https://ria.ru/20220723/khrap-1804473009.html

Как избавиться от храпа: причины, влияние на сон, лечение и профилактика

Как избавиться от храпа во сне: лечение, причины у мужчин и женщин

Как избавиться от храпа: причины, влияние на сон, лечение и профилактика

Храп – это распространенное явление, которое ухудшает качество жизни как самого храпящего, так и живущих с ним людей. Ребенок ему подвержен точно так же, как и... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T11:55

2022-07-23T11:55

2022-07-23T14:55

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Храп – это распространенное явление, которое ухудшает качество жизни как самого храпящего, так и живущих с ним людей. Ребенок ему подвержен точно так же, как и взрослые мужчины и женщины. Причины появления храпа, как от него избавиться, какое лечение могут назначить врачи и как наладить свой сон, – в материале РИА Новости.ХрапХрапом называют низкочастотный специфический звук, который сопровождает дыхание во время сна. Ему подвержены как взрослые, так и дети. Легкий и непродолжительный храп не требует лечения, но громкий и постоянный может являться признаком опасного синдрома обструктивного апноэ сна, или СОАС, – многократной и кратковременной остановки дыхания."Этот синдром проявляется спадениями стенок глотки или гортани, в результате человек перестает дышать. Если за ночь это бывает однократно и длится пару секунд, организму это ничем не угрожает. Но так бывает не всегда. В ряде случаев апноэ за ночь возникает до 40–50 раз с длительностью задержки дыхания 1,5–2 минуты. Безусловно, это крайне негативно сказывается на всем организме, а в первую очередь на работе сердца, сосудов и головного мозга. Человек с апноэ, даже если спит 8 часов, утром просыпается разбитым и усталым. Люди, страдающие СОАС, попадают в ДТП в 5–6 чаще, а продолжительность жизни снижается на 10–15 лет", – отметил Константин Добрецов, доктор медицинских наук, ЛОР-хирург.Храп не проявляется во время бодрствования, так как мышцы глотки, языка и мягкого неба находятся в тонусе, что сохраняет просвет дыхательных путей свободным. Но во время сна этот тонус снижается и просвет глотки слегка сужается. При наличии других факторов, приводящих к еще большему расслаблению мышц, струя воздуха при вдохе вызывает вибрацию стенок глотки из-за чего появляется храп.ВидыХрап можно поделить на две большие группы в зависимости от тяжести проявления. К первой относится изолированный, или неосложненный храп, который делится на:Эпизодический. Возникает периодически вследствие усталости, употребления алкоголя, простудных заболеваний и других факторов. Как правило, длится недолго и проходит самостоятельно.Постоянный. Развивается вследствие самых разных причин, проявляется каждую ночь или не менее трех раз в неделю.Ко второй группе относится осложненный храп, при котором наблюдаются эпизоды остановки дыхания.ПричиныХрап может развиться по самым разным причинам, при этом некоторые из них связаны с полом и возрастом.У мужчин. Одной из самых распространенных причин мужского храпа является избыточная масса тела, при этом на вероятность его развития влияет даже легкая степень ожирения. Лишний жир давит на дыхательные пути, сужая просвет, из-за чего нормальная циркуляция воздуха нарушается и возникает характерный звук при дыхании во сне.Второй по частоте причиной является чрезмерное употребление алкоголя. Под воздействием таких напитков небо и ткани ротоглотки ослабевают и обмякают, что приводит к сужению гортани. Если мужчина храпит и без употребления алкоголя, то спиртное лишь усугубляет состояние. Под его воздействием мозг человека плохо контролирует дыхательные функции во время сна, что приводит к длительным остановкам дыхания.Третья причина - курение. В этом случае храп развивается со временем. Чем больше и дольше мужчина курит, тем сильнее отекают дыхательные пути, а ночью, когда к отеку добавляется расслабление мышц, появляется храп.У женщин. Причинами развития храпа у женщин могут быть те же вредные привычки, что и мужчин, но самой распространенной является изменение гормонального фона. Обычно характерные ночные звуки появляются у женщин после 50 лет. Именно в этом возрасте в организме происходят сильные гормональные изменения, начинается менопауза. Количество вырабатываемого эстрогена – женского гормона – уменьшается. Именно он отвечает не только за репродуктивную функцию, но и за тонус мышц. При уменьшении уровня эстрогена и снижении тонуса мышц происходит их расслабление, что провоцирует появление храпа. У молодых женщин проблемы с гормонами могут возникнуть вследствие бесконтрольного приема гормональных противозачаточных препаратов, что также вызывает похожие процессы в организме и появление ночных громких звуков при дыхании.