https://ria.ru/20220623/artroz-1797614820.html

Скованность движений и боль: симптомы, профилактика и лечение артроза

Артроз: лечение, степени, симптомы, причины у женщин и мужчин

Скованность движений и боль: симптомы, профилактика и лечение артроза

Артроз – заболевание, которое поражает хрящевую ткань суставов. В большей степени подвержены остеоартрозу суставы конечностей: плечевые, тазобедренные и... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:14

2022-06-23T17:14

2022-06-23T17:14

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Артроз – заболевание, которое поражает хрящевую ткань суставов. В большей степени подвержены остеоартрозу суставы конечностей: плечевые, тазобедренные и коленные. Причины, симптомы, методы диагностики и лечения болезни – в материале РИА Новости.Артроз"Остеоартроз (артроз) –заболевание, характеризующееся структурным разрушением хряща, покрывающего кость. Подавляющее число пораженных суставов - это нагружаемые (которые несут нагрузку веса тела): коленные, тазобедренные, голеностопные, суставы позвоночника. Остальные чаще всего подвержены вторичному типу поражения", – поясняет Артур Фомичев, оперирующий врач травматолог-ортопед.ПричиныВыделяют три основные причины развития артроза:"Также существуют и факторы риска развития остеоартроза, к которым относятся: наследственная или генетическая предрасположенность, образ жизни, избыточная масса тела, пожилой возраст, специфические профессии и формы активности", – отмечает Александр Погольша, травматолог-ортопед медицинской клиники НАКФФ.КлассификацияПо причине возникновения остеоартроз классифицируют на две большие группы:При первичном артрозе разрушение хряща происходит в результате патологического процесса в самом суставе. При вторичном – в результате других заболеваний и метаболических нарушений.По словам Артура Фомичева, выделяют несколько стадий артроза:Симптомы и признакиОсновные клинические симптомы остеоартроза – боль и деформация суставов, а также локальные воспалительные процессы в тканях сустава. Все это приводит к ограничению объема движений, двигательной функциональной недостаточности, заметному ухудшению качества жизни и нетрудоспособности.Александр Погольша отмечает "механический" характер боли при артрозе, утреннюю скованность, которая продолжается обычно до 30 минут, снижение функциональных возможностей сустава. "В начале развития заболевания боль возникает периодически, обычно после значительной физической нагрузки, затем проходит в состоянии покоя. По мере прогрессирования артроза интенсивность болевых ощущений увеличивается, не проходит даже после отдыха и ещё сильнее проявляется ночью", –говорит врач.Патогенез"В основе артроза лежит первичное повреждение хряща с последующей воспалительной реакцией и дегенеративными дистрофическими изменениями, в результате чего в патологический процесс вовлекается не только пострадавший суставной хрящ, но и весь сустав целиком", – поясняет Александр Погольша. Заболеваемость остеоартрозом резко увеличивается с возрастом, достигая трети населения в пожилом и старческом возрастах.ЛокализацияПо словам специалистов, чаще всего остеоартроз поражает суставы верхних и нижних конечностей: кистевой, локтевой, первый плюснефаланговый сустав стопы, а также суставы шейного (шейный унковертебральный артроз) и поясничного (поясничный и крестцово-копчиковый спондилоартроз) отделов позвоночника, коленных и тазобедренных суставов.Особенности течения болезниАртроз (естественное дегенеративное разрушение суставных хрящей) имеет свои особенности в зависимости от пола пациента. "У мужчин развитие артроза, как правило, наступает в более раннем возрасте. Это обусловлено тем, что мужчины в большинстве случаев работают по профессии, связанной с физическим трудом. Соответственно, суставы испытывают большую регулярную нагрузку, и процесс разрушения суставных хрящей наступает раньше", – отмечает Константин Средин, врач травматолог-ортопед высшей категории "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук.Что касается женщин, артрозные изменения в суставах, по словам врача, чаще возникают в период менопаузы на фоне гормональных изменений. В это время в организме нарушается фосфорно-кальциевый обмен, что закономерно приводит к нарушению питания хрящей и связок и, как следствие, к постепенному прогрессирующему разрушению суставов.Диагностика артрозовПри возникновении болей в области суставов следует обратиться к травматологу-ортопеду. На основании проведенного осмотра врач назначит необходимый перечень исследований или направит к специалисту, который будет лечить основную причину заболевания. "Стоит обратить внимание, что обязательной является не только инструментальная, но и лабораторная диагностика, т.к. причиной возникновения болей в суставах могут системные воспалительные заболевания (ревматоидный артрит и т.