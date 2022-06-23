Скованность движений и боль: симптомы, профилактика и лечение артроза
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Артроз – заболевание, которое поражает хрящевую ткань суставов. В большей степени подвержены остеоартрозу суставы конечностей: плечевые, тазобедренные и коленные. Причины, симптомы, методы диагностики и лечения болезни – в материале РИА Новости.
Артроз
"Остеоартроз (артроз) –заболевание, характеризующееся структурным разрушением хряща, покрывающего кость. Подавляющее число пораженных суставов - это нагружаемые (которые несут нагрузку веса тела): коленные, тазобедренные, голеностопные, суставы позвоночника. Остальные чаще всего подвержены вторичному типу поражения", – поясняет Артур Фомичев, оперирующий врач травматолог-ортопед.
Причины
Выделяют три основные причины развития артроза:
- —травма (является распространенной причиной),
- —дисплазия (врожденные особенности, сопровождающиеся плохой биомеханикой сустава);
- —воспаление (может быть результатом аутоиммунных заболеваний или инфекционного процесса: острое гнойное воспаление сустава, вызванное стафилококком или другой специфической инфекцией).
"Также существуют и факторы риска развития остеоартроза, к которым относятся: наследственная или генетическая предрасположенность, образ жизни, избыточная масса тела, пожилой возраст, специфические профессии и формы активности", – отмечает Александр Погольша, травматолог-ортопед медицинской клиники НАКФФ.
Классификация
По причине возникновения остеоартроз классифицируют на две большие группы:
- —первичный;
- —вторичный.
При первичном артрозе разрушение хряща происходит в результате патологического процесса в самом суставе. При вторичном – в результате других заболеваний и метаболических нарушений.
По словам Артура Фомичева, выделяют несколько стадий артроза:
- —1-я характеризуется поражением мягких структур сустава, нарушением его питания и суставной жидкости, истончением хрящевого покрова.
- —На 2-й происходит "запуск механизма" разрушения твердых структур сустава, хрящ начинает трескаться, суставной просвет сужаться, появляются жалобы на скованность и ограничение движений.
- —3-я стадия проявляется уже очаговым разрушением хряща с образованием дефектов, его отслоением, вовлекаются внутрисуставные структуры – начинают повреждаться мениски и связки. Появляются жалобы на ноющую боль и хруст.
- —На 4-й стадии сустав деформируется, хрящевого покрова уже нет, кость отвечает на боль и разрушение воспалением и сустав блокируется вплоть до полного прекращения его движения (анкилоз).
Симптомы и признаки
Основные клинические симптомы остеоартроза – боль и деформация суставов, а также локальные воспалительные процессы в тканях сустава. Все это приводит к ограничению объема движений, двигательной функциональной недостаточности, заметному ухудшению качества жизни и нетрудоспособности.
Александр Погольша отмечает "механический" характер боли при артрозе, утреннюю скованность, которая продолжается обычно до 30 минут, снижение функциональных возможностей сустава. "В начале развития заболевания боль возникает периодически, обычно после значительной физической нагрузки, затем проходит в состоянии покоя. По мере прогрессирования артроза интенсивность болевых ощущений увеличивается, не проходит даже после отдыха и ещё сильнее проявляется ночью", –говорит врач.
Патогенез
"В основе артроза лежит первичное повреждение хряща с последующей воспалительной реакцией и дегенеративными дистрофическими изменениями, в результате чего в патологический процесс вовлекается не только пострадавший суставной хрящ, но и весь сустав целиком", – поясняет Александр Погольша. Заболеваемость остеоартрозом резко увеличивается с возрастом, достигая трети населения в пожилом и старческом возрастах.
Локализация
По словам специалистов, чаще всего остеоартроз поражает суставы верхних и нижних конечностей: кистевой, локтевой, первый плюснефаланговый сустав стопы, а также суставы шейного (шейный унковертебральный артроз) и поясничного (поясничный и крестцово-копчиковый спондилоартроз) отделов позвоночника, коленных и тазобедренных суставов.
"Стоит отметить, что среди наиболее тяжелых нарушений функции опорно-двигательного аппарата выделяют поражения тазобедренного, коленного и голеностопного суставов, а также плечевого сустава", – говорит Александр Погольша.
Особенности течения болезни
Артроз (естественное дегенеративное разрушение суставных хрящей) имеет свои особенности в зависимости от пола пациента. "У мужчин развитие артроза, как правило, наступает в более раннем возрасте. Это обусловлено тем, что мужчины в большинстве случаев работают по профессии, связанной с физическим трудом. Соответственно, суставы испытывают большую регулярную нагрузку, и процесс разрушения суставных хрящей наступает раньше", – отмечает Константин Средин, врач травматолог-ортопед высшей категории "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук.