По похожей причине храп возникает у беременных женщин. Помимо изменений гормонального фона, также провоцирующими факторами являются набор веса, усталость и стресс.Избыточный вес у женщины тоже становится причиной появления храпа. Но зачастую он является не следствием переедания, а снижением функции щитовидной железы. Из-за этого уменьшается выработка тироксина – гормона, отвечающего за обмен веществ. Как результат, даже при правильном питании может появиться лишний вес.Помимо гормонов, на появление храпа у женщин может влиять прием успокоительных, снотворных препаратов. Они также влияют на расслабление мускулатуры. Если у человека уже диагностирован СОАС, то прием подобных лекарств может усиливать гипоксию (пониженное содержание кислорода в организме) в моменты остановки дыхания во сне.У детей. Дети, так же как и взрослые, подвержены храпу. К основным причинам появления такого состояния относят:Храп у ребенка может сопровождаться другими проблемами. Например, плохим сном и, как следствие, усталостью, слабостью, вялостью и капризностью. У ребенка снижается концентрация, ухудшаются внимание и память. Эпизодический детский храп, появляющийся преимущественно во время или после простудных заболеваний, не требует срочного вмешательства. Но если у ребенка останавливается дыхание, он просыпается от затрудненного дыхания и принимает странные позы во сне – необходимо обратиться к ЛОР-врачу для постановки диагноза и дальнейшего лечения.Чем может навредить храпРинат Гимранов, профессор, доктор медицинских наук, врач-невролог и нейрофизиолог, отмечает, что сильный храп может спровоцировать нарушения кровообращения, привести к отеку тканей глотки, а также к поражению нервов, которые управляют движениями мышц. К тому же ухудшается температурная и вибрационная чувствительность ротоглотки. Такое негативное воздействие храпа может привести к развитию обструктивного поражения верхних дыхательных путей, апноэ и его усугублению со временем.Вибрационные повреждения глотки ускоряют развитие атеросклероза сонных артерий, что повышает риск инсульта. Также постоянный и громкий звук ночью может привести к повреждению слухового анализатора и, как следствие, к снижению слуха у страдающего храпом и у того, кто с ним спит в одной комнате.Помимо физиологических осложнений, храп приводит и к нарушениям в личных отношениях. Супруги могут страдать бессонницей, от чего развивается хроническая усталость, повышенная утомляемость и раздражительность. Качество жизни при этом снижается, повышается риск тревожных расстройств, что может привести к разладу в семье.Детский храп также в некоторых случаях приводит к неприятным последствиям: у ребенка могут развиться лунатизм (снохождение), энурез (недержание мочи). Из-за нарушения и дефицита сна начинается отставание в развитии – как психическом, так и физическом.ДиагностикаТак как храп может быть признаком опасного синдрома апноэ сна, очень важно понять причины его появления. Самый простой способ самостоятельной диагностики – использование специальных приложений для смартфона, которые мониторят сон человека и записывают все звуки. Людям, проживающим с супругом или семьей, еще проще – достаточно попросить домочадцев сообщить о храпе.Диагностика в медицинском учреждении начинается с опроса самого пациента и тех, кто с ним проживает. На данном этапе важно выяснить постоянный ли храп, насколько он громкий и происходят ли остановки дыхания в это время. Далее врач собирает базовые физические параметры – рост и вес. Это необходимо, чтобы определить, страдает ли человек избыточной массой тела и, если да, какую степень ожирения он имеет. Обнаружить обструкцию дыхательных путей, которая может быть причиной храпа, можно с помощью осмотра ротовой полости и оценки ее состояния по шкале Маллампати. Она характеризует степень сужения ротоглотки:Так как еще одной причиной возникновения храпа являются искривление носовой перегородки и заложенность носа, врач-оториноларинголог проводит диагностику ЛОР-органов с помощью компьютерной томографии и рентгенографии.