоспалительные. К первому виду относятся боли, причиной появления которых служит перенесенное инфекционное заболевание или аллергическая реакция. Отличаются они отеками и припухлостями в области соединения суставов. При этом могут наблюдаться покраснение кожи или увеличение температуры тела в воспаленном участке. Если таких симптомов нет, то воспаление отсутствует.
Диагностика
Чтобы выявить причину болезненных ощущений в суставах, нужно провести полное обследование. Первым делом необходимо обратиться к терапевту, который после консультации определит, к какому профильному врачу направить пациента. Это может быть ревматолог, ортопед, хирург или другой специалист.
Основные методы диагностики при ломоте в суставах:
- 1Сбор и изучение анамнеза для определения причин появления боли и выявления связи с другими патологиями, травмами или образом жизни.
- 2Осмотр пациента для визуальной оценки состояния суставов и кожи.
- 3Определение характера и степени боли.
- 4Анализ крови для выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний.
- 5Рентген для определения состояния костей и хрящей.
- 6Денситометрия с целью оценки плотности тканей.
- 7Пункция суставной жидкости для выявления возможных отклонений от нормы.
Чтобы составить полную картину заболевания, специалист может назначить и провести дополнительные анализы и исследования.
Лечение боли в суставах
"Лечение на начальном этапе может быть консервативным, медикаментозным, а в более тяжелых, запущенных или связанных с травмой случаях может потребоваться оперативное вмешательство. В настоящее время применяются малоинвазивные методики, в том числе блокады, для лечения заболеваний, которые еще не требуют оперативного лечения, но вызывают дискомфорт и боль. Блокады применяют и в тех случаях, когда пациент по каким-то причинам не может получить оперативное лечение, а боль беспокоит сейчас", - поясняет невролог Петр Соков.
Что будет если ничего не делать
При неправильном лечении или его отсутствии болезненные ощущения могут распространиться на рядом расположенные хрящевые ткани и суставы. От этого будет страдать кожа, могут развиться язвенные очаги.
"Если долгое время игнорировать боль и не лечить патологию, то ситуация может дойти до крайне тяжелой формы, когда будет нужна замена сустава. Как правило, на начальных этапах этого можно избежать, поэтому болевой синдром игнорировать не нужно", - добавляет эксперт.
Профилактика
"К методам профилактики болей относят физическую активность, которая не связана с подъемом тяжестей. Самый лучший вид физической активности, который полезен для суставов, — это плаванье", - рекомендует Петр Соков.
Помимо этого, специалисты отмечают ряд профилактических мер для укрепления суставных тканей:
- —не стоит переохлаждать суставные ткани;
- —необходимо избегать сильной нагрузки на сустав;
- —следить за весом, избыточная масса тела повышает нагрузку на суставы;
- —обильное питье: больше полутора литров воды в день;
- —минимизировать или, по возможности, отказаться от вредных привычек (алкоголь, курение и прочее);
- —если работа предполагает долгое пребывание в неподвижном состоянии, то необходимо раз в час разминать тело;
- —не игнорировать инфекционные и воспалительные заболевания и своевременно начинать лечение;
- —при болевых ощущения в суставах сразу обратиться к экспертам для проведения диагностики и назначения лечения.
Стакан воды