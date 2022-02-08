https://ria.ru/20220208/sustavy-1771729976.html

Боль в суставах: почему возникает, кто в группе риска, как лечить

Боль в суставах: что делать, причины, лечение и какому врачу обращаться

Боль в суставах: почему возникает, кто в группе риска, как лечить

Боль в суставах может появиться при разных обстоятельствах. Причиной возникновения неприятных ощущений служат возрастные изменения в костных тканях, генетика,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:24

2022-02-08T17:24

2022-02-08T17:24

здоровье

здоровье - общество

артрит

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Боль в суставах может появиться при разных обстоятельствах. Причиной возникновения неприятных ощущений служат возрастные изменения в костных тканях, генетика, избыточный вес и другие факторы. Чем отличаются ночные боли от дневных, к какому врачу обращаться, при каких заболеваниях происходит поражение плечевого и локтевого суставов и что будет, если вовремя не начать лечение — в материале РИА Новости.Боль в суставахБоль в суставах – распространенный симптом, который развивается при патологиях опорно-двигательной системы. Такие болезненные ощущения не только причиняют дискомфорт, но и могут оказаться признаком многих серьезных заболеваний. Боль в суставах – сигнал того, что в местах соединения костей есть нарушения.ПричиныБолезненные ощущения возникают, если прогрессирует какая-либо патология, а также в ходе воспалительного или инфекционного процесса. Среди основных причин появления суставной боли:1. Возраст.С годами истончается хрящевая ткань. Она теряет свою упругость и поэтому процесс движения затрудняется, человека одолевает чувство скованности.Также в процессе старения уменьшается количество синовиальной (суставной) жидкости. Она выполняет функцию внутрисуставной смазки, которая повышает подвижность суставов. Недостаточное количество такой жидкости приводит к тому, что хрящи начинают тереться друг о друга и быстро изнашиваются. Если не начать лечение, то такой недуг может перерасти в остеоартроз и другие похожие патологии.Малоподвижная работа или, наоборот, образ жизни с чрезмерными физическими нагрузками могут ускорить такой процесс. Обычно сезон появления болезненных ощущений приходится на весну и осень.2. Высокий уровень физических нагрузок.Чрезмерные физические нагрузки – вторая основная причина появления болей в суставах. С таким образом жизни болезненные ощущения могут появиться еще в молодом возрасте. Наиболее часто можно встретить заболевания суставов у профессиональных спортсменов и людей, большую часть жизни которых занимает физический труд (строители, грузчики и т.д.). Из-за этого может нарушиться процесс кровообращения в синовиальной жидкости. В результате ткань перестает получать нужное количество питательных веществ, постепенно исчезает ее способность к регенерации.Помимо этого, специалисты выделяют ряд других причин возникновения болей в суставах:БолезниНекоторые заболевания также могут стать следствием появления неприятных ощущений в суставах:1. Остеоартрит.Артрит – наиболее частая причина появления болей в суставах. Он зачастую поражает крупные суставы (тазобедренные, коленные), которые подвергаются наибольшей нагрузке. Симптомы обычно появляются после 40 лет и медленно прогрессируют. В возрасте от 60 лет почти каждый второй сталкивается с таким заболеванием. Кроме того, наличие избыточного веса увеличивает риск появления патологии.2. Ревматоидный артрит.Аутоиммунное заболевание, которое характеризуется болью и тугоподвижностью суставов. Обычно такая патология затрагивает коленные и локтевые суставы, суставы стопы и кисти, а также отделов шейного позвоночника. Возникает их деформация, появляется отечность, болезненные ощущения носят постоянный характер. Чаще всего заболевание встречается в возрасте 30-50 лет. По причине того, что патология системная, поражения суставов происходят симметрично (они поражаются справа и слева).3. Подагра.Такая патология обычно сопровождается приступами боли, сложностью в передвижении, а также воспалением суставов. Причина заболевания кроется в избытке мочевой кислоты, которая откладывается в суставах. Заболеванию подвержены люди в возрасте от 50 лет и старше. Чаще всего поражение начинается со стоп, а при отсутствии лечения переходит и на другие суставы. Подагра характеризуется обострением болей в суставах во время сна. В большинстве случаев поражаются сердце и почки.4. Бурсит.Нередко такое заболевание путают с артритом, но его главная отличительная особенность – место воспаления. При артрите воспаляется сустав, а при бурсите – суставная сумка. Появляются болезненные ощущения в области сустава, а также чувство скованности. Чаще всего такая патология затрагивает плечевой, коленный или тазобедренный суставы. Симптомы возникают, как правило, из-за воспаления синовиальных оболочек сустава, которое, к примеру, может быть вызвано травмой.ТипыБоли в суставах бывают разные и зависят от таких характеристик, как происхождение, продолжительность, частота, характер и т.д.По времени и продолжительности болезненные ощущения в суставах делятся на четыре типа:1. Ночные.Часто такие боли называют застойными. Они появляются или становятся сильнее во время сна. Это объясняется тем, что из-за неподвижности тела происходит застой суставной жидкости. Мышцы расслабляются и поврежденная часть сустава (головка) во время сна не поддерживается в привычном положении. Это становится причиной нарастания болезненных ощущений.2. Механические.Наиболее сильно ощутимы такие боли в вечернее время. Появляются они из-за тяжелой физической нагрузки или после активных занятий в спортзале. После сна обычно боль уменьшается или вовсе пропадает.3. Стартовые.Такой тип болей считается самым распространенным. Некоторые люди, сталкиваясь с таким недугом, могут его даже не заметить. Болезненные ощущения проявляются в момент, когда человек после пребывания в неподвижном состоянии начал двигаться. Но такие боли быстро проходят.4. Отраженные.Являются признаком и следствием патологий внутренних органов человека. С ними можно столкнуться после беременности и родов.По характеру повреждений неприятные ощущения в суставах можно разделить на два вида: воспалительные и невоспалительные. К первому виду относятся боли, причиной появления которых служит перенесенное инфекционное заболевание или аллергическая реакция. Отличаются они отеками и припухлостями в области соединения суставов. При этом могут наблюдаться покраснение кожи или увеличение температуры тела в воспаленном участке. Если таких симптомов нет, то воспаление отсутствует.ДиагностикаЧтобы выявить причину болезненных ощущений в суставах, нужно провести полное обследование. Первым делом необходимо обратиться к терапевту, который после консультации определит, к какому профильному врачу направить пациента. Это может быть ревматолог, ортопед, хирург или другой специалист.Основные методы диагностики при ломоте в суставах:Чтобы составить полную картину заболевания, специалист может назначить и провести дополнительные анализы и исследования.Лечение боли в суставахЧто будет если ничего не делатьПри неправильном лечении или его отсутствии болезненные ощущения могут распространиться на рядом расположенные хрящевые ткани и суставы. От этого будет страдать кожа, могут развиться язвенные очаги.ПрофилактикаПомимо этого, специалисты отмечают ряд профилактических мер для укрепления суставных тканей:

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https://ria.ru/20120928/761153107.html

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https://ria.ru/20130625/945680828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, здоровье - общество, артрит