Для диагностики храпа, спровоцированного увеличением щитовидной железы, обращаются к эндокринологу. Он проводит ультразвуковое исследование, назначает анализы на определение уровня гормонов.В случае, если после диагностики было выявлено несколько факторов риска развития синдрома апноэ сна, врач может назначить более глубокое обследование. Для этого, как правило, используется кардиореспираторный мониторинг – это портативный диагностический прибор, который позволяет зарегистрировать наличие храпа, а также отследить уровень кислорода в крови, движение грудной клетки, пульс и другие параметры.Выделяют три степени СОАС: легкую, среднюю и тяжелую. Константин Добрецов отмечает, что для определения степени тяжести синдрома необходимо обратиться к сомнологу. Это узкая специализация невролога, терапевта, а иногда и оториноларинголога, которая непосредственно занимается патологией сна и апноэ. В результате врач-сомнолог проведет дополнительное обследование – полисомнографию. Эта процедура проводится ночью, как правило, в стационарных условиях, редко – в домашних. С помощью датчиков специальный аппарат считывает количество и длительность апноэ, а также другие важные показатели. В дальнейшем он интерпретирует данные и определяет очень важный параметр – индекс апноэ/гипопноэ (чрезмерное поверхностное дыхание). Если этот показатель у взрослого меньше 5 – это норма, 5–15 – легкая форма СОАС, 15–30 – средняя степень, а свыше 30 – тяжелая форма заболевания. У детей градация другая: до 5 – легкая, 5–15 – средняя форма, свыше 15 – тяжелая. Средняя или тяжелая формы могут быть абсолютным показанием для удаления аденоидов.В ряде случаев после консультации сомнолога необходимы дополнительные обследования у кардиолога, эндокринолога, невролога и других специалистов.Как избавиться от храпаВ зависимости от причины возникновения храпа, можно выбрать наиболее подходящий способ его лечения или их комбинацию.Позиционное лечениеЕкатерина Племянникова, врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук, отмечает, что существует понятие "позиционнозависимого апноэ", когда храп и задержки дыхания происходят преимущественно в положении на спине. Это связано с тем, что в этом положении создаются анатомические предпосылки к сужению дыхательных путей (происходит сужение глоточного кольца, усиливается отечность слизистых и прочее). Лечение позиционно-зависимого апноэ сводится к выработке привычки спать на боку или на животе (не на спине), или с приподнятым изголовьем. Для этого существуют специально оборудованные кровати, у которых можно приподнимать головной конец. Имеются клиновидные матрасы и подушки, которые также создают приподнятое изголовье. Для лечения позиционнозависимого апноэ также существуют специальные подбуживающие устройства. Такие приборы могут быть установлены на запястье или лоб, или подкладываться под простыни. Принцип действия их един: когда человек во время сна ложится на спину, прибор начинает вибрировать, тем самым подбуживает и приучает к смене положения тела.Здоровый образ жизниПри наличии вредных привычек одним из самых действенных способов лечения храпа является избавление от них. Если пациент курит достаточно долго и отказаться от табака ему сложно, то нужно хотя бы снизить количество выкуриваемых сигарет и не курить за 2 часа до сна. Если по какой-то причине выполнить последнее условие не удалось, то перед сном необходимо прополоскать горло растительным (лучше всего оливковым) маслом в течение 20–30 секунд, чтобы смыть продукты сигаретного дыма со слизистой оболочки глотки.Также следует отказаться от приема спиртного на ночь. Организм человека не моментально перерабатывает чистый алкоголь – всего лишь 15 мл за час, что эквивалентно примерно 100 г вина или 40 г водки. Исходя из этого можно подсчитать, в какое время и какое количество можно выпить, чтобы ночью был спокойный сон.Избавление от лишнего весаТак как лишний вес является одной из причин появления храпа – избавление от него является одним из способов лечения. Избыточная масса тела имеет прямую взаимосвязь с апноэ. Если пациент уже страдает СОАС, то у него нарушается структура сна, в частности уменьшаются глубокие стадии. Именно в это время в организме синтезируется соматотропный гормон, или гормон роста, который участвует в мобилизации жира из депо и превращении его в энергию, мышечную массу. Но при тяжелых формах СОАС синтез этого гормона резко снижается, что приводит к накоплению жировых запасов. Иными словами, при избыточном весе появляется храп, который может привести к синдрому апноэ сна, который, в свою очередь, способствует набору веса. Именно поэтому важно не просто лечить храп или худеть, а делать это одновременно.