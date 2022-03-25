https://ria.ru/20220325/son-1780152482.html

Как спать, чтобы ничего не болело: удобные позы и советы экспертов

Как правильно спать, чтобы высыпаться: лучшие и удобные позы для сна

Как спать, чтобы ничего не болело: удобные позы и советы экспертов

Недосып и боли в спине часто являются последствиями неестественной позы человека во сне, неудобной подушки или нарушения режима сна. О том, как правильно спать, РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T20:07

2022-03-25T20:07

2022-03-25T20:07

здоровье - общество

сон

бессонница

отдых

боль

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Недосып и боли в спине часто являются последствиями неестественной позы человека во сне, неудобной подушки или нарушения режима сна. О том, как правильно спать, в какое время и каких позах лучше и удобнее ложиться — в материале РИА Новости.Как правильно спатьСон — физиологический процесс, который помогает снизить умственную и физическую нагрузку. В норме он включает в себя цикл из двух чередующихся фаз: медленной (поверхностной) и быстрой (глубокой). Первая наступает сразу после засыпания и длится около 90 минут — организм отдыхает — дыхание замедляется, а тело расслабляется. Быстрая фаза характеризуется учащенным сердцебиением, движениями глаз и сновидениями длительностью от 5 до 20 минут. И та и другая фаза важны для полноценного отдыха, поэтому правильный сон у взрослого человека должен быть непрерывным и включать до пяти таких циклов.Кроме этого, правильный сон — это когда ничего не мешает и есть свободное пространство для различных поз. После отдыха важно чувствовать бодрость, прилив сил и энергии.Комфортный и здоровый сон зависит от различных факторов:Но даже при наличии ортопедического матраса и возможности принимать правильную позу вряд ли удастся выспаться всего за несколько часов, так как средняя продолжительность сна должна составлять около восьми. Роспотребнадзор перечислил рекомендуемые часы отдыха для разных возрастных групп:Также немаловажен и режим. Отбой и подъем в одно и то же время способствует прохождению всех циклов сна и полному восстановлению сил. Если каждый раз ложиться в разное время, то биологические часы организма, а с ними и другие процессы, постоянно смещаются. Например, если укладываться спать слишком поздно, то может появиться чувство голода. А как известно, прием пищи в ночное время создает повышенную нагрузку на ЖКТ — еда хуже усваивается, что приводит к дефициту полезных веществ.Выбор матрасаМежду качеством матраса и сном есть прямая связь — оптимальная степень жесткости, конструкция, наполнитель помогают предупредить заболевания позвоночника, бессонницу и недосып. Важно, чтобы модель обеспечивала анатомическую поддержку спины и не вызывала дискомфорта. Жесткость матраса выбирается индивидуально в зависимости от возраста и веса. К примеру, для новорожденных нужна конструкция без пружин и с максимальной жесткостью, для детей и взрослых до 25 лет подходит средняя жесткость (так как позвоночник все еще формируется), а для людей в возрасте от 25 до 50 лет может подойти любая жесткость в зависимости от веса (чем больше вес, тем выше ее степень). Тем, кто старше 50 лет, следует выбирать только мягкие и среднежесткие матрасы во избежание проблем с опорно-двигательным аппаратом.Различают следующие виды наполнителей матраса:Натуральные наполнители реже вызывают аллергию и более экологичны, в то время как искусственные более доступны в цене и не хуже поддерживают комфортное положение во время сна.По мнению Антона Королёва, руководителя сети студий массажа, одним из важнейших параметров при выборе матраса, влияющих на качество сна, является жесткость:Выбор подушкиПравильная подушка улучшает циркуляцию крови во время сна и расслабляет, в то время как неподходящая может помешать комфортному отдыху и спровоцировать заболевания шейного отдела позвоночника.Чтобы выбрать подходящую подушку, стоит учесть следующие параметры:Рекомендацией по выбору подушки поделился Юрий Коржов, эксперт и руководитель швейцарской фирмы Cristina Mille в России:По словам эксперта, если человек любит спать на спине, то ему нужна средняя подушка. Что касается жесткости, ее нужно выбирать в зависимости от индивидуальных предпочтений."Есть рекомендация: если вам нужно “провалиться” в сон, сделайте это с помощью мягкой подушки. Она позволит быстрее расслабиться и уснуть. Любителям полежать с гаджетами в обнимку стоит приобрести более жёсткий вариант", — добавил Юрий Коржов.Выбор положения телаПравильное положение тела — залог здорового сна. Чтобы понять, какая поза подходит, необходимо следить за собственным состоянием — есть ли ощущение бодрости после пробуждения, отсутствует ли дискомфорт в теле и т.д.Позы для снаЧтобы утром чувствовать себя отдохнувшим, важно пройти все фазы сна, а этому способствуют лишь правильные и комфортные позы, в которых человек может расслабиться и погрузиться в сон.На бокуОдно из самых распространенных положений во время сна — это поза на боку, причем для многих не имеет значения, на каком именно. Такой вариант подходит практически для всех людей и даже для беременных, которым важно снизить нагрузку на поясничный отдел. Принято считать, что сон на боку не провоцирует храп и является самым полезным, однако такое положение эффективно "работает"только в случае правильно подобранной подушки — важно, чтобы голова была примерно на одном уровне со спиной, т.е. чем меньше изгибов позвоночника, тем лучше.На левомВыбирая, на какой стороне спать, специалисты чаще рекомендуют именно левую. Это связано с тем, что такая поза способствует более здоровому сну с точки зрения медицины. Существует миф, что положение на левом боку создает сильную нагрузку на сердце, но в реальности все в точности до наоборот — поза способствует эффективной работе всех органов.