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Боль в суставах: почему возникает, кто в группе риска, как лечить
Боль в суставах: что делать, причины, лечение и какому врачу обращаться
Боль в суставах: почему возникает, кто в группе риска, как лечить
Боль в суставах может появиться при разных обстоятельствах. Причиной возникновения неприятных ощущений служат возрастные изменения в костных тканях, генетика,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:24
2022-02-08T17:24
здоровье
здоровье - общество
артрит
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Боль в суставах может появиться при разных обстоятельствах. Причиной возникновения неприятных ощущений служат возрастные изменения в костных тканях, генетика, избыточный вес и другие факторы. Чем отличаются ночные боли от дневных, к какому врачу обращаться, при каких заболеваниях происходит поражение плечевого и локтевого суставов и что будет, если вовремя не начать лечение — в материале РИА Новости.Боль в суставахБоль в суставах – распространенный симптом, который развивается при патологиях опорно-двигательной системы. Такие болезненные ощущения не только причиняют дискомфорт, но и могут оказаться признаком многих серьезных заболеваний. Боль в суставах – сигнал того, что в местах соединения костей есть нарушения.ПричиныБолезненные ощущения возникают, если прогрессирует какая-либо патология, а также в ходе воспалительного или инфекционного процесса. Среди основных причин появления суставной боли:1. Возраст.С годами истончается хрящевая ткань. Она теряет свою упругость и поэтому процесс движения затрудняется, человека одолевает чувство скованности.Также в процессе старения уменьшается количество синовиальной (суставной) жидкости. Она выполняет функцию внутрисуставной смазки, которая повышает подвижность суставов. Недостаточное количество такой жидкости приводит к тому, что хрящи начинают тереться друг о друга и быстро изнашиваются. Если не начать лечение, то такой недуг может перерасти в остеоартроз и другие похожие патологии.Малоподвижная работа или, наоборот, образ жизни с чрезмерными физическими нагрузками могут ускорить такой процесс. Обычно сезон появления болезненных ощущений приходится на весну и осень.2. Высокий уровень физических нагрузок.Чрезмерные физические нагрузки – вторая основная причина появления болей в суставах. С таким образом жизни болезненные ощущения могут появиться еще в молодом возрасте. Наиболее часто можно встретить заболевания суставов у профессиональных спортсменов и людей, большую часть жизни которых занимает физический труд (строители, грузчики и т.д.). Из-за этого может нарушиться процесс кровообращения в синовиальной жидкости. В результате ткань перестает получать нужное количество питательных веществ, постепенно исчезает ее способность к регенерации.Помимо этого, специалисты выделяют ряд других причин возникновения болей в суставах:БолезниНекоторые заболевания также могут стать следствием появления неприятных ощущений в суставах:1. Остеоартрит.Артрит – наиболее частая причина появления болей в суставах. Он зачастую поражает крупные суставы (тазобедренные, коленные), которые подвергаются наибольшей нагрузке. Симптомы обычно появляются после 40 лет и медленно прогрессируют. В возрасте от 60 лет почти каждый второй сталкивается с таким заболеванием. Кроме того, наличие избыточного веса увеличивает риск появления патологии.2. Ревматоидный артрит.Аутоиммунное заболевание, которое характеризуется болью и тугоподвижностью суставов. Обычно такая патология затрагивает коленные и локтевые суставы, суставы стопы и кисти, а также отделов шейного позвоночника. Возникает их деформация, появляется отечность, болезненные ощущения носят постоянный характер. Чаще всего заболевание встречается в возрасте 30-50 лет. По причине того, что патология системная, поражения суставов происходят симметрично (они поражаются справа и слева).3. Подагра.