Что касается женщин, артрозные изменения в суставах, по словам врача, чаще возникают в период менопаузы на фоне гормональных изменений. В это время в организме нарушается фосфорно-кальциевый обмен, что закономерно приводит к нарушению питания хрящей и связок и, как следствие, к постепенному прогрессирующему разрушению суставов.
Диагностика артрозов
При возникновении болей в области суставов следует обратиться к травматологу-ортопеду. На основании проведенного осмотра врач назначит необходимый перечень исследований или направит к специалисту, который будет лечить основную причину заболевания. "Стоит обратить внимание, что обязательной является не только инструментальная, но и лабораторная диагностика, т.к. причиной возникновения болей в суставах могут системные воспалительные заболевания (ревматоидный артрит и т.п.), которые можно диагностировать только на основании лабораторных исследований", – поясняет Константин Средин.
Инструментальное обследование патологии суставов всегда начинается с рентгенографии. При этом, по словам врача, могут быть назначены дополнительные рентгенографические исследования (функциональные рентгенограммы, цифровая рентгеновская "сшивка" конечностей для определения патологических деформаций и т.п.).
Учитывая то, что суставы являются сложно устроенными с точки зрения анатомии органами, врач может назначить такие дополнительные исследования, как:
- —компьютерная томография (КТ);
- —магнитно-резонансная томография (МРТ);
- —УЗИ сустава.
Пациент во время томографии
"На сегодняшнем этапе развития диагностических возможностей артроскопия (исследование суставной полости с помощью камеры, введенной через прокол) применяется в исключительных случаях", – говорит Константин Средин. При подозрении на вторичный характер заболевания назначаются соответствующие анализы и консультации других специалистов (ревматолог, дерматовенеролог и т.д.).
Лечение
Выбор методики лечения артроза суставов зависит от причины заболевания, его стадии и симптомов. Можно выделить три основных направления:
- —медикаментозные средства;
- —немедикаментозное лечение;
- —хирургические методики.
Константин Средин отмечает, что принципиальными требованиями к пациенту при лечении артрозов являются модификация образа жизни и снижение массы тела.
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Медикаментозное лечение
Назначение лекарств при артрозе преследует следующие основные цели:
- —снятие болевого синдрома и воспаления (применяются как нестероидные противовоспалительные средства: ибупрофен, кеторолак, диклофенак и их аналоги в виде таблеток, инъекций, мазей или свечей, которые хорошо снимают болевой синдром и воспаление; так и гормоны (кортикостероиды), которые показаны при сильных болях и выраженном воспалении);
- —устранение рефлекторного мышечного спазма в области сустава для снижения нагрузки на суставные поверхности;
- —поддержание состояния суставных хрящей (применяются т.н. хондропротекторы). Стоит отметить, что действие некоторых препаратов данной группы клинически не доказано.
Женщина выдавливает из тюбика мазь
Важно помнить: все виды обезболивающих средств используются только для облегчения состояния пациента. На состояние хряща они не влияют, а при длительном приеме ускоряют его разрушение и вызывают серьезные побочные эффекты.
Константин Средин акцентирует внимание на том, что подбором конкретных препаратов, их дозировки и режима приема занимается врач. Самолечение недопустимо, т.к. практически все медицинские препараты имеют побочные эффекты.
Немедикаментозное лечение
Немедикаментозное лечение включает следующие методики:
- —физиотерапия (цель таких методов лечения - улучшение кровоснабжения области пораженного сустава, снятие отека мягких тканей и обезболивающий эффект). Основные методы физиотерапии – магнитотерапия, инфракрасная лазеротерапия, фонофорез, ударно-волновая терапия):
- —лечебная физкультура, направленная на поддержание тонуса мышц, сохранения правильного двигательного стереотипа;
- —механотерапия: ЛФК с использованием тренажеров;
- —массаж;
- —рефлексотерапия.
Народные способы
Владимир Осипов – автор оздоровительных программ, основанных на китайской системе У-Син, Цигун, Тайцзи рассказал о стратегии восстановления и техниках, усиливающих функционал соответствующих органов и оказывающих непосредственное воздействие на суставы:
- 1Укрепление мышечного корсета. Нужно нарастить мышцы, окружающие сустав для обеспечения нормальной трофики.
- 2Периодическое и дозированное нагружение и разгрузка сустава, что усиливает его регенеративные функции и привлекает больше крови и энергии в пространство сустава.