На правомПравый бок — вторая по "правильности" поза для сна. Но считается, что это положение не очень полезно для пищеварительной системы и способствует неправильному кровообращению, вдобавок создается давление на внутренние органы, особенно на печень. Однако сон на правой стороне препятствует храпу и апноэ, снимает нагрузку с позвоночника и предотвращает западение языка, так же как и на левом боку.На спинеСон на спине — один из самых привычных для человека. Естественное положение спины в этой позе помогает всему телу расслабиться и восстановить силы. Но стоит учесть, что неправильный матрас и подушка могут создать обратный эффект. Например, слишком высокая подушка провоцирует гипоксию (кислородное голодание), а крайне мягкий матрас увеличивает нагрузку на поясничный отдел. Поэтому при положении лежа на спине важно использовать изделия для правильной поддержки позвоночника.На животеК необычным позам для сна относят положение на животе. Такой вариант отдыха врачи считают вредным из-за рисков перекрытия дыхания и давления на внутренние органы. Если все же подобная привычка сохранилась, то рекомендуется избегать слишком мягких подушек и жестких матрасов. К тому же трение лица о подушку провоцирует раннее появление морщин.Поза "эмбриона"По-другому такую позу называют "зародыш" или "калачик" из-за сходного положения. Тело взрослого человека согнуто так же как и ребенок в утробе матери — скрутившись, лежа на боку, руки собраны к груди, а ноги прижаты к животу. Дети в этом положении чувствуют себя безопаснее, а взрослые быстро засыпают, избавляются от стресса, накопленного за целый день. Но как бы хороша такая поза ни была, для позвоночника она скорее вредна, чем полезна из-за неестественного скручивания, поэтому спать в ней продолжительное время не рекомендуется.Поза "морской звезды"Широко раскинуть руки и ноги лежа на спине в стиле "морской звезды" любят многие, но это не всегда удается из-за ограниченного места на кровати. Примечательно, что такая поза пользуется популярностью у детей практически с рождения, так как она помогает полностью расслабится.Преимущества и недостатки поз для снаЧтобы определить для себя наиболее полезную и комфортную позу для отдыха, можно сравнить плюсы и минусы каждой:Правильные позы для здорового снаК самым правильным позам для сна относятся две: на левом боку и на спине. Это связано с тем, что они меньше всего создают нагрузку на внутренние органы и позвоночник:Позы сна для парКомфортный совместный сон — это сон, после которого оба высыпаются и при этом не мешают друг другу во время отдыха. Кроме того, партнерам совсем не обязательно соприкасаться друг с другом, если позволяет размер кровати. К классическим положениям для совместного сна относят объятия "лицом к лицу", объятия "на спине", поза "на разных берегах", когда оба лежат на своих половинах кровати и поза "спина к спине".Позы сна для детейС самого рождения детям рекомендуется спать на спине с повернутой вбок головой, так снижается риск синдрома детской внезапной смерти (СВДС). Сон на боку и животе возможен только с трех месяцев, когда грудничок способен поднимать голову.Помимо классического положения на спине дети интуитивно выбирают позу "морская звезда" из-за того, что она помогает расслабиться и погрузиться в глубокий сон.Позы сна для беременныхВо время беременности женщине необходимо заботиться не только о себе, но и о ребенке, который должен появиться на свет. Для того чтобы он получал достаточно кислорода в утробе и чувствовал себя комфортно, важно принимать правильную позу во время сна.На ранних сроках (до трех месяцев) допускается спать в любых позах и даже на животе. Но с ростом плода важно придерживаться определенных, так как на животе спать уже нельзя, а на спине при большом сроке повышается нагрузка на внутренние органы матери. Самая оптимальная поза для будущей мамы и ребенка — лежа на левом боку. Такое положение облегчает работу сердца и других органов.Как перейти на новую позу для снаДаже если есть привычка спать только в одной позе, которая вызывает проблемы со спиной или не позволяет полностью высыпаться, это можно исправить. Для начала стоит подобрать качественный матрас и подушку, которые помогут поддерживать правильное положение тела и головы. Также важно создать спокойную атмосферу — приглушить свет или зашторить занавески, убрать гаджеты и посторонние звуки. Только после этого можно пробовать понемногу отдыхать в новой позе, каждый раз увеличивая время сна.Неспокойный сонСон, который постоянно прерывается, принято называть неспокойным. Причинами его появления могут быть:Неспокойный сон не дает полноценно отдохнуть, организм испытывает дополнительный стресс — возможно появление головных болей, снижение концентрации внимания, повышение нервозности и др. Поэтому крайне важно засыпать в правильной позе и в комфортных условиях.Наиболее подходящие позы при разных болезняхОсобенно актуально спать в правильной позе при болезнях спины и шеи. Нагрузка на позвоночник должна быть равномерной. Приоритетными в данном случае являются положения на спине и на боку.Если беспокоит насморк или проблемы с дыханием, то лучше всего избегать позы на спине и чаще спать на боку, особенно на левом.При проблемах с плечевым суставом сон на болезненном боку не подойдет. Нужно выбирать другой бок или положение на спине.Если беспокоит тазобедренный сустав, то лучше всего подойдет сон на спине, при котором нагрузка на позвоночник наиболее оптимальна.В случае с болями в области ЖКТ рекомендуется спать на спине или на левом боку, что позволяет снизить напряжение в нижней части туловища и облегчить симптомы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/son-1778866203.html

https://ria.ru/20210422/serdtse-1729413900.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/1774950195.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, сон, бессонница, отдых, боль