Такая патология обычно сопровождается приступами боли, сложностью в передвижении, а также воспалением суставов. Причина заболевания кроется в избытке мочевой кислоты, которая откладывается в суставах. Заболеванию подвержены люди в возрасте от 50 лет и старше. Чаще всего поражение начинается со стоп, а при отсутствии лечения переходит и на другие суставы. Подагра характеризуется обострением болей в суставах во время сна. В большинстве случаев поражаются сердце и почки.4. Бурсит.Нередко такое заболевание путают с артритом, но его главная отличительная особенность – место воспаления. При артрите воспаляется сустав, а при бурсите – суставная сумка. Появляются болезненные ощущения в области сустава, а также чувство скованности. Чаще всего такая патология затрагивает плечевой, коленный или тазобедренный суставы. Симптомы возникают, как правило, из-за воспаления синовиальных оболочек сустава, которое, к примеру, может быть вызвано травмой.ТипыБоли в суставах бывают разные и зависят от таких характеристик, как происхождение, продолжительность, частота, характер и т.д.По времени и продолжительности болезненные ощущения в суставах делятся на четыре типа:1. Ночные.Часто такие боли называют застойными. Они появляются или становятся сильнее во время сна. Это объясняется тем, что из-за неподвижности тела происходит застой суставной жидкости. Мышцы расслабляются и поврежденная часть сустава (головка) во время сна не поддерживается в привычном положении. Это становится причиной нарастания болезненных ощущений.2. Механические.Наиболее сильно ощутимы такие боли в вечернее время. Появляются они из-за тяжелой физической нагрузки или после активных занятий в спортзале. После сна обычно боль уменьшается или вовсе пропадает.3. Стартовые.Такой тип болей считается самым распространенным. Некоторые люди, сталкиваясь с таким недугом, могут его даже не заметить. Болезненные ощущения проявляются в момент, когда человек после пребывания в неподвижном состоянии начал двигаться. Но такие боли быстро проходят.4. Отраженные.Являются признаком и следствием патологий внутренних органов человека. С ними можно столкнуться после беременности и родов.По характеру повреждений неприятные ощущения в суставах можно разделить на два вида: воспалительные и невоспалительные. К первому виду относятся боли, причиной появления которых служит перенесенное инфекционное заболевание или аллергическая реакция. Отличаются они отеками и припухлостями в области соединения суставов. При этом могут наблюдаться покраснение кожи или увеличение температуры тела в воспаленном участке. Если таких симптомов нет, то воспаление отсутствует.ДиагностикаЧтобы выявить причину болезненных ощущений в суставах, нужно провести полное обследование. Первым делом необходимо обратиться к терапевту, который после консультации определит, к какому профильному врачу направить пациента. Это может быть ревматолог, ортопед, хирург или другой специалист.Основные методы диагностики при ломоте в суставах:Чтобы составить полную картину заболевания, специалист может назначить и провести дополнительные анализы и исследования.Лечение боли в суставахЧто будет если ничего не делатьПри неправильном лечении или его отсутствии болезненные ощущения могут распространиться на рядом расположенные хрящевые ткани и суставы. От этого будет страдать кожа, могут развиться язвенные очаги.ПрофилактикаПомимо этого, специалисты отмечают ряд профилактических мер для укрепления суставных тканей:
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здоровье, здоровье - общество, артрит
17:24 08.02.2022
 