п.), которые можно диагностировать только на основании лабораторных исследований", – поясняет Константин Средин.Инструментальное обследование патологии суставов всегда начинается с рентгенографии. При этом, по словам врача, могут быть назначены дополнительные рентгенографические исследования (функциональные рентгенограммы, цифровая рентгеновская "сшивка" конечностей для определения патологических деформаций и т.п.).Учитывая то, что суставы являются сложно устроенными с точки зрения анатомии органами, врач может назначить такие дополнительные исследования, как:ЛечениеВыбор методики лечения артроза суставов зависит от причины заболевания, его стадии и симптомов. Можно выделить три основных направления:Константин Средин отмечает, что принципиальными требованиями к пациенту при лечении артрозов являются модификация образа жизни и снижение массы тела.Медикаментозное лечениеНазначение лекарств при артрозе преследует следующие основные цели:Важно помнить: все виды обезболивающих средств используются только для облегчения состояния пациента. На состояние хряща они не влияют, а при длительном приеме ускоряют его разрушение и вызывают серьезные побочные эффекты.Константин Средин акцентирует внимание на том, что подбором конкретных препаратов, их дозировки и режима приема занимается врач. Самолечение недопустимо, т.к. практически все медицинские препараты имеют побочные эффекты.Немедикаментозное лечениеНемедикаментозное лечение включает следующие методики:Народные способыВладимир Осипов – автор оздоровительных программ, основанных на китайской системе У-Син, Цигун, Тайцзи рассказал о стратегии восстановления и техниках, усиливающих функционал соответствующих органов и оказывающих непосредственное воздействие на суставы:Хирургическое лечениеВ некоторых случаях пациентам показано хирургическое вмешательство:"В случае, когда поражение сустава сопровождается полным разрушением хрящей, и прогноз как консервативных, так и хирургических методов лечения является неэффективным, применяется эндопротезирование сустава (артропластика): замена поврежденного сустава на внутренний искусственный, что позволяет вернуть качество жизни пациенту и восстановить его активность", – поясняет Константин Средин.ОсложненияОсложнениями артрозов суставов является стойкий выраженный болевой синдром, который сопровождается нарушением опороспособности конечности, нарушением акта ходьбы и, как следствие, неправильной нагрузкой на позвоночник (шейный отдел при нарушении функции верхней конечности и пояснично-крестцовый при артрозах суставов ног)."При отсутствии лечения и своевременного обращения к врачу артроз может осложняться выраженным разрушением сустава вплоть до потери его функции, сустав деформируется настолько, что движения в нем прекращаются", – предупреждает Артур Фомичев. Также при прогрессировании заболевания внутрисуставные структуры начинают повреждаться, например, происходит дегенеративный разрыв мениска, когда из-за нарушений механики пораженного сустава мениск перетирается и в последующем разрывается.ПрогнозНа современном этапе развития медицины, при своевременной диагностике и назначении правильного лечения, прогноз при артрозах суставов, как правило, благоприятный. При этом, по мнению Константина Средина, одним из главных факторов прогноза данных заболеваний является приверженность пациента к лечению и неукоснительное выполнение назначений лечащего врача. Специалист отмечает, что в запущенных случаях разрушения суставных хрящей, сопровождающихся стойким выраженным болевым синдромом с нарушением опорной функции конечности, единственным эффективным методом лечения является эндопротезирование пораженного сустава.ПрофилактикаПрофилактика артроза заключается в первую очередь в образе жизни. Необходимо:Избыточная масса тела –это дополнительный фактор развития и прогрессирования остеоартроза. Поэтому при наличии лишнего веса в программу лечения обязательно включают диету и ЛФК по снижению массы тела."Тем, кто находится в группе риска из-за ранее полученной травмы или дисплазии сустава, людям с избыточным весом или низким уровнем физподготовки, рекомендуются гимнастика с дозированной нагрузкой на сустав: дозированная ходьба (30-40 минут), не длительные восхождения на небольшую высоту, езда на велосипеде, плавание. Особенно важно, чтобы ходьба стала основным средством профилактики остеоартроза, поскольку это основные и естественные движения тела", – говорит Александр Погольша.

https://radiosputnik.ria.ru/20220621/sustavy-1796779051.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220520/travmatolog-1784503124.html

https://ria.ru/20220301/poyasnitsa-1775761733.html

https://ria.ru/20220203/golenostop-1770963964.html

https://ria.ru/20220126/radikulopatiya-1769628336.html

https://rsport.ria.ru/20220429/napitok-1786004511.html

https://ria.ru/20220208/sustavy-1771729976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество, россия, общество