- 3Релаксация (снятие нагрузки) – ключевая практика. Лучше всего с проблемами крупных и мелких суставов нижних и верхних конечностей справляются комплексы Тайцзи Цюань.
Хирургическое лечение
29 апреля, 05:00ЗОЖНазван напиток, который спасает суставы от разрушения
В некоторых случаях пациентам показано хирургическое вмешательство:
- —Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты, которая является матриксом основных компонентов сустава. На сегодняшний день имеется большое количество препаратов данной группы различных производителей.
- —Плазмотерапия – введение в полость сустава тромбоцитов и плазмы. Эта субстанция выделяется фракционированием крови пациента путем центрифугирования в специальных двухкомпонентных стерильных одноразовых шприцах. Доказано, что именно тромбоциты являются факторами регенерации тканей организма.
- —Коррегирующая остеотомия (хирургическое восстановление правильной оси конечности – удаление части кости с последующей фиксацией под другим углом для снятия патологической нагрузки с сустава).
- —Санационно-диагностическая артроскопия – малоинвазивное хирургическое вмешательство путем проколов полости сустава, которое заключается в устранении причин травматизации хрящей – резекции поврежденных менисков, удаления свободных хондроматозных тел. Также применяется т.н. мозаичная хондропластика – перемещение столбиков костной ткани с хрящом из одной области сустава в другую.
"В случае, когда поражение сустава сопровождается полным разрушением хрящей, и прогноз как консервативных, так и хирургических методов лечения является неэффективным, применяется эндопротезирование сустава (артропластика): замена поврежденного сустава на внутренний искусственный, что позволяет вернуть качество жизни пациенту и восстановить его активность", – поясняет Константин Средин.
Осложнения
Осложнениями артрозов суставов является стойкий выраженный болевой синдром, который сопровождается нарушением опороспособности конечности, нарушением акта ходьбы и, как следствие, неправильной нагрузкой на позвоночник (шейный отдел при нарушении функции верхней конечности и пояснично-крестцовый при артрозах суставов ног).
"При отсутствии лечения и своевременного обращения к врачу артроз может осложняться выраженным разрушением сустава вплоть до потери его функции, сустав деформируется настолько, что движения в нем прекращаются", – предупреждает Артур Фомичев. Также при прогрессировании заболевания внутрисуставные структуры начинают повреждаться, например, происходит дегенеративный разрыв мениска, когда из-за нарушений механики пораженного сустава мениск перетирается и в последующем разрывается.
"Артрозы суставов конечностей запускают каскад патологических изменений, которые, в конечном итоге, пагубно влияют на все элементы опорно-двигательной системы человека, приводят к нарушениям функции позвоночника и внутренних органов", – дополняет Константин Средин.
Прогноз
На современном этапе развития медицины, при своевременной диагностике и назначении правильного лечения, прогноз при артрозах суставов, как правило, благоприятный. При этом, по мнению Константина Средина, одним из главных факторов прогноза данных заболеваний является приверженность пациента к лечению и неукоснительное выполнение назначений лечащего врача. Специалист отмечает, что в запущенных случаях разрушения суставных хрящей, сопровождающихся стойким выраженным болевым синдромом с нарушением опорной функции конечности, единственным эффективным методом лечения является эндопротезирование пораженного сустава.
Профилактика
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Профилактика артроза заключается в первую очередь в образе жизни. Необходимо:
- —постоянно поддерживать физическую активность, исключая экстремальные виды спорта;
- —использовать удобную и качественную обувь, одеваться по погоде, чтобы исключить переохлаждения и падения зимой, перегрев летом и т.д.
- —своевременно обращаться за медицинской помощью при возникновении боли в области суставов;
- —питаться полноценно и разнообразно, потреблять достаточное количество воды;
- —не злоупотреблять кофе, алкоголем, курением;
- —контролировать массу тела и уделять внимание осанке.
Избыточная масса тела –это дополнительный фактор развития и прогрессирования остеоартроза. Поэтому при наличии лишнего веса в программу лечения обязательно включают диету и ЛФК по снижению массы тела.
"Тем, кто находится в группе риска из-за ранее полученной травмы или дисплазии сустава, людям с избыточным весом или низким уровнем физподготовки, рекомендуются гимнастика с дозированной нагрузкой на сустав: дозированная ходьба (30-40 минут), не длительные восхождения на небольшую высоту, езда на велосипеде, плавание. Особенно важно, чтобы ходьба стала основным средством профилактики остеоартроза, поскольку это основные и естественные движения тела", – говорит Александр Погольша.