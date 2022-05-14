Калькулятор ИМТ — рассчитать индекс массы тела онлайн, таблица роста и веса
17:59 14.05.2022 (обновлено: 21:23 24.03.2026)
Калькулятор ИМТ онлайн: рассчитать индекс массы тела
Калькулятор ИМТ — рассчитать индекс массы тела онлайн, таблица роста и веса
Калькулятор ИМТ онлайн: рассчитать индекс массы тела
Онлайн-калькулятор ИМТ: рассчитать индекс массы тела по росту и весу для женщин, мужчин и детей, таблица роста и веса, расшифровка результатов и рекомендации, подробнее в РИА Новости.
ожирение
Главная / Здоровье

Калькулятор ИМТ онлайн: рассчитать индекс массы тела

Заботин Михаил
Приглашенный эксперт
Михаил Заботин
Врач-эндокринолог
Екатерина Еремина
Приглашенный эксперт
Екатерина Еремина
Врач-диетолог
Татьяна Руднева, нутрициолог
Приглашенный эксперт
Татьяна Руднева
Консультант по здоровому образу жизни
Евгений Аверин
Приглашенный эксперт
Евгений Аверин
Доктор медицинских наук
Оглавление
Всем, кто внимательно следит за фигурой и здоровьем в целом, важно иметь под рукой простой и объективный инструмент для оценки своего веса. Многим россиянам определить, находится ли вес в пределах нормы или появились лишние килограммы, помогает таблица соотношения роста и веса. О том, как правильно рассчитать индекс массы тела по росту и весу для женщин, мужчин и детей, а также онлайн-калькулятор ИМТ и советы по расшифровке результатов — в материале РИА новости.

Что такое индекс массы тела

Оценить текущие параметры веса человека, определить его возможный дефицит или избыток, позволяет активно используемый в медицине термин — индекс массы тела (ИМТ). “Создателем” данного индекса является бельгийский математик, астроном, метеоролог и социолог Адольф Кетле. Именно он в 30-е годы XIX века предложил использовать соотношение веса и роста для оценки физического развития и состояния человека.
“Простыми словами, данный показатель помогает понять, является ли вес конкретного человека недостаточным, нормальным или избыточным, — говорит Татьяна Руднева, консультант по здоровому образу жизни ПРАВОКАРД. — Сегодня ИМТ (индекс массы тела) признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как основной метод первичной диагностики”.

Рассчитать ИМТ онлайн

Рассчитать ИМТ онлайн для конкретного человека, зная его рост и текущий вес, поможет наш калькулятор индекса массы тела.
Популярность ИМТ с годами не становится меньше, а все потому, что данный метод до сих пор остается весьма актуальным.
«
“Индекс массы тела помогает обратить внимание на возможные проблемы с весом, оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других состояний, а также отследить общую статистику ожирения в разных странах, — говорит Евгений Аверин, медицинский директор международной сети здоровья. — При этом важно понимать: ИМТ — это не диагноз, а лишь ориентир. Он не учитывает, из чего состоит вес — из мышц, жира или костей”.
Формула расчета ИМТ

До сих пор для расчета индекса массы тела используется формула, которую больше столетия назад создал ее автор - уже упомянутый выше Адольф Кетле.
Данную формулу можно записать следующим образом:
ИМТ = m (кг) / (h (м))2
То есть массу тела, указанную в килограммах, необходимо разделить на вес в метрах, который предварительно был возведен в квадрат. Получившийся результат необходимо сравнить с показателями соответствующей таблицы и уже после этого делать выводы.

Пример расчета

Конкретный пример расчета ИМТ по имеющейся формуле приводит врач-диетолог Екатерина Еремина.
Речь идет о женщине со следующими параметрами: рост — 165 см, масса тела — 60 кг. Соответственно, в данном случае ее ИМТ будет равен: 60 / (1,65 * 1,65) = 60 / 2,7225 = 22,03.
“Можно посчитать еще проще: ИМТ = 60 / 1,65 / 1,65 = 36,36 / 1,65 = 22,03”, — добавляет эксперт.
Таблица ИМТ по классификации ВОЗ

Полученный в результате вычислений результат необходимо сравнить с таблицей, чтобы определить, к какой именно группе относится человек. При этом важно учитывать и возраст человека (ниже приведена таблица для взрослых мужчин и женщин старше 20 лет).
“По классификации ВОЗ соответствие роста и веса позволяет интерпретировать индекс следующим образом”, — говорит Михаил Заботин, врач-эндокринолог-диетолог, нутрициолог.
Таблица ИМТ по классификации ВОЗ

ИМТ

Результат

< 16

Выраженный дефицит массы тела (то есть истощение)

16 – 18,5

Недостаточная масса тела (дефицит)

18,5 – 24,9

Норма

25 - 29,9

Избыточная масса тела (предожирение)

30 - 34,9

Ожирение 1 степени

35 - 39,9

Ожирение 2 степени

Больше 40

Ожирение 3 степени

“Чем выше ИМТ, тем больше нагрузка на сердце, сосуды, суставы и тем выше риск хронических заболеваний”, — предупреждает Евгений Аверин.
Ограничения методики

Важно понимать, что определение индекса массы тела — удобный и простой, но при этом — лишь вспомогательный инструмент для первичной оценки состояния человека. Для подтверждения и постановки четкого диагноза необходимо обратиться к специалистам.
«
“Главный его недостаток в том, что формула не различает жир и мышцы. Килограмм жира и килограмм мышц весят одинаково, но занимают разный объем и несут разную метаболическую нагрузку”, — говорит Татьяна Руднева.
В последние годы в практику многих специалистов входит так называемый индекс округлости тела (Body roundness index (BRI).
«
"Для его расчета учитывается не только вес и рост, но и окружность талии, — добавляет Михаил Заботин. — В практике многих специалистов происходит постепенное замещение индекса BMI (ИМТ) на индекс BRI (ИОТ)”.
Для кого не подходит ИМТ

Далеко не всем категориям россиян подходит стандартная формула расчета ИМТ (и, соответственно, и сам метод).
“Расчет индекса массы тела не подходит детям — для них разработаны специальные центильные таблицы. Их используют педиатры для оценки развития ребенка, они, помимо роста и массы тела, также учитывают пол и возраст”, — говорит Екатерина Еремина.
Список исключений для ИМТ этим не ограничивается. В него также входят:
  • профессиональные спортсмены (многие из них могут похвастаться развитой мускулатурой, а значит, и показатели веса при этом будут значительными);
  • беременные женщины (их вес увеличивается за счет плода, а также плаценты и т.д.);
  • пожилые люди (65+).
Но как следует поступить и какие шаги предпринять тем гражданам, чей индекс массы тела оказался выше указанной в таблице нормы?
"Если показатель оказался выше или ниже нормы — это повод обратить внимание на образ жизни. Врачи рекомендуют смотреть на ситуацию в комплексе: учитывать окружность талии, уровень физической активности, питание и общее самочувствие, — отмечает Евгений Аверин. — ИМТ — это отправная точка, а не финальный вердикт. Для точной оценки здоровья всегда лучше обращаться к специалисту".
 