Боль в суставах: почему возникает, кто в группе риска, как лечить

© Depositphotos / VitalikRadkoБоль в суставах
Боль в суставах - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Depositphotos / VitalikRadko
Боль в суставах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Боль в суставах может появиться при разных обстоятельствах. Причиной возникновения неприятных ощущений служат возрастные изменения в костных тканях, генетика, избыточный вес и другие факторы. Чем отличаются ночные боли от дневных, к какому врачу обращаться, при каких заболеваниях происходит поражение плечевого и локтевого суставов и что будет, если вовремя не начать лечение — в материале РИА Новости.

Боль в суставах

Боль в суставах – распространенный симптом, который развивается при патологиях опорно-двигательной системы. Такие болезненные ощущения не только причиняют дискомфорт, но и могут оказаться признаком многих серьезных заболеваний. Боль в суставах – сигнал того, что в местах соединения костей есть нарушения.

Причины

Болезненные ощущения возникают, если прогрессирует какая-либо патология, а также в ходе воспалительного или инфекционного процесса. Среди основных причин появления суставной боли:
© Depositphotos / Siam PukkatoБоль в колене
Боль в колене - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Depositphotos / Siam Pukkato
Боль в колене
1. Возраст.
С годами истончается хрящевая ткань. Она теряет свою упругость и поэтому процесс движения затрудняется, человека одолевает чувство скованности.
Также в процессе старения уменьшается количество синовиальной (суставной) жидкости. Она выполняет функцию внутрисуставной смазки, которая повышает подвижность суставов. Недостаточное количество такой жидкости приводит к тому, что хрящи начинают тереться друг о друга и быстро изнашиваются. Если не начать лечение, то такой недуг может перерасти в остеоартроз и другие похожие патологии.
Малоподвижная работа или, наоборот, образ жизни с чрезмерными физическими нагрузками могут ускорить такой процесс. Обычно сезон появления болезненных ощущений приходится на весну и осень.
2. Высокий уровень физических нагрузок.
Правда тела. Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!) - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября 2021, 12:00Правда тела
"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!)Сначала пошел в зал похудеть, потом - пробежал марафон, занялся триатлоном… Часто так выглядит путь человека от ЗОЖа к сверхнагрузкам. Но есть обратная сторона: популярность кроссфита привела к росту числа клиентов у травматологов. А пробежать марафон некоторым удаётся только на допинге. В чем разница между физкультурой, фитнесом и спортом?
Чрезмерные физические нагрузки – вторая основная причина появления болей в суставах. С таким образом жизни болезненные ощущения могут появиться еще в молодом возрасте. Наиболее часто можно встретить заболевания суставов у профессиональных спортсменов и людей, большую часть жизни которых занимает физический труд (строители, грузчики и т.д.). Из-за этого может нарушиться процесс кровообращения в синовиальной жидкости. В результате ткань перестает получать нужное количество питательных веществ, постепенно исчезает ее способность к регенерации.
Помимо этого, специалисты выделяют ряд других причин возникновения болей в суставах:
  • малоподвижный или сидячий образ жизни;
  • избыточный вес;
  • генетический фактор;
  • психосоматические нарушения;
  • погодные условия (если человек метеозависимый).

Болезни

© Depositphotos / perhapzzВрач изучает рентген коленного сустава
Врач изучает рентген коленного сустава - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Depositphotos / perhapzz
Врач изучает рентген коленного сустава
Некоторые заболевания также могут стать следствием появления неприятных ощущений в суставах:
1. Остеоартрит.
Артрит – наиболее частая причина появления болей в суставах. Он зачастую поражает крупные суставы (тазобедренные, коленные), которые подвергаются наибольшей нагрузке. Симптомы обычно появляются после 40 лет и медленно прогрессируют. В возрасте от 60 лет почти каждый второй сталкивается с таким заболеванием. Кроме того, наличие избыточного веса увеличивает риск появления патологии.
2. Ревматоидный артрит.
Аутоиммунное заболевание, которое характеризуется болью и тугоподвижностью суставов. Обычно такая патология затрагивает коленные и локтевые суставы, суставы стопы и кисти, а также отделов шейного позвоночника. Возникает их деформация, появляется отечность, болезненные ощущения носят постоянный характер. Чаще всего заболевание встречается в возрасте 30-50 лет. По причине того, что патология системная, поражения суставов происходят симметрично (они поражаются справа и слева).
Вишня. Архив - РИА Новости, 1920, 28.09.2012
28 сентября 2012, 10:00Наука
Вишня помогает снизить риск приступов подагры, установили ученыеУпотребление ягод вишни помогает снизить риск приступов подагры у людей, страдающих этим заболеванием суставов, установили ученые из США, труд которых опубликован в журнале Arthritis & Rheumatism.
3. Подагра.
Такая патология обычно сопровождается приступами боли, сложностью в передвижении, а также воспалением суставов. Причина заболевания кроется в избытке мочевой кислоты, которая откладывается в суставах. Заболеванию подвержены люди в возрасте от 50 лет и старше. Чаще всего поражение начинается со стоп, а при отсутствии лечения переходит и на другие суставы. Подагра характеризуется обострением болей в суставах во время сна. В большинстве случаев поражаются сердце и почки.
4. Бурсит.
Нередко такое заболевание путают с артритом, но его главная отличительная особенность – место воспаления. При артрите воспаляется сустав, а при бурсите – суставная сумка. Появляются болезненные ощущения в области сустава, а также чувство скованности. Чаще всего такая патология затрагивает плечевой, коленный или тазобедренный суставы. Симптомы возникают, как правило, из-за воспаления синовиальных оболочек сустава, которое, к примеру, может быть вызвано травмой.

