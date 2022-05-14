https://ria.ru/20220514/ves-1788536975.html

Таблица роста и веса: как рассчитать ИМТ по формуле

Таблица роста и веса: нормы для мужчин и женщин с учетом возраста

Таблица роста и веса: как рассчитать ИМТ по формуле

Если у девушек, женщин или мужчин возникает желание похудеть, прежде всего необходимо объективно оценить, есть ли у человека лишние килограммы или вес находится РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T17:59

2022-05-14T17:59

2022-05-14T18:23

общество

россия

ожирение

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Если у девушек, женщин или мужчин возникает желание похудеть, прежде всего необходимо объективно оценить, есть ли у человека лишние килограммы или вес находится в пределах нормы. В этом поможет таблица соотношения роста и веса. О том, как правильно определить идеальную массу тела с учетом возраста, - в материале РИА новости.Таблица роста и весаСуществует специальная таблица, с помощью которой можно отследить соотношение массы тела и роста человека. По ней можно вычислить идеальные параметры веса при указанном росте. При этом показатели направлены, в первую очередь, на здоровье, а не на идеальность фигуры. Если в приоритете требования к внешним данным, то стоит ориентироваться на вес, указанный в нижнем пороге диапазона.Индекс массы телаДля оценки избытка или недостатка веса в медицине применяется термин - индекс массы тела (ИМТ), который ввел в обиход бельгийский математик, астроном, метеоролог, социолог Адольф Кетле. Это величина показывает процент жира в теле человека, который рассчитывается из соотношения веса и роста. С помощью расчета ИМТ можно провести первичную диагностику нарушений в массе тела. Величина покажет избыток или недостаток веса, что может служить поводом для корректировки питания или обращения к врачу. Расчет индекса массы телаРассчитать ИМТ можно по формуле Кетле, которая была разработана еще в середине XIX века.ИМТ = m (кг) / (h (м))2Для вычислений необходимо взять вес в килограммах и разделить на собственный рост в метрах, возведенный в квадрат.Например, человек весит 68 кг при росте 1,83 м.m = 68 кгh = 1, 83 мИМТ = 68/ (1,83*1,83) = 20, 3Полученный результат необходимо сравнить с табличными показателями:Таблица индекса массы тела по возрастуНа нормальные показатели веса также влияют пол и возраст человека. Поэтому для получения более корректных данных нужно сравнивать ИМТ с показателями по возрастным группам.Все, что ниже показателей, считается дефицитом массы тела. Если ИМТ превышает результат в таблице на пять и более единиц, то имеются проблемы с лишним весом. У детей нормы ИМТ могут меняться в пределах одного возраста из-за гормональной перестройки и более быстрых метаболических процессов. Таблица Егорова-ЛевитскогоТаблица показывает максимально допустимую массу тела при указанном росте. Также при расчете показателей учитывается возраст и пол человека.

https://ria.ru/20220414/stress-1783432956.html

https://rsport.ria.ru/20210312/ves-1600831937.html

https://ria.ru/20210513/insult-1732150405.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ожирение