Гимнастика для мышц глоткиОдним из ведущих механизмов развития храпа является ослабление тонуса мышц глотки, поэтому для их укрепления можно делать специальную гимнастику. Упражнения простые и не требуют дополнительного оборудования и много времени. Их существует большое количество, но выбрать можно 3–4, например:Заниматься нужно утром и вечером, около 10 минут. Вечерние упражнения лучше всего делать за 10–20 минут до сна, а устойчивый результат можно увидеть через 3–4 недели регулярный занятий."Если такие упражнения по каким-то причинам делать не получается, можно использовать различные приборы для тренировки мышц мягкого неба. Принцип действия заключается в том, что во время процедуры происходит напряжение мышц, что позволяет им сохранять тонус. Такие приборы могут использоваться в домашних условиях, они просты в обращении, а сама процедура не занимает много времени", – дополнила Екатерина Племянникова.Медикаментозные средстваХрап встречается у многих людей, поэтому сейчас часто можно встретить рекламу лекарств от храпа. В их основе лежат следующие свойства:Главным минусом таких препаратов является их спорная эффективность. При неосложненном храпе они действительно могут дать положительный результат, но при наличии СОАС любой тяжести они будут совершенно бесполезными.Как правило, медикаментозная терапия назначается врачами исходя из причин появления храпа, то есть лечится заболевание, лежащее в его основе.Например, как отмечает Екатерина Племянникова, при дисфункции щитовидной железы (гипотиреозе), аллергических реакциях, ОРЗ может возникать отечность слизистой носа и глотки. Эффективным будет ситуационное обеспечение носового дыхания: использование коротким курсом сосудосуживающих капель в нос, противоаллергических препаратов.Хирургическое лечениеСо слов эксперта, если причиной храпа и апноэ являются заболевания ЛОР-органов, то следует своевременно устранить причину. У детей наиболее часто встречаются аденоиды. У взрослых к храпу чаще приводят искривленная носовая перегородка, увеличение миндалин, удлинение небного язычка (uvula), гипотония мягкого неба, полипы носа. На сегодняшний день существует множество хирургических методов лечения этих заболеваний, в том числе радиочастотные, с использованием лазера. Ряд операций могут проводиться даже амбулаторно.Технологические устройстваДля лечения дома нередко применяются различные устройства. Это могут быть клипсы (в том числе и магнитные), браслеты, наклейки, приборы для насыщения дыхательных путей кислородом. Их эффективность во многом зависит от степени тяжести храпа и/или СОАС, а также от причин, по которым появился синдром. Поэтому перед использованием необходимо пройти полное обследование и получить консультацию врача.Народные средстваНародные средства следует применять только после обследования и консультации с врачом. В лучшем случае, они просто окажутся неэффективными, в худшем – нанесут вред организму и спровоцируют ухудшение ситуации. К распространенным народным методам борьбы с храпом относятся:Если причиной храпа являются патологии организма, то народные методы будут совершенно бесполезными.Ротовые капыЕкатерина Племянникова отмечает, что если причиной храпа или апноэ является нарушение прикуса, то могут использоваться специальные внутриротовые устройства – капы. Для ощутимого эффекта они должны быть подобраны индивидуально. Основной принцип их действия – это выдвижение нижней челюсти вперед. Дело в том, что во время сна, когда все мышцы расслабляются, нижняя челюсть занимает положение "кзади". В определенных случаях такое положение может значительно сузить дыхательные пути и даже вызывать их спадение (обструкцию, то есть апноэ). Выдвижение нижней челюсти вперед с помощью капы позволяет сохранить нормальный просвет дыхательных путей у людей с маленькой нижней челюстью или при положении ее "кзади" (микро- и ретрогнатия).ПрофилактикаХрап проще предупредить, чем избавляться от него. Для этого необходимо контролировать массу тела, ограничить употребление алкоголя, отказаться от курения, своевременно лечить ЛОР-заболевания и соблюдать гигиену сна, а именно:

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, сон, общество