Типы

Боли в суставах бывают разные и зависят от таких характеристик, как происхождение, продолжительность, частота, характер и т.д.
Врачи изучают снимок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2017
14 декабря 2017, 12:01Наука
Боль в суставах никак не связана с дождливой погодой, выяснили врачи
По времени и продолжительности болезненные ощущения в суставах делятся на четыре типа:
1. Ночные.
Часто такие боли называют застойными. Они появляются или становятся сильнее во время сна. Это объясняется тем, что из-за неподвижности тела происходит застой суставной жидкости. Мышцы расслабляются и поврежденная часть сустава (головка) во время сна не поддерживается в привычном положении. Это становится причиной нарастания болезненных ощущений.
2. Механические.
Наиболее сильно ощутимы такие боли в вечернее время. Появляются они из-за тяжелой физической нагрузки или после активных занятий в спортзале. После сна обычно боль уменьшается или вовсе пропадает.
3. Стартовые.
Такой тип болей считается самым распространенным. Некоторые люди, сталкиваясь с таким недугом, могут его даже не заметить. Болезненные ощущения проявляются в момент, когда человек после пребывания в неподвижном состоянии начал двигаться. Но такие боли быстро проходят.
4. Отраженные.
Являются признаком и следствием патологий внутренних органов человека. С ними можно столкнуться после беременности и родов.
Врач держит пациентку за руку - РИА Новости, 1920, 25.06.2013
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Врач рассказал, почему болят суставы и как этого не допуститьДля сохранения здоровья опорно-двигательного аппарата главный ревматолог России Евгений Насонов советует россиянам регулярно заниматься спортом, бросить курить и избавиться от лишнего веса.
По характеру повреждений неприятные ощущения в суставах можно разделить на два вида: воспалительные и невоспалительные. К первому виду относятся боли, причиной появления которых служит перенесенное инфекционное заболевание или аллергическая реакция. Отличаются они отеками и припухлостями в области соединения суставов. При этом могут наблюдаться покраснение кожи или увеличение температуры тела в воспаленном участке. Если таких симптомов нет, то воспаление отсутствует.

Диагностика

Чтобы выявить причину болезненных ощущений в суставах, нужно провести полное обследование. Первым делом необходимо обратиться к терапевту, который после консультации определит, к какому профильному врачу направить пациента. Это может быть ревматолог, ортопед, хирург или другой специалист.
Основные методы диагностики при ломоте в суставах:
  1. 1
    Сбор и изучение анамнеза для определения причин появления боли и выявления связи с другими патологиями, травмами или образом жизни.
  2. 2
    Осмотр пациента для визуальной оценки состояния суставов и кожи.
  3. 3
    Определение характера и степени боли.
  4. 4
    Анализ крови для выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний.
  5. 5
    Рентген для определения состояния костей и хрящей.
  6. 6
    Денситометрия с целью оценки плотности тканей.
  7. 7
    Пункция суставной жидкости для выявления возможных отклонений от нормы.
Чтобы составить полную картину заболевания, специалист может назначить и провести дополнительные анализы и исследования.

Лечение боли в суставах

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБлокада
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Блокада
"Лечение на начальном этапе может быть консервативным, медикаментозным, а в более тяжелых, запущенных или связанных с травмой случаях может потребоваться оперативное вмешательство. В настоящее время применяются малоинвазивные методики, в том числе блокады, для лечения заболеваний, которые еще не требуют оперативного лечения, но вызывают дискомфорт и боль. Блокады применяют и в тех случаях, когда пациент по каким-то причинам не может получить оперативное лечение, а боль беспокоит сейчас", - поясняет невролог Петр Соков.

Что будет если ничего не делать

При неправильном лечении или его отсутствии болезненные ощущения могут распространиться на рядом расположенные хрящевые ткани и суставы. От этого будет страдать кожа, могут развиться язвенные очаги.
"Если долгое время игнорировать боль и не лечить патологию, то ситуация может дойти до крайне тяжелой формы, когда будет нужна замена сустава. Как правило, на начальных этапах этого можно избежать, поэтому болевой синдром игнорировать не нужно", - добавляет эксперт.

Профилактика

© Fotolia / puckillustrationsПловец в бассейне
Пловец в бассейне - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Fotolia / puckillustrations
Пловец в бассейне
"К методам профилактики болей относят физическую активность, которая не связана с подъемом тяжестей. Самый лучший вид физической активности, который полезен для суставов, — это плаванье", - рекомендует Петр Соков.
Помимо этого, специалисты отмечают ряд профилактических мер для укрепления суставных тканей:
  • не стоит переохлаждать суставные ткани;
  • необходимо избегать сильной нагрузки на сустав;
  • следить за весом, избыточная масса тела повышает нагрузку на суставы;
  • обильное питье: больше полутора литров воды в день;
  • минимизировать или, по возможности, отказаться от вредных привычек (алкоголь, курение и прочее);
  • если работа предполагает долгое пребывание в неподвижном состоянии, то необходимо раз в час разминать тело;
  • не игнорировать инфекционные и воспалительные заболевания и своевременно начинать лечение;
  • при болевых ощущения в суставах сразу обратиться к экспертам для проведения диагностики и назначения лечения.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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